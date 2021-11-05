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Федоров: Прописка незабаром стане просто способом повідомити державі, де ти живеш

Федоров: Прописка незабаром стане просто способом повідомити державі, де ти живеш

Місце реєстрації не даватиме права власності на житло. Змінити реєстрацію можна буде через платформу Дія.

Про це пише у блозі для видання "Гордон" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пояснив, які зміни чекають на українців у зв'язку з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про електронну прописку.

"Незабаром ми зробимо реєстрацію суто декларативною. Це означає, що користувач просто в застосунку або на порталі "Дія" зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і все", - написав Федоров.

За його словами, для зміни прописки потрібно буде надати одну заяву. Йти до ЦНАПу з документами власника житла не знадобиться - йому достатньо буде підтвердити згоду онлайн.

"Раніше "прописка" в Україні означала, що людину можна виписати з житла лише через суд. Це абсолютно застаріла практика із радянських часів. Орендодавці з новою послугою можуть бути спокійні: місце реєстрації не даватиме права власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де людина проживає", - наголосив Федоров.

Міністр зазначив, що спрощення процесу реєстрації місця проживання дасть розуміння, скільки реально людей мешкає в містах. Дасть змогу платити податки, оформляти пенсію, документи чи медичну допомогу саме за місцем проживання.

"Також чоловікам не доведеться більше ходити до військкоматів, щоб змінити місце реєстрації. Якщо послугою хоче скористатися людина військовозобов'язана, то для того, щоб вона могла не відвідувати двічі військкомат, вона за власним бажанням зможе отримати унікальний номер у реєстрі військовозобов'язаних, для того щоб відомості про неї надійшли у військкомат за місцем проживання (для зняття з обліку) та за новим місцем проживання (для взяття на облік). Ця опція дасть змогу змінити місце проживання без зайвих проблем", - додав міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня парламент ухвалив закон про електронну реєстрацію місця проживання.

Автор: 

реєстрація (446) Федоров Михайло (871) диджиталізація (273) Дія (1114)


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Топ коментарі
+12
По аналогии-пенсионное удостоверение не будет давать право на пенсию,а будет только подтверждением того,что ты когда то работал.
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05.11.2021 21:00
+9
Открываются широчайшие возможности для криминала!!
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05.11.2021 21:03
+8
Жить охота? Не сообщайте
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05.11.2021 20:53
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Жить охота? Не сообщайте
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05.11.2021 20:53 Відповісти
Я пропишусь на Банковой) Мусора если че приходите ОП )
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05.11.2021 21:25 Відповісти
я первый на Банковую !
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05.11.2021 23:49 Відповісти
гладко стелят да бол ьно падать
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05.11.2021 20:54 Відповісти
тю, совок невигойний, де та "пропіска" на зоні й лишилася...
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05.11.2021 20:58 Відповісти
про політичну зону виклав у відкритий доступ В. Кіпіані - https://vivat-book.com.ua/blog/vakhtang-kipiani-dysydenty.html https://vivat-book.com.ua/blog/vakhtang-kipiani-dysydenty.html

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05.11.2021 21:27 Відповісти
Швеция: Регистрация по месту жительства означает, что вы зарегистрированы в Шведском государственном налоговом управлении как житель определенного муниципалитета Швеции.
Многие права и обязанности, имеющиеся у вас, зависят от факта и места регистрации. Например, это касается права на детское и пособие на оплату жилья, места уплаты налога и голосования.
Каждый муниципалитет планирует свою деятельность, исходя из количества проживающих там людей. При смене адреса вы должны сообщить об этом в Шведское государственное налоговое управление в течение одной недели.

Выписка из государственного реестра актов гражданского состояния

Выписка из государственного реестра записей актов гражданского состояния (personbevis) - это документ, в котором указаны данные, зарегистрированные на вас в Шведском государственном налоговом управлении, - например, имя, адрес и семейное положение. Выписка потребуется вам, в частности при оформлениии водительского удостоверения. Важно не забывать, что такая выписка не может использоваться в качестве удосторения личности.

Если вам понадобится выписка из государственного реестра актов гражданского состояния, ее можно заказать на веб-сайте Налоговой службы или в центре обслуживания Налоговой службы. Получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния, когда это потребуется, не составляет труда.
и т.д. - https://www.informationsverige.se/ru/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas-i-sverige/folkbokforing/
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05.11.2021 21:51 Відповісти
во всех цивилизованных станах у гражданина есть обязанность сообщать органам власти о месте постоянного жительства - на случай войны, стихийных бедствий, расчета транспортной наргузки, медицинской и т.д.
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05.11.2021 21:45 Відповісти
Кацап, да ты заколебал со своими гулаговскими методичками
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05.11.2021 22:25 Відповісти
Бред! Нету такого
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05.11.2021 23:27 Відповісти
По аналогии-пенсионное удостоверение не будет давать право на пенсию,а будет только подтверждением того,что ты когда то работал.
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05.11.2021 21:00 Відповісти
навішо тоді ця реєстрація ?

завтра зареєструюсь на Банковій !
хі-хі, живу я там
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05.11.2021 21:01 Відповісти
затем что местные органы власти должны рассчитывать на какое кол-во людей покупать транспорт, поставлять воду, электроэнергию, на случай войны или стихийного бедствия.
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
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05.11.2021 21:47 Відповісти
Всё-таки немного сложнее. Во-первых, государство просит сообщать о месте проживания и для более рутинных вещей, например для налоговой или для других государственных сервисов.

Основное отличие (и основная проблема) совковой прописки в том, что она несёт в себе гораздо больше, чем просто место проживания. По нормальному же это должно быть исключительно сообщение государству о том, где сейчас живёшь, не более того. Никаких прописок, выписок с кучей документов не должно быть вообще, это совковый архаизм.
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05.11.2021 22:15 Відповісти
Открываются широчайшие возможности для криминала!!
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05.11.2021 21:03 Відповісти
Вова из Ростова! Сообщит
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05.11.2021 21:14 Відповісти
Интересно, зачем государству знать где я живу и зачем мне ему об этом сообщать
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05.11.2021 21:30 Відповісти
затем что местные органы власти должны рассчитывать на какое кол-во людей покупать транспорт, поставлять воду, электроэнергию, на случай войны или стихийного бедствия.
Во всем мире такое есть, только в бывшем совке нельзя было работать без прописки - крепостное право в действии.
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05.11.2021 21:47 Відповісти
И много раз вы видели чтобы государство хотело помочь людям? Все инициативы государства только из корыстных мотивов и не более Все, от постройки моста и дороги до ремонта детского сада делается за наши налоги и из всего этого от 15% до 25% воруется. Там где чиновник не может украсть либо не делается вовсе либо с большим скрипом.
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05.11.2021 22:18 Відповісти
Например что бы ты смог голосовать на местных выборах. По другому начнутся карусели и один человек сможет наголосовать при желании в десятке регионов
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06.11.2021 01:57 Відповісти
иди ты нах! сообщил?
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05.11.2021 21:30 Відповісти
Хфьодоров, яка там в буби адреса? Сообщі. Завтра ж пропишуся в твоїй шахрайській дії.
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05.11.2021 21:34 Відповісти
Он то право на владение квартирой не даёт, это верно. Но и выселить прописавшегося квартиранта будет нельзя, если он прописался. И выписать тоже нельзя - если он там живёт и может это доказать наличивем своего барахла его и через суд не випишешь. Выгнать нельзя, так как он там прописан, милиция станет на его стороноу. Прописанных граждан выселить нельзя. Так что поздравляю арендодателей с головной болью. Будут жить эти квартиранты сколько им хочеться, и платить конечно не будут, ибо зачем платить, если хозяин не может его выселить. Коммунальные услуги тоже некоторые повысят, если больше людей прописано в квартире.
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05.11.2021 21:41 Відповісти
почему нельзя? Взял да выписал - такая возможность там будет предоставлена. И нельзя прописаться без разрешения хозяина.
Не плодите фейки.
ах, МИЛИЦИЯ?
...
поищите совок в другом месте - своей советской молодости или в своем Зажопинске.
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05.11.2021 21:49 Відповісти
Вот именно, что теперь будет можно прописываться БЕЗ разрешения хозяина. Читай закон. Уже по радио и тв обсуждают эту тему, и что у арендодателей теперь будут большие проблемы.
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05.11.2021 22:07 Відповісти
Слышь ты. Я в Киеве живу. И много случаем знаю, когда вызывали милицию чтобы выселить жильцов. И милиция становилась на сторону прописанных. Беляков, не трынди, если не разбираешься.
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05.11.2021 22:10 Відповісти
Ну таки какой идиот вызывает милицию если человек там прописан? Менты в жилищных спорах не участвуют это компетенция суда и судебных исполнителей. Прописка не даёт право на собственность лет уже 20 точно. Ну а если можно прописаться без уведомления хозяина то это какой то п..ц и сюр , не уверен в этом , пойду почитаю
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05.11.2021 23:30 Відповісти
Менты могут выставить человека из квартиры по требованию хозяина. Но если он там прописан - то они не имеют права его выгонять. А теперь все квартиранты попрописываются, и их с квартиры не выгонишь никаким образом. И ты не путай право собственности с правом проживания - это разные вещи. Квартиранты, когда пропишутся, права собстенности на ту квартиру иметь не будут, но будут иметь право на проживание. Так понятно?
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06.11.2021 11:15 Відповісти
Закон так и не нашел только урывки из него и там написано о том что необходимо согласие и подтверждение собственника
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06.11.2021 20:40 Відповісти
Кстати:
Рассчет и выдача субсидий основана на прописке.
Субсидии тоже отменят, как отменили льготы на проезд, льготы на электричество и многие другие льготы?
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05.11.2021 21:54 Відповісти
а сфигали я должен сообщать об этом государству? налоги заплатил - государство свободно
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05.11.2021 22:19 Відповісти
Дурак Дурак - ну какие с тебя налоги? Анализы - и те некачественные
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05.11.2021 22:22 Відповісти
Спросим у интернет-жулика Фьодорова - а зачем "государству" знать где кто живет?
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05.11.2021 22:21 Відповісти
Больше всего порадовались уклонисты
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05.11.2021 22:32 Відповісти
Хорошая подработка пенсионерам.Теперь можно в своей квартире,зарегистрировать толпу нелегалов и брать за прописку гроши.Здорово придумали
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05.11.2021 22:34 Відповісти
Соберусь брать кредит, обращусь к недорогому хакеру, чтобы прописал меня у кого-нибудь....Пусть меня ищут там, где я никогда не был и не буду.... Хозяевам жилья - головная боль от таких "нововведений"....Аналогично и в мою квартиру может прописаться тайком какое-нибудь дерьмо..... Мне не нравятся такие "блага" для народа.....
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06.11.2021 00:07 Відповісти
Тільки но хтось із моїх орендаторів заїкнеться про "реєстрацію" буде негайно виселений. І проблема тут навіть не в тому що ціна оренди миттєво виросте на 20-25%, а в тому що один раз отримавши податок чиновник починає нараховувати його автоматично кожного місяця незалежно від того здається житло чи ні. Більш того, якщо взяв родину з дитиною то припруться соціальні працівники і почнуть "встановлювати стандарти", а далі не встигнеш огледітись і ти вже "приватний підприємець" який має регулярно платити побори всім паразитам...
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06.11.2021 00:55 Відповісти
Так зачем квартирантам теперь заикаться о прописке? Они тихо пропишутся у вас, вы и знать не будете.
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06.11.2021 11:16 Відповісти
Без мого відома прописатися неможливо бо реєстрацію має проводити власник житла і ніхто інший цього зробити не може. Орендатори можуть без мого відома вказувати в якихось анкетах лише тимчасову адресу проживання.
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06.11.2021 14:03 Відповісти
А що вона робила раніше, клоуни?
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06.11.2021 08:43 Відповісти
а зачем ей это знать?
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06.11.2021 12:05 Відповісти
 
 