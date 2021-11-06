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Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Президент Джо Байден відправив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса до Москви, аби той попередив Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України. Ще одна мета його візиту - спробувати з’ясувати мотиви Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Директор ЦРУ прибув до Москви на початку цього тижня, тобто в перших числах листопада. Там він провів переговори з високопоставленими чиновниками, безпосередньо залученими до військової діяльності.

Після зустрічей у Росії Бернс нібито поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись "розрядити напругу" між країнами. Задля цього ж до України направили високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: Ми уважно стежимо за незвичайною військовою активністю Росії біля кордону з Україною

Оцінки мотивів Росії в адміністрації Байдена сильно розходяться. Деякі співрозмовники CNN вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, а інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.

армія рф (17160) росія (64871) США (22417) ЦРУ (140) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+30
Слава всевышнему, что американцы понимают полную неадекватность зеленых, чтобы не тратить на них время.
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06.11.2021 12:07
+16
Зря ето. Зря вы лазите в собачью будку с бешенной собакой убившей учу народа по всему миру, договариваться вместо того чтобы ету собаку пристрелить. Вы никак не поймете психологию *****. Он как маньяк, ему льстит что после каждого убийства к нему столько внимания и все бегут на поклон.
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06.11.2021 12:15
+12
ЗЕ!шобла не только работает на рашку, но и активно дискредитирует политические и экономические интересы государства. Короче, ЗЕ!шобла изо всех сил подпихивает Украину под *****
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06.11.2021 12:30
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Слава всевышнему, что американцы понимают полную неадекватность зеленых, чтобы не тратить на них время.
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06.11.2021 12:07 Відповісти
Бред , у Зеленского хорошая коммуникация с Бельім домом .
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06.11.2021 13:27 Відповісти
Значит у него нет никакой коммуникации со своим Генштабом и СНБО, что во много раз хуже!Данилов и Генштаб утверждают, что никаких российских войск на границе нет и это дезинформация.
Американцы видят русских, а наши - нет. Или наши как страус - голову в песок и красота, никого нет...
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06.11.2021 13:45 Відповісти
Войска на границе бьіли всегда , вопрос - в каком количестве и с какими средствами усиления.
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06.11.2021 14:03 Відповісти
Какая умная мысль! Кто бы мог догадаться? Если ты не конченый дебил, объясни, почему США говорят об наращивании, а дрыщ говорит их там нет?
Лично я в слова дрыща не верю ваааще, так почему нам врут?
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06.11.2021 15:13 Відповісти
Ты тупишь? Какая у зебила коммуникация с Белым домом, если в США нет нашего посла, а у нас нет послаСША ДВА ГОДА??????
Ты что не понимаешь, что это значит???
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06.11.2021 22:15 Відповісти
ЗЕ!шобла не только работает на рашку, но и активно дискредитирует политические и экономические интересы государства. Короче, ЗЕ!шобла изо всех сил подпихивает Украину под *****
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06.11.2021 12:30 Відповісти
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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06.11.2021 12:39 Відповісти
Хто кому заважав обрати розумного,і хто на думку розумного той розумний котрого треба було обрати,соромлюсь спитати?
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06.11.2021 12:50 Відповісти
я думаю, телевізор та 73% від виборців завадили НАМ вибрати адекватного Президента....
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06.11.2021 20:15 Відповісти
а свиношобла, что 5 лет делала?
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06.11.2021 13:19 Відповісти
честно говоря задолбали наступление ЗИМОЙ ЗАХВАТ УКРАИНЫ серьезно??!! просто Х..ло продолжает ПЕРДЕТЬ НА МИР ПУГАЛКАМИ ЧТОБЫ ГАЗ СП-2 ЗАПУСТИЛИ ЧТОБЫ КРЫМ ОТСТАЛИ ТИПА ОН РАИССИЙСКИЙ ЧТОБЫ САНКЦИИ СНЯЛИ НЕ УХОДЯ ИЗ ОРЛДО...
у кацапов проблемы еще и какие им бы самим на троне усидеть... реально наступит момент когда бен=зина не будет хлеба также и света не будет холодильник и телевизор вмиг станут друзяками по беде.. тут уже не важно что побеждает телевизор или холодильник.. света нет и все гуляйте посмотрите видео которые сбрасывают сами россияне брошенные города и поселки население в 10-20 раз от 20 тысяч на микрорайоне остается жить доживать до 200 человек стариков которым просто некуда уезжать без света воды газа отопления и это в Воркуте например... и таких фактов десятки если не сотни в Костромской области 45% области брошено там за день можно ни одного человека увидеть гуляя тамошними брошенными с деревнями и поселками и так везде...
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06.11.2021 13:38 Відповісти
Не передела в штаны как зескот уставший от войны ,а освобождала Украину
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06.11.2021 15:33 Відповісти
Зря ето. Зря вы лазите в собачью будку с бешенной собакой убившей учу народа по всему миру, договариваться вместо того чтобы ету собаку пристрелить. Вы никак не поймете психологию *****. Он как маньяк, ему льстит что после каждого убийства к нему столько внимания и все бегут на поклон.
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06.11.2021 12:15 Відповісти
Та ні - КГБ-бешніку - відправили його "колегу" - і ней він йому спробує впихнути "ЇХ ТАМ НЕТ" при пред"явленні конкретних даних
А до зустрічі президентів - Росія не дотягує по всім параметрам
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06.11.2021 18:22 Відповісти
ЗЕленій п"ятій колоні байдуже скупчення військ московської орди біля кордонів України, зелена наволоч не вважає їх за ворогів, для зеленого шапіто ворог на Заході, тому вони й псують вже третій рік поспіль стосунки із нашими західними партнерами, та не називають Расєю окупантом та агресором...
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06.11.2021 12:16 Відповісти
Незабаром блазню прилетить чарівний пендель.
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06.11.2021 12:20 Відповісти
У шмарклі бізнес на крові перше,а потім держава.В даний момент з офіційних лиць держави,надія на Яроша та американців.
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06.11.2021 12:21 Відповісти
Інші джерела повідомляли інакше.

https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8

CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax

Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com

CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.

Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.
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06.11.2021 12:30 Відповісти
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:34 Відповісти
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:34 Відповісти
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:34 Відповісти
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:35 Відповісти
Новий дизайн фуфло.
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06.11.2021 12:43 Відповісти
Бг-ггг... походу в кремле наметилось противостояние в отношении муйла... Амеры ищут контакт... Верной дорогой идут товарищи... А ШО ДЕЛАТЬ... скоро муйлушу отпевать... ХЕХ...
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06.11.2021 12:36 Відповісти
А зєля і єрмак кажуть, що ніякого нарощування військ біля наших кордонів немає.
#FuckZelya
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06.11.2021 12:46 Відповісти
Ему подарят балалалайку?
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06.11.2021 12:53 Відповісти
Странно, а виноват всё равно Трамп, а тут директора ЦРУ по москве катаются, ублюдочные демократы доведут США до развала.
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06.11.2021 13:04 Відповісти
Так по словам дебильного клоуна-наркомана нет войск у границ! Так кому верить? Ну явно не человеку у которого наркотики растворили мозг!
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06.11.2021 13:25 Відповісти
Кремль колотит понтьі и пьітается шантажировать Украину , введя в заблуждение США своей , якобьі , готовностью к вторжению. Не будет никакого вторжения до запуска СП-2 .
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06.11.2021 13:31 Відповісти
Это сколько дней ? Ты что бабочка однодневка? Мы что как студенты перед экзаменом за ночь к войне приготовимся?
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06.11.2021 15:18 Відповісти
Не дней , а месяцев. Не ранее , чем через 5 месяцев , и то , не факт.
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06.11.2021 16:13 Відповісти
Вопрос к тем кто еще не определился - мол война с кацапами будет или нет !?
Русня экстренно выводит все рисковые финансы (на случай новых санкций за агрессию) с финансовых структур ЕС !? Все эти вложения были супер прибыльные и их продают за дешево или прерывают гос-депозиты в ущерб себе... Вывод - решение принято.. Осталось Нам узнать только время "Ч".
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06.11.2021 13:53 Відповісти
США недавно заявили, что ни с Китаем ни с Россией из-за других стран они воевать не будут. Т. е. Тайвань по факту сдали Китаю.
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06.11.2021 14:18 Відповісти
шеф ЦРУ наверное имеет данные от Шапталы с Маляр ,за подписью Демченко и Ермака о том, что никакого рашистского войска у границ Украины нет???
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06.11.2021 15:51 Відповісти
15 000 убитых, оккупированные территории, обходные трубопроводы, энергетическая блокаа, концентрация войск, Х#йло цветет и пахнет ... да, действительно, мотивы скорее всего исключительно мирныйплан и гуманитарная помощь крымчанам а также оставшимся лугандонам и домбасянам. можно еще немного попилить бабла.
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06.11.2021 16:01 Відповісти
МЗС України, виведіть провокацію Вашингтону проти братньої Москви! Аж ми всі вже знаємо, що це фейк!
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06.11.2021 18:13 Відповісти
Вчора на програмі у Шустера Начальник Генерального штабу ЗСУ Шаптала доказував, що ніякого нарощування кацапських військ на кордоні не має. А сьогодні з цього приводу візит директора ЦРУ в Москву. Уявляєте, які клоуни командують нашою армією.
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06.11.2021 21:45 Відповісти
 
 