Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі. ФОТОрепортаж

4 листопада міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research ("Дослідники зброї конфліктів") опублікувала звіт під назвою "Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачання озброєння в Донецькій та Луганській областях".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На 230-ти аркушах цього дослідження міститься значний масив фактологічних даних, які є беззаперечним свідченням використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях озброєння та військової техніки саме російського походження.





Це перший звіт "Conflict Armament Research", який став результатом співпраці цієї організації з контррозвідкою Служби безпеки України, започаткованої у 2018 році. Ця робота мала на меті доведення міжнародній спільноті об’єктивної та неупередженої інформації щодо характеру і походження зброї на Сході України.

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Зазначається, що опублікований звіт вперше детально охопив великий обсяг даних щодо озброєння та боєприпасів російського виробництва. Спеціалістами "Conflict Armament Research" вивчено десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.





"Conflict Armament Research" створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження ОВТ, що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

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