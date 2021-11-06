Кожен 20-й українець готовий взяти участь у бунті з використанням зброї, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
У разі порушення своїх прав українці обирають переважно мирні та ненасильницькі методи для захисту своїх прав та свобод. Але при цьому приблизно кожен 20-й українець (6%) готовий взяти участь у бунті з використанням зброї.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.
Це підтверджують результати всіх семи хвиль опитування. У першу чергу це збір підписів (26%), санкціоновані мітинги і акції (20%), електронні петиції (15%). Єдиним, серед найбільш популярних, заходом, який виходить за межі санкціонованих – є перекриття доріг (14%). Загалом же радикальні акції набирають не більше 5-6% і суттєво відстають від поміркованих заходів.
Таким чином, ієрархія найбільш прийнятних методів відстоювання прав та свобод суттєво не змінюється з лютого. Кількість громадян, які взагалі не готові захищати свої права, становить 40% і суттєво не змінюється з лютого.
За соціально-демографічними особливостями готовності до протестних акцій, з лютого зафіксовано наступні: жінки частіше обирають такі мирні засоби, як збір підписів, тоді як чоловіки більш схильні до рішучих і навіть радикальних заходів, як-то бунт зі зброєю; люди середнього віку – 35-54 років – частіше за молодь та старше покоління готові до різних форм захисту своїх прав та свобод і частка тих, хто взагалі не готовий захищати свої права, серед них є значно меншою за людей старшого віку; серед регіонів порівняно частіше готові захищати свої права вже традиційно на Заході і менше на Донбасі.
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У Клоуна швидка настя почалась
Що за "бунт" ? Навфіга нам кацапські назви в Україні ?
Якщо влада не реагує- діє пряма норма конституції - право на повстання.
Мета повстання - відновлення конституційного ладу.
А як що відключат по дурному (а по іншому влада Зе нічого робити не вміє), то зупинять котельні, а в них насоси на електріці, то у випадку мінусових температур можуть бути десятки сумно звісних Алчевськов часів Януковича, но тоді було лише одно місто, та не було війни.
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
сери ротом.
Вот кто помнит Бойко? Не того, что за бесценок скупил завод в Мариуполе, и не того, что из Партии Регионов, а хорошего, порядочного Бойко, который пытался объединить РУХ, когда его раскалывали Костенко и Удовиченко. А у меня с 2004-го его брошюра, где он еще тогда предупреждал, что и Янукович и Ющенко ставленники олигархов!!!
Все наши партии, все без исключения нашпиговываются агентурой чекистов еще на момент первого набора членов партии. И как может разобраться простой, особо не интересующийся политикой гражданин Украины, когда против него действуют спецслужбы и политтехнологи щедро оплачиваемые олигархами и бывшими партфункционерами компартии.
Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу.
А в Україні продажні ЗЕбіли капітулянти при своїй антиукраїнській владі всупереч Законам Конституції порушують права Українців. Вони про-кремлівські виродки планують знищувати все українське: мову, суверенітет держави, територіальну цілісність, рідну українську церковь, історію України Русі.. І їх проклятих слуг кремля такий підступний задум змусити народ змиритися з їх необмеженим деспотизмом він може привести до виличного протестного Майдану.
https://www.youtube.com/watch?v=4qdZtD2v6YE
На початку минулого століття в Російській імперії приблизно стільки ж було "пролетаріїв"...
Відповідно Конвенції ООН народ має право на збройний спротив у випадку узурпації влади.
Вам не кажется, что пора научиться смотреть глубже, прежде чем принимать решения? Вас не смущает, что сегодня наиболее активная риторика против Зе идет на каналах Ахметова? Что началась она всерьез после закона об олигархах?
Еще раз: я не за Зе, не за Пороха, не за еще кого-то. Но мне не очень хочется, чтоб в стране что-то произошло, а за спиной этого "чего-то" стоял кто-нибудь из олигархов.
Если что, я из города Черкассы, где на берегу Днепра стоит символ коррупции - т.н. "Царское село", незаконно построенное в природоохранной зоне, перекрывшее доступ к Днепоу простым жителям, но которое успешно переживает все власти и майданы. Поэтому я и сказал тем, кто меня зовет "делать революцию": "я лишь тогда поверю, что это - настоящая революция, когда, прежде, чем поехать в Киев, мы спалим "Царское село", чтоб каждая коррупционная тварь знала, что революция принесет ей расплату. А ехать убивать пацанов, которых нужда загнала служить в нацгвардию - это без меня".
А будет так, что ты, и еще масса таких же, как ты, будут плюс-минус делать то, что вам напишут в сценарии, вы устроите бойню с такими же нищими пацанами, как и вы, убивая друг друга. Наверняка безвластием в Киеве воспользуется рашка, только в этот раз ждать никто не будет и они начнут действовать сразу: вместе с бойней в Киеве заполыхает в Харькове, Одессе, Херсоне, Сумах...
Не берусь судить, чем окончится, но точно знаю одно: на схемах окажется какой-нибудь клан, в Конча-Заспе все так же буду стоять дома тех, кто сидит на коррупционных потоках, а ТЫ, если выживешь, все так же будешь нищебродом и уже через год-два будешь писать на цензоре о необходимости новой революции.
по-перше,я дуже добре відрязняю патріота від акакаяразніца,тому що само такі псевдопатріоти, які сидять за нашими спинами і чекають кінця розв'язки,в більшості своїй не володіють національною мовою та все життя висміювали українську націю та її звичаї,як приклад це пріпіЗдєнт Зелупа з вашої когорти.І такі як ти імбєцили в більшості своїй голосували за нього та покращення стосунків з окупантами,тобто позаглядати в очко путяна.
Згідний що остання революція яка відбулася в нашій країні не перемогла як ми очікували,а все тому що не було того лідера які були в свій час і в Польщі і в Чехії,але я не хочу нашу совкову країну рівняти з ними тому що там більшість населення складається з патріотів своєї нації...а в нашій країні більшість складається з таких як ти шлунків які і по цей день шкодують за радянщиною.
Так объяснишь мне все же простые вещи:
1. Каким образом, в случае серьезных заварух в Киеве, вы обеспечите защиту окраин от сепаратистских бунтов, в частности - захвата имущества полицейских участков и частей нацгвардии (ведь, после того, как вы их будете радостно убивать в Киеве, они вряд ли будут гореть особым желанием защищать свои оружейки).
2. Предположим, вам удалось захватить правительственный квартал в Киеве и толпа радостно кинулась крушить и грабить кабинеты кабмина, ОП, парламента. Что дальше?