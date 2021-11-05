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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки у будинку сімейного типу на Харківщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки у будинку сімейного типу на Харківщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки, яка виховувалась у будинку сімейного типу у смт Слатине Харківської області.

За словами батька, дитина зазнала тілесних ушкоджень при падінні зі сходів. Усіх вісьмох дітей із будинку сімейного типу тимчасово помістили до лікарень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, 3 листопада о 21:50 до чергової частини відділу поліції №3 Харківського РУП №3 надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями.

Керівники та співробітники сектора ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3, слідчо-оперативна група відділу поліції №3 ХРУП №3 виїхали за місцем проживання дівчинки. Встановлено, що за вказаною адресою міститься будинок сімейного типу, в якому проживає 49-річне подружжя, а також вісім неповнолітніх дітей.

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Правоохоронці опитали батьків та вихованців будинку сімейного типу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини.

Тим часом раніше харківський блогер Євген Зуб у своєму Telegram-каналі вже повідомляв про те, що в цьому будинку сімейного типу жорстоко поводяться з дітьми і б'ють їх.

"Історія така. У селищі Слатине є будинок сімейного типу, в якому проживає мама Маслієва Ганна, тато і 8 прийомних дітей, віком 1-3 роки і старші. Сім'я живе на допомогу для прийомних дітей. Найстарша дочка 2014 року. Два дні тому дівчинка порвала книгу, за що була покарана (наслідок на фото). Учора дитина не послухала маму, тато схопив дівчинку і сука сильними обіймами зламав дитині ключицю", - зазначає Зуб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки у будинку сімейного типу на Харківщині 01

За його словами, діти не можуть підійти до холодильника і взяти їжу, оскільки це вважається крадіжкою і дітей за це карають битою.

"І найсумніше, що соціальні служби Дергачівського району в курсі цієї ситуації (і не хочуть забирати дітей, кажучи, що це зразкова сім'я). Я багато разів стикався з соцслужбами і можу сказати, що це найнепотрібніший орган. І найгірше, що ні РВВС, ні прокуратура не можуть забрати дітей, а лише соціальна служба. А якщо служба забере дітей, то потрібно порушувати на батьків кримінальну справу", - пише Зуб.

Автор: 

діти (5035) побиття (925) Харківщина (6054) дитбудинок (26)


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Не так давно такие дома провозглашались как решение проблемы по интернатам страхолюдным. Не давать надо было такого права тем у кого нет своих детей прежде всего! Это способ жизни не работая! И базовая беда---не работающие законы, суды, прокуратура и даже сбу. Все стогуют бабло. На лицо уголовное преступление---нанесение телесных повреждений малолетнему---что тут мусолить? Три для следствие, 3 часа суд, и через 2 часа на этап. Завтра уже 8 лет шить рукавицы или фуфайки---лесопилка как за счастье. Всё.
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05.11.2021 17:13 Відповісти
Діти бувають різними і не факт що тут є ознаки злочину. Розповідати можуть будь що, можуть і в сексуальних домаганнях звинувачувати батьків, все залежить наскільки дитина ображена на батьків.
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05.11.2021 17:18 Відповісти
Есть конкретное преступление, экспертиза, есть статья в УК по подобным преступлениям. Всё остальное---прилагательное, предположения всякие, моралистика дешёвая. Конечно стоит разогнать социальную службу по части детских домов, и без права работы в социалке.
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05.11.2021 17:26 Відповісти
Igor L, ты тупой упырь. Нет такого поступка, за который надо ребенку ключицу ломать или калечить. Хотя скорее всего такого как ты надо было именно так и воспитывать, чтобы ты потом глупости не писал на сайтах.
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05.11.2021 21:38 Відповісти
Душить и сломать ключицу? Примерная семья?Детей опросили.и отправили в больницу?.К собакам относятся лучше....
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05.11.2021 17:43 Відповісти
ЧУРКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА СЛОВЯНСКИХ ДЕТЯХ устроив им концлагерь с пытками за заглядывание в холодильник и порчу книжки подобранную под пунктом приёма вторсырья !!!

А власть богатым иностранцам не позволяет усыновлять даже больных деток
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05.11.2021 19:14 Відповісти
 
 