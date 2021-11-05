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Приєднання Білорусі до Росії - це як аншлюс Австрії Гітлером перед світовою війною

Приєднання Білорусі до Росії - це як аншлюс Австрії Гітлером перед світовою війною

Росія зараз чинить з Білоруссю так само, як фашистська Німеччина захопила колись Австрію.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загроза Росії нікуди не зникла. Незалежно від того, коли ми говоримо про гарнізон у Ельні, який тут з 2016 року передислокувався. Загроза Росії нікуди не пішла. Росія біля наших кордонів. Більше того, ці кордони збільшилися. У нас уже майже 4 тисячі кілометрів кордонів, які контролює Російська Федерація", – сказав Аваков.

Те, що відбувається у відносинах Росії та Білорусі, він назвав аншлюсом.

"У ці дні відбувається фундаментальна річ, яку не можна не помічати - аншлюс Білорусі. Це точно повторює аншлюс Австрії в середині минулого століття. Коли канцлер Австрії, рятуючи себе і свою репутацію, по суті зрадив свою країну і передав її гітлерівській Німеччині. І тепер біля наших кордонів, на всіх 4-х тисячах кілометрів: 2000 км з РФ, трохи більше 1100 км з Білоруссю, Придністров'я, морський кордон – ми маємо збройні сили РФ. Ми маємо говорити партнерам: дякуємо, що уважні, давайте разом обговорювати ситуацію допомоги", - сказав Аваков.

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Автор: 

Аваков (2189) Білорусь (7922) росія (64871) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+22
Фашисты Мавзолея это круче Гитлера....
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05.11.2021 23:55
+12
Уже захватила!После нового года гачется отжим всей промышленности в пользу ФСБ и русских олигархов )))Скоро белорусы будут рабами такими как крымчане и жители ордло ....
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05.11.2021 23:51
+7
Ну по перше, Лука не вічний а по друге його просто замінять якимсь "Єрмаком".
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06.11.2021 00:33
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Ха, этот любитель рюкзаков и старых аттракционов, где много металла, даже не знает, что такое "аншлюс". Позорище!
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06.11.2021 06:42 Відповісти
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06.11.2021 10:57 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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06.11.2021 11:04 Відповісти
Не надо думать, что беларусы почти что как украинцы, но им во всем мешает Лукашенко. Но беларусы совсем другие и в первую очередь, они мешают сами себе. Читайте дальше.
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06.11.2021 11:27 Відповісти
Известно, что большинство беларусов считают московитов братьями и любят Хутина. Поэтому самые отъявленные даже идут защищать "гусский мир" на Донбасс. Откуда это все?
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06.11.2021 11:32 Відповісти
При СССР белорусам вбивали в головы, скрепное мышление. Что они такие правильные - Брестская крепость, партизаны и т.д. И что украинцы это националисты, бандеровцы, антисемиты. Они так и думали потому что это повышало их самооценку, что было привлекательно для них.
При СССР в тюрьмах не было ни одного правозащитника беларуса.
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06.11.2021 11:36 Відповісти
Сейчас многие постепенно меняются, но не очень быстро и не все. Только время изменит беларусов. Но Беларусь не должна потерять государственность. Пока что не потеряла.
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06.11.2021 11:37 Відповісти
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