Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, війська РФ вісім разів обстріляли наших військових, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли українських військових на Донбасі. Один воїн зазнав поранення, він перебуває у лікарня, стан його здоров'я - задовільний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотне та Луганське найманці РФ здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

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Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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