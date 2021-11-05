УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10982 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 045 5

Одного воїна поранено, російські війська 5 разів відкривали вогонь по позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, - пресцентр ОС

Одного воїна поранено, російські війська 5 разів відкривали вогонь по позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, - пресцентр ОС

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотне, Кримське та Луганське противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лебединського українські позиції потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте також: Найманці РФ відкривали вогонь біля Причепилівки зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили ворога припинити обстріл.

Автор: 

обстріл (29612) поранення (2825) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
05.11.2021 18:46 Відповісти
Одужання……
показати весь коментар
05.11.2021 18:51 Відповісти
российские войска 5 раз открывали огонь по позиция ВСУ, применяя минометы, - пресс-центр ОС Источник:
показати весь коментар
05.11.2021 20:45 Відповісти
каждый день .... а ответ ?
показати весь коментар
05.11.2021 20:46 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
показати весь коментар
05.11.2021 23:02 Відповісти
 
 