Одного воїна поранено, російські війська 5 разів відкривали вогонь по позиції ЗСУ, застосовуючи міномети, - пресцентр ОС
Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Поранено українського військовослужбовця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотне, Кримське та Луганське противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Лебединського українські позиції потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на збройні провокації противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили ворога припинити обстріл.
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