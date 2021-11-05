Результати виборів мера Харкова залишаються відкритими через перевірки правоохоронних органів, - ЦВК

Питання про вибори мера Харкова, що відбулися 31 жовтня, залишається відкритим через перевірки правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 5 листопада заявили у Центральній виборчій комісії, коментуючи повідомлення у ЗМІ про ймовірні фальсифікації.

"На сьогодні питання законності дій виборчих комісій та їх членів є предметом перевірки правоохоронних органів і суду. Так, за наявною у Центральної виборчої комісії інформацією, у провадженні суду перебуває близько 56 справ щодо результатів голосування на 131 виборчій дільниці", – сказано в повідомленні.

У ЦВК наголосили, що у суді можна оскаржити лише "бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів".

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"Водночас підтвердження фактів фальсифікації може мати негативні наслідки, підривати довіру до інституту виборів в Україні та нівелювати окремі демократичні здобутки нашої країни. Тому досить важлива та цінна роль незалежного спостереження громадських організацій за виборчим процесом, що сприяє чесному проведенню виборів", – заявили у комісії.

Її представники висловили сподівання, що "за результатами перевірки всіх обставин встановлення результатів виборів та наявної інформації відповідні компетентні органи зможуть дати належну оцінку ситуації, що склалася в межах правового поля".