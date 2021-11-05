Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки у будинку сімейного типу на Харківщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки, яка виховувалась у будинку сімейного типу у смт Слатине Харківської області.

За словами батька, дитина зазнала тілесних ушкоджень при падінні зі сходів. Усіх вісьмох дітей із будинку сімейного типу тимчасово помістили до лікарень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, 3 листопада о 21:50 до чергової частини відділу поліції №3 Харківського РУП №3 надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями.

Керівники та співробітники сектора ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3, слідчо-оперативна група відділу поліції №3 ХРУП №3 виїхали за місцем проживання дівчинки. Встановлено, що за вказаною адресою міститься будинок сімейного типу, в якому проживає 49-річне подружжя, а також вісім неповнолітніх дітей.

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Правоохоронці опитали батьків та вихованців будинку сімейного типу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини.

Тим часом раніше харківський блогер Євген Зуб у своєму Telegram-каналі вже повідомляв про те, що в цьому будинку сімейного типу жорстоко поводяться з дітьми і б'ють їх.

"Історія така. У селищі Слатине є будинок сімейного типу, в якому проживає мама Маслієва Ганна, тато і 8 прийомних дітей, віком 1-3 роки і старші. Сім'я живе на допомогу для прийомних дітей. Найстарша дочка 2014 року. Два дні тому дівчинка порвала книгу, за що була покарана (наслідок на фото). Учора дитина не послухала маму, тато схопив дівчинку і сука сильними обіймами зламав дитині ключицю", - зазначає Зуб.







За його словами, діти не можуть підійти до холодильника і взяти їжу, оскільки це вважається крадіжкою і дітей за це карають битою.

"І найсумніше, що соціальні служби Дергачівського району в курсі цієї ситуації (і не хочуть забирати дітей, кажучи, що це зразкова сім'я). Я багато разів стикався з соцслужбами і можу сказати, що це найнепотрібніший орган. І найгірше, що ні РВВС, ні прокуратура не можуть забрати дітей, а лише соціальна служба. А якщо служба забере дітей, то потрібно порушувати на батьків кримінальну справу", - пише Зуб.