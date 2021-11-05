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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу поліцейські виписали 139 адмінпротоколів за порушення карантину

У Києві за добу поліцейські виписали 139 адмінпротоколів за порушення карантину

У Києві працівники поліції за результатами перевірок громадського транспорту за 4 листопада склали 139 адмінстративних матеріалів за фактами порушення карантину.

Про це інформує у Фейсбуці поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Упродовж доби проведено 482 перевірки. Перевірено 223 громадські транспортні засоби. Складено 2 адміністративні протоколи (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм, передбачених Законом України)" захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування щодо боротьби з інфекційними хворобами - ред.)", - сказано у повідомленні.

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Також правоохоронці впродовж четверга після перевірок громадського транспорту винесли 137 адмінпостанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно – ред.).

Окремо в поліції зазначили, що минулої доби було перевірено 259 об'єктів господарської діяльності, але жодного протоколу за результатами цих перевірок працівники правоохоронних органів не винесли.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Нацполіція (15120) штраф (1851) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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05.11.2021 20:37 Відповісти
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Влада стверджує, що антивакцинаторів під'юджують агенти москви.

Чому б тоді першим ділом обмежувати права не невакцинованих, але агентів москви?

Якби влада з таким самим натхненням, з яким душить невакцинованих громадян, душила б ватників, п'ята колона вже зникла б.

Натомість, в той самий час, як невакцинованому громадянину забороняють сиділи в трамваї, рабіновичу дозволяють сидіти в парламенті.

У невакцинованого громадянина закривають вареничну, а телеканал мураєва не закривають.

Це переконує нас в нещирості влади.

Московська агресія є страшнішою за ковід. Але влада не стільки зацікавлена в боротьбі з цими бідами, скільки в обмеженні наших вольностей.
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05.11.2021 20:41 Відповісти
Шоб ви так з "алєнямі" на машинах боролися в місцях, де стоянка заборонена!
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05.11.2021 20:42 Відповісти
Правильно, продолжайте в том же духе, нечего жалеть этих невакцинированных. Только не удивляйтесь, что процент вакцинированных не возрастает настолько, насколько бы вам этого хотелось бы.
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05.11.2021 20:45 Відповісти
А з якого перепугу мусора мають законне право перевіряти стан мого здоровля?
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05.11.2021 21:33 Відповісти
та, приміряють на нас фашиський режим, цифрову диктатуру,

щоб було , як у Китаї. Нічого особливого.
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05.11.2021 21:44 Відповісти
Ну ДУЖЕ хоче ця клоунська влада залити свій шмурдяк людям за шкіру
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05.11.2021 21:47 Відповісти
Чепуха. Когда пойдут расстрелы - от это будут топ-новости. А так-мелюзга и не о чем!
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05.11.2021 23:14 Відповісти
А сколько воров поймали?
Когда начнут публиковать: в Киеве совершено краж - ***, раскрыто - ***.?
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06.11.2021 09:25 Відповісти
 
 