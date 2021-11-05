Нардепи "Голосу", які звинуватили владу у зриві відрядження, збиралися у США приватно, - посольство
Посольство України стверджує, що нардепи "Голосу" їдуть до Штатів як приватні особи, а такі поїздки дипустанови не супроводжують.
Про це йдеться у коментарі, яке посольство дало "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обов'язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є узгодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів або Міністерством закордонних справ (залежно від типу делегації)", - пояснили у посольстві.
Також там зазначили, що без офіційного погодження візиту неможливо виділити на нього кошти із держбюджету.
Раніше депутати партії "Голос" звинуватили владу у спробі заблокувати їхнє відрядження у США.
Топ коментарі
+12 18c49ed2
показати весь коментар05.11.2021 19:10
+12 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар05.11.2021 19:16
+9 Dust
показати весь коментар05.11.2021 19:15
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истерили гейропейцы жополизы рашкованских задниц в ПАСЕ от Лехиных унитазных рукавиц и украинского простреленного прапора
І, взагалі, посольства для чого? Тільки для Бубочки, чи, взагалі, для усіх громадян? (риторично)
А було так: .