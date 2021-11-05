Білоруські прикордонники влаштували провокації на кордоні з Польщею, - Варшава

Білоруський прикордонник намагався вистрілити у польського із сигнального пістолета, а п'ятеро інших - ламали паркан і погрожували, що стрілятимуть.

Польща заявляє про провокації на своєму кордоні з Білоруссю. Відповідні повідомлення опубліковано у Твіттері Міністерства оборони Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора білоруський солдат спробував вистрілити з сигнального пістолета у польських солдатів. На щастя, пістолет не вистрілив", - сказано у першому повідомленні.

Другий інцидент стався за сто метрів від першого.

"На 100 метрів далі п'ятеро озброєних білорусів намагалися зламати паркан, при цьому кричали, що стрілятимуть у польських солдатів. Коли на місце були стягнуті додаткові сили армії та прикордонних військ, білоруси відійшли", - сказано в другому повідомленні.

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