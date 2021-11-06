Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Президент Джо Байден відправив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса до Москви, аби той попередив Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України. Ще одна мета його візиту - спробувати з’ясувати мотиви Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Директор ЦРУ прибув до Москви на початку цього тижня, тобто в перших числах листопада. Там він провів переговори з високопоставленими чиновниками, безпосередньо залученими до військової діяльності.

Після зустрічей у Росії Бернс нібито поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись "розрядити напругу" між країнами. Задля цього ж до України направили високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

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Оцінки мотивів Росії в адміністрації Байдена сильно розходяться. Деякі співрозмовники CNN вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, а інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.