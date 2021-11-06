Ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів, - Зеленський
У 78-му річницю визволення Києва від нацистських окупантів президент Володимир Зеленський поклав квіти у залі пам'яті музею визволення Києва у селі Нові Петрівці на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт глави держави.
У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков.
Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання.
Володимир Зеленський оглянув монумент "Символ миру" на алеї музею-заповідника.
"Визволення Києва – це історія безмежної байдужості й жорстокості "великих" керівників і безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів", – зазначив президент.
Глава держави зауважив, що, за офіційними даними, втрати у битві за Дніпро сягають 417 тисяч загиблих. У боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів. Але згідно з підрахунками низки істориків, загальна кількість загиблих як мінімум удвічі більша, адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.
"Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій за визволення Києва. На вірну смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів", – наголосив Зеленський.
"Вічна пам'ять і слава всім, хто звільнив Київ від нацистських загарбників", – додав він.
Біля монумента глава держави також поспілкувався з учасниками бойових дій на сході України – братами Олександром та Андрієм Мережками. У родині Мережків два покоління чоловіків є учасниками двох різних воєн: Другої світової та війни за незалежність і територіальну цілісність України. Андрій – один з воїнів-"кіборгів", які захищали Донецький аеропорт.
"Дякую вам за службу, за вашу самовідданість", – сказав президент.
Директор музею-заповідника Іван Вікован розповів Володимиру Зеленському, що комплекс "Битва за Київ у 1943 році" започатковано в 1945-му, і на сьогодні його фонди налічують 15 тисяч предметів. Це документи й фотографії часів Другої світової війни, подій на сході України, археологічні, етнографічні, нумізматичні колекції, твори живопису.
У 2014 році на території музею відкрито пам’ятний знак "Невідомому солдату" на місці перепоховання останків 26 захисників та визволителів Києва, які загинули у 1941 – 1943 роках.
В останні роки в експозиціях музею-заповідника відображені події форсування Дніпра, перебіг Київської наступальної операції, а також представлені речі учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, Антитерористичної операції на сході України.
Також на території музейного комплексу розташована виставка зразків бойової техніки, каплиця Святого Георгія Переможця на згадку про захисників і визволителів Києва, пам’ятник воїнам-мотоциклістам, Стіна пам’яті – 11 горельєфів Героїв Радянського Союзу – вихідців із Вишгородського району Київщини.
Президент України доручив голові Київської обласної державної адміністрації Василю Володіну активізувати створення на території музею-заповідника Центру національно-патріотичного виховання.
Зокрема, у планах – побудувати нове приміщення для музею Української військової звитяги. Там буде передбачено виставкові й експозиційні площі, фондосховища, кіно- та конференц-зали. Крім того, до 80-ї річниці звільнення Києва від нацистських загарбників заплановано спорудження монумента "Захисникам України".
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Хоч не пустили нікого інших сторонніх...
Цього разу він розстріляв з автоматичної зброї портрети представників українського руху опору Степана Бандери і Романа Шухевича, заявляючи, що розстрілює "нацистів", "как деды и прадеды". Відео депутат опублікував у Facebook.
Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю. Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.
ліцо тут Вавилон'13 ківа https://www.youtube.com/watch?v=VoZ3qsE7jlE&ab_channel=%23BABYLON%2713
Насчет гибели генерала Кирпоноса, разные мнения, читал, что в его группе находился работник НКВД, который должен быть ликвидировать генерала, если была угроза его пленения..
Перед сьогоднішнім "зашкваром" у Нових Петрівцях він ховався на День Прапора України на Черкащині - у селі Мар"янівка
Случайно попав на пост Президента, Бубочка так и не отучился от этой провинциальной привычки.
это еще х.з. кто оккупант, от лап красножопых предков погибло во много раз больше - муссолинцы чето не морили миллионами во время войны - считай оккупированных предков, а комми - таки да, причем в рамках как бы одной "страны".
так это же нацисты СС+ жандармерия, причем тут коммуняки?
Утверждают, что их сожгли, а пепел по ветру развеяли. Вот только сейчас в мире панэпидемия и мы теперь знаем, что за сутки, в одной печи, можно ПОЛНОСТЬЮ сжечь шесть тел. А в том же Освенцивском крематории печей более старой конструкции было всего восемь.
В странах ЕС и Канаде, за нацистскую фальсификацию истории, дают срок...
Побежал развешивать ярлыки подонков, не разобравшись.
Во-вторых, я не фальсифицирую историю Холокоста, я задаю вопрос о том, где же останки шести миллионов убитых евреев. А возник он у меня тогда, когда слишком много шума возникло вокруг Бабьего Яра, при этом судами многих стран осуждены тысячи тех гитлеровцев, что участвовали в массовых расстрелах, но вот исторический факт в том, что не попал под следствие и не осужден ни один из тех, кто возможно расстреливал евреев в Бабьем Яру, зато несколько евреев обвиняли в этом бандеровцев!!!
И вот я задаю себе вопрос, а не была ли фальсифицированной ОФИЦИАЛЬНАЯ история холокоста.
Вот у нас сегодня, в новостях на ICNV, принадлежащего еврею Пинчуку, ведущая сказала, что при освобождении Киева погибло 200 000 тысяч солдат, хотя еще во времена Ющенко провели следствие и известно, что при форсировании реки Днепр только чорнопиджачников, только что мобилизованных на Левобережье Украины, погибло ОДИН МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!!!
так шо подонки тут как раз те что:
1. слепо верят очевидному бреду
2. те кто несут этот бред
Математика - это хорошо. Но и делать выводы в целом только на одном факте, что в одну печь максимум 6 людей могли спалить за день, и не зная, какими изощренными способами нацисты уничтожали людей, это неправильно.
J. A. Topf & Söhne (Топф и сыновья) - немецкая инженерная компания, которая заслужила дурную славу как крупнейшее из 12 предприятий, занимавшихся проектированием и строительством крематориев для нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти во время холокоста. Основным конкурентом Topf & Söhne в производстве печей для концентрационных лагерей была берлинская фирма H. Kori GmbH. Kori установлены крематорий печи в концлагерях Штуттхоф , Нойенгамме , Равенсбрюке , Vught , Берген-Бельзен , Sachsenhausen , Миттельбау-Дора , Майданеке , Гросс-Розен , Флоссенбюрге , Hersbruck , Blechhammer , Тшебини , Нацвейлер-Struthof , Дахау , Маутхаузен , Мельк и Эбензее . Печи крематория Кори также находились в центрах смерти. Пирна-Зонненштейн и Хартхайм.
Всего для концентрационных лагерей Topf & Söhne построила 25 кремационных печей, которые имели в общей сложности 76 камер для сжигания (называемых «муфелями»). H. Kori GmbH построила 42 однокамерных печи в разных лагерях.
Компании использовала свой значительный опыт, чтобы помочь нацистскому режиму превратить массовые истребления в плодотворный производственный процесс.
Муфели кремационных печей лагеря смерти были меньше, чем у гражданских крематориев, потому что не было места для гроба, что экономило место и топливо. Topf & Söhne посоветовали добавлять тела в муфели с промежутками в 20 минут, когда предыдущий труп сгорел. Часто одновременно заталкивались по четыре, пять или даже шесть тел.
Было подсчитано, что все четыре крематория Аушвица-II способны кремировать в общей сложности 8000 тел в день, хотя фактические цифры обычно были ниже. С 1942 года по весну 1944 года в Аушвиц доставлялось около 1000 человек в день, хотя не все из них были убиты. Летом 1944 года почти 440 000 венгерских евреев были перевезены в лагерь, и в течение этого периода до 9 000 тел в день, а иногда и до 10 000 в день, кремировались в печах, а также в открытых горящих ямах. Крематорий IV не использовался с мая 1943 года, после всего лишь двух месяцев службы, поскольку в нём появились трещины. С марта 1943 года по ноябрь 1944 года в лагере было убито и уничтожено около 1 миллиона человек.
А еще имеются https://novayagazeta.ru/articles/2017/01/27/71306-v-poslednee-vremya-oni-szhigali-v-osnovnom-detey свидетельства пленного в Аушвиц-Биркенау, который сжигал людей не только в печах, а во рвах! Возле газокамеры №1 находились четыре рва, где сжигали людей, каждый длиной 30-35 метров, шириной 7-8 метров и глубиной 2 метра. Трупы отвозили к яме на пяти платформах по узкоколейке. На каждую платформу укладывали по 25-30 трупов. Длительность транспортировки одной платформы в обе стороны продолжалась приблизительно 20 минут. На всех рвах работали посменно по 110 человек днем и ночью. За одни сутки во рвах сжигали по 7-8 тысяч человек.
Вот вам пример, я его уже на ЦН писал. В 2016-м на "Свободе слова Саввика Шустера" один еврей рассказал, что был ребенком, 11 лет, и их вели в бабий Яр. Там потом мужчина, который говорил бандеровской говиркой убил прикладом его младшую сестру. На вопрос в студии о немцам, мужчина рассказал что не понимал о чем они говорят.
Но известно, что идиш очень похож на немецкий, а иврита тогда еще не было. Ну не мог он, еврейский мальчик не понимать, что говорили немцы. А почему тогда врал? И еще вопрос - а как он, живя в Киеве, а не во Львове, в 11 лет узнал бандеровську говірку, чтобы так четко отличать ее од других диалектов?
Вот и получаются вопросы к таким "свидетелям".
Теперь про ваши цифры. Да, сжигали во рвах, но тогда остаются останки. Так, чтобы не осталось останков для судебно-медицинской экспертизы, надо сжигать тела с параллельным перемалыванием в печи чугунными шарами.
После поражения американцы заставили немцев раскопать все массовые захоронения и на носилках переносить останки к местам нормального погребения, параллельно проведя учет останков. Вот у нас есть братская могила от бывшего концлагеря, так там найдены и определены тела (цифру точно не помню, но что-то типа) 14 843 взрослых и детей, военнопленных и мирного населения. Кстати вопрос - а почему гитлеровцы не сжигали тела украинцев?
Я не отрицаю, что крематории были во всех концлагерях. Но моя бабушка была под оккупацией и рассказывала, что когда они дома спрятали нашего раненного бойца, то она напугала немцев тем, что у них тиф. Немцы очень боялись таких болезней и в хату не зашли. Я это к тому, что в печах крематориев сжигали тела ЗАБОЛЕВШИХ, чтобы не разносить заразу, а в концлагерях болезни вспыхивали часто.
Известно так же, что у гитлеровцев был сильнейший дефицит топлива, потому они первыми в мире и изобрели синтетический бензин и синтетическое дизельное топливо. И в таких условиях тратить колоссальные средства на сжигание тел, когда хочешь установить тысячелетний Рейх? Не логично!
Теперь еще. Вот утверждалось, что евреев массово уничтожали в газовых камерах. Однако от массовых расстрелов немецкие команды начали сходить с ума и тогда решили изменить метод убийства. Но травить угарным газом оказалось очень долго и неудобно, да и требовало много бензина и соляры для машин. И лишь к лету 1942-го изобрели превращение газа Циклон в гранулы, что облегчило его доставку в лагеря смерти.
А вам известно, что за всю Вторую мировую, в газовых камерах Франции, убито аж 83 еврея? А это факт. На всю Францию одна газовая камера 10 х 10 метров, в исследовательском центре.
Есть еще один факт, описанный в документах. В Крыму немцы вывозили в море евреев и топили их на глубине. Так было убито более двух тысяч человек. В Чёрном море сероводород. Если бы гитлеровцы хотели скрыть убийство шести миллионов, то чего проще вывозить тела и топить, но видимо евреи, после войны, хотели создать страшную картину, потому и "газовые камеры с крематориями". Не продумали, что люди становятся образованнее и такая версия произошедшего будет подвергнута сомнениям. Вот с морем бы прокатило...
Потому у меня сомнения и вопросы. Потому я тоже никогда и никому слепо не верю - жизнь давно за это побила и научила.
вы намекаете шо простая математика - говно?
Прямо же ссут в глаза. И да - а че это я должен после такого явного триндежа, верить шо например в том же Освенциме в 8-ми печах сожгли стока шо те печи должны были работать нон стоп лет 100, или 200, неважно? тебе ниже написали. самое легкое визжать что кто то там мол "не верит в лохокост" - но блин, а как же массовые фальсификации? если все так и было - че нету даже одной бумажки с приказом "жечь"?
ты бы на месте начальников лагерей в 43-м "жег" бы(по крайней мере без письменного приказа)? видя шо скорее всего война проиграна? а еще "зелебобов" выставляют дураками - да они сплошь эйнштейны, по сравнению со слепо верующими в "6 млн."(про которые десятки лет перед войной писали в нескольких газетах, тут и ролик кто то давал - чел что то 18 газет нашел где пишут про "6 млн." перед ПМВ еще)
славян так убивали что у Гитлера охрана из них состояла(лужичане)
а вот то что "евреи" еще даже до ПМВ(!) писали про "шесть миллионов" и то шо сперва кричали что в Освенциме типо уничтожено 3(или 4 )млн., а потом опомнились шо это уже даже не фантастика, а "бошья роса", скромно минуснули число на миллион-пол.торы, но "шесть миллионов"..... не стало 4.5-5млн.(общее число), так что к высерам большевиков и "евреев" надо отнестись как вот Рашка к тому "Боингу" - докажите. че, забыл куда летал Качиньский и что совок визжал? - это все немцы мол. хотя немцы туда приглашали журналистов и показывали эксгумацию поляков, которые ну точно уж не один месяц там лежали под землей.
Это ты кого имеешь ввиду? Большевиков?
А не позор ли 300 лет воевать, то есть в основном быть в рабстве? тоесть сюда с болот, на чернозем, приходят орки и сажают на бутылку нас в нашем же доме, но на болотах орков то поменьше чем нас тут? плюс ониже не тупо всеми мужиками, как Орда сюда приперлись шоб мы не сильно количеством перевешивали?
ну короче если сухо кому то так рассказать, то он сморщит нос и скажет - "я не понимаю, а чем вы гордитесь"?
Надо писать правильно - гитлеровские НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ! Не фашисты, не нацисты (как любят сокращать название кремлёвские), а именно полностью - национал-социалисты!!!
Доходило и до погромов.
сейчас 70% говорят так же как и ты...
Скоти московські. Все більше і більше людей схиляються до думки, що краще б у тій війні перемогли німці...
тьфу! Асвабадітєлі мля!
твою ж зесрану мать
нацисти в мацквабаді сидять - для них і тепер людьські життя - водиця!
Один людоед сменил другого в Киеве, да еще утопил в Днепре десятки тысяч мобилизованных украинцев, чтобы к дате сатанинского шабаша русских имперо-коммунистов (7 ноября) захватить "освободить" Киев.
Большевики конца 1919 года и то не были еще до такой степени кровожадными к насильно мобилизованным в свою ордынскую армию, обождали, пока замерзнет Днепр, перешли по льду и захватили город 16 декабря.
А Сралину и упырьку "Жюкову" влом было месяц обождать в 1943 г.
Впрочем, правильно будет сказать, что это было спланированное убийство как можно большего количества украинцев. Погнали в замерзающую реку людей без средств переправы, "с подручными средствами", чем больше утонет, тем лучше.
Эти "демографы" думали на перспективу, "война все спишет", а с организацией голодоморов возится более геморройно.
Зеленский, лечи со своими сраными советниками головы, и не оскорбляй украинцев, называя их массовое убийство мнимым "освобождением".
По факту, Украина окончательно освободилась от Мордора в 2014 году, после чего мордорский фюрер немедленно начал против Украины войну.
А ты со своими дебилами такими "поздравлениями" работаешь на врага.
Им не лечиться надо, а застрелиться.
Московские упыри во главе со Сталиным не забыли и про Голодомор. В 1946-47 годах из Украину только в Румынию, Польшу и Чехословакию было вывезено около ДВУХ МИЛЛИОНОВ тонн ХЛЕБА. Сколько было вывезено в РФ данные отсутствуют
В 2014 году началась очередная война за освобождение Украины от московитской оккупации. И закончится она, скорее всего, только с распадом руцькой *********
Ну а теперь почитайте про другие ограничения и сравните, хуже они нынешних, лучше нынешних, или одинаковые.
"Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.
Сотрудники из категории Х должны быть уволены.
Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.
Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)
Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.
Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.
Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.
Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами."
Распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132