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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі. ФОТОрепортаж

4 листопада міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research ("Дослідники зброї конфліктів") опублікувала звіт під назвою "Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачання озброєння в Донецькій та Луганській областях".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 01

На 230-ти аркушах цього дослідження міститься значний масив фактологічних даних, які є беззаперечним свідченням використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях озброєння та військової техніки саме російського походження.

Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 02
Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 03

Це перший звіт "Conflict Armament Research", який став результатом співпраці цієї організації з контррозвідкою Служби безпеки України, започаткованої у 2018 році. Ця робота мала на меті доведення міжнародній спільноті об’єктивної та неупередженої інформації щодо характеру і походження зброї на Сході України.

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Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 04
Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 05

Зазначається, що опублікований звіт вперше детально охопив великий обсяг даних щодо озброєння та боєприпасів російського виробництва. Спеціалістами "Conflict Armament Research" вивчено десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 06
Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі 07

"Conflict Armament Research" створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження ОВТ, що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

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Автор: 

зброя (7574) СБУ (13070) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+22
І шо є ще довбойби, які голосують за жопоблок. ***** змінили Порох на якесь лайно
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05.11.2021 17:23 Відповісти
+10
Следующим шагом должна быть выставка этих трофеев в Брюсселе или Страссбурге через дорогу от европарламента.
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05.11.2021 19:08 Відповісти
+9
Это вооружение шахтеры и трактористы ОРДЛО из шахт достают
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05.11.2021 18:35 Відповісти
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Российская бронетехника в войне на востоке Украины. Часть 1
https://antikor.com.ua/articles/22098-rossijskaja_bronetehnika_v_vojne_na_vostoke_ukrainy._chastj_1
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05.11.2021 17:02 Відповісти
І шо є ще довбойби, які голосують за жопоблок. ***** змінили Порох на якесь лайно
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05.11.2021 17:23 Відповісти
Розслідували, опублікували і що далі? Нічого.
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05.11.2021 17:40 Відповісти
залишив лайно
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05.11.2021 19:22 Відповісти
Это вооружение шахтеры и трактористы ОРДЛО из шахт достают
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05.11.2021 18:35 Відповісти
Следующим шагом должна быть выставка этих трофеев в Брюсселе или Страссбурге через дорогу от европарламента.
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05.11.2021 19:08 Відповісти
І, далі на мушку і "вогінь!"
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05.11.2021 19:39 Відповісти
Немцам пусть демонстрируют одя "обеспокоения", а то они импотенты, у них только на Байрактары "эрекция".
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05.11.2021 21:58 Відповісти
Вифсеврете. Мивамніверім. "Расіян в дамбасе нет." (с)
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05.11.2021 19:31 Відповісти
Шахтеры\трактористы купили оружие военторге, и бесконечный запас боеприпасов к оружию тоже.
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05.11.2021 20:39 Відповісти
Я даже знаю как ***** выкрутится в данной ситуации. Оно промычит что то вроде. "Америка и Турция помогают Украине вооружением. Почему Россия не может помочь Данбассу?" И у него будет полная поддержка со стороны старой швабры и Хранции!
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06.11.2021 02:18 Відповісти
********-Киздопротівний макрону і ангелі:
- Нас там нет! Нас там нет!
Заплачу за пірует!
За словесний мінует!
Приміренченский мінь..!
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07.11.2021 08:46 Відповісти
 
 