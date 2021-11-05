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Ми все перевірили, нарощування сил РФ на кордоні немає, - начальник Генштабу Шаптала

Ми все перевірили, нарощування сил РФ на кордоні немає, - начальник Генштабу Шаптала

Генеральний штаб ЗСУ проаналізував повідомлення західних ЗМІ про нарощування російських військ на кордонах України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли ми отримали також зі ЗМІ ці дані, ми також запросили свої засоби розвідки - це не один орган розвідки, декілька. Після того, як були надані нам дані знову по цій ситуації, ми знову оцінили ситуацію, і ніякого нарощування сил на державному кордоні з Україною не було і немає", - сказав він.

Шаптала нагадав, що Росія нещодавно проводила навчання "Захід-2021", і на те, щоб війська повернулися до місця постійної дислокації, потрібен час.

"По закінченню навчань не закінчується життя військових частин. Далі йде переміщення техніки, а ми знаємо, що поблизу нашого кордону знаходяться декілька полігонів РФ. Вони також з того чи іншого полігона здійснюють переміщення", - пояснив він.

Читайте також: Командування окупаційних військ РФ розгортає на Донбасі польові табори та готує примусовий "призов" на зимові збори. За ухилення - в'язниця, - розвідка

Автор: 

розвідка (3854) росія (64846) шоу Шустера (309) Шаптала Сергій (21)


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Топ коментарі
+12
Ну понятно что у самой границы нет скоплений, но в пределах нескольких часов езды техники полно судя по снимкам. И перебросить этот кулак можно скрытно за одну ночь.
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05.11.2021 21:45
+12
вот же амеры с своими спутниковыми снимками пифдуны.... но вот чет верится боьше снимкам, чем пустым словам офицеров! Напомнило котлы, когда офицерье высшее рапортовало что все под контролем , кото=лов не можеь бть и вообще абсурд говорить про котлы, результат печальный... короче если властьимущие говорят что все хорошо, значит нужно готовиться к самому худшему..
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05.11.2021 21:54
+11
Вот НАФИГА об этом так много раз говорить?!
Причем, говорит об этом не дипломат, а военный?!
А Кулеба там о применении Байрактаров распинается...
Ну, явно видно, что военным ПРИКАЗАЛИ все отрицать.
Бубочка опять заглядывает в очко Путина - боится рассердить, что бы тот окончательно не сорвал отопительный сезон и рейтинг Бубочки не рухнул вообще ПОД плинтус?!!
Наивный ЛОХ Бубочка!
Путин тебя закопает не смотри ни на какие ваши "договоренности"!!!
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05.11.2021 21:41
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Надо не на западные СМИ надеяться, а свои достаточные возможности уже за 8 лет иметь, чтобы потом опять "сюрпризов" как в 2014-м не было и инфу по Вконташе (фсбшной) судорожно не искать
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05.11.2021 21:38 Відповісти
Шото не верю.
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05.11.2021 21:39 Відповісти
нами манипулируют, а ведь народ неуравновешенный...
пандемия, антивакцинаторы, доллар донельзя подешевел и, как пройдем зиму без газа
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05.11.2021 21:48 Відповісти
пендосы хотят поссорить Украину и Россиюшку (нач.генштаба Украины Шаптала)

После того, как были предоставлены нам данные опять по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию, и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет", - сказал он. Источник:
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05.11.2021 21:39 Відповісти
Вот НАФИГА об этом так много раз говорить?!
Причем, говорит об этом не дипломат, а военный?!
А Кулеба там о применении Байрактаров распинается...
Ну, явно видно, что военным ПРИКАЗАЛИ все отрицать.
Бубочка опять заглядывает в очко Путина - боится рассердить, что бы тот окончательно не сорвал отопительный сезон и рейтинг Бубочки не рухнул вообще ПОД плинтус?!!
Наивный ЛОХ Бубочка!
Путин тебя закопает не смотри ни на какие ваши "договоренности"!!!
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05.11.2021 21:41 Відповісти
Це все вигадки підступних "піндосів" !!!))))
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05.11.2021 21:46 Відповісти
Интересное происхождение мэма "пиндос".
Оказывается это слово из Греции. Есть там такая гора Пиндос,напоминающая,мягко говоря жопу. И кто жил за этой горой,презрительно называли пиндос.Это слово применялось в конце 19-начало20г.г. в причерноморских раенах Росии у греков как оскорбление.Потом забылось.
А ожило во время войны в Югославии. Так там месные называли американцев и "голубые каски". Что интересно русских и украинцев так не называли.
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07.11.2021 01:09 Відповісти
Ясна річ ,та навіть анексії Крима та війни на Донбасі нема !!!)))
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05.11.2021 21:44 Відповісти
Ну понятно что у самой границы нет скоплений, но в пределах нескольких часов езды техники полно судя по снимкам. И перебросить этот кулак можно скрытно за одну ночь.
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05.11.2021 21:45 Відповісти
.. скрытно сегодня Вы сможете только под себя в постели ночью сходить!! Всё мерами второй мировой пользуетесь?
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05.11.2021 21:57 Відповісти
Да легко, выбирается пасмурная ночь и вперед, для надежности можно еще инет и связь вырубить по пути следования колонн.
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05.11.2021 22:04 Відповісти
учи физику, бездарь!)
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05.11.2021 22:08 Відповісти
.. и сразу пристрелить всех наших осведомителей..что там сидят!? Я ж говорю.... Мерками второй мировой продолжаете пользоваться? Ну а если связь ещё вырубить... забрать все мобильники у солдатни псячей... о интернете вообще промолчу... то всё!! Секретность обеспечена... Тёмная ночь... только русский идёт по степи... другой русский застряв в проводах ползти тихо пытался....))))
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05.11.2021 22:12 Відповісти
Скрытно танковую колонну выдвинуть сложно, но пройти ей по разорённой ракетами и авиацией земле при поддержке беспилотников и вертолётов уже проще. До Киева - часы, максимум сутки на то чтоб зе-власть подписала капитуляцию.
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05.11.2021 22:21 Відповісти
... да нахрен тот Киев... нужно пройти и взять Лондон..)))) Дружочек!!! В 2008 году рашистские войска за три дня потеряли десяток самолётов и даже ракетоносец Ту-22м3... с испытателями на борту...))) То что Вы глупый и необразованный мальчонка... наслышавшись бреда сдохшего Захарченко и мелющего тут дурь... тут никаких сомнений!! Вы даже..тупенько не понимаете что такое ВСУ ..и чем располагает наша армия. За сутки русня дойдёт до первого или второго десятка сбитых самолётов и до первого десятка тысяч погибших. Украинская армия ..далеко не грузинская...и уж не образца 2014 года. Изучите указ путина о засекречивании потерь российской армии в мирное время от мая 2015 года. И задайте себе вопрос? Почему был издан этот указ? Что скрывал путин.. подписывая этот указ!! Если мозг есть, (сомнение огромное) то получите ответ. И крайнеее..для паникёра и отчаянного сцыкуна!! У нас полмиллиона мотивированных воинов... взрослых мужиков... прошедших горнило войны... обстрелянных и знающих своё дело. Не контрактников -сцыкунов ...а ВОИНОВ!!! А попытается власть подписать капитуляцию.... так в Днепре голодных раков достаточно..!!! И крайнее!!! Не сцы дружочек!! В 2014 остановили дерьмо... а уж в 2021 зальётся рашка кровью по самое горло... И у тебя будет возможность сдрыснуть куда нибудь. Никто о дерьмо мараться не будет!!!
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05.11.2021 22:56 Відповісти
Круто. Но для меня важнее, что у нас до сих пор (на 8-м году войны) есть 20% желающих вступить в таёжный союз. А кацапская армия далеко не та, что была в 2008-м или в 2014-м. Разрыв между нами и ними с каждым днём растёт, и не в нашу пользу, во всех сферах, не только в военной. Вы можете дальше утешать себя, но мир не совсем тот каким Вы его хотите видеть. Я убеждён, что в ближайшие 5-10 лет нас ждёт масштабное вторжение, которому по большому счёту ответить нечем.
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05.11.2021 23:11 Відповісти
.. дадут тебе ..дружочек..АКМ-74... 90 патронов и пяток гранат... и будешь воевать. Потом расскажешь... что ..как и по чём!! А пока ..сцыкун... не знающий что такое армия... что в армии и с чем ёё едят...может только сопеть и пускать сопли. Хотя о чём я...? Ты ..как только загремит... уже будешь в Белгородской области или Бялостокском воеводстве.... Таких как ты .. паникёров масса... Больше чем 20 процентов...))) И крайнее... Если в 2014 году русня не отважилась катиться дальше.... то сейчас любое военное вторжение в Украину...это смерть для рашки. О уазе путина я тебе... дурашка... не даром написал. Ты так и не понял..о чём я... Причина указана в скобочках..))))
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05.11.2021 23:19 Відповісти
Стада апосранай мардвы уторгнуцца с воплями : "Дай пажрать".
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06.11.2021 10:54 Відповісти
И спутники сбить.
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05.11.2021 22:52 Відповісти
Резников - Я, як міністр оборони, знаю...Шо ти там знаєш? Тіки призначив Осел - воно вже все знає. От же понабирають старих дібілів а вони мелють язиком шо в альцгеймерну голову вскочить.
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05.11.2021 21:49 Відповісти
Вы всё проверили, ... , об этом Вам дерьмак сообщил, что наращивания свинособак нет, или зЕлох?
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05.11.2021 21:49 Відповісти
А что? Как раз, когда в Украине корона бушует, зима приближается, а топить нечем.. братьям и напасть время. Танками и самолетами заставить Украину « дружить с ними».. как впрочем они делали всегда.. это не ЕС , куда надо стремиться, ждать, соответствовать . Товарищи не гордые..
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05.11.2021 21:51 Відповісти
Согласен, если нападут, то только зимой. Когда партизанское движение с "джавелинами" и "стугнами" крайне затруднено, если вообще возможно при развитой 5-й колонне.
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05.11.2021 22:02 Відповісти
А шо у нас зима есь.
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06.11.2021 10:56 Відповісти
Одна недавно говорила что есть. Их там вроде бы 90 тысяч, а к зиме будет еще больше. Этот говорит что нет. Вы уже как то договоритесь между собой, что говорить
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05.11.2021 21:52 Відповісти
вот же амеры с своими спутниковыми снимками пифдуны.... но вот чет верится боьше снимкам, чем пустым словам офицеров! Напомнило котлы, когда офицерье высшее рапортовало что все под контролем , кото=лов не можеь бть и вообще абсурд говорить про котлы, результат печальный... короче если властьимущие говорят что все хорошо, значит нужно готовиться к самому худшему..
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05.11.2021 21:54 Відповісти
На какой возраст и какой уровень психоэмоционального развития рассчитан Ваш комментарий?
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05.11.2021 22:01 Відповісти
На русское стадо на просторах страны-помойки. Дикари по-другому думать не могут, им фюрер не разрешает.
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05.11.2021 22:02 Відповісти
русский, а это не твой фюрерок войну развязал?
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05.11.2021 22:01 Відповісти
Любишь своего *****, рюсский?
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05.11.2021 22:04 Відповісти
Скажи лучше чей Крым?
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05.11.2021 22:05 Відповісти
"Никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет" - Шаптала.
"Никаких российских войск на Донбассе нет, не было и нет." - *****.

Вопрос вообще не о выстраивании войск вдоль границы для нападения завтра. Вопрос в том - что считать передвижением к границам, на какую глубину мониторят? Если посчитать за 200км от границы, а если за 500.
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05.11.2021 21:57 Відповісти
А если за 1000?
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05.11.2021 22:00 Відповісти
На китайскай хранице ваисков нет, вэл кам чайники.
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06.11.2021 10:57 Відповісти
Это нас типа так успокаивают, чтоб не дёргались? Чёто генштабу слабо верится
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05.11.2021 21:58 Відповісти
Мы не верим тебе, Шаптала! Нутром чуем, что собираются вражьи войска

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05.11.2021 21:59 Відповісти
Пора собираться как рязанским воинам при подступе монголов.
https://www.youtube.com/watch?v=b4TGWaLyPvg
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05.11.2021 22:12 Відповісти
мои глаза рузгетрешь -))) с кнгфу фильмами
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05.11.2021 22:29 Відповісти
Рязань кстати никогда не входила в Московию, пока не была уничтожена так, что даже сама современная Рязань сегодня стоит гораздо ниже по Оке, чем летописная.
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
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05.11.2021 22:33 Відповісти
Рязанских "фехтовальщиков" украинская земля также легко переваривает на чернозём как и остальных.
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05.11.2021 22:40 Відповісти
Шо-то в 17 веке не переварила...
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05.11.2021 22:41 Відповісти
а в 18-м вяликих запорожских воинов разогнали по степи как цыганский табор. Хотя соглашусь, что индивидуально они были в разы силнее московитов.
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05.11.2021 22:43 Відповісти
Рузань с мардовскава руская, т.е. шведская.
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06.11.2021 10:59 Відповісти
Шось мені все це нагадує 1941 рік.. А потім буде "Нєпаддаваться на правакаціі", "дєржать абарону любой цєной" и т.п. з того ж 1941-го року...
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05.11.2021 22:03 Відповісти
Вобщім "ихтамнет".
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05.11.2021 22:10 Відповісти
Кремлевский ПОНТЫгон это что Мымра *********... и прочие пропагандоны РАБссии...мычать про вяличие мавзолейных хряков 500 лет...конечно можно...,но эта фишка давно провонялась... Никто этих Крыс не боится....
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05.11.2021 22:14 Відповісти
Если все уверяют, что нет (ГШ, СНБО, пресс-служба ДПСУ etc.), то значит есть... Просто Клован очкует, и это ломает ему все его задумки...
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05.11.2021 22:55 Відповісти
Мы все проверили, наращивания сил РФ на границе нет, - Генштаба наШаптала, США *******
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05.11.2021 23:12 Відповісти
"Когда мы получили из западных СМИ о наращивании российских войск на границах Украины, эти данные, мы также пригласили свои рашистские средства разведки , это не один орган разведки, несколько. После того, как были предоставлены нам данные этой разведки, опять по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию, и никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет",
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05.11.2021 23:18 Відповісти
Режим шутов-капитулянтов , угадился Готовят хлеб-соль ********* встречать"по-середине
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06.11.2021 00:20 Відповісти
шаптала що вже тобi там ***** "нашептало"?
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06.11.2021 06:24 Відповісти
Нас там нет?
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06.11.2021 09:18 Відповісти
Вы все проверили, ...но есть непонятная активность!???......Нууу...вот ее я вам и объясню! Это называется дважды краснознаменный метод Василия Ивановича Чапаева. ...кстати применяемый еще в гражданской. Суть такова - назначается проворный боец, который наматывает круги вокруг трех сосен. Бегать надо быстро и с переменкой, то одеваешь шапку, то снимаешь, то с ружбайкой , то без. Скорость должна нарастать.
В итоге у противника появляется рябь в глазах и высказывания непонятная военная активность, сложная логистика, явное увеличение численности и т.д.
Кстати, а вы знаете, что мокшанский головорез Чапаев, тачанок не любил, а предпочитал трофейные линкольны и льюисы, бурку в бою никогда не одевал, усы из фильма были в разы! скромнее, имел большие проблемы с женщинами и был ....би-сексуалом. Т.е вы понимаете, Петька -казачек или Петрухан использовался по назначению.
Теперь понятно, откуда пошло пукинское выражение .....партнеры???
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06.11.2021 09:35 Відповісти
Ну-ну... Анекдот. Послали разведчика...ЕГо долго не было - все думали, что он схвачен врагом..НО он вернулся..Склонился над картой: Вот деревня. Справа в обход надо пустить танковую роту...Слева в обход пять-несть БТРов с пехотой и атаковать... - А почему нельзя пройти прямо через деревню? - ВЫ что ?! Там такие злые собаки !!!
Проверили они, бл* ... Все разведки идут не вногу... Токо они одни в ногу нах и идут...
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06.11.2021 10:13 Відповісти
Всі розвідки ідуть на гавногу...
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06.11.2021 16:26 Відповісти
а 200 км - это вблизи или ещё нет?
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06.11.2021 11:19 Відповісти
Що очі *************** п...ю обшиті. Весь світ баче, а ви козли слугоукурені не бачите нічого?
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06.11.2021 15:15 Відповісти
може пора виносити це зелене слугоуродівське млядство!? пора, пора на Ростов до віті ************* квартальному андону бажано з усією шоблою від Банкової до Грушевського!
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06.11.2021 15:19 Відповісти
их там нет
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06.11.2021 16:18 Відповісти
А зам начальника ЦРУ з цього приводу (що "нарощування сил на кордоні немає") спецом завітав до Москви.
Існує великий сумнів у професіональності нашого військового керівництва...
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06.11.2021 16:30 Відповісти
Ай Херой, ай да мАлАдець, все воно перевірило і все воно знає. Піндоси та всі інші дебіли значить і нічого не аналізують
А де ж ви суки всі слугоуйобашні були у 2014му?
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27.01.2022 11:57 Відповісти
 
 