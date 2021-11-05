Ми все перевірили, нарощування сил РФ на кордоні немає, - начальник Генштабу Шаптала

Генеральний штаб ЗСУ проаналізував повідомлення західних ЗМІ про нарощування російських військ на кордонах України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли ми отримали також зі ЗМІ ці дані, ми також запросили свої засоби розвідки - це не один орган розвідки, декілька. Після того, як були надані нам дані знову по цій ситуації, ми знову оцінили ситуацію, і ніякого нарощування сил на державному кордоні з Україною не було і немає", - сказав він.

Шаптала нагадав, що Росія нещодавно проводила навчання "Захід-2021", і на те, щоб війська повернулися до місця постійної дислокації, потрібен час.

"По закінченню навчань не закінчується життя військових частин. Далі йде переміщення техніки, а ми знаємо, що поблизу нашого кордону знаходяться декілька полігонів РФ. Вони також з того чи іншого полігона здійснюють переміщення", - пояснив він.

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