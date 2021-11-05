У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим
Сьогодні, 5 листопада, на Алеї Героїв Краснопільського цвинтаря у місті Дніпро відбулася церемонія прощання із Сергієм Єлісєєвим, воїном 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 2 листопада на Приазовському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Сергію Єлісєєву був 31 рік. У 2015 році він пішов служити до ЗСУ. Спочатку у 93-ій бригаді, з 2019 року – у 128-ій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді. Сергій був командиром відділення та бойової машини.
Як повідомили у 128-й ОГШБр, Єлісєєв загинув від кулі снайпера під час виконання бойового завдання.
Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими.
У загиблого залишилися дружина та 5-річний син.
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