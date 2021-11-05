Під виглядом мігрантів: Кремль використовує Білорусь для організації сплячих терористичних чи бойових осередків у Європі

Білорусь може бути джерелом постачання до країн Європи бойової зброї та членів терористичних організацій. При цьому операції такого рівня на кордоні Білорусі з Польщею не можуть здійснюватися Мінськом самотужки, а перебувають під управлінням Кремля за схемами, відпрацьованими під час Холодної війни, тоді Москва здійснювала інфільтрацію бойових груп та зброї до країн Західної Європи для дестабілізації ситуації у разі потреби.

Про це повідомляє Інститут Роберта Ленсінга, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент, який стався на польсько-білоруському кордоні в ніч з 1 на 2 листопада і характеризується польською владою як "вторгнення" на польську територію з боку Білорусі людей у ​​формі, озброєних довгоствольною зброєю, на думку експертів Інституту Роберта Ленсінга, може передбачати організоване перекидання в Європу бойових груп для організації сплячих терористичних чи бойових осередків.

"Крім того, озброєння таких груп та їхній відхід на територію Білорусі після виявлення польськими прикордонниками означає, що їхня мета не є отримання притулку в країнах Європи, а мета проникнення до Європейського Союзу не є гуманітарною", - пише видання.

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При цьому, як повідомляє видання, особи, які прибули до Білорусі, а потім спробували перетнути польський кордон, могли отримати довгоствольну зброю лише в самій Білорусі. Адже мігранти, які прибули до Білорусі для подальшого переправлення до країн Європи, не могли привезти її із собою, і тим більше придбати її в Білорусі. Вони могли отримати її лише від білоруських силовиків чи з території Росії через агентуру у прикордонній службі Білорусі чи КДБ цієї країни.

"Не можна виключати ймовірність того, що групи, які проникли за останні 4 місяці до Західної Європи, переправили туди вибухівку, зброю та боєприпаси, які можуть бути використані для здійснення терористичних актів та диверсій у регіоні з метою зміни політичного патерну та популяризації політичних сил, які підтримуються Росією", - резюмує видання.