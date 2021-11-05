Нардепи "Голосу", які звинуватили владу у зриві відрядження, збиралися у США приватно, - посольство

Посольство України стверджує, що нардепи "Голосу" їдуть до Штатів як приватні особи, а такі поїздки дипустанови не супроводжують.

Про це йдеться у коментарі, яке посольство дало "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обов'язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є узгодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів або Міністерством закордонних справ (залежно від типу делегації)", - пояснили у посольстві.

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Також там зазначили, що без офіційного погодження візиту неможливо виділити на нього кошти із держбюджету.

Раніше депутати партії "Голос" звинуватили владу у спробі заблокувати їхнє відрядження у США.