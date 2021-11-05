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Нардепи "Голосу", які звинуватили владу у зриві відрядження, збиралися у США приватно, - посольство

Нардепи

Посольство України стверджує, що нардепи "Голосу" їдуть до Штатів як приватні особи, а такі поїздки дипустанови не супроводжують.

Про це йдеться у коментарі, яке посольство дало "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обов'язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є узгодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів або Міністерством закордонних справ (залежно від типу делегації)", - пояснили у посольстві.

Читайте також: "Голос" звинувачує владу у блокуванні відрядження делегації членів фракції до США: За цим стоять люди Зеленського та Банкова

Також там зазначили, що без офіційного погодження візиту неможливо виділити на нього кошти із держбюджету.

Раніше депутати партії "Голос" звинуватили владу у спробі заблокувати їхнє відрядження у США.

Автор: 

посольство (942) США (22395) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+12
Этой "истеричный" вообще-то сделал в ПАСЕ и Совете Европы в миллион раз больше величайшегонедонаполеона. Который тупо забил на свои обязанности согласно Конституции и ни разу там не объявился.
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05.11.2021 19:10
+12
Гончаренко пару дней назад вернулся из США, где сделал много полезного для Украины. Попросите Подоляка обновить методичку.
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05.11.2021 19:16
+9
Леха с Берьозой множили на ноль рашка-ТВ с миллиардо-долларовым бюджетом

истерили гейропейцы жополизы рашкованских задниц в ПАСЕ от Лехиных унитазных рукавиц и украинского простреленного прапора
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05.11.2021 19:15
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какое гнилье !!!!
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05.11.2021 19:06 Відповісти
какой министр такие и его кулебяки
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05.11.2021 21:29 Відповісти
Этой "истеричный" вообще-то сделал в ПАСЕ и Совете Европы в миллион раз больше величайшегонедонаполеона. Который тупо забил на свои обязанности согласно Конституции и ни разу там не объявился.
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05.11.2021 19:10 Відповісти
Леха с Берьозой множили на ноль рашка-ТВ с миллиардо-долларовым бюджетом

истерили гейропейцы жополизы рашкованских задниц в ПАСЕ от Лехиных унитазных рукавиц и украинского простреленного прапора
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05.11.2021 19:15 Відповісти
Было такое. У них с Березой неплохо выходило.
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05.11.2021 19:43 Відповісти
Гончаренко пару дней назад вернулся из США, где сделал много полезного для Украины. Попросите Подоляка обновить методичку.
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05.11.2021 19:16 Відповісти
Полезного в студию из соевой методики?
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05.11.2021 19:17 Відповісти
У меня нет "соевой методики", а подолянчика уже потёрли - разговаривать с "потёртыми" мне не интересно.
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05.11.2021 19:21 Відповісти
А что здесь делает фото этой "недопосла"? Она, вообще, сейчас кто? Какое право она имеет представлять интересы Украины в США?
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05.11.2021 19:07 Відповісти
Как же так? Она же была министром финансов при недопрезиденте Пепо
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05.11.2021 21:45 Відповісти
Высралось, ущербное? С облегчением. Только какое отношение имеет министр финансов и дипломат, у которого отказываются принимать верительные грамоты?
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06.11.2021 00:14 Відповісти
Ой, які цікаві (і я попереджав!) факти сьогодні вилізли по темі Трампа!))) виявляється, Даченко нікому не дзвонив із приводу досьє на Трампа! Про досьє виявляється перше сказав ПР консультант Клінтон, котрий(!) довгий час працював в….Росії і на (!) Росію. Ги-и-и-и)))) і це не в якійсь газеті а як частина розслідування назначеного Трампом коли він був президентом незалежного прокурора))) ось і з'явились вушка кацапської контори із тією історією)))
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05.11.2021 19:08 Відповісти
Більше того-цього руского Дьячеко заарештували сьогодні. Далі буде.
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05.11.2021 19:11 Відповісти
Igor Danchenko arrested, charged with lying to FBI about information in Steele dossier
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05.11.2021 19:12 Відповісти
Его отпустили под личное обязательство.
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05.11.2021 19:22 Відповісти
І що? Факт не в тому, що відпустили, а що заарештували. Багато людей пов'язаних із Клінтом брехали ФБР а це наказується.
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05.11.2021 19:27 Відповісти
Вся ця історія «почалас із телефонного дзвінка Дяченко. Брехали всі: Дяченко, PR менеджер Клінтон і сама Клінтон )))
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05.11.2021 19:30 Відповісти
А кто єто такая, которая говорит от имениу украинского посольства в США ? Не пора ли ей домой с её верительными грамотами ?
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05.11.2021 19:24 Відповісти
Маркарова там - нєпонятно шо! Нехай їде до Миська в Грузію. Їй також дієта не завадить.
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05.11.2021 19:41 Відповісти
Такая, что была министром финансов, когда презом была свинка Пепо
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05.11.2021 21:47 Відповісти
так в Украине до сих пор нет американского посла а у Марковой в США так и не приняли верительные грамоты, так что там официально нет Украинского посла просто Зе скрывают выдавая фантазии за реальность это показывает отношение к нему жаль страна страдает из за таких
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05.11.2021 19:24 Відповісти
О, выполз великий знаток международного права Ее агримант утвержден американской стороной, иначе она не имела бы статус чрезвычайного и полномочного посла Украины в США
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05.11.2021 21:51 Відповісти
Статус чрезвычайного и полномочного посла Украины Маркарова приобрела после подписания Указа Зеленским 25 февраля 2021 года (Зеленский - не амерканская сторона).
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06.11.2021 01:11 Відповісти
Пророссийским депутатам держава оплачивает командировки в США, а депутатам-патриотам не оплачивает. Раз командировка не оплачена, это позволяет вот таким проворовавшимся лохудрам утверждать, что они ездили туда частным образом.
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05.11.2021 19:29 Відповісти
Цю жирну пику американці не хочуть затверджувати, тому що ведуть розслідування по звинуваченні у корупції. Наша ОПа не може, щоб не обісратися. Навіть посла в Америку призначили за хабар.
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05.11.2021 19:39 Відповісти
Тупая курка рассуждает о международном праве . Раз она в США, значит ее агримант утвержден штатами и она является чрезвычайным и полномочным послом Украины в США
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05.11.2021 21:53 Відповісти
Херрі Херрісон! Тупа курка твоя мама, яка на п'яну голову тебе зробила у під'їзді з п'яним моряком. Тому, коли ти виріс то думав, що ти дівчинка на ім'я Татьяна Лайф.
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05.11.2021 22:16 Відповісти
Аргумент железный: "Раз она в США, значит она является послом". Это сколько же послов там от Украины, сотни тысяч?
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06.11.2021 01:14 Відповісти
Аргументом является процедура утверждение агримана американской стороной. Без этого она вообще бы не смогла прибыть в Америку в качестве посла. Эта процедура выполнена и ее кандидатура согласована. Все остальное - домыслы педроботов
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06.11.2021 07:26 Відповісти
Про те, що депутати їхали на запрошення державних інституцій США сказати забули.

І, взагалі, посольства для чого? Тільки для Бубочки, чи, взагалі, для усіх громадян? (риторично)

А було так: .
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05.11.2021 20:22 Відповісти
Корова Що ти БРЕШЕШ!!!!! тОбі як і всій гоп команді зєлєпукіна ні хто не вірить!!!!!!
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05.11.2021 21:04 Відповісти
Кажуть була колись непоганим міністро. реформатором , доки не обалялаля в зЕгівенній владі
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05.11.2021 21:43 Відповісти
 
 