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"Дія" переїжджає до нового датацентру, усі послуги призупинять в ніч на 7 листопада, - Мінцифри

Замовлення послуг та документів на порталі "Дія" буде недоступне в ніч на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 у зв'язку з тим, що "Дія" переїжджає до нового датацентру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Міністерство закликає згенерувати необхідні документи, зокрема COVID-сертифікат, наперед. "Сертифікат у програмі буде доступний постійно, а сертифікат, створений на порталі, можна завантажити в телефон, додати до програми YourWallet або роздрукувати", - наголошується в повідомленні.

"Якщо ви отримали СOVID-сертифікат у застосунку заздалегідь, він залишиться і працюватиме, але ви не зможете його замовити знову в цей проміжок часу (у ніч на 7 листопада. - Ред.). Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах у всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно відлетіти з країни", - запевнили в Міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікати у "Дії" отримали вже 7 мільйонів українців, - Федоров

На сторінці у соцмережі Facebook Мінцифри пояснило: "Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте у цей час з "Дії". З 7 години ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичайному режимі".

Міністерство пояснило, що "Дія" переїжджає до нового датацентру та збільшує потужності, щоб впевнено справлятися з навантаженням та надавати якісний сервіс десяткам мільйонів українців у будь-який час. "Це важливий технічний апгрейд. Він забезпечить стабільність роботи, дасть змогу підключати більше послуг і витримувати великі навантаження, коли мільйони українців використовують Дію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у "Дії": Отримати його можуть особи віком від 12 років

Автор: 

Мінцифри (1177) Дія (1115)


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Топ коментарі
+12
Львів тролить сцикуна півшостого

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06.11.2021 11:57
+9
25% це чмо не заслужили.
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06.11.2021 12:05
+4
Стоп, цете зелене чмо, яке ми заслужили
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06.11.2021 12:01
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надеюсь где-нибудь в голландии? а то маски шоу приедут рано или поздно))
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06.11.2021 11:53 Відповісти
Тот деревяный сарай, обшитый пластиком сгорел еще весной, вместе со всеми резервными копиями.
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06.11.2021 13:01 Відповісти
а Приватбанк тоже куда-то переезжает 7-го ночью?
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06.11.2021 11:54 Відповісти
Совпадєніє? Нє думаю.
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06.11.2021 12:02 Відповісти
Львів тролить сцикуна півшостого

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06.11.2021 11:57 Відповісти
Стоп, цете зелене чмо, яке ми заслужили
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06.11.2021 12:01 Відповісти
25% це чмо не заслужили.
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06.11.2021 12:05 Відповісти
Львів завжди був креативним!
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06.11.2021 12:17 Відповісти
К такому пиву надо предлагать сухарики или чипсы "От бородатой бабушки зеленого ЧМО" и раков "Гудящий дядюшка зеленого ЧМО"
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06.11.2021 12:41 Відповісти
Видно, якийсь кварталівець купив сервера.
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06.11.2021 12:00 Відповісти
Надеюсь не в сколково?? А то с зеленым стадом все может быть....
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06.11.2021 12:06 Відповісти
Вдалося врешті Вашому сусіду з остеохондрозом згенерувати сертифікат ?
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06.11.2021 14:16 Відповісти
Да...таки удалось... и только после того как отменили это кручение головой на камеру....
Потом правда там еще ошибка какая то была...потом дия лежала...но в конечном итого все получилось...он счастлив...
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06.11.2021 15:04 Відповісти
Вангую теперь все данные украинцев будут в руках зеленского и его слуг
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06.11.2021 12:10 Відповісти
Ху#лу всю базу данних українців передає Зелене чмо?
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06.11.2021 12:20 Відповісти
Как там? - Два переезда равны одному пожару!
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06.11.2021 12:25 Відповісти
До каломийші на дачу чи відразу до Х...ла переїжджає Дія?
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06.11.2021 12:31 Відповісти
Скільки ще разів треба переїхати тому дата-центру з місця на місце, щоби він коректно запрацював, щоби відбулась нормальна синхронізація з даними Helsi, мені сказати важко. То й не маю надій на щось путнє.
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06.11.2021 12:52 Відповісти
а как другие переезжают не нарушая непрерывного цикла ???
что-то мутят ))
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06.11.2021 12:53 Відповісти
Та да, синхронизируются данные, запускаются приложения на новом кластере, переводятся туда запросы, а потом можно старые серваки гасить. Но видимо такие данные только камазом перевозятся
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06.11.2021 23:11 Відповісти
Уж не на Лубянке ли центр будет расположен?
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06.11.2021 12:55 Відповісти
Чудное цыхровое гасударство
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06.11.2021 12:58 Відповісти
Робите велику роботу . Слава Нації !!! Смерть макулатуризації !!!
Кацапи в ненависті захлинаються слиною і скрегочуть зубами .
Нас вже 10 млн. , чекаємо на вибори в "ДіЯ". З НОВОСІЛЛЯМ !!!!
Все буде Україна !!! 🇺🇦😎👍
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06.11.2021 13:04 Відповісти
Мендель, перелогинься!
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06.11.2021 13:07 Відповісти
К выборам-перевыборам будут готовиться?.
Уже ж сделали электронный реестр выборцев
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06.11.2021 14:49 Відповісти
То есть успейте кому нужен сгенерировать,... а вто доказать, через сканирование вэто время вы не сможете... Так как сервер - покажет вам дулю...

примерно так... ночью куда то едите, вас поспросили показать сертификат - вы показываете - его сканируют И.... - ОПА - не распознан ! Сервер не подтвердил ! Штраф 17 000 грн !

ДЕБИЛЫ ид ДИИ - не умеют пользоваться РЕЗЕРВНЫМИ серверами - на время переезда !?
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06.11.2021 15:02 Відповісти
"не умеют пользоваться РЕЗЕРВНЫМИ серверами" - явно економлять час та гроші. А ще стандартна халтура.

Надіюсь в майбутньому сервери розмістять десь в старому совковому бункері що може витримати атомну війну, і забудуть про переїзди. А апгрейди будуть робити без відключення всієї системи.

Але це так мрії про ідеальну країну із високою культурою.
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06.11.2021 18:18 Відповісти
7 ноября.
Решили революцию устроить?
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06.11.2021 15:41 Відповісти
Выглядит так как будто они будут перевозить один физический сервер.
А как же облачная инфраструктура?
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06.11.2021 15:45 Відповісти
 
 