Одного воїна поранено, російські війська 5 разів відкривали вогонь по позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, - пресцентр ОС

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотне, Кримське та Луганське противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лебединського українські позиції потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили ворога припинити обстріл.