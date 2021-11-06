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Новини Коронавірус і карантин
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793 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

793 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

За минулу добу, 5 листопада, в Україні зафіксовано 25 063 підтверджених випадків COVID-19, що дещо менше менше, ніж напередодні (26 488 позитивних тестів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

При цьому, за даними міністерства, летальних випадків - 793 (рекордне число за час епідемії). Також повідомляється, що за добу госпіталізували 5 057 осіб, а одужали 11 817 осіб.

793 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01

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Днем раніше, 5 листопада, зафіксовано 26 488 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 листопада зафіксовано 27 377 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 листопада повідомлялося про 23 393 нових інфікованих коронавірусною хворобою, 2 листопада зафіксовано 19 455 нових випадків захворювання на СOVID-19, 1 листопада зафіксовано 13 936 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 жовтня в Україні зафіксовано 17 430 інфікованих коронавірусом, 30 жовтня зафіксовано 26 198 нових випадків захворювання СOVID-19, 29 жовтня зафіксовано 26 870 нових випадків захворювання, 28 жовтня 26 071 інфікованих коронавірусом, 27 жовтня зафіксовано 22 574 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 058 014 осіб; одужало – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635.

Автор: 

МОЗ (5388) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
...надо скорректировать население. По крайней мере, 73%... Завести сюда немцев, которые будут дисциплинированно стоять в очереди, переходить светофор на зеленый, выходить через дверь с надписью "выход", а входить через "вход"...
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06.11.2021 09:46
+11
Ряди антиваксерів скорочуються природнім шляхом. Цікаво було б порівняти скільки антиваксерів голосували за Зе. Думаю, що майже всі. Тому що це все симптоми одної і тої ж хвороби. Якщо ще переглядати руське зомбо ящик, то хвороба прогресує значно сильніше з ускладненнями.
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06.11.2021 08:39
+11
Нынешние школьники и студенты тупые быдляки. Они слушают моргенчлена и инстасобаку. Им можно вообще не учиться, ведь шоб поставить галку в бюлетене за кокаинозависимого клована уклониста образование не нужно в принципе!!!
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06.11.2021 08:57
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Это главное достижение Президента-Дилетанта и его электората...
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06.11.2021 14:25 Відповісти
чем выше смертность и число заболевших в Украине, тем громче вопли антивакцинаторов...совпадение?
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06.11.2021 14:45 Відповісти
может считают, если сильно поорать и побесноваться, то ковид перекрестится и не захочет связываться с буйными.
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06.11.2021 14:49 Відповісти
.... статисты на службе у Данилова (1000)? А, от ящура ужо перестали помирать?
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06.11.2021 15:06 Відповісти
догоним и перегоним рашу))))
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06.11.2021 19:28 Відповісти
Через 2-3 недели будет еще больше умерших. Идите еще помитингуйте против вакцинации, придурки
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06.11.2021 19:42 Відповісти
Зате бубочка квіточки поклав, загиблим військовим, при ганебному штурмі Києва, коли більшовики гнали на німецькі кулемети неозброєних українців...
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06.11.2021 23:56 Відповісти
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