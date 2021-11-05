Резнікова виведено зі складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, на його місце заступника голови делегації призначено Костіна, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський своїм указом поклав виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на представника України в робочій групі з політичних питань Андрія Костіна.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №568/2021 від 5 листопада опубліковано на сайті глави держави.
"Тимчасово покласти виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича – члена делегації, представника України у робочій групі з політичних питань", – сказано в тексті указу.
Також президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.
Костін – голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Резнікова призначено на посаду міністра оборони.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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