Угорщина "голосно" підтримає Україну в НАТО, потрібно лише подолати непорозуміння, - Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО" після подолання спірних питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Кулеба назвав "дипломатичною шпилькою" той факт, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але сказав про таку можливість для Грузії.

Глава МЗС додав, що ситуація зміниться, "з огляду на історію двосторонніх відносин з Угорщиною", а членство України в НАТО та ЄС відповідає інтересам Угорщини.

"У мене немає сумнівів, що після того, як ми з Угорщиною подолаємо ті непорозуміння, які ми маємо, вона енергійно повернеться до гучної підтримки України в НАТО", - сказав Кулеба.

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