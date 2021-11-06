Термін дії міжнародних сертифікатів після одужання від COVID-19 скоротили на 75 днів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну від 4 листопада 2021 р. № 1156.

Водночас термін дії сертифікатів, що діють на території Україні, залишається на рівні 180 днів.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

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