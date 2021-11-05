Федоров: Прописка незабаром стане просто способом повідомити державі, де ти живеш
Місце реєстрації не даватиме права власності на житло. Змінити реєстрацію можна буде через платформу Дія.
Про це пише у блозі для видання "Гордон" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він пояснив, які зміни чекають на українців у зв'язку з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про електронну прописку.
"Незабаром ми зробимо реєстрацію суто декларативною. Це означає, що користувач просто в застосунку або на порталі "Дія" зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і все", - написав Федоров.
За його словами, для зміни прописки потрібно буде надати одну заяву. Йти до ЦНАПу з документами власника житла не знадобиться - йому достатньо буде підтвердити згоду онлайн.
"Раніше "прописка" в Україні означала, що людину можна виписати з житла лише через суд. Це абсолютно застаріла практика із радянських часів. Орендодавці з новою послугою можуть бути спокійні: місце реєстрації не даватиме права власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де людина проживає", - наголосив Федоров.
Міністр зазначив, що спрощення процесу реєстрації місця проживання дасть розуміння, скільки реально людей мешкає в містах. Дасть змогу платити податки, оформляти пенсію, документи чи медичну допомогу саме за місцем проживання.
"Також чоловікам не доведеться більше ходити до військкоматів, щоб змінити місце реєстрації. Якщо послугою хоче скористатися людина військовозобов'язана, то для того, щоб вона могла не відвідувати двічі військкомат, вона за власним бажанням зможе отримати унікальний номер у реєстрі військовозобов'язаних, для того щоб відомості про неї надійшли у військкомат за місцем проживання (для зняття з обліку) та за новим місцем проживання (для взяття на облік). Ця опція дасть змогу змінити місце проживання без зайвих проблем", - додав міністр.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня парламент ухвалив закон про електронну реєстрацію місця проживання.
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Многие права и обязанности, имеющиеся у вас, зависят от факта и места регистрации. Например, это касается права на детское и пособие на оплату жилья, места уплаты налога и голосования.
Каждый муниципалитет планирует свою деятельность, исходя из количества проживающих там людей. При смене адреса вы должны сообщить об этом в Шведское государственное налоговое управление в течение одной недели.
Выписка из государственного реестра актов гражданского состояния
Выписка из государственного реестра записей актов гражданского состояния (personbevis) - это документ, в котором указаны данные, зарегистрированные на вас в Шведском государственном налоговом управлении, - например, имя, адрес и семейное положение. Выписка потребуется вам, в частности при оформлениии водительского удостоверения. Важно не забывать, что такая выписка не может использоваться в качестве удосторения личности.
Если вам понадобится выписка из государственного реестра актов гражданского состояния, ее можно заказать на веб-сайте Налоговой службы или в центре обслуживания Налоговой службы. Получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния, когда это потребуется, не составляет труда.
и т.д. - https://www.informationsverige.se/ru/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas-i-sverige/folkbokforing/
завтра зареєструюсь на Банковій !
хі-хі, живу я там
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
Основное отличие (и основная проблема) совковой прописки в том, что она несёт в себе гораздо больше, чем просто место проживания. По нормальному же это должно быть исключительно сообщение государству о том, где сейчас живёшь, не более того. Никаких прописок, выписок с кучей документов не должно быть вообще, это совковый архаизм.
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
Не плодите фейки.
ах, МИЛИЦИЯ?
...
поищите совок в другом месте - своей советской молодости или в своем Зажопинске.
Рассчет и выдача субсидий основана на прописке.
Субсидии тоже отменят, как отменили льготы на проезд, льготы на электричество и многие другие льготы?