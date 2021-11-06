УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11225 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 794 9

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, війська РФ вісім разів обстріляли наших військових, - штаб ООС

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, війська РФ вісім разів обстріляли наших військових, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли українських військових на Донбасі. Один воїн зазнав поранення, він перебуває у лікарня, стан його здоров'я - задовільний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотне та Луганське найманці РФ здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Окупанти повинні розуміти - порушення режиму припинення вогню не буде безкарним", - Кулеба про подальше застосування "Байрактарів". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы получили преимущество с Байрактарами. Но незаметно их господство. Которое бы успокаивало гарячие головы.
показати весь коментар
06.11.2021 08:50 Відповісти
Зараз "Байрактар" летить у бік Лугандлна. Розвідка чи долбанути ? Побачим.
показати весь коментар
06.11.2021 10:00 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 08:50 Відповісти
Сколько раз и с применением какого вооружения ответила украинская сторона на обстрелы в эти сутки. Просьба одновременно с сообщением об обстрелах наших позиций сообщать и информацию об ответных ударах. По сути ответные удары ( используя опыт Израиля) должны превышать удары террористов в разы. ( но это так.. ремарка). Кроме того единичное применение Байрактара не показатель, больше похоже на пиар акцию. Ответка должна следовать немедленно, с желательным уничтожением огневой точки террористов. ( у нас же АТО)
показати весь коментар
06.11.2021 09:25 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 09:48 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
показати весь коментар
06.11.2021 10:06 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
показати весь коментар
06.11.2021 10:57 Відповісти
Будь проклята полудохлая шизанутая кремлёвская крыса! Сдохни в муках и гори в Аду! Слава украинским воинам - героям! Дай Бог скорейшего выздоровления раненому герою....
показати весь коментар
06.11.2021 11:06 Відповісти
Эх жалко что Байрактары теперь через год можно будет только применить....по технологии -Нннада просто перестать стрелять!....*****!!!!
показати весь коментар
06.11.2021 23:59 Відповісти
 
 