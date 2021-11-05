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Під виглядом мігрантів: Кремль використовує Білорусь для організації сплячих терористичних чи бойових осередків у Європі

Під виглядом мігрантів: Кремль використовує Білорусь для організації сплячих терористичних чи бойових осередків у Європі

Білорусь може бути джерелом постачання до країн Європи бойової зброї та членів терористичних організацій. При цьому операції такого рівня на кордоні Білорусі з Польщею не можуть здійснюватися Мінськом самотужки, а перебувають під управлінням Кремля за схемами, відпрацьованими під час Холодної війни, тоді Москва здійснювала інфільтрацію бойових груп та зброї до країн Західної Європи для дестабілізації ситуації у разі потреби.

Про це повідомляє Інститут Роберта Ленсінга, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент, який стався на польсько-білоруському кордоні в ніч з 1 на 2 листопада і характеризується польською владою як "вторгнення" на польську територію з боку Білорусі людей у ​​формі, озброєних довгоствольною зброєю, на думку експертів Інституту Роберта Ленсінга, може передбачати організоване перекидання в Європу бойових груп для організації сплячих терористичних чи бойових осередків.

"Крім того, озброєння таких груп та їхній відхід на територію Білорусі після виявлення польськими прикордонниками означає, що їхня мета не є отримання притулку в країнах Європи, а мета проникнення до Європейського Союзу не є гуманітарною", - пише видання.

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При цьому, як повідомляє видання, особи, які прибули до Білорусі, а потім спробували перетнути польський кордон, могли отримати довгоствольну зброю лише в самій Білорусі. Адже мігранти, які прибули до Білорусі для подальшого переправлення до країн Європи, не могли привезти її із собою, і тим більше придбати її в Білорусі. Вони могли отримати її лише від білоруських силовиків чи з території Росії через агентуру у прикордонній службі Білорусі чи КДБ цієї країни.

"Не можна виключати ймовірність того, що групи, які проникли за останні 4 місяці до Західної Європи, переправили туди вибухівку, зброю та боєприпаси, які можуть бути використані для здійснення терористичних актів та диверсій у регіоні з метою зміни політичного патерну та популяризації політичних сил, які підтримуються Росією", - резюмує видання.

Автор: 

Білорусь (7922) мігранти (1105) Польща (8468) тероризм (2863) Євросоюз (13300)


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Топ коментарі
+12
мацковия не только извечный враг Украины, еще и всего человечества.
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05.11.2021 18:59
+11
Та Європі не до того, "озабочені" застосуванням Україною лише одного "Байрактара" і сертифікацією "ПП-2".
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05.11.2021 19:00
+10
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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05.11.2021 18:49
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Там уже подобных ячеек полные города(наверно).
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05.11.2021 18:45 Відповісти
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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05.11.2021 18:49 Відповісти
мацковия не только извечный враг Украины, еще и всего человечества.
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05.11.2021 18:59 Відповісти
Через Беларусь агенты кремля оккупировали не только Киев ,но и другие города( беларусами)Последние события в Украине -тому подтверждение.СБУ и службы безопасности ПС и НК сопли жуют.98 % беларусов-отпетые ватники..
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05.11.2021 18:53 Відповісти
Не чіпай ПС , хлопці з 2014 постійно на передовій .
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05.11.2021 19:31 Відповісти
Я Знаю .Но и на гражданке работы - выше головы!Тем более ,что у них ротация бывает гораздо чаще.
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05.11.2021 19:41 Відповісти
Слушна думка.... скоріше так і є. Защиту кордону потрібно збільшувати , а злосних порушників відстрілювати.
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05.11.2021 18:58 Відповісти
Та й не злосних- теж.
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05.11.2021 19:52 Відповісти
Та Європі не до того, "озабочені" застосуванням Україною лише одного "Байрактара" і сертифікацією "ПП-2".
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05.11.2021 19:00 Відповісти
Білоруси дуже швидко стануть такими самими ізгоями у світі, як і кацапи.
Будь яке лихо у світі смердить ликовими лаптями, білоруси до цього приєднались.
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05.11.2021 19:01 Відповісти
Россия поддерживает, потому что альтернативы не видно. но власть Лука никому не отдаст. Он классический маньяк власти. При помощи белорусов удовлетворяет свои извращённые наклонности.

- Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом - все, что угодно, но только не уступить, - комментирует на "Эхе Москвы" российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. - Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.
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05.11.2021 19:02 Відповісти
Щоб воювати з росією, Лука має мати підтримку хоча б 50 відсотків населення саме в такій війні.
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05.11.2021 19:16 Відповісти
Нам не впервой Кремль брать.
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05.11.2021 19:42 Відповісти
маразм написал. если лень - займись чем нибудь поинтересней.
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05.11.2021 20:27 Відповісти
Да особо и нечем заниматься. Осень.
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05.11.2021 21:43 Відповісти
Зачем 50%. Лукашенко никогда смешных процентов не признавал. Считать голоса для слабаков. Сильный власть защитит. В продолжение выступление Орешкина.

- Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать - ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, - заключил российский политолог.
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05.11.2021 19:23 Відповісти
Нужно просто посмотреть в глаза Тупину и все будет норм. А террористические ячейки это не страшно ))
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05.11.2021 19:24 Відповісти
Те, що ***** веде гібридну війну з усім цивілізованим світом і в своїх інтересах використовує союзників по оборонному блоку, зокрема Білорусь з маріонеткою бульбенфюрером лукашенком на чолі, то є доконаний факт. Російська практика ***** не відрізняється від наробок сталінських терористів у Європі і світі на протязі ХХ століття. Не може Імперія Зла існувати без війни.
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05.11.2021 19:36 Відповісти
Хах , так у нас в Україні в кожній "церкві" Гуні Московського - не сплячий , а діючий терористичний осередок.
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05.11.2021 19:48 Відповісти
Європа "починає прозрівати...." а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2021 20:43 Відповісти
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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05.11.2021 21:32 Відповісти
 
 