Якщо нардепи підуть зі "СН" до групи Разумкова, нехай здають мандат, - Мотовиловець

"Слуги народу", які захочуть приєднатися до міжфракційного об'єднання ексспікера Дмитра Разумкова, мають відмовитись від депутатського мандата.

Таку думку перший заступник голови фракції "СН" Андрій Мотовиловець висловив в інтерв'ю виданню "Ліга", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо депутати-списочники виходять зі "Слуги народу", нехай здають мандат і йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори і скажуть виборцям: "Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми просимо отримати від вас політичний мандат". Так буде чесніше", - сказав він.

Мотовиловець додав, що "скептично" ставиться до президентського рейтингу Разумкова.

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"Цей замір був зроблений, коли він був у всіх на слуху. Увагу на рейтинги потрібно звертати, коли ти підходиш ближче до виборів. Поки що слід зосередитися на роботі", - сказав він.

"Я не думаю, що виборці голосували, думаючи, що ви створите свою групу. Це дуже низько та маніпулятивно", - наголосив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 5 листопада ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика".