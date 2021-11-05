Приєднання Білорусі до Росії - це як аншлюс Австрії Гітлером перед світовою війною

Росія зараз чинить з Білоруссю так само, як фашистська Німеччина захопила колись Австрію.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загроза Росії нікуди не зникла. Незалежно від того, коли ми говоримо про гарнізон у Ельні, який тут з 2016 року передислокувався. Загроза Росії нікуди не пішла. Росія біля наших кордонів. Більше того, ці кордони збільшилися. У нас уже майже 4 тисячі кілометрів кордонів, які контролює Російська Федерація", – сказав Аваков.

Те, що відбувається у відносинах Росії та Білорусі, він назвав аншлюсом.

"У ці дні відбувається фундаментальна річ, яку не можна не помічати - аншлюс Білорусі. Це точно повторює аншлюс Австрії в середині минулого століття. Коли канцлер Австрії, рятуючи себе і свою репутацію, по суті зрадив свою країну і передав її гітлерівській Німеччині. І тепер біля наших кордонів, на всіх 4-х тисячах кілометрів: 2000 км з РФ, трохи більше 1100 км з Білоруссю, Придністров'я, морський кордон – ми маємо збройні сили РФ. Ми маємо говорити партнерам: дякуємо, що уважні, давайте разом обговорювати ситуацію допомоги", - сказав Аваков.

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