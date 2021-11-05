Зеленський підписав закон про виділення 800 млн грн на облаштування кисневих станцій в опорних лікарнях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5460 про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", які стосуються збільшення видатків на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій у закладах охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідна позначка з'явилася на сторінці законопроекту на сайті парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроект №5460 у другому читанні в четвер, 4 листопада. У першому читанні його було прийнято 15 липня 2021 року.

Проект передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг із проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори законопроекту зазначають, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров'я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень.

Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де вже є інші способи кисневого потоку, що дасть змогу лікарням мати вибір між джерелами кисню – апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісним киснем із балонів або резервуарів, киснем із власного генератора кисневої станції.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями дасть змогу знизити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.

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