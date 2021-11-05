В олігархів тепер два шляхи - працювати "в білу" або почати "чорну сторінку" своєї історії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів і заявив, що тепер олігархи мають лише два шляхи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.

"У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але тривалий час залишалася залежною. Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює. Як у відомій дилемі "Що було раніше?", уже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Очевидно одне: і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна була для них просто ресурсною базою. Державний бюджет – джерелом прибутку. А державний інтерес України – незнайомими, смішними словами", - сказано у повідомленні.

За словами Зеленського, сьогодні він підписав закон, який докорінно змінить це.

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"Ми будуємо країну, де правила рівні для всіх. Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян. Де бізнес існує за сприяння держави, а не за рахунок держави. Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи. Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії", - підсумував президент.