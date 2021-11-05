Справу ексдиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату Сивака направили на повторний розгляд, - ЦПК
Володимира Сивака звинувачують у розтраті 492 млн. грн.
Про це повідомляє у Фейсбуці громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше апеляція Антикорсуду підтримала сумнівний виправдувальний вирок, винесений запорізьким судом. У вироку запорізького суду юристи ЦПК виявили чимало грубих порушень. Тепер справу знову розгляне Апеляційна палата Вищого антикорсуду", - сказано в повідомленні.
Коли Сивак був директором заводу, підприємство належало олігарху Фірташу. У серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області за позовом САП повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави.
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Александр Ивашин #418386
показати весь коментар05.11.2021 20:30 Відповісти Мені подобається 1
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