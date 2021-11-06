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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вже зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19, за добу вакциновано 279 тисяч людей

В Україні вже зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19, за добу вакциновано 279 тисяч людей

За минулу добу, 5 листопада, в Україні 278 917 людей було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19. Повністю вакциновані 7,8 млн українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними МОЗ, за добу 5 листопада в Україні 278 917 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані - 95 623 особи.

"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 19 мільйонів щеплень! За добу 5 листопада в Україні: зафіксовано 25 063 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 541, медпрацівників – 398); 278 917 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 особи, повністю імунізовані – 95 623 особи", - повідомило МОЗ України в Telegram-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих, - Ляшко

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 058 014 осіб; одужало – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 особу, з них отримали одну дозу – 11 269 339 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 858 507 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відстороненим від роботи за відмову від COVID-вакцинації не сплачуватимуть лікарняні, - Фонд соцстрахування

Автор: 

вакцина (4418) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Даже если больше вообще не вакцинировать, процент вакцинированных в Украине будет увеличиваться каждый день.
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06.11.2021 09:54
+4
Хе-хе. В Израиле среднесуточная смертность от КОВИДа - 7 (СЕМЬ!!!) человек. Не десятков, и не сотен, а СЕМЬ ЕДИНИЦ!
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06.11.2021 10:38
+4
вакцинация - это вмешательство в организм, на уровне оперативного, поэтому, должны учитываться строго - показания, противопоказания, осложнения и тд..
какая нахрен профилактическая процедура?
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06.11.2021 11:55
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Я сам наполовину поляк, тай що з того 😁, сперичався з ними , а що 😜
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06.11.2021 09:57 Відповісти
Значить щепнуть вас тії поляки.
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06.11.2021 10:17 Відповісти
🤣🤣🤣 тут якщо є антитіла, а вони в мене є, - не щеплють 😛
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06.11.2021 10:25 Відповісти
Це дуже добре , що кількість антиваксерів швидко зменшується . Скоріше подолаємо вірус .
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06.11.2021 09:53 Відповісти
кацапские источники такие достоверные... Дааа...

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06.11.2021 10:17 Відповісти
Дякую за ссилку. Все не так, як очикували.

"Один из самых ясных способов увидеть, что вакцинированные заражают невакцинированных, - это сравнение 71% вакцинированного Израиля с 27% вакцинированной Палестиной. На графике видно, что Израиль опережает Палестину по количеству случаев заболевания и поднимает их выше среднемирового уровня.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) публикует данные о смертности от всех причин в зависимости от статуса вакцинации, которые в необработанном виде показывают более высокий уровень смертности среди вакцинированных, чем среди невакцинированных ".
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06.11.2021 10:33 Відповісти
Хе-хе. В Израиле среднесуточная смертность от КОВИДа - 7 (СЕМЬ!!!) человек. Не десятков, и не сотен, а СЕМЬ ЕДИНИЦ!
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06.11.2021 10:38 Відповісти
Там медицина на высшем уровне.
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06.11.2021 10:44 Відповісти
Там вакцинция на высшем уровне Намекаешь, что https://www.unn.com.ua/ru/news/1949742-u-kurortnomu-morshini-nemaye-gospitalizovanikh-iz-covid-19 в Украинском Моршине медицина лучше, чем в Израиле ?
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06.11.2021 10:50 Відповісти
В Україні також зменшилося населення з 52 млн. в 1900р. до 44 млн. в 2020р.
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06.11.2021 10:51 Відповісти
статистика Палестини,це краще,звичайно,як статистика КНДР
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06.11.2021 11:34 Відповісти
Офіційно Україна визнає 18% вакцинованих (врахуйте що переважна більшість з них змусили до вакцинації залякуванням а інші просто купили сертифікати). Вакцинація провалена завдяки постійній брехні уряду, і судячи з їх заяв здається що вони проводять антивакціональну компанію тому не поспішайте звисновками про кількість противників вакцинування проти covid
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06.11.2021 11:49 Відповісти
Розумні люди просто приходять , обирають вакцину і вакцинуються . Вакцини є кілька видів в достатку , черг не було , поки обмеженнями не почали заганяти дібілів на вакцинацію . Все зроблено на відмінно . Так як антиваксери втрачають щодня по 800 - 1000 бійців , дуже швидко природа доведе кількість вакцинованого живого населення до 100% .
Так що все нормально , не панікуйте (якщо вакциновані)
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06.11.2021 13:14 Відповісти
Розумні люди спочатку зважують всі за та проти потім приймають рішення вакцинуватись чи ні. А коли влада постійно бреше, більше того ще й говорить нісенітниці. То розумним людям дуже важко прийняти рішення. А піддаватись на паніку "мі всі помрем якщо не вакцинуємося будемо екстррено колоти що є хай щей не досконало перевірене"
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06.11.2021 14:40 Відповісти
Наразі паніку розганяєте саме ви разом зі владаю. Моя родина перехворіла ще минулої осені тому я білше довіряю природі що вона подбала про мій імунітет ніж ляшку який меле що є дані про те що у перехворівших шанс повторно заразитись в 11 разів білший ніж у вакцинованих.
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06.11.2021 14:45 Відповісти
Віталій припустіть таку ситуацію що хтось із ваших друзів чи близьких котрих ви переконали вакцинуватьсь потрапить у той незначний (на що я сподіваюсь) процент людей у котрих будуть тяжкі наслідки або навіть летальний випадок (нікому не бажаю щоб це з ним сталось але це реальність). І всі будуть знати що це саме ви наполегливо переконували прийняти вакцину. Що ці люди будуть відчувати до вас і що ви будете при цьому відчувать? Тому на мою думку людина повинна сама прийняти рішення про вакцинувацію без примусу знаючи при цьому що навіть якщо одна людина на мільяр помре від вакцини то її життя для вас ніщо не важить? Чи ви що" Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ."
От Иоанна 18:14
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06.11.2021 15:15 Відповісти
А представь, что твой родственник диабетик, которого ты убедил невакцинироваться подхватит ковид... Что дальше? Там смерть в 1 из10 ти случаев...
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06.11.2021 19:26 Відповісти
А я не убеждаю не вакционироватся я говорю принимайте решение сами по тому как ефект плацебо никто не отменял и если даже ето супер хорошая вакцина а человек боится и возомнил что ему от неё будет плохо то посмотрите какой не малинкий процент после безобидного плацебо заболеет. Розложите человеку за и против и пусть вибирает но сам и осознано.
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06.11.2021 20:10 Відповісти
100%! я всегда говорю - принимайте решение сами. Ту нет правильного или неправильного решения.
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06.11.2021 19:27 Відповісти
Вас скоро забанять. Але не переживайте. Ви говорите правду і за то Бог дарує вам життя. Головне - пережити армагедон, який диявол невідворотно наближає.
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10.11.2021 13:05 Відповісти
Я з вами не згоден "Головне - пережити армагедон, який диявол невідворотно наближає." На мою думку не потрібно чекати армагедон або його боятись на все воля Божа. Все що станеться зо мною, з вами чи взагалі з усім людством все нехай буде по волі господа нашого Ісуса Христа. Кожного дня ходіть перед господом в добрій його волі розуміючи що це може бути останній день у нашому земному житті.
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10.11.2021 15:20 Відповісти
Снова хотите через неделю-другую реанимации заполнить, и обвинить в подделке сертификатов?
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06.11.2021 10:38 Відповісти
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve-99-gospitalizirovannyh-s-covid-19-ne-vaktsinirovany-klichko В Киеве 99% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы
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06.11.2021 10:40 Відповісти
Во всем мире в больницах в равной мере как те, так и другие, но в Украине ведь особенные вакцины, которые не имеют никаких побочек и противопоказаний.
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06.11.2021 10:43 Відповісти
И ты можешь привести статистике с НЕ кацапских сайтов? Например, как это:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/with-50-000-cases-a-day-one-country-opens-up-as-another-suffers

The key difference? Vaccination. More than half the population in the U.K. -- 55% -- is fully inoculated against Covid, including most of its elderly and those at high risk, providing protection from serious disease and hospitalization. In Indonesia, just 6% of people are fully immunized. Shots are scarce and the population is scared and vulnerable, unable to fend off a pathogen that has stalked the world since late 2019.

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06.11.2021 10:48 Відповісти
Возможно, у нас в больнице лежат 9% вакцинированных, легкие вакцинированные сидят дома с фразой семейного врача -" Сидіть дома і не морочті мені дупи".
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06.11.2021 10:47 Відповісти
Та й ще з іншим діагнозом, якщо не приципово хворому. Весь ковід сімейні лікарі не реєструють,
в ел. лікарняних діагноз змінюють, на ПЛР тест відправляють після захворювання. А коли принциповий хворий принсить тест на антитела, його не де не реєструють
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06.11.2021 11:03 Відповісти
ГОЛОСЛІВНІ ЗАЯВИ..
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06.11.2021 11:35 Відповісти
Та хто його скільки їх ще помирає "на дому", статистика лише на померлих в лікарнях.
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06.11.2021 11:12 Відповісти
За даними ОДА, станом на ранок 5 листопада на Львівщині двома дозами провакциновано понад 23% дорослого населення. Більш ніж 35% - це ті особи, які отримали першу дозу. Щоденно вакцинуються від 18 до 22 тисяч осіб. Серед пацієнтів у ковід-стаціонарах лише 146 мають щеплення. Це означає, що 97% осіб, які потрапили до лікарні з ковідом, невакциновані.
331235
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06.11.2021 11:43 Відповісти
Доповідаю, у мене статистика не відносна, а з лікарні.
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06.11.2021 12:00 Відповісти
9% это лучше, чем 100%, правда?) были бы больницы в 10 раз меньше загружены.
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06.11.2021 12:28 Відповісти
Конечно лучше! Но соотношение привитых и не привитых немного пропорцию задвигает, а то какое положение в больницах с медикаментами и сколько требуют за нужные медикаменты истерию с прививками ставит под сомнение в смысле уменьшения смертей с увеличением привитых
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06.11.2021 13:02 Відповісти
Если бы было пациентов меньше, то и лекарств бы больше хватало. И внимание бы врачи больше смогли уделить каждому. Мне кажется, смертность бы была ниже, если бы только привитые лежали у больницах.
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06.11.2021 13:16 Відповісти
Наша пісня гарна нова начінаєм її знову! Так не ищут путей уменьшения количества пациентов! Не закрывают на карантин места скопления, не делают как в Китае 34 тыс тестов в одном месте! А по ушам ездят со своими страшилками, которые не ведут к уменьшению заболевших! Как курица, "гребут на асфальте" не ради результата, а ради процесса!
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06.11.2021 13:29 Відповісти
Я предупреждал в 2019 , что нельзя выбирать Зеленского, даже если вы ненавидите Порошенко.

Потому что Зе-команда крайне некомпетентна во всех вопросах управления государством. У них мало опыта. Зеленский даже помощником депутата никогда не был, а сразу в президенты полез. И команда у него в основном такая же.
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06.11.2021 13:38 Відповісти
https://youtu.be/ls4G7HE6u80
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06.11.2021 10:52 Відповісти
И кто такой Евгений Братюшин с двумя видосами на канале? https://24tv.ua/ru/prichastnost-rossii-posolstvo-ssha-sdelalo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1786811 Очередной кацапский антиваксерный бот?
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06.11.2021 10:56 Відповісти
ТАМ ЙДЕТЬСЯ ПРО ПРИВИВКУ РАШЕНГІВНОМ..

це не вакцина.)
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06.11.2021 11:38 Відповісти
Так я и кажу, что кацапские агитки в Украине не катят.
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06.11.2021 12:24 Відповісти
Да, на кацапии что Спутником прививайся, что Новичком -
Посмотрите надпись под словом "Новости" в правом нижнем углу с 50=й секунды ролика.
Для справки.
Ста́рый Оско́л - город (с https://ru.wikipedia.org/wiki/1593 1593) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB#cite_note-ATD80-5 [5] в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Белгородской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России .
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06.11.2021 11:54 Відповісти
И снова без ссылки на источнк. А источник - левый сайт, который популярен в ватной части северного Казахстана
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06.11.2021 11:04 Відповісти
Що там говорити за імунітет, коли разом з ним в 2019 році був втрачений і здоровий глузд.
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06.11.2021 11:14 Відповісти
https://voxukraine.org/manipulyatsiya-vnaslidok-vaktsynatsiyi-u-velykij-brytaniyi-kilkist-vykydniv-zbilshylas-na-366/

Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook
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06.11.2021 11:40 Відповісти
Ага, сейчас бы верить фэйсбук.
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06.11.2021 11:44 Відповісти
краще вірити фейкам?
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06.11.2021 11:46 Відповісти
Краще не вiрити Facebook
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06.11.2021 11:48 Відповісти
«Все люди старше 30 лет потеряют 100% всего иммунитета (против вирусов и некоторых видов рака) в течение 6 месяцев», - предупреждает The Exposé.

...і фсє умрут.

100 % на протяженіі 100 лет
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06.11.2021 11:42 Відповісти
Переболевшие ковидом тоже теряют иммунитет, я на себе ощутил.
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06.11.2021 12:29 Відповісти
Суперечки вважаю недоречним, оскільки антиваксери це тупікова гілка людей в природі . Рано чи пізно вони зникнуть. З одного боку частина з них , під тиском обмежень зраджує своїм принципам і йде вакцинуватись . З іншого боку- сама природа викошує щодня сотнями їхнє поголів'я . Тупікова гілка розвитку одним словом.
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06.11.2021 10:54 Відповісти
Зникнуть і антивакцинатори і сам КОВІД, який по прогнозам вченних може перетворитися у сезонне захворювання.
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06.11.2021 11:03 Відповісти
Недавнее исследование, опубликованное medRxiv, показывает, что полностью вакцинированные люди с большей вероятностью будут иметь склонность к заражению более устойчивыми и развивающимися вариантами Covid-19.

Из исследования:

«Полностью вакцинированные лица с большей вероятностью, чем невакцинированные, были инфицированы вариантами, несущими мутации, связанные со сниженной нейтрализацией антител (...) Таким образом, наши результаты показывают, что давление отбора в высоко вакцинированном сообществе (Больше 71% полностью вакцинированных по состоянию на начало августа 2021 года) способствует заражению более инфекционным, устойчивым к антителам вариантам, таким как гамма- и дельта-варианты, и эти вакцинальные инфекции могут способствовать дальнейшему распространению вируса».

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262139v1
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06.11.2021 11:46 Відповісти

Исследование показывает, что по крайней мере у 81,9% (≥ 104/127) произошел самопроизвольный аборт после воздействия мРНК до 20 недели, и 92,3% (96/104) самопроизвольных абортов произошли до 13 недели беременности (таблица 4, сноски) [4]. Это очень высокая доля случаев невынашивания, наблюдаемая у тех, кто подвергался вакцинации мРНК до 20 недели беременности, в диапазоне от 81,9 до 91,2% (n = 114-127), что значительно отличается от исходных оценок из других исследований (11,3%)., n = 79 978 [6]; p меньше 0,001), что в 7-8 раз выше ожидаемого (p меньше 0,001).

https://www.researchgate.net/publication/355827630_Science_Public_Health_Policy_and_the_Law_Rapid_Communication_Spontaneous_Abortions_and_Policies_on_COVID-19_mRNA_Vaccine_Use_During_Pregnancy
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06.11.2021 11:07 Відповісти
https://www.researchgate.net/publication/355827630_Science_Public_Health_Policy_and_the_Law_Rapid_Communication_Spontaneous_Abortions_and_Policies_on_COVID-19_mRNA_Vaccine_Use_During_Pregnancy https://www.researchgate.net/publication/355827630_Science_Public_Health_Policy_and_the_Law_Rapid_Communication_Spontaneous_Abortions_and_Policies_on_COVID-19_mRNA_Vaccine_Use_During_Pregnancy

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06.11.2021 11:16 Відповісти
https://m.censor.net/ru/video_news/3279188/minzdrav_prizval_beremennyh_jenschin_privivatsya_ot_koronavirusa_vaktsina_ne_vredit_zdorovyu_materi

Минздрав призвал беременных женщин прививаться от коронавируса: Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. ВИДЕО

https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19

Moderna COVID-19 Vaccine is authorized for use under an Emergency Use Authorization (EUA) for active immunization to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individuals 18 years of age and older. Moderna COVID-19 Vaccine is investigational and not approved by FDA.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Available data on Moderna COVID-19 Vaccine administered to pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy. Data are not available to assess the effects of Moderna COVID-19 Vaccine on the breastfed infant or on milk production/excretion.

Можна піти і подивитися й на інші субстанції.
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06.11.2021 11:32 Відповісти
Сусід обіцяв ніколи не вакцинуватися . Вчора вмер від ковіду . Людина слова .
Антиваксери втратили ще одного бойца .
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06.11.2021 13:22 Відповісти
19 млн. прививок-это 9,5 млн.привитых или все таки имелось в виду 19 млн.привитых?
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06.11.2021 11:51 Відповісти
и не то и не то) Первую дозу получили 11.2 млн человек, из них полностью привиты 7.8 млн человек.
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06.11.2021 12:31 Відповісти
"и не то и не то) Первую дозу получили 11.2 млн человек, из них полностью привиты 7.8 млн человек."
ОК,ясно.А то их информация,как средняя температура по палате. Меньше 8 млн. полностью привитых для сорока миллионной страны-это все еще очень,очень мало,увы.
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06.11.2021 13:34 Відповісти
да, очень мало, 18% только вакцинировано. С боем и принуждением, может дотянем до 23%) А вот 70% вакцинации будет очень сложно сделать. Да и вакцин столько нет, я смотрел планы поставок МОЗ Украины. до конца года поставят только 15 млн вакцин. То етсь еще только 7,5 млн смогут привиться...
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06.11.2021 13:44 Відповісти
Полагаю,что 11,2 млн. привитых к концу месяца будет,если предположить,что интервал между прививками 28 дней и все,получившие первую прививку придут за второй.Но и эта цифра не радует.Все равно мало-это меньше того минимума,что позволяет остановить эпидемию.
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06.11.2021 13:56 Відповісти
9,5 . Але кількість невакцинованих стрімко зменшується природним шляхом . Антиваксери втрачають до 1000 бійців щодня .
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06.11.2021 13:25 Відповісти
Да ты что))тебе не пох?Почему у некоторых дураков и государства такая забота о народе?)
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06.11.2021 18:51 Відповісти
где то нас *********,вот только где?))
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06.11.2021 18:52 Відповісти
Про экспертов. Ничто не ново под луною: Что есть, то было...
https://youtu.be/I6nVpcOjHYI?t=18
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06.11.2021 13:48 Відповісти
А теперь давайте разберемся.Если умрет много людей-государство будет в плюсе,ненадо платить пенсии,пособия.В данном случае государству выгоднее вакцинация,прибыль по сравнению с выплатами и пенсиями в разы выше))))такая вот куйня малята ыы))
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06.11.2021 18:56 Відповісти
Вывод сделан на основании того,что страной правит **********.
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06.11.2021 18:58 Відповісти
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