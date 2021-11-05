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Новини Війна
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У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим

Сьогодні, 5 листопада, на Алеї Героїв Краснопільського цвинтаря у місті Дніпро відбулася церемонія прощання із Сергієм Єлісєєвим, воїном 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 2 листопада на Приазовському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим 01

Сергію Єлісєєву був 31 рік. У 2015 році він пішов служити до ЗСУ. Спочатку у 93-ій бригаді, з 2019 року – у 128-ій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді. Сергій був командиром відділення та бойової машини.

Як повідомили у 128-й ОГШБр, Єлісєєв загинув від кулі снайпера під час виконання бойового завдання.

У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим 02

Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими.

У загиблого залишилися дружина та 5-річний син.

Читайте також: 2 листопада у зоні ООС загинув воїн 128-ї ОГШБр Сергій Єлісєєв. ФОТО

Автор: 

похорон (1280) втрати (4380) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (153) операція Об’єднаних сил (6725)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.11.2021 21:22 Відповісти
Пересекался со 128 на встречных путях эшелонов. Парни отважные и дружные. Вечная память...
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05.11.2021 21:59 Відповісти
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05.11.2021 22:12 Відповісти
Вічна память Герою !
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05.11.2021 22:40 Відповісти
Царство небесное герою Украины, вечная память!
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05.11.2021 22:44 Відповісти
Герої не вмирають
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05.11.2021 23:04 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину..
Спочивай з миром, синку....

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05.11.2021 23:08 Відповісти
Вечная память!
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06.11.2021 00:59 Відповісти
Світла пам'ять полеглому воїну.
Глибокі співчуття рідним.
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06.11.2021 04:41 Відповісти
 
 