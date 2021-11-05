Федоров: Прописка незабаром стане просто способом повідомити державі, де ти живеш

Місце реєстрації не даватиме права власності на житло. Змінити реєстрацію можна буде через платформу Дія.

Про це пише у блозі для видання "Гордон" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, які зміни чекають на українців у зв'язку з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про електронну прописку.

"Незабаром ми зробимо реєстрацію суто декларативною. Це означає, що користувач просто в застосунку або на порталі "Дія" зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і все", - написав Федоров.

За його словами, для зміни прописки потрібно буде надати одну заяву. Йти до ЦНАПу з документами власника житла не знадобиться - йому достатньо буде підтвердити згоду онлайн.

"Раніше "прописка" в Україні означала, що людину можна виписати з житла лише через суд. Це абсолютно застаріла практика із радянських часів. Орендодавці з новою послугою можуть бути спокійні: місце реєстрації не даватиме права власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де людина проживає", - наголосив Федоров.

Міністр зазначив, що спрощення процесу реєстрації місця проживання дасть розуміння, скільки реально людей мешкає в містах. Дасть змогу платити податки, оформляти пенсію, документи чи медичну допомогу саме за місцем проживання.



"Також чоловікам не доведеться більше ходити до військкоматів, щоб змінити місце реєстрації. Якщо послугою хоче скористатися людина військовозобов'язана, то для того, щоб вона могла не відвідувати двічі військкомат, вона за власним бажанням зможе отримати унікальний номер у реєстрі військовозобов'язаних, для того щоб відомості про неї надійшли у військкомат за місцем проживання (для зняття з обліку) та за новим місцем проживання (для взяття на облік). Ця опція дасть змогу змінити місце проживання без зайвих проблем", - додав міністр.



Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня парламент ухвалив закон про електронну реєстрацію місця проживання.