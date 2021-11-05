У селах Київщини та Хмельниччини масово з'являються оголошення про відключення світла, - Данилюк
Так, Підгайці Київської області без електрики з 8 до 18 будуть у листопаді 8 днів із 30.
Про це пише у Фейсбуці екссекретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Такі оголошення почали масово з'являтися у селах Київської та Хмельницької областей. Людей попереджають, що починаючи з 17 листопада через день вимикатимуть світло з 10 ранку до 6 вечора", - написав він, опублікувавши відповідне фото.
Данилюк припускає, що такі відключення буде введено по всій країні, як у дев'яності.
"Це означає, що промислові підприємства зупиняться. Зобов'язання щодо контрактів на постачання буде зірвано. Малий і середній бізнес заженуть ще глибше під килим, тому що, звичайно, всі магазини, ТРЦ - все працює на електриці. Додайте ще до цього обмеження через локдаун, і картина, яка вимальовується, виходить зовсім апокаліптичною", - робить припущення Данилюк.
Він наголошує, що хотів би почути пояснення цієї ситуації від президента.
"Чому Україна скотилася до того, щоб купувати електрику у Лукашенка і РФ, і хто за це відповідатиме? І який у нас план дій, щоб пережити зиму і не добити економіку. Санкції РНБО проти погоди явно не допоможуть", - підсумував екссекретар Ради.
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по приколу, в темноте.
ну как вам, поселяне ?
они довольны.
Ну,.... шоб по приколу.
А то зе-быдло из сел Киевщины и Хмельниччины, на 99% голосовавшее за клована, не поймет.
Голосавали по приколу, а в этих селах голосовели не меньше 80% за бубочку, вот теперь бубочка над вами, идиотами, и прикалывается.