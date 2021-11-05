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Справу ексдиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату Сивака направили на повторний розгляд, - ЦПК

Справу ексдиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату Сивака направили на повторний розгляд, - ЦПК

Володимира Сивака звинувачують у розтраті 492 млн. грн.

Про це повідомляє у Фейсбуці громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше апеляція Антикорсуду підтримала сумнівний виправдувальний вирок, винесений запорізьким судом. У вироку запорізького суду юристи ЦПК виявили чимало грубих порушень. Тепер справу знову розгляне Апеляційна палата Вищого антикорсуду", - сказано в повідомленні.

Коли Сивак був директором заводу, підприємство належало олігарху Фірташу. У серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області за позовом САП повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави.

Читайте також: Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн

Автор: 

суд (11646) зтмк (55) Центр протидії корупції (265)


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Растратьі , как таковой не бьіло , бьіло "нецелевое использование средств в сумме 492 млн.грн". Гендиректор Сивак бьіл у Фирташа , вернее холдинга "DFgroup" , в роли зицпредседателя Фукса , самостоятельно на месте не решал вопросьі в несколько тьісяч гривен , только по согласованию с холдингом в Киеве. Так , что афера с 492 миллионами на совести киевского руководства холдинга , Сивак там простой исполнитель. Но , бьіла и еще одна сторона деятельности "людей Фирташа" на ЗТМК , которую , почему-то , обошла своим вниманием прокуратура. Хотя реальньіе хищения на миллионьі долларов именно там. Єто внешнеєкономическая деятельность предприятия с момента назначения Сивака и.о. гендиректора тогда еще ГП ЗТМК. Схема вьівода средств с государственного предприятия бьіла достаточно примитивной и наглой , люди Фирташа и представить себе не могли , что их "крьішу" может что-то нарушить. Но , "крьіша" дала течь в 2014г. Осталось только провести квалифицированное расследование , есть и документьі и свидетели.
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05.11.2021 20:30 Відповісти
 
 