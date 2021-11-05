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Зеленський обговорив із генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич ситуацію з правами людини на окупованих територіях

Зеленський обговорив із генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич ситуацію з правами людини на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники приділили значну увагу ролі, яку Рада Європи має відігравати в захисті прав людини у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

Президент акцентував увагу на тому, що українська сторона очікує на першу доповідь Марії Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі. "Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді", – зауважив Зеленський.

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Президент окремо закликав Генерального секретаря Ради Європи сприяти залученню всіх механізмів цієї міжнародної організації для звільнення українців, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Зеленський також поінформував Генерального секретаря Ради Європи про підписання ухваленого Верховною Радою антиолігархічного закону.

"Як було домовлено між Володимиром Зеленським і головою Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, текст закону в редакції, яку підписав Глава держави, буде надано комісії для розгляду та підготовки висновку", - сказано у повідомленні.

Автор: 

Зеленський (23642) Рада Європи (459) Пейчинович-Бурич (43)


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Топ коментарі
+3
Интересно какие права? Типа человека... И какие права имеем мы , не на оккупированной территории...Перечислил бы кто... Вельми вдячний....
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05.11.2021 21:58
+3
Про які права чи Коституцію може бути мова ,в країні ,в якій відсутня державна влада ,є лише лялькова імітація !!)))
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05.11.2021 22:02
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.11.2021 21:51
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.11.2021 21:51 Відповісти
С важным видом потрындели ни о чём.
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05.11.2021 21:53 Відповісти
ППР-посиділи,позвізділи та розійшлися !!!)))
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05.11.2021 21:54 Відповісти
Посмотрите последний онлайн Ютуб Тараса Березовца, и поймёте что делать с клоуном из 95-го Квартала.
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05.11.2021 21:55 Відповісти
Интересно какие права? Типа человека... И какие права имеем мы , не на оккупированной территории...Перечислил бы кто... Вельми вдячний....
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05.11.2021 21:58 Відповісти
Про які права чи Коституцію може бути мова ,в країні ,в якій відсутня державна влада ,є лише лялькова імітація !!)))
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05.11.2021 22:02 Відповісти
Права родственников погибших от пандемии подать в суд на клована за бездействие при организации своевременной вакцинации эффективными вакцинами.
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05.11.2021 22:36 Відповісти
Визит Генсека Совета Европьі в Украину - не рядовое собьітие , тем более , что конкретно рассматривалась ситуация с нарушением прав украинских граждан на временно оккупированньіх территориях.
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05.11.2021 21:59 Відповісти
Ну і які наслідки від цього "не рядового собития" ???)))
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05.11.2021 22:05 Відповісти
Шо такое?! При чем тут какой-то зеля?; Где д'ерьмак, я вас спрашиваю?!
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05.11.2021 22:07 Відповісти
"На диком бреге Иртиша" !!!))))
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05.11.2021 22:11 Відповісти
Не, это не тот Ермак. Этот с дикого берега реки Иордан.
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05.11.2021 22:18 Відповісти
Настоящий Президент!
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05.11.2021 22:53 Відповісти
 
 