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Нова ескалація на кордонах України вимагає негайних консультацій з міжнародними партнерами, - Порошенко

Нова ескалація на кордонах України вимагає негайних консультацій з міжнародними партнерами, - Порошенко

Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зауважив, що українська влада досі розраховує на зустріч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил.

"Що треба було зробити нашим Збройним силам – провести негайні консультації з американцями і з НАТО. Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога", – нагадав Порошенко.

"Скликати засідання Ради безпеки ООН. За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за 2,5 роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи – постійні члени Ради безпеки нам допоможуть", – зазначає п’ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: Ми уважно стежимо за незвичайною військовою активністю Росії біля кордону з Україною

"Друге – скликання постійного комітету ОБСЄ.

Третє, термінові консультації міністра або начальника Генерального штабу в Брюсселі, провести ці консультації. І решту позиції, які я готовий на сьогоднішній день просто порадити. Бо без цього бути впевненими в національній безпеці держави неможливо", – вважає лідер "Європейської Солідарності".

"Я закликаю бути абсолютно відповідальними в аналізі рішень. В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДо-ОРЛО з штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія з штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали першу найбільшу в світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ. Це становить для нас величезну загрозу", – наголошує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

"Мова йде не тільки про "Вашингтон пост", незважаючи на її високий авторитет, довіру і вплив. Йдеться про те, що радник з питань національної безпеки Салліван вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. Це не журналісти. В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані", – говорить він.

"Може, вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна? Може це тому, що вони готуються до перемовин по енергетиці, економіці, імпорту газу, вугілля, електроенергії? Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? Я хочу сказати з власного досвіду, ви його там не побачите. А щоб перемогти, в очах ворога треба побачити страх. Коли він буде в небезпеці через потужну міжнародну солідарність всього світу з Україною. І зараз саме час для того, щоб діяти ефективно", – наголошує  Порошенко.

"Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу", – переконаний Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін дав завдання проаналізувати ситуацію з безпілотниками поруч із кордоном і заявив, що на озброєнні РФ понад 2 тис. БПЛА

Автор: 

армія рф (17160) Порошенко (15156)


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Топ коментарі
+27
Порох - сила!
Зе - могила для України
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06.11.2021 11:23
+26
А чого йому соромитись ?
Нехай Савік соромиться працювати на телеканалі Ахмєтова.
Ти ж дивишся телеканали Ахмєтова, Суркіса, Медвечука ? І не соромишся.
Так само переглядаєш і хутін.змі.
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06.11.2021 11:25
+21
Зеленський робить все, аби нашкодити державі.
Отак поставили президентом чи лоха, чи зрадника.. Підсумок його діяльності буде однаковий - крах для держави.
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06.11.2021 11:23
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Пришёл, не постеснялся.
Какие могут быть стеснения, когда страна в опасности.
Рес пект!
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06.11.2021 11:22 Відповісти
А чого йому соромитись ?
Нехай Савік соромиться працювати на телеканалі Ахмєтова.
Ти ж дивишся телеканали Ахмєтова, Суркіса, Медвечука ? І не соромишся.
Так само переглядаєш і хутін.змі.
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06.11.2021 11:25 Відповісти
"Наши люди по вражеским телеканалам не ходят."
Вот они и встретились на телеканале ахметова.
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06.11.2021 11:28 Відповісти
Члени партії та фракції ЄС можуть прийти навіть на "вражеский" Г+Г, але тільки після вибачень звідти.
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06.11.2021 11:31 Відповісти
Та мы все знаем, что они "можуть".
Только потом не удивляйтесь.
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06.11.2021 11:34 Відповісти
сенс твого висеру?
Чи, як завжди - зебільно-дебільний?
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06.11.2021 11:40 Відповісти
Вот и не удивляйтесь потом.
Так понятнее?
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06.11.2021 11:45 Відповісти
чому дивуватися? Тобі, дебілу? Та давно всім відома друга головна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм.
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06.11.2021 12:06 Відповісти
Зеленський робить все, аби нашкодити державі.
Отак поставили президентом чи лоха, чи зрадника.. Підсумок його діяльності буде однаковий - крах для держави.
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06.11.2021 11:23 Відповісти
Усі сподіваються пропетляти.
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07.11.2021 21:18 Відповісти
Порох - сила!
Зе - могила для України
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06.11.2021 11:23 Відповісти
так кацвійська ж нема на кордонах України - зелені не бачять...
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06.11.2021 11:24 Відповісти
тимчасом

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06.11.2021 11:26 Відповісти
Юрий Швец, бывший резидент КГБ, что ведет канал на Ютубе, обычно говорит, что это просто активные мероприятия, разгон истерии типа любимой мантры нашей элитки "а то Путин нападет, потому сидеть смирно и не гавкать".
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06.11.2021 11:28 Відповісти
Да,лять,даже США участвует в том ,чтобы твоя семейка спокойно пообедала -без жертв,а твоей зекрысе похрен
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06.11.2021 12:54 Відповісти
Антиваксер?только от них,в последнее время,читаю космические байки)
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06.11.2021 13:25 Відповісти
Ну если и структурах у нас такие же как вы...то будет теперь не сотня ,а Небесная тысяча -но мы за ценой не постоим,как бы загнанная зекрыса не надеялась
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06.11.2021 13:48 Відповісти
Мы так понимаем, "в этих самых структурах работаю" - в кацапских структурах работаете)
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06.11.2021 13:50 Відповісти
Да не спорю... разное бывает
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06.11.2021 14:26 Відповісти
А взагалі-то вчорашній етер шустрика передовсім завдяки Пороху був цікавим. Дуже насичено-інформаційним.
Шкодую лише, що Пороху елементарно просто не вистачило часу достойно відповісти НА ВСІ (бо частково зумів) побрехеньки зебільної Г+Г верещучки, та все ж таки показати, в чому бреше шустрик стосовно його депортації з України наприкінці 2015-го року (якраз в присутності Авакова, який безпосередньо за статусом мав контролювати цю справу).
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06.11.2021 11:29 Відповісти
Верещучка себе продемонструвала у всій красі.
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06.11.2021 11:41 Відповісти
Через ту "красу" пожалів телевізор (новий купити проблемно) і не додивився передачу.
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06.11.2021 12:04 Відповісти
Ну власне від неї іншого не очікував.
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06.11.2021 13:03 Відповісти
маєш на увазі пагони генеральші на "зеленій сукні" .?
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06.11.2021 15:59 Відповісти
а як вона тявкала сиділа на Пороха, точно що моська десь там з-під паркану повискує)) тупе, нахабне, істеричне - ну, те, що нарід хотів
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06.11.2021 12:51 Відповісти
"Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога".
Так шо це виходить, ситуація щодо поступового оточення в Іловайську моніторилася у режимі реального часу ?
Як невдобно вийшло.
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06.11.2021 11:32 Відповісти
Може, після Іловайська почали отримувати такі знімки, не припускаєш?
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06.11.2021 11:39 Відповісти
це такі висери тобі Подляк в методичці підсунув?
А ти навіть не знав, що ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB), в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів - було знято лише зусиллями нової влади каденції Президента Порошенка?
Чи ти взагалі нічого не втямив, зокрема, з вчорашньої передачі шустрика?
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06.11.2021 12:03 Відповісти
"в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів - було знято лише зусиллями нової влади каденції Президента Порошенка?"
"Коли саме було знято ?"
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06.11.2021 12:18 Відповісти
наскільки пригадую - повідомлення про це було десь на новорічні свята 15-го року. Можливо, рішення про зняття було пролобійоване одразу після трагедії рейсу МН-17. Можливо, після Іловайська було реалізоване. Оскільки це таємні речі, то деталі мені невідомі. Можу тільки орієнтуватися на інфи від інформованих осіб. Зокрема, наголошую, про то, що в 2014-му були зняті обмеження - вчора так говорив Порох в ефірі; але переглянув всі друковані інфи - то ця його фраза в жодні повідомлення не ввійшла.
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06.11.2021 12:42 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/28931243.html https://www.radiosvoboda.org/a/28931243.html

Мовчиш ? А даремно. У 17 році. Щось твоя логіка хромає.
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06.11.2021 12:32 Відповісти
летальна зброя і розвіддані - суть різні речі.
Нелетальні засоби ведення війни США почали надавати Україні задовго до летальної зброї.
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06.11.2021 12:45 Відповісти
"А ти навіть не знав, що ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB), в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів".
Тоді, будь ласка, пруф на "ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB".
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06.11.2021 13:03 Відповісти
Передивися ВЕСЬ вчорашні й ефір шустрика. Якщо не зовсім дебіл (що характерно для 73/43%зебілів) - то зрозумієш, про що говорив Порох.
Можеш переглянути і архів тих часів по тегу "" та "війна" - там також знайдеш аналогічні повідомлення. Було б в тебе бажання розібратись...
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06.11.2021 13:17 Відповісти
Тобто пруфів у тебе немає. Я в цьому і не сумнівався.
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06.11.2021 13:20 Відповісти
Йому не за те платять щоб він "розбирався"!
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06.11.2021 13:25 Відповісти
отож
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06.11.2021 14:55 Відповісти
"Молодець! Візьми з полички пиріжок!"
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06.11.2021 13:11 Відповісти
Нічого дивного. Дебілам Петро і досі в штани сере.
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06.11.2021 11:39 Відповісти


- Куме! А знаєте, чому Порошенко останні два роки так похудів і помарнів?
- А чому? Хворий , чи що?
- Та Ви уявіть - третій рік вставать удосвіта, обходить житла усіх «Зебілів» України і насирать їм у штани! А потім цілий день провокувать Зеленського, щоб він вчиняв чергові «зашквари» ... Тут ніякого здоров»я не вистачить !
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06.11.2021 13:10 Відповісти
Додатково по темі:
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/z-putinym-nema-pro-shho-govoryty-petro-poroshenko/ З Путіним нема про що говорити, його стратегія не передбачає існування держави Україна
та
https://newsua.one/news-politics/56704-poroshenko-poyasniv-chomu-zelenskii-ignorue-skupchennya.html Ігнорування українською владою інформації про накопичення Росією військ біля кордону України - нерозумна та небезпечна тактика .
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06.11.2021 11:37 Відповісти
Скорее преступная тактика
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06.11.2021 13:04 Відповісти
Порошенко все уважали и считались с ним, а Зеленского считают клоуном.
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06.11.2021 11:44 Відповісти
Ну, якщо керівник ЦРУ терміново завітав до Москви якраз з приводу нарощування військ кацапів на наших кордонах, то консультації як мінімум йдуть. А взагалі, згадуючи, як Порошенко викинув американців з "мінського" і "норманського" форматів начебто під тиском Меркель (якщо тиск був, і він йому піддався, то який він президент?), чомусь здається, що це лише тупий піар пана Порошенка.
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06.11.2021 11:47 Відповісти
брешеш,
Їх викинув *****, який поросту не погоджувався на інших посередників в переговорах, окрім як Меркель і Оланда.
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06.11.2021 11:59 Відповісти
А Порошенко там ким був, *******? На дії президента не схоже, схоже або на зрадника, або на дурня і ганчірку.
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06.11.2021 12:08 Відповісти
Не тільки Порошенко, а завдяки овощу вся наша держава Україна в першій половині 2014-го була меблею; були не суб'єктом, а об'єктом, яким маніпулювали, як хотіли. Ти цього не знав? Ти не бачив, як де-факто весь світ погодився з тим, як в України анексували Крим? Як сепарів і терористів величали "повстанцями"?
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06.11.2021 12:15 Відповісти
а, може все ж таки від дій овощної влади, та артистів. які в лазні перед нею блазнювали?
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06.11.2021 12:52 Відповісти
Полотно,олія.
"Вереск".

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06.11.2021 11:47 Відповісти
А це що за папугопудель?
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06.11.2021 13:01 Відповісти
Верещук
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06.11.2021 17:54 Відповісти
верещук?
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06.11.2021 13:44 Відповісти
Що може це є? Дурість чи зрада президнта Зеленського ? Я йому зовсім не довіряю.
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06.11.2021 11:52 Відповісти
читай уважно, в чому справа; тут же розсекречено очевидне:
"українська влада досі розраховує на зустоіч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил"
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06.11.2021 11:57 Відповісти
https://t.me/s/office_ua Міша Подоляк висрав таке з приводу вчорашнього ефіру у шустрика :
"Олигарху Ахметову, ... удалось ... объединить под флагами своего телеканала главных негодяев страны: афериста Гордона, который заработал состояние на пирамидках и гастролях Кашпировского, бывшего спикера и антиваксера Разумкова, который заработал состояние отбирая у людей последнее и продолжает зарабатывать в период пандемии на своих ломбардах, бывшего министра внутренних дел, который наживался в период войны на всём, начиная от рюкзаков и заканчивая вертолётами, бывшего президента Порошенко, который грабил армию и страну с помощью своих подельников Свинарчука, Кононенко, Грановского. В этой славной компании не хватает только Медведчука, но уверены, что и ему очень скоро дадут слово на канале Украина 24".

Відповідає https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 6
В Офисе президента наконец придумали в чем обвинить Разумкова. Оказывается именно Разумков виновен в срыве вакцинации, и в том что по этому показателю Украина отстает не только от всей Европы, но и от Африки.
Впервые ОП перечислил всех своих нынешних противников. И вот ведь незадача - Гордон, Аваков и Разумков еще год назад были соратниками и опорой Зеленского.
Превращать союзников во врагов с такой скоростью, умеют только у Зеленского.


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06.11.2021 11:55 Відповісти
Ворог коло наших воріт. Зеленський та його кліка як таргани розбіжуться по закордонних віллах та квартирах а нам простим людям куди діватись ?
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06.11.2021 11:55 Відповісти
Дякувати ідіотам які обрали блазня під час війни.
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06.11.2021 12:00 Відповісти
Боюсь, що тебе не зрозуміє... Схоже, що він саме з тих, хто і обирав блазня...
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06.11.2021 12:11 Відповісти
А ось і срач який я очікував вчора після Шустера.
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06.11.2021 11:58 Відповісти
При Порошенко не соромно було за державу,а зараз з зеленим чучелом соромно.
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06.11.2021 11:58 Відповісти
Та за 30 років незалежності України у владі клоуни та блазні. Перетворили Україну на 95 квартал але замість сміху плачі та прокляття тих хто стали жертвами цієї купки негідників та мерзоти.
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06.11.2021 11:58 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ-ЗРАДНИК ТА ВОРОГ УКРАЇНИ!
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06.11.2021 12:00 Відповісти
Ці заяви Порошенка неадекватна влада сприйме тільки як його спробу пропіаритися.
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06.11.2021 12:09 Відповісти
Примерно 75% граждан воспринимает его заявления примерно так же.))
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06.11.2021 13:33 Відповісти
Вважаю,що цей зелений телепень,буде першим президентом,якого посадять в буцигарню.
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06.11.2021 12:11 Відповісти
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06.11.2021 13:07 Відповісти
Амінь!
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06.11.2021 13:14 Відповісти
Саме так кероване стадо і вважає досі. Спільні зусилля політтехнологів Мордору та українських олігархів ще довго лишатимуть паралізованими мізки більшості.
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06.11.2021 13:20 Відповісти

https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки
Forwarded from https://t.me/putch111/6349 Путч


https://t.me/zelenicholovichky/3931 0:33

Порошенко розривають для селфі
"обурені за неповагу до Верещук" глядачі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розривають «баригу» Порошенка для селфі
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06.11.2021 13:11 Відповісти
Чем закончилось? Не разорвали хоть сокровище ваше?))
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06.11.2021 13:35 Відповісти
да всем тут видно , как тебе зад разорвало от таких новостей, зелебобик
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06.11.2021 13:40 Відповісти
Специалист только по задам? Или передом тоже интересуешься?
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06.11.2021 13:44 Відповісти
ты такой порченый мудак, шо твоим портретом в живую заинтересуется только кобель, и, наверно рыжей масти. А так, ты тут, на форуме - как бацилла заразная существуешь, пузыришся .. но толку от тебя......
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06.11.2021 13:55 Відповісти
Дурь какая-то! Портрет, кобель, бацилла… С бодуна что ли?
Не пиши мне больше!))
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06.11.2021 14:02 Відповісти
афоня, ты замазался как казламордый мудак! Так тут и гадишь! И как ты себе представляешь - тебе больше не писать?
Гандонить тебя тут надо, шкуракацапская, гандонить и относится к тебе как швали!!!
Это минимум чего ты заслуживаешь!
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06.11.2021 14:30 Відповісти
Совершенно правильно! Порошенко настоящий лидер страны!
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06.11.2021 13:28 Відповісти
Какой именно страны? В нашей он разгромно проиграл выборы. И по сей день его поддержка населением не превышает 15%.
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06.11.2021 13:38 Відповісти
зелебобик - ты -идейный? Или за фураж? )))
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06.11.2021 13:41 Відповісти
Порошенко - лидер Украины, какие бы рейтинги ему не рисовали, какие бы кремлевские пустобрехи и собаки его не кусали. Когда прижмет ситуация, украинский народ знает кого звать в руководство Украины (Порошенко, Турчинов, Яценюк), знает,что эти люди его не подведут.
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06.11.2021 13:44 Відповісти
Да-да. Понял. Лидер. Супер-хироу!

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06.11.2021 13:54 Відповісти
В 2014 р. почалась 'гаряча' фаза війни. Параш займав до цього такі посади в державі, на яких непомітити загрозу активних дій московських нацистів було неможливо...
Одна відома постать назвала двонадцять своїх послідовників, а сама пішла до батька.
А цей, як тромб - перекрив проток і чикає, коли тиском його пропхнуть. Але дорогу свіжій крові не дає.
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07.11.2021 00:08 Відповісти
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює млосне тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
Гірко шкодую і ладен провалитися кріз землю від сорому за те, що НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ПРОГОЛОСУЮ за Петра Олексійовича Порошенка (йшов би він у сраку!).
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22.11.2021 05:49 Відповісти
 
 