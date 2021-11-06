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Корбан про позов "Укрнафти" до "Нафтогазу": У чому афера? 2009 року у Коломойського виникла ідея: а давайте відсудимо обсяг. І було створено прецедент

Корбан про позов

2009 року в олігарха Ігоря Коломойського виникла ідея, щоб "Укрнафта" відсудила у "Нафтогазу" обсяги газу, закачані колись у сховища "Укртрансгазу" та вилучені для потреб населення.

Про це колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У чому афера? Зараз я розповім, ви зрозумієте. Тому що диявол, як то кажуть, криється в деталях. Газ – це товар, який не визначений родовими ознаками. Інакше кажучи, коли у вас у квартирі стоять меблі, їх можна описати – це, скажімо, меблі епохи Людовіка XIV, із золотими вензелями, розміром 30 на 40 або 120 на 80, мають три ящики, дві засувки і так далі. А газ так описати неможливо. І у газосховищах ніде не написано, що це газ "Укрнафти", а це газ Павла Фукса, а це ще чийсь. Тому що газ не визначено родовими ознаками. Тому, коли відбувається така угода, особа, яка навіть довела, що у нього викупили цей газ за низькою ціною, вона може претендувати виключно на грошову компенсацію згідно з нашим законодавством за ціною на момент відвантаження.

Так ось, внаслідок такої колізії, десь 2009 року у Коломойського виникла ідея: а давайте відсудимо обсяг. І було створено прецедент. Було подано низку позовів, за якими було визнано незаконними якісь окремі постанови Кабміну позаминулого століття. Окремо було подано позов про визнання права власності на обсяг газу. І в 2010-му він мав рішення Верховного Суду - таке дуже "міцне" - яким "Укрнафта" відсудила обсяг газу. Наприклад, 2 мільярди кубів", - пояснив Корбан.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Також читайте: Позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ

Автор: 

газ (10403) Коломойський (3121) Корбан (189)


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Топ коментарі
+6
А Беню колись посадять? Чи грабувати країну буде поки не помре?
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06.11.2021 13:03
+5
Вот те на. Столько лет дружили, чужое добро весело отжимали и дерибанили и тут выяснилось.. Бенцион оказался мудак, а Корбан - д'Артаньян.
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06.11.2021 12:31
+3
Что за бред🤣 как это в хранилищах не написано чей это газ?!) он туда попадает по документам и у каждого кубометра есть свой владелец. Поднимите архивы укртрансгаза идиоты🤦‍♂️
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06.11.2021 13:59
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Вот те на. Столько лет дружили, чужое добро весело отжимали и дерибанили и тут выяснилось.. Бенцион оказался мудак, а Корбан - д'Артаньян.
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06.11.2021 12:31 Відповісти
Корбан допомагав, а Бєня не поділився - "ніж в спину"
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06.11.2021 13:54 Відповісти
А Зеленский в этом поможет Коломойскому.
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06.11.2021 12:38 Відповісти
А Беню колись посадять? Чи грабувати країну буде поки не помре?
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06.11.2021 13:03 Відповісти
Кто ж его посадит? Пацанва вы зелёная
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06.11.2021 22:34 Відповісти
У чому афера? - Ви зробили це разом!
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06.11.2021 13:52 Відповісти
Рейдер и бандит. Уголовка плачет за ним.
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06.11.2021 13:55 Відповісти
Что за бред🤣 как это в хранилищах не написано чей это газ?!) он туда попадает по документам и у каждого кубометра есть свой владелец. Поднимите архивы укртрансгаза идиоты🤦‍♂️
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06.11.2021 13:59 Відповісти
поставь авто на стоянку на 10 лет или сдай чемодан на хранение....и будет невыгодно уже их забирать.....газ жиденка разве бесплатно хранили?
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06.11.2021 14:30 Відповісти
Смотря что в твоём чемодане. Если за 10 лет хранения ты должен условно 1000$ а стоимость содержимого твоего чемодана сейчас 5000$ то очень даже выгодно его забрать.
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06.11.2021 14:37 Відповісти
ага - обслуживание твоего "чемоданчика" - за эти годы - тоже выросло и стало 12 000 $ выгодно? или кто кого то наедурить хочет?
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06.11.2021 15:40 Відповісти
Есть контракты на хранение, если по ним стоимость хранения превышает текущую стоимость самого газа то коломойский бы никогда не подал в суд. Значит стоимость хранения намного ниже стоимости самого газа, не обманывай себя.
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06.11.2021 16:30 Відповісти
не обманывай себя сам)))
контракты заключались в каком году? В гривне? Какой курс? А пересчитать там есть такой пункт договора, не пробовали?
Контракт-договор - всегда просчитывается в нац валюте, с пересчетом реальной стоимости к курсу одной из мировых валют по курсу нац банка на момент выполнения обязательств сторонами, + пеня
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06.11.2021 16:41 Відповісти
Нет никакого пересчёта к валютам других стран. Есть конкретная цена в гривне за хранения каждого куба газа. Это как с транзитом, цена газа выросла в разы, но Украина получает ровно цену указанную в контракте, и так будет даже если завтра газ будет стоить 5к баксов или наоборот 100.
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06.11.2021 17:22 Відповісти
Ты Договор или Контракт реальный хоть раз в глаза свои видел, дЭбил?
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06.11.2021 17:35 Відповісти
речь о газе......не о чемодане с алмазами
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06.11.2021 18:56 Відповісти
Газ, как и чемодан с алмазами, имеет рыночную стоимость, поэтому пример объективный.
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06.11.2021 19:03 Відповісти
газ- власнысть Народу (Націїї) - а в Ізраєлі таке слабо провернути ...
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06.11.2021 20:11 Відповісти
Да отдаст ЗЕленский газ иначе мы увидим по Г+Г как имели анально Зеленского на корпоративах и это самое легкое видео которое увидим про Зеленского!
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06.11.2021 14:08 Відповісти
Плохи дела у бородатой бабушки зеледента... Соуча... соратники от бени открещиваются. Только бубочка по прежнему выполняет все указания и вовсю торгует тем, гарантом чего является согласно Конституции Украины.
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06.11.2021 15:37 Відповісти
как красиво беня имеет народ ( или стадо)
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06.11.2021 19:21 Відповісти
а что - только один бЄня....
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06.11.2021 20:08 Відповісти
да имеют все кому не лень))) без лоха и жизнь плоха))))
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06.11.2021 20:18 Відповісти
тут згоден...
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09.11.2021 14:32 Відповісти
дайте мені на 3 місяці всі ці ***** Сап ДБР і ГПУ .....- я вам розкажу та покажу де буде і на скільки ота бородата вагіна бЄня ....
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06.11.2021 20:07 Відповісти
тебя купит тот же беня на второй день ))))
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06.11.2021 20:19 Відповісти
по собі судиш ....))))
е ще і таке
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09.11.2021 14:30 Відповісти
юношеский максимализм)))) вот когда чемодан с баксами увидишь и тебе объяснят что или ты подпишешь и будешь жить безбедно или подпишут другие. зеля и ко рассказывали так же как ты, пока не дорвались до корыта. нет наказания, в этом беда, а не в совести
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09.11.2021 15:15 Відповісти
розкажи про це тим Молодим Хлопцям - Воїнам що самі пішли в то ,перше пекло у 14-му...
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09.11.2021 20:05 Відповісти
хорошо помню, и кива тогда пошел)))
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11.11.2021 06:56 Відповісти
зачем передергивать .....большинство пипла (плебса) , что проживают в Украине , недостойны тех Парней...., а кива - просто отмороз-приспособленец, не более и не мение...
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11.11.2021 12:10 Відповісти
я тебе просто говорю факты. мир не черно-белый))))
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11.11.2021 16:56 Відповісти
 
 