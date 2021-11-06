Нова ескалація на кордонах України вимагає негайних консультацій з міжнародними партнерами, - Порошенко
Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він зауважив, що українська влада досі розраховує на зустріч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил.
"Що треба було зробити нашим Збройним силам – провести негайні консультації з американцями і з НАТО. Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога", – нагадав Порошенко.
"Скликати засідання Ради безпеки ООН. За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за 2,5 роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи – постійні члени Ради безпеки нам допоможуть", – зазначає п’ятий президент.
"Друге – скликання постійного комітету ОБСЄ.
Третє, термінові консультації міністра або начальника Генерального штабу в Брюсселі, провести ці консультації. І решту позиції, які я готовий на сьогоднішній день просто порадити. Бо без цього бути впевненими в національній безпеці держави неможливо", – вважає лідер "Європейської Солідарності".
"Я закликаю бути абсолютно відповідальними в аналізі рішень. В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДо-ОРЛО з штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія з штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали першу найбільшу в світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ. Це становить для нас величезну загрозу", – наголошує Порошенко.
"Мова йде не тільки про "Вашингтон пост", незважаючи на її високий авторитет, довіру і вплив. Йдеться про те, що радник з питань національної безпеки Салліван вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. Це не журналісти. В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані", – говорить він.
"Може, вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна? Може це тому, що вони готуються до перемовин по енергетиці, економіці, імпорту газу, вугілля, електроенергії? Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? Я хочу сказати з власного досвіду, ви його там не побачите. А щоб перемогти, в очах ворога треба побачити страх. Коли він буде в небезпеці через потужну міжнародну солідарність всього світу з Україною. І зараз саме час для того, щоб діяти ефективно", – наголошує Порошенко.
"Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу", – переконаний Порошенко.
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Какие могут быть стеснения, когда страна в опасности.
Рес пект!
Нехай Савік соромиться працювати на телеканалі Ахмєтова.
Ти ж дивишся телеканали Ахмєтова, Суркіса, Медвечука ? І не соромишся.
Так само переглядаєш і хутін.змі.
Вот они и встретились на телеканале ахметова.
Только потом не удивляйтесь.
Чи, як завжди - зебільно-дебільний?
Так понятнее?
Отак поставили президентом чи лоха, чи зрадника.. Підсумок його діяльності буде однаковий - крах для держави.
Зе - могила для України
Шкодую лише, що Пороху елементарно просто не вистачило часу достойно відповісти НА ВСІ (бо частково зумів) побрехеньки зебільної Г+Г верещучки, та все ж таки показати, в чому бреше шустрик стосовно його депортації з України наприкінці 2015-го року (якраз в присутності Авакова, який безпосередньо за статусом мав контролювати цю справу).
Так шо це виходить, ситуація щодо поступового оточення в Іловайську моніторилася у режимі реального часу ?
Як невдобно вийшло.
А ти навіть не знав, що ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB), в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів - було знято лише зусиллями нової влади каденції Президента Порошенка?
Чи ти взагалі нічого не втямив, зокрема, з вчорашньої передачі шустрика?
"Коли саме було знято ?"
Мовчиш ? А даремно. У 17 році. Щось твоя логіка хромає.
Нелетальні засоби ведення війни США почали надавати Україні задовго до летальної зброї.
Тоді, будь ласка, пруф на "ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB".
Можеш переглянути і архів тих часів по тегу "" та "війна" - там також знайдеш аналогічні повідомлення. Було б в тебе бажання розібратись...
- Куме! А знаєте, чому Порошенко останні два роки так похудів і помарнів?
- А чому? Хворий , чи що?
- Та Ви уявіть - третій рік вставать удосвіта, обходить житла усіх «Зебілів» України і насирать їм у штани! А потім цілий день провокувать Зеленського, щоб він вчиняв чергові «зашквари» ... Тут ніякого здоров»я не вистачить !
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/z-putinym-nema-pro-shho-govoryty-petro-poroshenko/ З Путіним нема про що говорити, його стратегія не передбачає існування держави Україна
та
https://newsua.one/news-politics/56704-poroshenko-poyasniv-chomu-zelenskii-ignorue-skupchennya.html Ігнорування українською владою інформації про накопичення Росією військ біля кордону України - нерозумна та небезпечна тактика .
Їх викинув *****, який поросту не погоджувався на інших посередників в переговорах, окрім як Меркель і Оланда.
"Вереск".
"українська влада досі розраховує на зустоіч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил"
"Олигарху Ахметову, ... удалось ... объединить под флагами своего телеканала главных негодяев страны: афериста Гордона, который заработал состояние на пирамидках и гастролях Кашпировского, бывшего спикера и антиваксера Разумкова, который заработал состояние отбирая у людей последнее и продолжает зарабатывать в период пандемии на своих ломбардах, бывшего министра внутренних дел, который наживался в период войны на всём, начиная от рюкзаков и заканчивая вертолётами, бывшего президента Порошенко, который грабил армию и страну с помощью своих подельников Свинарчука, Кононенко, Грановского. В этой славной компании не хватает только Медведчука, но уверены, что и ему очень скоро дадут слово на канале Украина 24".
Відповідає https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 6
В Офисе президента наконец придумали в чем обвинить Разумкова. Оказывается именно Разумков виновен в срыве вакцинации, и в том что по этому показателю Украина отстает не только от всей Европы, но и от Африки.
Впервые ОП перечислил всех своих нынешних противников. И вот ведь незадача - Гордон, Аваков и Разумков еще год назад были соратниками и опорой Зеленского.
Превращать союзников во врагов с такой скоростью, умеют только у Зеленского.
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки
Forwarded from https://t.me/putch111/6349 Путч
https://t.me/zelenicholovichky/3931 0:33
Порошенко розривають для селфі
"обурені за неповагу до Верещук" глядачі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розривають «баригу» Порошенка для селфі
Не пиши мне больше!))
Гандонить тебя тут надо, шкуракацапская, гандонить и относится к тебе как швали!!!
Это минимум чего ты заслуживаешь!
Одна відома постать назвала двонадцять своїх послідовників, а сама пішла до батька.
А цей, як тромб - перекрив проток і чикає, коли тиском його пропхнуть. Але дорогу свіжій крові не дає.
Гірко шкодую і ладен провалитися кріз землю від сорому за те, що НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ПРОГОЛОСУЮ за Петра Олексійовича Порошенка (йшов би він у сраку!).