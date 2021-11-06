793 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

За минулу добу, 5 листопада, в Україні зафіксовано 25 063 підтверджених випадків COVID-19, що дещо менше менше, ніж напередодні (26 488 позитивних тестів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

При цьому, за даними міністерства, летальних випадків - 793 (рекордне число за час епідемії). Також повідомляється, що за добу госпіталізували 5 057 осіб, а одужали 11 817 осіб.

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Днем раніше, 5 листопада, зафіксовано 26 488 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 листопада зафіксовано 27 377 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 листопада повідомлялося про 23 393 нових інфікованих коронавірусною хворобою, 2 листопада зафіксовано 19 455 нових випадків захворювання на СOVID-19, 1 листопада зафіксовано 13 936 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 жовтня в Україні зафіксовано 17 430 інфікованих коронавірусом, 30 жовтня зафіксовано 26 198 нових випадків захворювання СOVID-19, 29 жовтня зафіксовано 26 870 нових випадків захворювання, 28 жовтня 26 071 інфікованих коронавірусом, 27 жовтня зафіксовано 22 574 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 058 014 осіб; одужало – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635.