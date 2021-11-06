70% українців характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян (70%) характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний. Правильним, своєю чергою, його вважають 16% опитаних, а 14% не визначилися.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.
Порівняно з вересневим опитування сталося погіршення оцінок ситуації – з 63% до 70%, які вважають рух неправильним і зменшенням тих, хто протилежної думки: з 20% до 16%.
Сім хвиль дослідження, перша з яких була проведена у лютому 2021 року, зафіксували деякі зміни у настроях громадян щодо оцінки напрямку розвитку подій в Україні: частка негативних оцінок з початку року поступово знижувалася з 74% до 63% у вересні. І навпаки, кількість позитивних оцінок руху трохи збільшилася з 14% до 19-20%, стабілізувавшись на цій позначці з літа. Нинішня хвиля вперше за останні пів року показала повернення настроїв громадян до ще більш критичних. Чи це тенденція, покаже дослідження у листопаді.
58% респондентів вважають, що події неправильно розвиваються і в області, в якій вони живуть. Подібно до оцінок руху всієї країни, негативні оцінки превалюють над позитивними (23%). З початку року також фіксувалося поступове зростання позитивних оцінок (з 23%) та зменшення негативних (з 58%). Нинішня хвиля демонструє, що настрої громадян щодо ситуації в області повернулася до лютневих показників – вперше за весь рік.
Співвідношення оцінок щодо напрямку розвитку подій у їхньому населеному пункті складає 52% негативних та 34% позитивних і повернулися до показників лютого. Тоді як ще у вересні кількість негативних 46% та позитивних оцінок (42%) майже зрівнялися.
Сім хвиль дослідження дозволяють говорити про усталену тенденцію, коли громадяни дещо краще висловлюватися про ситуацію у місцевості, де вони живуть безпосередньо, у порівнянні з усією країною.
Усталеними є і вікові особливості оцінки подій в країні: зі збільшенням віку респонденти більш песимістично висловлюються про рух подій в країні і навпаки.
Молодь 18-24 років: 23% правильно – 61% неправильно
Старше покоління: 55+ років 12% правильно – 74% неправильно
Як і у попередніх опитуваннях, в усіх макрорегіонах одностайно притримуються думки, що рух в Україні відбувається у неправильному напрямку. порівняно менше негативно налаштовані у Центрі (62%) і, навпаки, найгірше оцінюють ситуацію – на Донбасі (89%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у нас семья, потому и расход газа на плиту и водонагревательную колонку значительно больше.
Для нагрева разного количества воды, нужно разное количество газа.
Вы мне не верьте, я ведь могу и обмануть женщину, вы возьмите часы и чайник. Налейте в чайник стаканчик воды и засеките время её закипания (чтобы пар пошел или свисток засвистел). А потом налейте холодной водой полный чайник и поставьте на такую же конфорку, с такой же силой пламени. О результатах эксперимента можете сообщить. К слову, в Польше этот же чайник с водой закипит значительно быстрее, так как там газ Фирташ разбавить воздухом и снизить его калорийность не может.
що купляє собі ахметка..
вілла короля Леопольда,
1-а вілла у Швейцарії,
2-а вілла у Швейцарії
всі справи рухаються в одному напрямку
не подвергая анализу
А по большому счёту больше не за кого было голосовать
У народа забрали 30 лет жизни и нет просвета на будущее
39 кандидатів, але тілівізір казав тіки про паганого петра та гарного зе.
тому дупоголові не вагаючись обрали покидька зе, бо нема за кого голосувати
а впрочем, что нам ждать пожара - давайте выносить сейчас !!!
---
.... А остальные 3% еще шатаются?
Весело мы живем.
нема руху в жодному напрямку.
руйнація, гниття та брехня.
А не гешефтмахеры и их украинские подстилки.
Тоді все буде добре!
% вівць все ще насторожує
Сколько вам платят за эти комментарии?
Запад поверил в дух украинцев и всячески поддерживал в первые пару лет. Но, когда вся эта помощь растворяется в украинских олигархических кругах, дураков нет, продолжать кормить воров у власти. Не будь коррупции, мы могли бы и войну даже выиграть не военным путем!
Украина бы расцвела на фоне Новотсоссии и Уйлостана, а так - 7 лет просто держим удар.
Снаружи нас убивает русский "мир", изнутри коррупция. Плюс еще и корона.
https://ibigdan.livejournal.com/27520048.html Мама, я покакал!
В СРЕМлі сидять не тільки брехуни і злодії, а ще й маніяки і вбивці.