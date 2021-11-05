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Новини
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Угорщина "голосно" підтримає Україну в НАТО, потрібно лише подолати непорозуміння, - Кулеба

Угорщина

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО" після подолання спірних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Кулеба назвав "дипломатичною шпилькою" той факт, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але сказав про таку можливість для Грузії.

Глава МЗС додав, що ситуація зміниться, "з огляду на історію двосторонніх відносин з Угорщиною", а членство України в НАТО та ЄС відповідає інтересам Угорщини.

"У мене немає сумнівів, що після того, як ми з Угорщиною подолаємо ті непорозуміння, які ми маємо, вона енергійно повернеться до гучної підтримки України в НАТО", - сказав Кулеба.

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Автор: 

Угорщина (2367) НАТО (6641) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Пока не преодолеем недорозумений Зе и Кулебу , ни хрена не будет.
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05.11.2021 16:48 Відповісти
+7
У зекретинов закон такой -не выглядеть умнее тупорылой шмаркли?этот же кулеба вроде раньше таким дебилом не был...
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05.11.2021 16:50 Відповісти
+6
Віддамо Закрпаття і станемо друзяками?
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05.11.2021 16:47 Відповісти
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Віддамо Закрпаття і станемо друзяками?
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05.11.2021 16:47 Відповісти
Ніхто Закарпаття не віддасть. Для цього треба згоду місцевого населення, а ії не буде. Місцеві мадяри теж проти приєднання до Угорщини - з чого жити будуть?. А так допомога меншині, контрабанда
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05.11.2021 17:24 Відповісти
Пока не преодолеем недорозумений Зе и Кулебу , ни хрена не будет.
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05.11.2021 16:48 Відповісти
У зекретинов закон такой -не выглядеть умнее тупорылой шмаркли?этот же кулеба вроде раньше таким дебилом не был...
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05.11.2021 16:50 Відповісти
притворялся...и тут проявился. )))
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05.11.2021 16:52 Відповісти
А, что вы янелохи зеленые пообещали взамен? Как эти понты от зеленых уже достали!
Уже планы А,Б, В и по Донбассу были на ваших языках, а толку 0!
Вам веры уже нет никакой.
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05.11.2021 16:52 Відповісти
Мадьяры любят фасоль и горох?
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05.11.2021 16:56 Відповісти
Недоразумение занимает девятую часть суши на планете Земля. Отрыжка этого недоразумения портит воздух на Банковой.
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05.11.2021 16:58 Відповісти
"Преодолеть недорозумения" это заслать бабла больше чем кацапы? Мы не потянем такие суммы!)
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05.11.2021 17:04 Відповісти
Да но нет.
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05.11.2021 17:27 Відповісти
Ну не дають кулебі спокою дьопйош зеленський та янукович іванович. хоче, мабуть, якусь жужу або міклоша кулебу.
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05.11.2021 17:29 Відповісти
Недорозумінням мадьяри вважають що Закарпаття Сталін приєднав до України...Так,там завжди жив якийсь відсоток русинів,які після розпаду Австро-Угорщини навіть спромоглися проголосити Закарпатську Русь,яка на відміну від ЗУНР проїснувала п"ять днів...І врахуйте,мадяри - нація прикра,жорстока,не схильна до асиміляціі.Почитайте,що говорив про них сапер Водічка у "Бравому вояку Швейку"...
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05.11.2021 17:52 Відповісти
Венгрия, да и все страны ЕС поддержат Украину, ну как команду на соревнованиях, не больше. Украина говорит - это война, с реальными боевыми действиями и их смертельными последствиями, а они прячут глаза и бубнят о внутреннем конфликте. Даже в реальных соревнованиях, что то, из спортивной атрибутики, прилетает к зрителям, может и здесь так получиться. Мерзкий российский офицерский состав, любит играть чужими солдатами и на чужих полях, вот устроили толкотню "у бортика", а валят на белорусов.
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05.11.2021 18:24 Відповісти
пока венгерских всериятов "громко" поддерживает рашист , Кулеба несет чушь о том.чего не ведает.Мокрые и бредовые фантазии Кулебы.Венгрия пешка.Пока подельники рашиста - фрицы не дадут добро никакого НАТО Украине не видеть
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05.11.2021 19:28 Відповісти
 
 