УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10611 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 529 21

Зеленський підписав закон про виділення 800 млн грн на облаштування кисневих станцій в опорних лікарнях

Зеленський підписав закон про виділення 800 млн грн на облаштування кисневих станцій в опорних лікарнях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5460 про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", які стосуються збільшення видатків на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій у закладах охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідна позначка з'явилася на сторінці законопроекту на сайті парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроект №5460 у другому читанні в четвер, 4 листопада. У першому читанні його було прийнято 15 липня 2021 року.

Проект передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг із проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори законопроекту зазначають, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров'я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень.

Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де вже є інші способи кисневого потоку, що дасть змогу лікарням мати вибір між джерелами кисню – апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісним киснем із балонів або резервуарів, киснем із власного генератора кисневої станції.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями дасть змогу знизити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.

Читайте також: Радуцький про кисень: є порядні головлікарі, котрі вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації.

Автор: 

закон (2822) Зеленський (23642) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) кисень (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Бенина шавка лето красное проворовала и пропела, оглянуться не успела, а тут жопа прилетела.
показати весь коментар
05.11.2021 18:56
+10
Невже відосики більше не допомагають хворим?
показати весь коментар
05.11.2021 18:51
+9
Порошенко, шо ж ти робиш?! Зупинись! Бубачькіни офшори в апаснастє!
показати весь коментар
05.11.2021 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О,Велике дихання...
показати весь коментар
05.11.2021 18:47 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 19:00 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 20:16 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 04:45 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 20:17 Відповісти
Невже відосики більше не допомагають хворим?
показати весь коментар
05.11.2021 18:51 Відповісти
Асфальтобетон тоже, как оказалось, не может вылечить и спасти.
показати весь коментар
05.11.2021 18:57 Відповісти
Порошенко, шо ж ти робиш?! Зупинись! Бубачькіни офшори в апаснастє!
показати весь коментар
05.11.2021 18:52 Відповісти
Навіть дивує, що попри непримирену підкилимну боротьбу у буратінок на це знайшовся час...
показати весь коментар
05.11.2021 18:56 Відповісти
Бенина шавка лето красное проворовала и пропела, оглянуться не успела, а тут жопа прилетела.
показати весь коментар
05.11.2021 18:56 Відповісти
А почему не из денег с ковидного фонда,или ковидный фонд пошел на поддержку бородатой бабушки?
показати весь коментар
05.11.2021 19:03 Відповісти
Зеленский плакал крокодильими слезами, когда подписывал этот закон. Ведь денег на кислороде больше не украдёшь.
показати весь коментар
05.11.2021 19:07 Відповісти
Проснулось....
показати весь коментар
05.11.2021 19:11 Відповісти
С апреля зелёные саботажники мариновали этот закон , а кремлёвская кукла его не подписывал.... Скольких людей они убили? На пожизненное потянет?
показати весь коментар
05.11.2021 19:17 Відповісти
Ну и дела.
Этот закон лежал в Раде еще с весны. Его принятие Радой протолкнул Порошенко.
И что ты сделаешь, величайшему лидеру всей вселенной пришлось его подписать.
показати весь коментар
05.11.2021 19:21 Відповісти
800 млн раздеребанят без тендеров среди своих людей.
"здесь можно хорошо прибарахлится и внукам хватит" - девиз зе-упырей
показати весь коментар
05.11.2021 20:01 Відповісти
Поздно проводить тендер на закупку боржоми, когда почки отвалились.
показати весь коментар
05.11.2021 20:11 Відповісти
Спаситель ты наш! Нужно будет потратить еще несколько месяцев на реализацию закона, а там, смотришь, и кислород уже не будет нужен. Или пандемия пройдет, или народ перемрет.
показати весь коментар
05.11.2021 20:19 Відповісти
Пока эти деньги доберутся до больниц, то будет очень хорошо если от них останется хотя бы треть выделенной суммы
показати весь коментар
05.11.2021 22:32 Відповісти
 
 