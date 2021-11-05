В олігархів тепер два шляхи - працювати "в білу" або почати "чорну сторінку" своєї історії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів і заявив, що тепер олігархи мають лише два шляхи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Facebook.
"У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але тривалий час залишалася залежною. Залежною від інтересів великого бізнесу й великої політики. За цей час вони не просто тісно сплелися. Між ними виріс знак дорівнює. Як у відомій дилемі "Що було раніше?", уже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Очевидно одне: і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна була для них просто ресурсною базою. Державний бюджет – джерелом прибутку. А державний інтерес України – незнайомими, смішними словами", - сказано у повідомленні.
За словами Зеленського, сьогодні він підписав закон, який докорінно змінить це.
"Ми будуємо країну, де правила рівні для всіх. Де політики захищають інтереси понад 40 мільйонів громадян. Де бізнес існує за сприяння держави, а не за рахунок держави. Ті, кого зазвичай називають олігархами, мають тепер лише два шляхи. Перший – стати прозорим, чесним бізнесом і працювати "в білу". Другий – намагатися грати за старими правилами, чим розпочати чорну сторінку своєї історії", - підсумував президент.
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Это как в фильме (по семейным обстоятельствам), Теща - квартира, дочь - комната, а 40 миллионов Громадян - 40 лямов украденных у Привата зелёных
В парламенте не народные депутаты, а шестерки олигархата, что его защищает на законодательном уровне.
Так чего именно бояться олигархам, Зеленский? Только одного - народа, которого они грабят,причем безбожно в последнее время.
Юсупова, яка топила за ЗЕленого ублюдка, видала вчора ось таке