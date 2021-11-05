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Білоруські прикордонники влаштували провокації на кордоні з Польщею, - Варшава

Білоруські прикордонники влаштували провокації на кордоні з Польщею, - Варшава

Білоруський прикордонник намагався вистрілити у польського із сигнального пістолета, а п'ятеро інших - ламали паркан і погрожували, що стрілятимуть.

Польща заявляє про провокації на своєму кордоні з Білоруссю. Відповідні повідомлення опубліковано у Твіттері Міністерства оборони Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора білоруський солдат спробував вистрілити з сигнального пістолета у польських солдатів. На щастя, пістолет не вистрілив", - сказано у першому повідомленні.

Другий інцидент стався за сто метрів від першого.

"На 100 метрів далі п'ятеро озброєних білорусів намагалися зламати паркан, при цьому кричали, що стрілятимуть у польських солдатів. Коли на місце були стягнуті додаткові сили армії та прикордонних військ, білоруси відійшли", - сказано в другому повідомленні.

Читайте також: Під виглядом мігрантів: Кремль використовує Білорусь для організації сплячих терористичних чи бойових осередків у Європі

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Білорусь (7922) кордон (4748) Польща (8468) провокація (781)


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Топ коментарі
+26
Нет адекватной реакции и тебе садятся на голову, на следующий раз пистолет выстрелит...(
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05.11.2021 17:08
+24
повреждение польского забора - нарушение границы!
ведь он установлен как написано на фото на "теренах панства"
пора бы полякам и пристрелить ретивого белоруса в назидание другим
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05.11.2021 17:10
+21
Теперь когда картофельный диктатор подписал с ****** совместную военную доктрину, можно смело начинать наглеть и устраивать разного рода провокации!
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05.11.2021 17:08
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таракан нарывается
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05.11.2021 19:10 Відповісти
При чем сдесь таракан????
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05.11.2021 20:28 Відповісти
при усах
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05.11.2021 21:52 Відповісти
Вірменам москалі вже допомогли проти Баку, тепер граблі передали білорусам.
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05.11.2021 19:12 Відповісти
Пусть поляки открывают огонь на поражение.Касапы только так понимают .Там нет белорусов на границе ,там стоит ФСБ и ГРУ РФ.Беларусь уже давно захватили спецслужбы РФ.Сейчас остались только детали отдать весь бизнес и всю промышленность у белорусов.Как они это сделали в Крыму и на Донбассе!
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05.11.2021 20:27 Відповісти
Кацапи в 2014 в Криму під український "Беркут" формою косили. Тому гарантій, що провокують саме етнічні білоруси на кордоні з Польщею поки не накосять поляки жмурів з кацапськими медальйонами на шиї чи татуюваннями "пскавская дивизия вдв", немає.
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05.11.2021 21:04 Відповісти
Пристрелить и вскрытие покажет, кто они были...! ))
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06.11.2021 15:42 Відповісти
Просто поляки сцикуни!!!
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05.11.2021 21:18 Відповісти
Сцикуни якраз і білорашковани. Бо одразу голову в пісок, коли прибуло підкріплення
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05.11.2021 23:57 Відповісти
Таке не варто стверджувати. Поляки таки здобули Польську державу і зайняли гідне місце в Європі та світі.
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06.11.2021 00:01 Відповісти
О, я ж казала вчора, що диктатори готуються до Третьої світової.

Наступного разу поляки їх повбивають і правильно зроблять.
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05.11.2021 23:49 Відповісти
как вариант - использовать к провокаторам инъекцию снотворного (взять у ветеринаров), вытащить баграми поглубже на свою территорию снулые тушки и дальше разбираться с ними в судебном порядке
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06.11.2021 12:46 Відповісти
Сцикливі холуї Бульбофюрера змагаються в ідіотизмі. Їх щастя, що польський прикордонник не отримав поранення від пострілу іржавого сигнального пістолета. Бо тоді б білорашковани на своїх дурних довбешках перевірили б натівські патрони.
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05.11.2021 23:55 Відповісти
Я всегда говорил что европедожопые это сцыкливое кодло и если бы не великие Амеры, то они бы нас слили ********** давно!!!
Вот сколько их усатая проститутка нагибает ,не могут дать достойный ответ даже !...Лошары!!!
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06.11.2021 00:19 Відповісти
Завжди з вдячністю згадую Польщу. Коли Європа на початку війни ще була слабо стурбована, а українці вже везли з Польщі броникі на собі для наших воїв
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06.11.2021 01:49 Відповісти
До чогось ті провокації доведуть.
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06.11.2021 04:51 Відповісти
сРуцькій мір головного мозга.
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06.11.2021 07:21 Відповісти
вспомнилось, как 1сент. 1939г. шлагбаум нацисты открывали...
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06.11.2021 07:58 Відповісти
похоже НАТО пора закупать байрактары
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06.11.2021 12:40 Відповісти
беларуские провокации на границе с Польшей - Литвой и Латвией показьівают пример нам украинцам как будут действовать беларусьі на нашей границе. Пока не поздно стройте ограждение на границе с Бульбарусией и Московией.
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06.11.2021 13:16 Відповісти
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