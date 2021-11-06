Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN
Президент Джо Байден відправив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса до Москви, аби той попередив Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України. Ще одна мета його візиту - спробувати з’ясувати мотиви Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на свої джерела.
Директор ЦРУ прибув до Москви на початку цього тижня, тобто в перших числах листопада. Там він провів переговори з високопоставленими чиновниками, безпосередньо залученими до військової діяльності.
Після зустрічей у Росії Бернс нібито поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись "розрядити напругу" між країнами. Задля цього ж до України направили високопоставленого чиновника Держдепартаменту.
Оцінки мотивів Росії в адміністрації Байдена сильно розходяться. Деякі співрозмовники CNN вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, а інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.
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Американцы видят русских, а наши - нет. Или наши как страус - голову в песок и красота, никого нет...
Лично я в слова дрыща не верю ваааще, так почему нам врут?
Ты что не понимаешь, что это значит???
у кацапов проблемы еще и какие им бы самим на троне усидеть... реально наступит момент когда бен=зина не будет хлеба также и света не будет холодильник и телевизор вмиг станут друзяками по беде.. тут уже не важно что побеждает телевизор или холодильник.. света нет и все гуляйте посмотрите видео которые сбрасывают сами россияне брошенные города и поселки население в 10-20 раз от 20 тысяч на микрорайоне остается жить доживать до 200 человек стариков которым просто некуда уезжать без света воды газа отопления и это в Воркуте например... и таких фактов десятки если не сотни в Костромской области 45% области брошено там за день можно ни одного человека увидеть гуляя тамошними брошенными с деревнями и поселками и так везде...
А до зустрічі президентів - Росія не дотягує по всім параметрам
https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8
CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax
Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com
CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.
Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.
#FuckZelya
Русня экстренно выводит все рисковые финансы (на случай новых санкций за агрессию) с финансовых структур ЕС !? Все эти вложения были супер прибыльные и их продают за дешево или прерывают гос-депозиты в ущерб себе... Вывод - решение принято.. Осталось Нам узнать только время "Ч".