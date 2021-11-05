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В олігархів тепер два шляхи - працювати "в білу" або почати "чорну сторінку" своєї історії, - Зеленський

В олігархів тепер два шляхи - працювати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів і заявив, що тепер олігархи мають лише два шляхи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.

"У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але тривалий час залишалася залежною. Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює. Як у відомій дилемі "Що було раніше?", уже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Очевидно одне: і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна була для них просто ресурсною базою. Державний бюджет – джерелом прибутку. А державний інтерес України – незнайомими, смішними словами", - сказано у повідомленні.

За словами Зеленського, сьогодні він підписав закон, який докорінно змінить це.

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"Ми будуємо країну, де правила рівні для всіх. Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян. Де бізнес існує за сприяння держави, а не за рахунок держави. Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи. Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії", - підсумував президент.

В олігархів тепер два шляхи - працювати в білу або почати чорну сторінку своєї історії, - Зеленський 01

Автор: 

Зеленський (23642) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+45
Когда зелох безпричинно списывает долгов фирташам на 100 млрд - это игра в "белую" или еще нет?
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05.11.2021 17:18
+39
вава, еще лобик сморщи и ножкой топни. Игорьвалерич даст тебе конхфетку. Сосательную)))
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05.11.2021 17:17
+33
Беня не соответствует потому шо его ручная обезьянка играет роль Президента Украины.
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05.11.2021 17:40
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це ти так ахметова та пінчука бореш? за 600 тон промислового кисню для лікарень дав без тендерів 80 млрд. на будівництво вагонів для укрзалізниці,а потім за безцінь ці вагони вона будуть ще й в оренду собі брати?
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06.11.2021 13:35 Відповісти
Бггг. По этому Ахметов на аукционе вчера поднял цену на свет в 4 раза.....
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06.11.2021 14:21 Відповісти
ваван а ты самто в белую работал хоть? или всё бабло в офшорах попрятал, правильный ты наш, нелох одним словом, ахахаха
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06.11.2021 14:26 Відповісти
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06.11.2021 15:12 Відповісти
Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян Джерело:

Это как в фильме (по семейным обстоятельствам), Теща - квартира, дочь - комната, а 40 миллионов Громадян - 40 лямов украденных у Привата зелёных
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06.11.2021 16:32 Відповісти
В нашей стране законов много. Только вот они не хотят работать, т.к. госинституты не хотят работать. Полиция убивает и насилует, не говоря уже о воровстве. Про судейство и так все в курсе.
В парламенте не народные депутаты, а шестерки олигархата, что его защищает на законодательном уровне.
Так чего именно бояться олигархам, Зеленский? Только одного - народа, которого они грабят,причем безбожно в последнее время.
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06.11.2021 17:44 Відповісти
Якби ще ці олігархи не показали комусь дорогу. Втім вони вже "злякалися",як контрабандисти санкцій РНБО.
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06.11.2021 18:22 Відповісти
у инвестиционной няни началась тяжелая "черная" полоса обогащения)))
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06.11.2021 18:26 Відповісти
А які шляхи в тебе, покидьку ???
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06.11.2021 19:42 Відповісти
Для Зебабуіна шлях один - це на ростов , якщо встигне добігти 😠
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07.11.2021 09:36 Відповісти

Юсупова, яка топила за ЗЕленого ублюдка, видала вчора ось таке

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07.11.2021 00:16 Відповісти
А, что там с ростом экономики на 40% и миллиардом высаженных деревьев? Эти темы уже закрыли?
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07.11.2021 07:17 Відповісти
По этому безумному закону кроме Порошенко ни один олигарх (в том числе и Коломойский) не являются олигархами. Это потому что, как Московия на Донбассе, Коломойский в политике "ихтамнет".
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07.11.2021 09:04 Відповісти
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