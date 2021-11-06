Кожен 20-й українець готовий взяти участь у бунті з використанням зброї, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

У разі порушення своїх прав українці обирають переважно мирні та ненасильницькі методи для захисту своїх прав та свобод. Але при цьому приблизно кожен 20-й українець (6%) готовий взяти участь у бунті з використанням зброї.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.

Це підтверджують результати всіх семи хвиль опитування. У першу чергу це збір підписів (26%), санкціоновані мітинги і акції (20%), електронні петиції (15%). Єдиним, серед найбільш популярних, заходом, який виходить за межі санкціонованих – є перекриття доріг (14%). Загалом же радикальні акції набирають не більше 5-6% і суттєво відстають від поміркованих заходів.

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Таким чином, ієрархія найбільш прийнятних методів відстоювання прав та свобод суттєво не змінюється з лютого. Кількість громадян, які взагалі не готові захищати свої права, становить 40% і суттєво не змінюється з лютого.

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За соціально-демографічними особливостями готовності до протестних акцій, з лютого зафіксовано наступні: жінки частіше обирають такі мирні засоби, як збір підписів, тоді як чоловіки більш схильні до рішучих і навіть радикальних заходів, як-то бунт зі зброєю; люди середнього віку – 35-54 років – частіше за молодь та старше покоління готові до різних форм захисту своїх прав та свобод і частка тих, хто взагалі не готовий захищати свої права, серед них є значно меншою за людей старшого віку; серед регіонів порівняно частіше готові захищати свої права вже традиційно на Заході і менше на Донбасі.