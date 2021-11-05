У Києві за добу поліцейські виписали 139 адмінпротоколів за порушення карантину
У Києві працівники поліції за результатами перевірок громадського транспорту за 4 листопада склали 139 адмінстративних матеріалів за фактами порушення карантину.
Про це інформує у Фейсбуці поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Упродовж доби проведено 482 перевірки. Перевірено 223 громадські транспортні засоби. Складено 2 адміністративні протоколи (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм, передбачених Законом України)" захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування щодо боротьби з інфекційними хворобами - ред.)", - сказано у повідомленні.
Також правоохоронці впродовж четверга після перевірок громадського транспорту винесли 137 адмінпостанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно – ред.).
Окремо в поліції зазначили, що минулої доби було перевірено 259 об'єктів господарської діяльності, але жодного протоколу за результатами цих перевірок працівники правоохоронних органів не винесли.
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Влада стверджує, що антивакцинаторів під'юджують агенти москви.
Чому б тоді першим ділом обмежувати права не невакцинованих, але агентів москви?
Якби влада з таким самим натхненням, з яким душить невакцинованих громадян, душила б ватників, п'ята колона вже зникла б.
Натомість, в той самий час, як невакцинованому громадянину забороняють сиділи в трамваї, рабіновичу дозволяють сидіти в парламенті.
У невакцинованого громадянина закривають вареничну, а телеканал мураєва не закривають.
Це переконує нас в нещирості влади.
Московська агресія є страшнішою за ковід. Але влада не стільки зацікавлена в боротьбі з цими бідами, скільки в обмеженні наших вольностей.
щоб було , як у Китаї. Нічого особливого.
Когда начнут публиковать: в Киеве совершено краж - ***, раскрыто - ***.?