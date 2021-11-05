У Києві за добу поліцейські виписали 139 адмінпротоколів за порушення карантину

У Києві працівники поліції за результатами перевірок громадського транспорту за 4 листопада склали 139 адмінстративних матеріалів за фактами порушення карантину.

Про це інформує у Фейсбуці поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Упродовж доби проведено 482 перевірки. Перевірено 223 громадські транспортні засоби. Складено 2 адміністративні протоколи (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм, передбачених Законом України)" захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування щодо боротьби з інфекційними хворобами - ред.)", - сказано у повідомленні.

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Також правоохоронці впродовж четверга після перевірок громадського транспорту винесли 137 адмінпостанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно – ред.).

Окремо в поліції зазначили, що минулої доби було перевірено 259 об'єктів господарської діяльності, але жодного протоколу за результатами цих перевірок працівники правоохоронних органів не винесли.

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