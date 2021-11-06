Корбан про позов "Укрнафти" до "Нафтогазу": У чому афера? 2009 року у Коломойського виникла ідея: а давайте відсудимо обсяг. І було створено прецедент
2009 року в олігарха Ігоря Коломойського виникла ідея, щоб "Укрнафта" відсудила у "Нафтогазу" обсяги газу, закачані колись у сховища "Укртрансгазу" та вилучені для потреб населення.
Про це колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У чому афера? Зараз я розповім, ви зрозумієте. Тому що диявол, як то кажуть, криється в деталях. Газ – це товар, який не визначений родовими ознаками. Інакше кажучи, коли у вас у квартирі стоять меблі, їх можна описати – це, скажімо, меблі епохи Людовіка XIV, із золотими вензелями, розміром 30 на 40 або 120 на 80, мають три ящики, дві засувки і так далі. А газ так описати неможливо. І у газосховищах ніде не написано, що це газ "Укрнафти", а це газ Павла Фукса, а це ще чийсь. Тому що газ не визначено родовими ознаками. Тому, коли відбувається така угода, особа, яка навіть довела, що у нього викупили цей газ за низькою ціною, вона може претендувати виключно на грошову компенсацію згідно з нашим законодавством за ціною на момент відвантаження.
Так ось, внаслідок такої колізії, десь 2009 року у Коломойського виникла ідея: а давайте відсудимо обсяг. І було створено прецедент. Було подано низку позовів, за якими було визнано незаконними якісь окремі постанови Кабміну позаминулого століття. Окремо було подано позов про визнання права власності на обсяг газу. І в 2010-му він мав рішення Верховного Суду - таке дуже "міцне" - яким "Укрнафта" відсудила обсяг газу. Наприклад, 2 мільярди кубів", - пояснив Корбан.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
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контракты заключались в каком году? В гривне? Какой курс? А пересчитать там есть такой пункт договора, не пробовали?
Контракт-договор - всегда просчитывается в нац валюте, с пересчетом реальной стоимости к курсу одной из мировых валют по курсу нац банка на момент выполнения обязательств сторонами, + пеня
е ще і таке