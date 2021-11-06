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Новини Коронавірус і карантин
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Термін дії міжнародних сертифікатів після одужання від COVID-19 скоротили на 75 днів

Термін дії міжнародних сертифікатів після одужання від COVID-19 скоротили на 75 днів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну від 4 листопада 2021 р. № 1156.

Водночас термін дії сертифікатів, що діють на території Україні, залишається на рівні 180 днів.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

сертифікат (426) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+16
Та ладно, все одно багато лишили. Антитіла людини, що перехворіла, тобто отримані природнім шляхом, вони ж не такі гарні та красиві, як після вакцини.
Та ще й не прибуткові
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06.11.2021 11:03
+7
Ну ладно...75 дней какой нить дебильной логикой еще можно попытаться обосновать...а вот ограничение в два раза в год по моему не возможно ни как...
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06.11.2021 11:23
+5
С тех пор как со шмурдяков попёрло дикое бабло.
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06.11.2021 11:31
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Та ладно, все одно багато лишили. Антитіла людини, що перехворіла, тобто отримані природнім шляхом, вони ж не такі гарні та красиві, як після вакцини.
Та ще й не прибуткові
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06.11.2021 11:03 Відповісти
А укололся бы вовремя и забыл бы про кислород ,антитела, лекарства и прочую куйню…переболел, обули в больничке на бабки и т.д. Нет пацаны я никак не могу понять антиквакеров и их амбиции….
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06.11.2021 11:20 Відповісти
А ему и не надо! Прочитал про социал-Дарвинизм мощная штука! Вирусы это очищение мира от дебилов и ЗЕбилов!
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06.11.2021 11:22 Відповісти
це не амбіції..

це слабкість мозку,"дитячість" і навіть дебілізм.

слабкість мозку,податливого на рашенпропаганду...
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06.11.2021 11:24 Відповісти
Это ты про морг? Ну да, ну да….
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06.11.2021 14:34 Відповісти
у тебя уколотого еще все впереди и кислород и лекарства и прочее куйня ....
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06.11.2021 11:34 Відповісти
До чого тут вакси, антивакси, кацапські боти чи зєлєбобіки.

Якщо в кого є профільга освіта, хай напишутьчим антитіла після вакцини принципово відрізняються від тих що спричинені вірусом в організмі. Суто питання по біології.
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06.11.2021 11:35 Відповісти
После большинства вакцин антитела только к S-белку( шипу) вируса. После болезни и после инактивированной вакцины есть антитела к S-белку и к N-белку( телу) вируса.
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06.11.2021 12:00 Відповісти
Да, проводили такие исследования, но кому это надо. В любом случае все организмы ведут себя по-разному и после того как переболели и после ввода т.н. вакцины. Но всех приравняли и заставили колоться.
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06.11.2021 13:07 Відповісти
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06.11.2021 14:29 Відповісти
пеницилин использовали для лечения, его не применяли всем без разбора
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06.11.2021 17:03 Відповісти
Что значит вовремя, я например в марте переболел в больнице, когда вакцин еще не было, и?
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06.11.2021 11:58 Відповісти
Если не секрет - во сколько денег тебе лечение в больничке стало?
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06.11.2021 13:40 Відповісти
Мне повезло, тогда было не так много пациентов еще, как сейчас. Поэтому за лечение не платил, говорили государство платит, только за КТ, за УЗИ платил. Да особо ничем дорогим лечили -антибиотики, дексаметазон, антикоагулянты, ипп. Кормили неплохо. А вот постковид у меня очень жестокий. не повезло. Уже несколько тысяч долларов ушло. Дало осложнение на сосуды, на жкт, на легкие, на желудок. И одышка была и грибок и задыхался, балончиком брызгал, и кровь густая. Обошел многих врачей. Желудок до сих пор не работает, никакие лекарства не помогают.
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06.11.2021 13:53 Відповісти
Повезло да, хотя и небесплатный и не без последствий. Так шо опять хочешь? Я знаю одну тетею та она уже по второму заходу болеет. По мне так лучше уколоться. Скажут 3-й раз и 3-й пойду
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06.11.2021 14:37 Відповісти
Я первый пфайзер уколол уже себе.
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06.11.2021 14:46 Відповісти
А вы образ жизни поменяйте, не активный образ жизни = слабое кровообращение, слабое снабжение кровью внутренних органов, в месте со слабым кровоснабжением, плохо снабжаются конечности, плохо заживают раны. Аксиома проста, движение это жизнь, и пить больше воды.
После ковида возникают дефициты, железа и витамина В12. Без железа вообще, все восстановительные процессы замедляются, а без В12, вечная вялость, утомляемость, слабость.
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06.11.2021 15:18 Відповісти
У напарника сын работает в торговом центре два раза укололся файзером раз в три дня посылают делать пцр тест за счет организации,как это понять виноваты опять антивакцеры и их амбиции ( по сути после принудительной вакцинации рост заболеваемости растет за счет вакцинированных,как было сказано переносчики ковида перенесут болезнь безсимптомно попутно заражая других,логика простая тех кого не достала первая волна добьют сейчас вакцинированные,по всем ток шоу те кто от зеленой партии этот вопрос обходят стороной,вопрос в том как мы будем выхаркивать эту принудиловку через год или другой,в правительстве люди то временные )
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06.11.2021 12:31 Відповісти
Твой напарник или киздит или его сын не вакцинировался и поэтому не имеет аусвайс и имеет проблемы на работе У меня племянник подрабатывает (учится заочно) в ТЦ Метро, вакцинировался в августе, сертификат через Дию получил, никто его тестами не терроризирует. Рассказывал что у них вопрос стоял жестко вакцинирован - работаешь , нет значит иди гуляй с плакатами антиквакеровскими. Не знаю шо там твой напарник лепит. А вы антиваксеры виноваты в том что сами не бережётесь и других заражаете.
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06.11.2021 13:30 Відповісти
Дык уже ж МОЗ говорит что все могут быть переносчиками. И те и эти и вон те третьи
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06.11.2021 14:03 Відповісти
Вакцинированный от вакцинированного не заразится, а вы антиквакер заразитесь обязательно… из за того что уколоться боишься. Но этомне вакцинированному по барабану т.к. виноват ты сам!
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06.11.2021 14:18 Відповісти
но при этом не я вас боюсь, а вы меня. Я не пойму, почему так
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06.11.2021 14:25 Відповісти
А вы мне неприятны своим невежеством и эгоизмом. Вы же только о себе любимом думаете а окружающие и родные вам по фигу. Видел я как вы потом в больнице в «ковидном бараке» права качать начинаете. А если разобраться кто вам виноват? А?
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06.11.2021 14:31 Відповісти
ну, вы простите, но я не старался вам понравится.
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06.11.2021 16:56 Відповісти
даже не знаю, с чего вы взяли, что я антивакс. Потому что не спел в комментах оду файзеру? Или задал неудобный вопрос про антитела?( я не хотел задеть чувства, послепрививочных антител)

Просто реально интересно, в чем существенные отличия
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06.11.2021 16:59 Відповісти
Це вже якийсь поствакцинальний сказ.
Що з людьми сталося, - не розумію. Кидаються один на одного, як дикі тварини.
І що цікаво, - у більшості так себе поводять саме вакциновані.
Цей ковід-феномен мають вивчати психіатри...

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06.11.2021 18:42 Відповісти
А шо тут непонятного ? Шо вы антиквакеры являетесь разносчиками заразы? Это всеравно что твердить что вода мокрая! Тоже мне капитан очевидность! Загадка для него? А для меня нет. Вы ж эгоисты и думаете только о себе любимом что бы не дай бог вам не поплохело и больно при уколе не был, а остальные вам по барабану!
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06.11.2021 19:37 Відповісти
Поплохєло болєзному? Після вакцинації став таким нєрвним?
Ну, так а я шо казав? )))

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06.11.2021 19:48 Відповісти
бред! у меня несколько знакомых вакцинированных тяжело болеют сейчас.
так что готовьте свой барабан.
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06.11.2021 19:20 Відповісти
Вы именно поэтому уколоться боитесь? Или вас беспокоит что в мировом плане здоровье людей пошатнулось на планете земля как грету Тумберг? Здаётся мне мадам шо вы тут нам горбатого лепите! Вакцинированные могут болеть но очень легко и без госпитализации. Этотваши фантазии в качестве отмазки.
Нет , ну если конечно эти ваши знакомые люди в возрасте за 80 ( как Фима Звягильский) отягощенные диабетами онкологиями инсультами и инфарктами тогда конечно….
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06.11.2021 19:33 Відповісти
мадам, 2-ое привитые пфайзером, около 50 лет без соп. патологии.
2 недели дома на больничном, с горм. ингаляторами и тп.
Один действительно, 70+, с соп. патологией, после астры, тяжелый.
Так что не лепите мне горбатого мадам, все это мои друзья.
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06.11.2021 19:40 Відповісти
Вы поэтому не вакцинируетесь? Если не трудно - объясните мотивы такого решения.
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06.11.2021 19:45 Відповісти
знаю немножко больше чем обычные люди
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06.11.2021 19:49 Відповісти
С другой планеты вы что ли, необычный вы человек? Или сами в Ухане вирус разрабатывали? Как то неконкретно….
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06.11.2021 20:17 Відповісти
детализирую, может кто-то когда-то спасибо скажет .
Перед прививкой как минимум сдайте на ковид тест. И берегитесь особенно минимум еще 2 нед. после 2ой вакцинации!!! Большое кол-во смертей сейчас м.б. связано с тем, что идет 2ая нагрузка на имунную систему. Сам подхваченный ковид + недавняя прививка= реанимация. Люди не справляются и умирают.
Все 50+ и с хр. заболеваниями. Сдайте сахар, липиды и коагулограмму перед вакцинацией. Противопоказано прививаться при любых изменениях в них. Прививаться на стабильном АД и сахаре. Женщинам как бы тест на беременность нужен)).
Кто имел несчастье привиться РНК вакциной - ежегодный чек ап теперь на предмет онкологии ии аутоим. заболеваний.
По короноваку побочки мало. Но и эффективность вакцины очень слабая. Бережемся ака и невакцинированные.
У кого прошло 6 мес. - нужен бустер, которого нет....
Значит нацепили маски и респираторы - и ждем бустер.
Всем здоровья, и вакцинированным, и нет !
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06.11.2021 20:58 Відповісти
Вы врете, моей матери 67 , вакцинировалась в июле , никаких анализов семейный врач ее сдавать не заставлял ни перед ни после, наоборот настоятельно рекомендовал уколоться,из хроники - гипертония, никаких 2-х недель не было… всё это сами придумали или опять же в качестве отмазки???
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06.11.2021 22:18 Відповісти
ваш врач идиот
и с вами тоже по ходу не все в порядке
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06.11.2021 22:43 Відповісти
Почему же он идиот, если с моей матерью всё в порядке? А вы что дипломированный врач - терапевт или может быть хирург? А может зубной техник или фельдшер с апломбом врача????
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06.11.2021 23:30 Відповісти
Хотя слово «по ходу» меня озадачило, это феня, у зэков все «по ходу» потому как срок идёт при любых условиях и при любых работах сидельцев. Кто вы антиваксер??? Просто боягуз или глупец а может быть религиозный фанатик??
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07.11.2021 09:42 Відповісти
Ойой! Це у вас після вакцинації проблеми з логікою, чи ви такі були і до того?
На прикладі вакцинованих на Цензор.НЕТ планую написати наукову дисертацію.
Назва така, -
"Вплив вакцинації на психічне здоров'я нації".
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06.11.2021 19:56 Відповісти
коллега! мнения ученых совпали )) минутут назад я написал такой же пост на ветке

https://censor.net/ru/news/3298098/virus_covid19_legko_popadaet_v_mozg_cheloveka_i_privodit_k_dlitelnym_nevrologicheskim_simptomam

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06.11.2021 20:21 Відповісти
Та хоть работы про «Геморрой мозга при отсутсвии вакцинации от ковида». На самом деле мне глубоко по барабану как и где вы будете переносить свои фобии и болезни. Окружающих (вас антиквакеров) жалко!
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06.11.2021 20:22 Відповісти
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06.11.2021 20:32 Відповісти
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06.11.2021 14:23 Відповісти
"страхуються"

бо
поки що нічого невідомо.

щодо об"єктивних термінів..
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06.11.2021 11:22 Відповісти
Ну ладно...75 дней какой нить дебильной логикой еще можно попытаться обосновать...а вот ограничение в два раза в год по моему не возможно ни как...
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06.11.2021 11:23 Відповісти
Поправка...105 дней.. а то ваксманы сейчас в истерику впадут..
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06.11.2021 11:27 Відповісти
И мне непонятно?
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06.11.2021 11:29 Відповісти
С тех пор как со шмурдяков попёрло дикое бабло.
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06.11.2021 11:31 Відповісти
З тих пір як у вакцінованих організм здоровіше (без наслідків хвороби)
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06.11.2021 12:41 Відповісти
То есть, если я переболел в легкой форме, у меня хуже здоровье чем у вакцинированного и для укрепления организма мне нужно вакцинироваться? Мда....
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06.11.2021 13:33 Відповісти
Обязательно. Или ты опять хочешь на больничке свои бабки тратить? Сколько на лекарства и лечение в целом потратил? если не секрет?
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06.11.2021 14:22 Відповісти
Нисколько. Три дня дома провалялся. Температура была около 38, ломило кости. Через три дня все прошло. Запах и вкус не пропадал.
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06.11.2021 14:34 Відповісти
не расстраивайте ваксов. Они не для того прививались, чтоб такие истории читать
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06.11.2021 19:22 Відповісти
звідки така впевненість, що то був саме Ковід?
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09.11.2021 09:22 Відповісти
Фото нужно прокомментировать или сами поймете что к чему?
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09.11.2021 11:52 Відповісти
шлюшко и крадуцкие на этих уколах наваривают миллионы, выводя народные деньги из бюджета через левые фирмы прокладки..
почему эта синагога сама не колется? а?
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06.11.2021 11:36 Відповісти
Постійно згадую про Китай. Остання помітна смертність від модної ГРВІ зафіксована там в квітні 2020 року. Щеплювати почали щонайменше через кілька місяців після цього.
То чому брешуть про те, що "вакцинація - єдиний спосіб побороти вірус"?
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06.11.2021 11:37 Відповісти
в Китае все в масках, всегда.
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06.11.2021 12:01 Відповісти
Прекрасно. То есть таки можно без вакцин?
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06.11.2021 12:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CtlAByIXLRc https://www.youtube.com/watch?v=CtlAByIXLRc


Август 2020го, город Циндао, фестиваль пива, тысячи туристов без масок.
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06.11.2021 12:22 Відповісти
я про местных
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06.11.2021 13:01 Відповісти
а туристы уже не разносят?
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06.11.2021 13:05 Відповісти
Та ты можешь не колоться и вообще ничего не надевать Фома неверующий… только я тебя прошу - ни ко мне ни к моим близким не подходи даже на 10 метров
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06.11.2021 13:34 Відповісти
Вот и хорошо….
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06.11.2021 14:27 Відповісти
Так а чего вы боитесь?
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06.11.2021 14:05 Відповісти
Вашего невежества и пофигизма. Вы ж только о себе любимом думаете антикваки, вам окружающие, родные, дети, жена, папа с мамой, друзья и знакомые по барабану, главное Я собой любимый!
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06.11.2021 14:25 Відповісти
Ні, ще, наприклад, розстріли за навмисне зараження або порушення карантину.
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06.11.2021 12:12 Відповісти
на самом деле у меня много занкомых заболело 2ой раз. Тяжесть разная.
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06.11.2021 19:24 Відповісти
- Караул! Проваксеры срок действия сертификатов сокращают!

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06.11.2021 11:38 Відповісти
Дурдом Солнышко.
Больницы попринимали свои сроки действия. Кто пишет срок действия в обычных внутренних справках 90 дней, некоторые 28 дней.
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06.11.2021 12:00 Відповісти
А что значит сертификат можно формировать только 2 раза за год? что за бред? Если некоторые сертификаты действуют меньше 180 дней? А после ПЛР теста вообще 3 дня?
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06.11.2021 12:04 Відповісти
все поехали кукухой с этим ковидом а реально творятся более страшные вещи
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06.11.2021 13:13 Відповісти
Серова, а шо есть страшнее вещь чем склеивание ластов в реанимации от ковида??? Ты прям оптимист
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06.11.2021 13:36 Відповісти
Серёжа имел я ввиду, автомат на какого то Серова исправил.
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06.11.2021 13:37 Відповісти
Ковид продлится до...Реальные МАСШТАБЫ
https://www.youtube.com/watch?v=HKDL9ulPkhQ&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
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06.11.2021 13:53 Відповісти
 
 