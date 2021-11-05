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Новини Коронавірус і карантин
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Хорватія запроваджує нові обмеження після нових рекордів заражень коронавірусом

Хорватія запроваджує нові обмеження після нових рекордів заражень коронавірусом

Влада Хорватії вирішила обмежити масові збори та розширити використання COVID-сертифікатів після того, як за останню добу кількість нових інфікованих коронавірусом у країні знову досягла рекордного показника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Як і в більшості країн Центральної та Східної Європи, в Хорватії в останні тижні спостерігається величезне зростання кількості хворих та госпіталізацій, що зумовлено низьким рівнем вакцинації та ослабленням карантинних обмежень.

У Хорватії повідомили про майже 7000 нових випадків зараження у п'ятницю після підтвердження близько 6300 напередодні.

Хорватська кризова команда протидії коронавірусу заявила, що нові правила масових зборів почнуть діяти з суботи, а для підготовки до використання COVID-сертифікатів країні знадобиться більше часу.

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Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович оголосив, що з суботи у приміщеннях будуть дозволені збори до 50 осіб, які мають закінчуватись до півночі.

Чиновник також повідомив, що з середини листопада в країні буде введено COVID-перепустку для працівників усіх державних установ, зокрема, в галузі освіти.

Раніше Хорватія запровадила COVID-перепустки у галузях охорони здоров'я та соціальної допомоги, що вимагають підтвердження щеплення, довідку про те, що людина перехворіла на COVID-19 або негативний тест.

Автор: 

карантин (18172) Хорватія (299) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Тобто, в рекордсменів по короновірусу -США, масово вірять кацапській пропаганді? До речі, вони ж також чемпіони по вакцинації, скоро проколять і ще ненароджених, як так??
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05.11.2021 20:19
+2
Треба більше сертифікатів... чим побільше.
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05.11.2021 19:58
+2
Треба більше знущатися з довпойобів - може почнуть вакцинуватися, а не вірити у кацапську пропаганду
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05.11.2021 20:09
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Треба більше сертифікатів... чим побільше.
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05.11.2021 19:58 Відповісти
Треба більше знущатися з довпойобів - може почнуть вакцинуватися, а не вірити у кацапську пропаганду
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05.11.2021 20:09 Відповісти
Тобто, в рекордсменів по короновірусу -США, масово вірять кацапській пропаганді? До речі, вони ж також чемпіони по вакцинації, скоро проколять і ще ненароджених, як так??
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05.11.2021 20:19 Відповісти
А шо там со смертностью? В Израиле, к примеру, 7 (СЕМЬ) человек в день. Просто у них нормально провакцинировались Файзером все, кроме упоротых ортодоксов и некоторых мусульман.
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05.11.2021 20:32 Відповісти
В Израиле сейчас нет простуды. В январе посмотрим.
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05.11.2021 22:00 Відповісти
В Хорватии вакцинированы 47%.
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05.11.2021 20:29 Відповісти
Это им всем выписали фальшивые сертификаты о вакцинации.
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05.11.2021 21:59 Відповісти
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06.11.2021 01:46 Відповісти
Антиваксеруни дуже радіють таким новим. Дурням приємно, коли знаходиться хтось, ще дурніший.

Хорвати! Хіба вам теж так погано живеться, як українцям? Що ви теж жити більше не хочете?
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06.11.2021 01:03 Відповісти
+
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06.11.2021 12:16 Відповісти
Почему до полуночи?
Исследования показали, что вирус ночью распространяется хуже.
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06.11.2021 09:32 Відповісти
 
 