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Новини
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Резнікова виведено зі складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, на його місце заступника голови делегації призначено Костіна, - указ Зеленського

Резнікова виведено зі складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, на його місце заступника голови делегації призначено Костіна, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський своїм указом поклав виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на представника України в робочій групі з політичних питань Андрія Костіна.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №568/2021 від 5 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича – члена делегації, представника України у робочій групі з політичних питань", – сказано в тексті указу.

Також президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

Костін – голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Резнікова призначено на посаду міністра оборони.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков (1443) Костін (266)


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Топ коментарі
+3
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05.11.2021 21:20
+1
боже, какой шкандаль..
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05.11.2021 21:28
+1
что-то пенсия не пришла 5 листопада ....
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05.11.2021 21:31
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05.11.2021 21:20 Відповісти
боже, какой шкандаль..
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05.11.2021 21:28 Відповісти
что-то пенсия не пришла 5 листопада ....
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05.11.2021 21:31 Відповісти
Покращення тобі прийшло від зє каманди. А мені прийшла
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05.11.2021 21:42 Відповісти
ну тебе за твои коменты Рошен еше год будет выплачивать по 10 грн за твои тупые фотошопы и высеры ..главное как тебе по губам проводят одной темой : Нарик с Порошкнко получают Томос ... как то так ..и еще ты руки побрил ?
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05.11.2021 21:54 Відповісти
В мене хороша пенсія, і дала мені її Україна. Ти знову убоге обісралося.
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05.11.2021 22:04 Відповісти
тебе пенсию давно выплачивают ? с детства ?
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05.11.2021 22:13 Відповісти
З 45 років, вже майже 2 роки. І порозумнішай нарешті хоч трохи.
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05.11.2021 22:18 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!! Дійство лялькового балагана триває !!))
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05.11.2021 21:40 Відповісти
пришла пенсия таки ..завтра пойду 2000 грн за - газ свет вода интернет
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05.11.2021 22:15 Відповісти
Відчуваєшь покращення??? Жуй зелену локшину далі ,радій "новим лицам" !!!)))
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05.11.2021 22:46 Відповісти
И как теперь с этим жить зеленому зонтику?))) Она так старалась, так старалась)))
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05.11.2021 22:19 Відповісти
 
 