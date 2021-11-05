Смертельна ДТП у Харкові: У 16-річного підозрюваного примусово візьмуть кров на аналіз

У 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, примусово візьмуть кров на аналіз після того, як він відмовився від добровільної здачі.

Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, який представляє інтереси потерпілої, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Миколи Харківського примусово відберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно: звернулася до суду з відповідним клопотанням. Дякую! Сьогодні клопотання суд задовольнив і дозволив слідчому примусове вилучення зразків крові підозрюваного", - сказано у повідомленні.

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За словами адвоката, зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість із яких уже призначено.

"І ще цікаво. Терміни апеляційного оскарження запобіжного заходу мали закінчитися ще 02 листопада. Адвокати нашої компанії промоніторили - скарга не надходила", - додав він.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.