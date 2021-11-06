В Україні вже зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19, за добу вакциновано 279 тисяч людей

За минулу добу, 5 листопада, в Україні 278 917 людей було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19. Повністю вакциновані 7,8 млн українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними МОЗ, за добу 5 листопада в Україні 278 917 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані - 95 623 особи.

"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 19 мільйонів щеплень! За добу 5 листопада в Україні: зафіксовано 25 063 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 541, медпрацівників – 398); 278 917 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 особи, повністю імунізовані – 95 623 особи", - повідомило МОЗ України в Telegram-каналі.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 058 014 осіб; одужало – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 особу, з них отримали одну дозу – 11 269 339 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 858 507 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

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