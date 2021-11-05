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Новини ДТП
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Смертельна ДТП у Харкові: У 16-річного підозрюваного примусово візьмуть кров на аналіз

Смертельна ДТП у Харкові: У 16-річного підозрюваного примусово візьмуть кров на аналіз

У 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, примусово візьмуть кров на аналіз після того, як він відмовився від добровільної здачі.

Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, який представляє інтереси потерпілої, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Миколи Харківського примусово відберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно: звернулася до суду з відповідним клопотанням. Дякую! Сьогодні клопотання суд задовольнив і дозволив слідчому примусове вилучення зразків крові підозрюваного", - сказано у повідомленні.

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За словами адвоката, зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість із яких уже призначено.

"І ще цікаво. Терміни апеляційного оскарження запобіжного заходу мали закінчитися ще 02 листопада. Адвокати нашої компанії промоніторили - скарга не надходила", - додав він.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Автор: 

ДТП (4464) Харків (5546) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+30
Еще месяц подождут и тогда точно возьмут. Пока не выветрилось еще. Рано
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05.11.2021 17:47
+12
У этого ганд.на гровь нада брать на мясокомбинате.
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05.11.2021 17:49
+11
Очень своевременно...
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05.11.2021 17:47
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Еще месяц подождут и тогда точно возьмут. Пока не выветрилось еще. Рано
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05.11.2021 17:47 Відповісти
Тут нет никакой корупции, неужели вы неверите наслово нашему правоссудию ?
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05.11.2021 17:55 Відповісти
Ви бачили? Тут ситуація дуже цікава. Саме його батьки не настільки круті. А от за потерпілих вписалися реально небідні люди. Так що тут результати можуть бути цікавими.
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05.11.2021 18:04 Відповісти
Давайте читать внимательно.

"По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены."
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05.11.2021 19:33 Відповісти
Очень своевременно...
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05.11.2021 17:47 Відповісти
У этого ганд.на гровь нада брать на мясокомбинате.
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05.11.2021 17:49 Відповісти
Вы абсолютно правы....Этого выродка надо полоснуть по горлу и набрать крови на все анализы и экспертизы. Ведро. И не надо у этого урода на все действия следственные согласие спрашивать. Слишком много чести для такой перхоти ***********. Ему всё равно не жить.... После бурной ночки со всеми обитателями барака....
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05.11.2021 18:48 Відповісти
так уже времени сколько прошло, там ниче не будет, разводят как лохов наш нарид, ну мож наркоту покажет
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05.11.2021 17:50 Відповісти
так кровь для наркоты и берется
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05.11.2021 17:52 Відповісти
Це зразки крові НЕ для аналізу на наявність наркотиків чи їх метаболітів. Це порівняльний аналіз. Можливо, десь на місці водія виявили сліди крові, а водій заперечує, що він був за кермом. Для цього і потрібен порівняльний аналіз.
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05.11.2021 20:36 Відповісти
Може не треба поспішати?
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05.11.2021 17:51 Відповісти
Прошло 10 дней и только берут кровь на анализы... Явная финансовая заинтересованность НЕ расследовать преступление. Хотя общественное мнение ну явно не позволит всё спустить на тормозах, это же очевидно, ало "правоохранители" очнитесь
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05.11.2021 17:52 Відповісти
Цікаво, як то виглядатиме. Злапають за руки-ноги, прив'яжуть до стільця і штрикнуть шприцом? І що воно дасть через 10 днів після ДТП?
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05.11.2021 17:54 Відповісти
Трёхлитровым шприцем.
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05.11.2021 17:57 Відповісти
такие есть?
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05.11.2021 18:06 Відповісти
Одолжу велосипедный насос....
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05.11.2021 18:51 Відповісти
лучше помповое ружье...
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05.11.2021 18:55 Відповісти
"Э нэт тарапитса нэ надо" (с)
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05.11.2021 18:04 Відповісти
малолетний уе...бок, совершивший убийство - преступник, и брать в него кровь для анализа нужно не спрашивая у него, и по горячим следам.
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05.11.2021 18:05 Відповісти
Може, й треба, але такий аналіз не буде доказом у суді.
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05.11.2021 18:49 Відповісти
в нашому суді й вбивство не завжди є доказ виноватості... хіба що суддю закопають. то вже буде жилізний доказ.
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05.11.2021 18:53 Відповісти
Может, учитывая резонанс, и расследуют по настоящему. А вообще Новая Полиция, не лучше старой. Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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05.11.2021 18:16 Відповісти
І що дасть той аналіз? Він - вбивця, і чи був під алко чи нарко сп'янінням, байдуже. Чи це буде для нього виправданням
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05.11.2021 18:21 Відповісти
Це обтяжуюча обставина, яка впливає на покарання.
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05.11.2021 18:50 Відповісти
Пусть дают хоть 8 лет... Всё равно он и двух лет не протянет - удавится после очередной групповухи...
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05.11.2021 18:55 Відповісти
статью переквалифицируют
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06.11.2021 00:52 Відповісти
Литров 5 крови взять на анализы и дело будет закрыто.
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05.11.2021 18:27 Відповісти
Лучше выпустить всю кровь и не делать никаких анализов - не пачкать пробирки...
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05.11.2021 19:00 Відповісти
І що це тепер дасть? За цей час в крові вже не залишилось нічого "зайвого"... О-оперативність.
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05.11.2021 18:34 Відповісти
наркота так швидко не метаболізує
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05.11.2021 23:34 Відповісти
Смешно.
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05.11.2021 18:36 Відповісти
не прошло и полгода.....

что они теперь уже в его крови искать будут?

Золото? Брильянты?....

от придурки.....
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05.11.2021 18:53 Відповісти
Не пройшло і пів-року...
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05.11.2021 18:58 Відповісти
Макуха для лохов очередная. Только экспресс-анализ в течении первых 3 часов даёт чёткий результат. До 6 часов тоже. Спустя сутки -уже остаточно и не докажешь. Это наработаная схема---молчать, адвоката требовать, потом отказ от него, и всё сначала. Передача за бабло мочегонного на сизо и много-много чего нужного, косить под дуремара---продолжайте---мы же все это знаем и давно. Мы построили---нам и ламать псевдо-систему. Есть старые как эпоха констатации---*Кривое ровным никогда не станет---а чего нет--то и не считают*. Но мы так делаем.
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05.11.2021 18:58 Відповісти
Нарешті . А то якась дурня " відмовився "??? Чом він має право відмовлятися ???
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05.11.2021 19:30 Відповісти
Как то поздно уже брать кровь у него, разве что всю)) Кровь быстрее всего очищается от алкоголя или наркотиков.
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05.11.2021 20:27 Відповісти
Це робиться, скоріш за все, для додаткової доказової бази, хто був за кермом. Мабуть, на водійському місті були сліди крові, от і хочуть порівняти зразки. Ну, а якщо ще щось знайдуть в тій крові, то теж згодиться для слідства.
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05.11.2021 20:40 Відповісти
73% каментов - зебилы, сидящие на солях, и не понимающие, что их уже начали вычислять не по ip а по днк
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05.11.2021 22:53 Відповісти
Колєнька ще маленький! Неможна у дитинки брати кров без його згоди. Це ж яка психологічна травма у маленького на все життя залишиться. А він потім оскаженіє та стане серійним вбивцею. Колєнькі взагалі в авто не було, він спав вдома у люлі, тверезий та з пістолетом під подушкою( дитяча звичка), мама з татком підтвердять.
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06.11.2021 00:01 Відповісти
 
 