70% українців характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян (70%) характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний. Правильним, своєю чергою, його вважають 16% опитаних, а 14% не визначилися.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.

Порівняно з вересневим опитування сталося погіршення оцінок ситуації – з 63% до 70%, які вважають рух неправильним і зменшенням тих, хто протилежної думки: з 20% до 16%.

Сім хвиль дослідження, перша з яких була проведена у лютому 2021 року, зафіксували деякі зміни у настроях громадян щодо оцінки напрямку розвитку подій в Україні: частка негативних оцінок з початку року поступово знижувалася з 74% до 63% у вересні. І навпаки, кількість позитивних оцінок руху трохи збільшилася з 14% до 19-20%, стабілізувавшись на цій позначці з літа. Нинішня хвиля вперше за останні пів року показала повернення настроїв громадян до ще більш критичних. Чи це тенденція, покаже дослідження у листопаді.

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58% респондентів вважають, що події неправильно розвиваються і в області, в якій вони живуть. Подібно до оцінок руху всієї країни, негативні оцінки превалюють над позитивними (23%). З початку року також фіксувалося поступове зростання позитивних оцінок (з 23%) та зменшення негативних (з 58%). Нинішня хвиля демонструє, що настрої громадян щодо ситуації в області повернулася до лютневих показників – вперше за весь рік.

Співвідношення оцінок щодо напрямку розвитку подій у їхньому населеному пункті складає 52% негативних та 34% позитивних і повернулися до показників лютого. Тоді як ще у вересні кількість негативних 46% та позитивних оцінок (42%) майже зрівнялися.

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Сім хвиль дослідження дозволяють говорити про усталену тенденцію, коли громадяни дещо краще висловлюватися про ситуацію у місцевості, де вони живуть безпосередньо, у порівнянні з усією країною.

Усталеними є і вікові особливості оцінки подій в країні: зі збільшенням віку респонденти більш песимістично висловлюються про рух подій в країні і навпаки.

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Молодь 18-24 років: 23% правильно – 61% неправильно

Старше покоління: 55+ років 12% правильно – 74% неправильно

Як і у попередніх опитуваннях, в усіх макрорегіонах одностайно притримуються думки, що рух в Україні відбувається у неправильному напрямку. порівняно менше негативно налаштовані у Центрі (62%) і, навпаки, найгірше оцінюють ситуацію – на Донбасі (89%).