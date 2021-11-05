Хорватія запроваджує нові обмеження після нових рекордів заражень коронавірусом

Влада Хорватії вирішила обмежити масові збори та розширити використання COVID-сертифікатів після того, як за останню добу кількість нових інфікованих коронавірусом у країні знову досягла рекордного показника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Як і в більшості країн Центральної та Східної Європи, в Хорватії в останні тижні спостерігається величезне зростання кількості хворих та госпіталізацій, що зумовлено низьким рівнем вакцинації та ослабленням карантинних обмежень.

У Хорватії повідомили про майже 7000 нових випадків зараження у п'ятницю після підтвердження близько 6300 напередодні.

Хорватська кризова команда протидії коронавірусу заявила, що нові правила масових зборів почнуть діяти з суботи, а для підготовки до використання COVID-сертифікатів країні знадобиться більше часу.

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Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович оголосив, що з суботи у приміщеннях будуть дозволені збори до 50 осіб, які мають закінчуватись до півночі.

Чиновник також повідомив, що з середини листопада в країні буде введено COVID-перепустку для працівників усіх державних установ, зокрема, в галузі освіти.

Раніше Хорватія запровадила COVID-перепустки у галузях охорони здоров'я та соціальної допомоги, що вимагають підтвердження щеплення, довідку про те, що людина перехворіла на COVID-19 або негативний тест.