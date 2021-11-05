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Новини Газова війна
2 029 20

Кулеба заперечує можливість поступок РФ в обмін на дешевий газ: Ми розірвали зв'язок із політичним "русским миром" - ні в кого немає бажання повертати Україну туди

Кулеба заперечує можливість поступок РФ в обмін на дешевий газ: Ми розірвали зв'язок із політичним

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечує можливість політичних поступок Росії в обмін на дешевий газ чи електроенергію для України.

Про це він заявив під час Hard-talk у рамках форуму "Re: Open Zakarpattia", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, зовнішньополітичне керівництво держави точно не буде робити жодних компромісів щодо європейського і євроатлантичного курсу України. По-друге, ми зайшли настільки далеко на цьому шляху і наша (газотранспортна) система вже перебудована відповідно до Третього енергетичного пакету, що росіянам буде надзвичайно складно продати нам чи змусити нас щось тут робити, тому що система вже існує просто за іншими правилами, і ми розуміємо, що в цій системі є наша безпека і наш добробут", - сказав Кулеба.

Він додав, що попри всі труднощі довкола України, ми йдемо до повної інтеграції в європейську електричну мережу ENTSOI.

"Це політична позиція, політичне рішення. Цієї зими ми маємо пройти такий перший шок-тест, коли ми маємо повністю від’єднатися від Росії та Білорусі. І ось це – конкретний приклад європейської інтеграції на енергетичному напрямі, яка є незворотною", - наголосив глава МЗС.

Міністр заявив, що для нього неприйнятними є будь-які спроби повернення України у "русский мир".

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"Я вважаю, що ми розірвали цей зв’язок з політичним "русским миром". Я ... запевняю вас: ні у Президента, ні в уряді, ні в парламенті немає жодного бажання повертати Україну туди. Ми однозначно розвиваємося як європейська і євроатлантична країна. Хочеться більшого визнання цього факту з боку наших європейських і євроатлантичних друзів. Але ми робимо свою справу, ми йдемо своїм шляхом, і для мене це принципово", - резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що російський газовий монополіст "Газпром" пропонував Молдові внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС і відкласти реформу енергетичного ринку, узгоджену з Брюсселем, в обмін на дешевший газ для країни.

Автор: 

газ (10534) газопровід (1553) росія (66520) русский мир (472) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Возвращать Украину к кацапам захотят олигархи. Авакав,каламойский об этом прямо говорят.Другие тоже. Но молчат.
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05.11.2021 16:56 Відповісти
+3
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05.11.2021 17:02 Відповісти
+3
Ваше заявление это именно ВАШЕ заявление и отражает исключительно ваше желание мышебратства.
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05.11.2021 17:19 Відповісти
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Возвращать Украину к кацапам захотят олигархи. Авакав,каламойский об этом прямо говорят.Другие тоже. Но молчат.
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05.11.2021 16:56 Відповісти
Ваше заявление это именно ВАШЕ заявление и отражает исключительно ваше желание мышебратства.
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05.11.2021 17:19 Відповісти
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05.11.2021 16:59 Відповісти
Ну так закупки електроенергії можна не рахувати це просто братня допомога
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05.11.2021 17:01 Відповісти
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05.11.2021 17:02 Відповісти
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05.11.2021 17:04 Відповісти
Уголь, электрика, нефть, транзит газа, ядерное топливо и много чего еще.....Это как?
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05.11.2021 17:04 Відповісти
А платить будут простые украинцы.
Наведите порядок с газом, принадлежащем народу!
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05.11.2021 17:09 Відповісти
Лядь, скільки ви будете цю бадягу мішати?
Вже був "дешевий" газ в обмін на мокшаньский флот в криму.
Вже були відключення в мінус 25 і в 2014. Про безкінечні звинувачення в крадіжках і говорити немає сенсу. Відваліть.
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05.11.2021 17:15 Відповісти
Украина должна бы быть заинтересована в скорейшем вводе в эксплуатацию СП2. Так, нет?
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24.11.2021 07:15 Відповісти
У Зебіла спитайте, який відкликав всі позови проти "грязьпрому", в обмін на зустріч з ******. Та вітренка, який після призначення першим ділом ліквідував групу, яка лобіювала зупиинку "пп2".
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24.11.2021 09:51 Відповісти
Вже був "дешевий" газ в обмін на мокшаньский флот в криму.
Вже були відключення в мінус 25 і в 2014.

Надо же рвать все трубы, провода, дороги с рашкой, что бы такого больше не было. Или как?
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24.11.2021 09:59 Відповісти
Потрібно заробляти, збагачуватись за рахунок парашки, економічно і політично розвалювати її, як це робилось до 2019 року.
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24.11.2021 10:08 Відповісти
А на воде в Крым, почему нельзя заробляти, збагачуватись за рахунок парашки?
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24.11.2021 10:33 Відповісти
Европейы строят СП-2, летят с руснёй на Марс, развивают торговлю, а мы отказываемся. Мы точно стремимся в Европу. На мой взгляд мы скорее стремимся в Британию или США.
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05.11.2021 17:16 Відповісти
З одними пориваємо,до других стремімся,при цьому крадемо,брешемо і все менше маємо можливіть довести,що ми державницька нація...Бо сміливі гинуть і вмирають,розумні виїзжають з країни а лишаються кулеби і їм подібні холуї...У владі все менше українців,все більше інородців...яка перспектива?..
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05.11.2021 17:41 Відповісти
А давай ты предоставишь выбор каждому?))) По отдельности))) Вот тогда и поглядим, сколько на деле поддерживает идею европейского выбора.
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05.11.2021 17:54 Відповісти
больше половины
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05.11.2021 19:26 Відповісти
.
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24.11.2021 12:47 Відповісти
 
 