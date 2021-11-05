Зеленський обговорив із генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич ситуацію з правами людини на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники приділили значну увагу ролі, яку Рада Європи має відігравати в захисті прав людини у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

Президент акцентував увагу на тому, що українська сторона очікує на першу доповідь Марії Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі. "Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді", – зауважив Зеленський.

Читайте також: Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич відвідала адмінмежу з окупованим Кримом

Президент окремо закликав Генерального секретаря Ради Європи сприяти залученню всіх механізмів цієї міжнародної організації для звільнення українців, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Зеленський також поінформував Генерального секретаря Ради Європи про підписання ухваленого Верховною Радою антиолігархічного закону.

"Як було домовлено між Володимиром Зеленським і головою Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, текст закону в редакції, яку підписав Глава держави, буде надано комісії для розгляду та підготовки висновку", - сказано у повідомленні.