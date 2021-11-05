Під виглядом мігрантів: Кремль використовує Білорусь для організації сплячих терористичних чи бойових осередків у Європі
Білорусь може бути джерелом постачання до країн Європи бойової зброї та членів терористичних організацій. При цьому операції такого рівня на кордоні Білорусі з Польщею не можуть здійснюватися Мінськом самотужки, а перебувають під управлінням Кремля за схемами, відпрацьованими під час Холодної війни, тоді Москва здійснювала інфільтрацію бойових груп та зброї до країн Західної Європи для дестабілізації ситуації у разі потреби.
Про це повідомляє Інститут Роберта Ленсінга, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент, який стався на польсько-білоруському кордоні в ніч з 1 на 2 листопада і характеризується польською владою як "вторгнення" на польську територію з боку Білорусі людей у формі, озброєних довгоствольною зброєю, на думку експертів Інституту Роберта Ленсінга, може передбачати організоване перекидання в Європу бойових груп для організації сплячих терористичних чи бойових осередків.
"Крім того, озброєння таких груп та їхній відхід на територію Білорусі після виявлення польськими прикордонниками означає, що їхня мета не є отримання притулку в країнах Європи, а мета проникнення до Європейського Союзу не є гуманітарною", - пише видання.
При цьому, як повідомляє видання, особи, які прибули до Білорусі, а потім спробували перетнути польський кордон, могли отримати довгоствольну зброю лише в самій Білорусі. Адже мігранти, які прибули до Білорусі для подальшого переправлення до країн Європи, не могли привезти її із собою, і тим більше придбати її в Білорусі. Вони могли отримати її лише від білоруських силовиків чи з території Росії через агентуру у прикордонній службі Білорусі чи КДБ цієї країни.
"Не можна виключати ймовірність того, що групи, які проникли за останні 4 місяці до Західної Європи, переправили туди вибухівку, зброю та боєприпаси, які можуть бути використані для здійснення терористичних актів та диверсій у регіоні з метою зміни політичного патерну та популяризації політичних сил, які підтримуються Росією", - резюмує видання.
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Будь яке лихо у світі смердить ликовими лаптями, білоруси до цього приєднались.
- Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом - все, что угодно, но только не уступить, - комментирует на "Эхе Москвы" российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. - Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.
- Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать - ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, - заключил российский политолог.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!