Ми все перевірили, нарощування сил РФ на кордоні немає, - начальник Генштабу Шаптала
Генеральний штаб ЗСУ проаналізував повідомлення західних ЗМІ про нарощування російських військ на кордонах України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли ми отримали також зі ЗМІ ці дані, ми також запросили свої засоби розвідки - це не один орган розвідки, декілька. Після того, як були надані нам дані знову по цій ситуації, ми знову оцінили ситуацію, і ніякого нарощування сил на державному кордоні з Україною не було і немає", - сказав він.
Шаптала нагадав, що Росія нещодавно проводила навчання "Захід-2021", і на те, щоб війська повернулися до місця постійної дислокації, потрібен час.
"По закінченню навчань не закінчується життя військових частин. Далі йде переміщення техніки, а ми знаємо, що поблизу нашого кордону знаходяться декілька полігонів РФ. Вони також з того чи іншого полігона здійснюють переміщення", - пояснив він.
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После того, как были предоставлены нам данные опять по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию, и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет", - сказал он. Источник:
Причем, говорит об этом не дипломат, а военный?!
А Кулеба там о применении Байрактаров распинается...
Ну, явно видно, что военным ПРИКАЗАЛИ все отрицать.
Бубочка опять заглядывает в очко Путина - боится рассердить, что бы тот окончательно не сорвал отопительный сезон и рейтинг Бубочки не рухнул вообще ПОД плинтус?!!
Наивный ЛОХ Бубочка!
Путин тебя закопает не смотри ни на какие ваши "договоренности"!!!
Оказывается это слово из Греции. Есть там такая гора Пиндос,напоминающая,мягко говоря жопу. И кто жил за этой горой,презрительно называли пиндос.Это слово применялось в конце 19-начало20г.г. в причерноморских раенах Росии у греков как оскорбление.Потом забылось.
А ожило во время войны в Югославии. Так там месные называли американцев и "голубые каски". Что интересно русских и украинцев так не называли.
"Никаких российских войск на Донбассе нет, не было и нет." - *****.
Вопрос вообще не о выстраивании войск вдоль границы для нападения завтра. Вопрос в том - что считать передвижением к границам, на какую глубину мониторят? Если посчитать за 200км от границы, а если за 500.
https://www.youtube.com/watch?v=b4TGWaLyPvg
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
В итоге у противника появляется рябь в глазах и высказывания непонятная военная активность, сложная логистика, явное увеличение численности и т.д.
Кстати, а вы знаете, что мокшанский головорез Чапаев, тачанок не любил, а предпочитал трофейные линкольны и льюисы, бурку в бою никогда не одевал, усы из фильма были в разы! скромнее, имел большие проблемы с женщинами и был ....би-сексуалом. Т.е вы понимаете, Петька -казачек или Петрухан использовался по назначению.
Теперь понятно, откуда пошло пукинское выражение .....партнеры???
Проверили они, бл* ... Все разведки идут не вногу... Токо они одни в ногу нах и идут...
Існує великий сумнів у професіональності нашого військового керівництва...
А де ж ви суки всі слугоуйобашні були у 2014му?