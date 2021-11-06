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Новини
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Ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів, - Зеленський

У 78-му річницю визволення Києва від нацистських окупантів президент Володимир Зеленський поклав квіти у залі пам'яті музею визволення Києва у селі Нові Петрівці на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт глави держави.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков.

Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський оглянув монумент "Символ миру" на алеї музею-заповідника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами та медалями деяких військовослужбовців ЗСУ

"Визволення Києва – це історія безмежної байдужості й жорстокості "великих" керівників і безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів", – зазначив президент.

Ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів, - Зеленський 01

Глава держави зауважив, що, за офіційними даними, втрати у битві за Дніпро сягають 417 тисяч загиблих. У боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів. Але згідно з підрахунками низки істориків, загальна кількість загиблих як мінімум удвічі більша, адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.

"Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій за визволення Києва. На вірну смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів", – наголосив Зеленський.

Дивіться також: "Зеленський не піде на другий термін. Сильним кандидатом у президенти може бути Єрмак", - Гордон. ВIДЕО

"Вічна пам'ять і слава всім, хто звільнив Київ від нацистських загарбників", – додав він.

Ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів, - Зеленський 02

Біля монумента глава держави також поспілкувався з учасниками бойових дій на сході України – братами Олександром та Андрієм Мережками. У родині Мережків два покоління чоловіків є учасниками двох різних воєн: Другої світової та війни за незалежність і територіальну цілісність України. Андрій – один з воїнів-"кіборгів", які захищали Донецький аеропорт.

"Дякую вам за службу, за вашу самовідданість", – сказав президент.

Ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів, - Зеленський 03

Директор музею-заповідника Іван Вікован розповів Володимиру Зеленському, що комплекс "Битва за Київ у 1943 році" започатковано в 1945-му, і на сьогодні його фонди налічують 15 тисяч предметів. Це документи й фотографії часів Другої світової війни, подій на сході України, археологічні, етнографічні, нумізматичні колекції, твори живопису.

У 2014 році на території музею відкрито пам’ятний знак "Невідомому солдату" на місці перепоховання останків 26 захисників та визволителів Києва, які загинули у 1941 – 1943 роках.

В останні роки в експозиціях музею-заповідника відображені події форсування Дніпра, перебіг Київської наступальної операції, а також представлені речі учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, Антитерористичної операції на сході України.

Також на території музейного комплексу розташована виставка зразків бойової техніки, каплиця Святого Георгія Переможця на згадку про захисників і визволителів Києва, пам’ятник воїнам-мотоциклістам, Стіна пам’яті – 11 горельєфів Героїв Радянського Союзу – вихідців із Вишгородського району Київщини.

Президент України доручив голові Київської обласної державної адміністрації Василю Володіну активізувати створення на території музею-заповідника Центру національно-патріотичного виховання.

Зокрема, у планах – побудувати нове приміщення для музею Української військової звитяги. Там буде передбачено виставкові й експозиційні площі, фондосховища, кіно- та конференц-зали. Крім того, до 80-ї річниці звільнення Києва від нацистських загарбників заплановано спорудження монумента "Захисникам України".

Зеленський (23653) Київ (19401) нацизм (146) визволення (563)


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Топ коментарі
+23
лучше бы он о солдате Журавле вспомнил, красафчег
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06.11.2021 13:14
+19
Поки при владітакі як демченко єрмак подоляк татаров і інша погань,а у Лаврі нквдешні агенти,Київ окупований.
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06.11.2021 13:00
+18
Щас бубочка ширнется и прокукарекает, шо это он был впереди Красной армии , на белом коне и лично освободил Киев. Со своим кварталом.
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06.11.2021 12:56
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Щас бубочка ширнется и прокукарекает, шо это он был впереди Красной армии , на белом коне и лично освободил Киев. Со своим кварталом.
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06.11.2021 12:56 Відповісти
Да, опять же брешет, оно не то что не забудет, оно об этом никогда и не знало. Что напишут то и мелет, написали бы матерщину, читал бы тупо маты.
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06.11.2021 13:28 Відповісти
Вы несогласны с тем, что ему написали?
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06.11.2021 13:53 Відповісти
Мы не согласны с тем, что это чмо озвучивает очередные тексты подляка, не понимая, о чем там речь ваще! Уберите уже этого хрыпатого идиота-уклониста! Такое позорище наркоманское для Страны!
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06.11.2021 14:03 Відповісти
Да потерпите ещё немного! Сколько там осталось...
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06.11.2021 14:28 Відповісти
6 месяцев.
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06.11.2021 19:01 Відповісти
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06.11.2021 14:43 Відповісти
одни оккупанты освободили от других оккупантов
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06.11.2021 17:58 Відповісти
В концлагерях Гитлера сидели только иностранные граждане, а в концлагерях Сталина только граждане СССР, хотя и там и там по 20 миллионов.
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06.11.2021 19:04 Відповісти
Після приходу Гітлера до влади до початку зовоювань Райхом інших країн в концтаборах ("трудово-виправних" закладах) знаходилися в основному громадяни і піддані Райху: політичні опоненти, продажні злодюжні чиновники, жиди, повії, гомосеки, злочинці різних мастей... Саме завдяки цим та іншим внутрішнім заходам Німеччина за короткий час (з 1933 по 1939рр) підняла зруйновану економіку і фінансову сферу до передових світових рівнів, ліквідувала безробіття, дитячу бездоглядність, проституцію, гомосятину, довела до досконалості систему державного управляння, армію... іт.д.
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07.11.2021 13:41 Відповісти
Тут на востоке руссо-нацисто стоит.
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06.11.2021 12:57 Відповісти
Судя по сентенции ширнулся как раз не он=))))
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06.11.2021 12:57 Відповісти
Цікаво тільки, як це півтори тисячі УДОвців допустили братів Мережків на так небезпечну відстань до найвеличнішого?
Хоч не пустили нікого інших сторонніх...
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06.11.2021 12:59 Відповісти
Поки при владітакі як демченко єрмак подоляк татаров і інша погань,а у Лаврі нквдешні агенти,Київ окупований.
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06.11.2021 13:00 Відповісти
А яку ще треба заплатити для звільнення від зелених окупантів...
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06.11.2021 13:10 Відповісти
Боюсь,что будет Небесная тысяча ...овоч -просто бандюга,а этот -крыса,загнанная в угол
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06.11.2021 13:43 Відповісти
Живеш в Україні вчи мову московська підстилка.
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06.11.2021 14:47 Відповісти
Тебе ,чма,ще не питала)висри шо твоя зекриса пуйлу видповила -за "путин просто двигает границы",зепоц
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06.11.2021 14:53 Відповісти
У вас Пані злоякісна пухлина мозку,невиліковна.Тож якщо я чмо то від кривоногої хвойди це чую.
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06.11.2021 15:00 Відповісти
Ну хоть шо ти поц почув,п&с?)а криві ноги та хвойда то до твого зепацюка та твоїй мамки ,котра на велосипеді "Победа" їхала за гаражі ,щоб тебе натрахать
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06.11.2021 15:19 Відповісти
Скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива вчергове зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках.

Цього разу він розстріляв з автоматичної зброї портрети представників українського руху опору Степана Бандери і Романа Шухевича, заявляючи, що розстрілює "нацистів", "как деды и прадеды". Відео депутат опублікував у Facebook.
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06.11.2021 13:11 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц@Shtirlitz53



Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю. Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.
ліцо тут Вавилон'13 ківа https://www.youtube.com/watch?v=VoZ3qsE7jlE&ab_channel=%23BABYLON%2713
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06.11.2021 17:38 Відповісти
Не было бы ни битвы за Москву, ни Харькова, ни Ростова в 1941 году, если бы тогда, в сентябре, Кирпонос заперся всем Юго-Западным фронтом в Киеве, превратив его в неприступную крепость. Попробуй взломай круговую оборону, если на стороне Красной армии и естественные преграды и рвы, и ДОТы, надолбы с валами. А там потом борьба б велась за каждый дом. Но этого не случилось. Юго-Западный фронт был разрезан на части где-то под Пирятином. Кирпонос загинул в болотах. А 500 тысяч попали в плен. Все было брошено на произвол судьбы. Киев был взят практически без боя. Уже в конце сентября Гудериан рванул на Москву, а Гальдер на Харьков...
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06.11.2021 13:12 Відповісти
Попала в плен, 650.000 армия... как такое количество военнослужащих могло попасть в плен, трудно понять..
Насчет гибели генерала Кирпоноса, разные мнения, читал, что в его группе находился работник НКВД, который должен быть ликвидировать генерала, если была угроза его пленения..
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06.11.2021 18:09 Відповісти
лучше бы он о солдате Журавле вспомнил, красафчег
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06.11.2021 13:14 Відповісти
Ну да. А 240 тысяч - то такое. Пыль.
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06.11.2021 15:42 Відповісти
Теперь надо освобождать Украину, не только от кацапонацистов, но и от прихвостней нацистов, которые втягивают свинособак рюзьгоого мифа, во властные органы!
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06.11.2021 13:21 Відповісти
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Джерело: Живеш вУкраїні-вчи мову пацак.
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06.11.2021 15:13 Відповісти
Останній рік помічаю цікаву тенденцію: майже на УСІ пам"ятні дати загальнодержавного рівня які вимагають присутності президента в Столиці наш "Блазень" навпаки - щезає і никається десь по селах уникаючи великих скупчень народу
Перед сьогоднішнім "зашкваром" у Нових Петрівцях він ховався на День Прапора України на Черкащині - у селі Мар"янівка
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06.11.2021 13:24 Відповісти
одні окупанти змінили інших.
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06.11.2021 13:30 Відповісти
Бубочка привык поднимать свой рейтинг разъезжая по местичковым корпоратива с выступлениями...
Случайно попав на пост Президента, Бубочка так и не отучился от этой провинциальной привычки.
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06.11.2021 13:34 Відповісти
Мабуть Шпендик не знає що у нас і зараз війна.
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06.11.2021 13:34 Відповісти
он себя с оккупантом не отождествляет
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06.11.2021 14:10 Відповісти
""Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій" - а чому не сказано ні слова про тих, хто їх кидав у бій і хто розпочав разом з нацистами цю війну?
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06.11.2021 13:39 Відповісти
Ну да, фошисты(там же на фото пишет по-совковому) Муссолини взорвали днепрогэс и крещатик и гнали с кирпичами предков под пулеметы.
это еще х.з. кто оккупант, от лап красножопых предков погибло во много раз больше - муссолинцы чето не морили миллионами во время войны - считай оккупированных предков, а комми - таки да, причем в рамках как бы одной "страны".
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06.11.2021 13:50 Відповісти
и да, маааленькое уточнение - красножопые то морили в мирное время, так что "оккупанты" - просто дети если срав.нивать с ордами с Востока. тупо сухие факты. кстати днепрогэсом то затопило десятки тыс. предков и даже немало тысяч собственно красноордынцев.
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06.11.2021 13:52 Відповісти
Ну нацисты конечно евреев миллионами морили в концлагерях. Да и славян убивали. Хатынь не единственаня была.
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06.11.2021 14:03 Відповісти
До дупи твоя хатинь коли у Корюківці Чернігівський р-н стратили у рази більше і московська комуна досі того не визнає і мовчить.
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06.11.2021 14:09 Відповісти
Корюківська трагедія - масове вбивство 6700https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-Kuban-1 [1] мешканців села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюківка (нині місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України ), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС та угорської військової жандармерії в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .

так это же нацисты СС+ жандармерия, причем тут коммуняки?
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06.11.2021 14:17 Відповісти
а при тому що ні голодомор ні Корюківку москва не визнає.
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06.11.2021 14:27 Відповісти
А трупы не сотен тысяч, а миллионов, предъявить сможете?
Утверждают, что их сожгли, а пепел по ветру развеяли. Вот только сейчас в мире панэпидемия и мы теперь знаем, что за сутки, в одной печи, можно ПОЛНОСТЬЮ сжечь шесть тел. А в том же Освенцивском крематории печей более старой конструкции было всего восемь.
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06.11.2021 17:10 Відповісти
Вы намекаете, что реально сожгли гораздо меньше людей?
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06.11.2021 18:11 Відповісти
Обычно заявляют, что меньше сожгли, те подонки, чьи деды и прадеды сжигали людей в печах...
В странах ЕС и Канаде, за нацистскую фальсификацию истории, дают срок...
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06.11.2021 18:19 Відповісти
Ты сам то знаешь чем твои деды и прадеды занимались во время 2й мировой?
Побежал развешивать ярлыки подонков, не разобравшись.
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06.11.2021 18:24 Відповісти
Пишите правильно - национал-социалисты, а не нацисты. Это раз.
Во-вторых, я не фальсифицирую историю Холокоста, я задаю вопрос о том, где же останки шести миллионов убитых евреев. А возник он у меня тогда, когда слишком много шума возникло вокруг Бабьего Яра, при этом судами многих стран осуждены тысячи тех гитлеровцев, что участвовали в массовых расстрелах, но вот исторический факт в том, что не попал под следствие и не осужден ни один из тех, кто возможно расстреливал евреев в Бабьем Яру, зато несколько евреев обвиняли в этом бандеровцев!!!
И вот я задаю себе вопрос, а не была ли фальсифицированной ОФИЦИАЛЬНАЯ история холокоста.

Вот у нас сегодня, в новостях на ICNV, принадлежащего еврею Пинчуку, ведущая сказала, что при освобождении Киева погибло 200 000 тысяч солдат, хотя еще во времена Ющенко провели следствие и известно, что при форсировании реки Днепр только чорнопиджачников, только что мобилизованных на Левобережье Украины, погибло ОДИН МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!!!
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06.11.2021 19:05 Відповісти
В Красной армии, дед по матери (вернулся инвалидом, евреев не любил, так как ни одного с ним рядом на фронте не было, всё на складах, да в заградотрядах), два дяди. Отец ребенком был, а его отец стал инвалидом войны, Георгиевским кавалером, еще когда воевал против немцев в Первую мировую.
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06.11.2021 19:11 Відповісти
а ты почитай шо за Освенцим кричали, а потом скромно уменьшили число на миллион-полтора, ибо выглядело совсем уж бредом. но сакральное "6 млн."(которое упоминали не раз в газетах) .... осталось тем же.
так шо подонки тут как раз те что:
1. слепо верят очевидному бреду
2. те кто несут этот бред
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07.11.2021 08:23 Відповісти
А вы считаете иначе?
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06.11.2021 18:57 Відповісти
Да, я считаю иначе. Ибо цифры про миллионы спаленных в печах взяты не на ровном месте и не на одном источнике.
Математика - это хорошо. Но и делать выводы в целом только на одном факте, что в одну печь максимум 6 людей могли спалить за день, и не зная, какими изощренными способами нацисты уничтожали людей, это неправильно.
J. A. Topf & Söhne (Топф и сыновья) - немецкая инженерная компания, которая заслужила дурную славу как крупнейшее из 12 предприятий, занимавшихся проектированием и строительством крематориев для нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти во время холокоста. Основным конкурентом Topf & Söhne в производстве печей для концентрационных лагерей была берлинская фирма H. Kori GmbH. Kori установлены крематорий печи в концлагерях Штуттхоф , Нойенгамме , Равенсбрюке , Vught , Берген-Бельзен , Sachsenhausen , Миттельбау-Дора , Майданеке , Гросс-Розен , Флоссенбюрге , Hersbruck , Blechhammer , Тшебини , Нацвейлер-Struthof , Дахау , Маутхаузен , Мельк и Эбензее . Печи крематория Кори также находились в центрах смерти. Пирна-Зонненштейн и Хартхайм.
Всего для концентрационных лагерей Topf & Söhne построила 25 кремационных печей, которые имели в общей сложности 76 камер для сжигания (называемых «муфелями»). H. Kori GmbH построила 42 однокамерных печи в разных лагерях.
Компании использовала свой значительный опыт, чтобы помочь нацистскому режиму превратить массовые истребления в плодотворный производственный процесс.
Муфели кремационных печей лагеря смерти были меньше, чем у гражданских крематориев, потому что не было места для гроба, что экономило место и топливо. Topf & Söhne посоветовали добавлять тела в муфели с промежутками в 20 минут, когда предыдущий труп сгорел. Часто одновременно заталкивались по четыре, пять или даже шесть тел.
Было подсчитано, что все четыре крематория Аушвица-II способны кремировать в общей сложности 8000 тел в день, хотя фактические цифры обычно были ниже. С 1942 года по весну 1944 года в Аушвиц доставлялось около 1000 человек в день, хотя не все из них были убиты. Летом 1944 года почти 440 000 венгерских евреев были перевезены в лагерь, и в течение этого периода до 9 000 тел в день, а иногда и до 10 000 в день, кремировались в печах, а также в открытых горящих ямах. Крематорий IV не использовался с мая 1943 года, после всего лишь двух месяцев службы, поскольку в нём появились трещины. С марта 1943 года по ноябрь 1944 года в лагере было убито и уничтожено около 1 миллиона человек.
А еще имеются https://novayagazeta.ru/articles/2017/01/27/71306-v-poslednee-vremya-oni-szhigali-v-osnovnom-detey свидетельства пленного в Аушвиц-Биркенау, который сжигал людей не только в печах, а во рвах! Возле газокамеры №1 находились четыре рва, где сжигали людей, каждый длиной 30-35 метров, шириной 7-8 метров и глубиной 2 метра. Трупы отвозили к яме на пяти платформах по узкоколейке. На каждую платформу укладывали по 25-30 трупов. Длительность транспортировки одной платформы в обе стороны продолжалась приблизительно 20 минут. На всех рвах работали посменно по 110 человек днем и ночью. За одни сутки во рвах сжигали по 7-8 тысяч человек.
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07.11.2021 15:42 Відповісти
А вы уверены, что эти данные правдивы?

Вот вам пример, я его уже на ЦН писал. В 2016-м на "Свободе слова Саввика Шустера" один еврей рассказал, что был ребенком, 11 лет, и их вели в бабий Яр. Там потом мужчина, который говорил бандеровской говиркой убил прикладом его младшую сестру. На вопрос в студии о немцам, мужчина рассказал что не понимал о чем они говорят.
Но известно, что идиш очень похож на немецкий, а иврита тогда еще не было. Ну не мог он, еврейский мальчик не понимать, что говорили немцы. А почему тогда врал? И еще вопрос - а как он, живя в Киеве, а не во Львове, в 11 лет узнал бандеровську говірку, чтобы так четко отличать ее од других диалектов?
Вот и получаются вопросы к таким "свидетелям".

Теперь про ваши цифры. Да, сжигали во рвах, но тогда остаются останки. Так, чтобы не осталось останков для судебно-медицинской экспертизы, надо сжигать тела с параллельным перемалыванием в печи чугунными шарами.
После поражения американцы заставили немцев раскопать все массовые захоронения и на носилках переносить останки к местам нормального погребения, параллельно проведя учет останков. Вот у нас есть братская могила от бывшего концлагеря, так там найдены и определены тела (цифру точно не помню, но что-то типа) 14 843 взрослых и детей, военнопленных и мирного населения. Кстати вопрос - а почему гитлеровцы не сжигали тела украинцев?
Я не отрицаю, что крематории были во всех концлагерях. Но моя бабушка была под оккупацией и рассказывала, что когда они дома спрятали нашего раненного бойца, то она напугала немцев тем, что у них тиф. Немцы очень боялись таких болезней и в хату не зашли. Я это к тому, что в печах крематориев сжигали тела ЗАБОЛЕВШИХ, чтобы не разносить заразу, а в концлагерях болезни вспыхивали часто.

Известно так же, что у гитлеровцев был сильнейший дефицит топлива, потому они первыми в мире и изобрели синтетический бензин и синтетическое дизельное топливо. И в таких условиях тратить колоссальные средства на сжигание тел, когда хочешь установить тысячелетний Рейх? Не логично!

Теперь еще. Вот утверждалось, что евреев массово уничтожали в газовых камерах. Однако от массовых расстрелов немецкие команды начали сходить с ума и тогда решили изменить метод убийства. Но травить угарным газом оказалось очень долго и неудобно, да и требовало много бензина и соляры для машин. И лишь к лету 1942-го изобрели превращение газа Циклон в гранулы, что облегчило его доставку в лагеря смерти.
А вам известно, что за всю Вторую мировую, в газовых камерах Франции, убито аж 83 еврея? А это факт. На всю Францию одна газовая камера 10 х 10 метров, в исследовательском центре.

Есть еще один факт, описанный в документах. В Крыму немцы вывозили в море евреев и топили их на глубине. Так было убито более двух тысяч человек. В Чёрном море сероводород. Если бы гитлеровцы хотели скрыть убийство шести миллионов, то чего проще вывозить тела и топить, но видимо евреи, после войны, хотели создать страшную картину, потому и "газовые камеры с крематориями". Не продумали, что люди становятся образованнее и такая версия произошедшего будет подвергнута сомнениям. Вот с морем бы прокатило...

Потому у меня сомнения и вопросы. Потому я тоже никогда и никому слепо не верю - жизнь давно за это побила и научила.
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07.11.2021 18:08 Відповісти
Я не слепо верю всему, что скажут и пишут. Допустим блокада Ленинграда не вписывается в мою логику. Я не могу понять о какой блокаде речь, если в блокадный город поступает сырье для работы заводов, что производили и успешно вывозили готовую военную продукцию. Объемы производства даже выросли! Что мешало вместо сырья для заводов завести продукты?!
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07.11.2021 15:50 Відповісти
вы намекаете что каждый должен быть быдлом и верить в 6 млн., после того как отминусовали 1-1.5 млн в Освенциме от общего числа?
вы намекаете шо простая математика - говно?
Прямо же ссут в глаза. И да - а че это я должен после такого явного триндежа, верить шо например в том же Освенциме в 8-ми печах сожгли стока шо те печи должны были работать нон стоп лет 100, или 200, неважно? тебе ниже написали. самое легкое визжать что кто то там мол "не верит в лохокост" - но блин, а как же массовые фальсификации? если все так и было - че нету даже одной бумажки с приказом "жечь"?
ты бы на месте начальников лагерей в 43-м "жег" бы(по крайней мере без письменного приказа)? видя шо скорее всего война проиграна? а еще "зелебобов" выставляют дураками - да они сплошь эйнштейны, по сравнению со слепо верующими в "6 млн."(про которые десятки лет перед войной писали в нескольких газетах, тут и ролик кто то давал - чел что то 18 газет нашел где пишут про "6 млн." перед ПМВ еще)
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07.11.2021 08:30 Відповісти
а "евреи" миллионами украинцев морили и что?
славян так убивали что у Гитлера охрана из них состояла(лужичане)
а вот то что "евреи" еще даже до ПМВ(!) писали про "шесть миллионов" и то шо сперва кричали что в Освенциме типо уничтожено 3(или 4 )млн., а потом опомнились шо это уже даже не фантастика, а "бошья роса", скромно минуснули число на миллион-пол.торы, но "шесть миллионов"..... не стало 4.5-5млн.(общее число), так что к высерам большевиков и "евреев" надо отнестись как вот Рашка к тому "Боингу" - докажите. че, забыл куда летал Качиньский и что совок визжал? - это все немцы мол. хотя немцы туда приглашали журналистов и показывали эксгумацию поляков, которые ну точно уж не один месяц там лежали под землей.
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07.11.2021 08:18 Відповісти
Про Качинского. Потому что и поляки и немцы боятся Россию до всрачки. Боятся " разозлить Россию". Украинцы московию меньше боятся, мы 300 лет с ними воюем, поэтому ху*ло и хочет нас уничтожить.
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07.11.2021 14:34 Відповісти
а "евреи" миллионами украинцев морили и что? //

Это ты кого имеешь ввиду? Большевиков?
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07.11.2021 14:35 Відповісти
ну так даже СБУ раскрыла шо большевиками были преим. "*вреи"

А не позор ли 300 лет воевать, то есть в основном быть в рабстве? тоесть сюда с болот, на чернозем, приходят орки и сажают на бутылку нас в нашем же доме, но на болотах орков то поменьше чем нас тут? плюс ониже не тупо всеми мужиками, как Орда сюда приперлись шоб мы не сильно количеством перевешивали?
ну короче если сухо кому то так рассказать, то он сморщит нос и скажет - "я не понимаю, а чем вы гордитесь"?
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08.11.2021 20:40 Відповісти
Звільнили від німецьких фашистів та не звільнили від московських фашистів.Хрін за редьку не солодший.
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06.11.2021 13:52 Відповісти
выше почитай, "фошист". итальянцам "по подвигам" настолько далеко до московских "фошистов" - как тебе до Эйнштейна, т.е. как до Луны примерно.
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06.11.2021 13:53 Відповісти
Не розумію собачої і не хочу розуміти бо я вас кацапів гидую,мене від вас окупантів нудить і я на вас блюю.
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06.11.2021 13:58 Відповісти
Фашисту Муссолини до сих пор памятники в Италии стоят.
Надо писать правильно - гитлеровские НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ! Не фашисты, не нацисты (как любят сокращать название кремлёвские), а именно полностью - национал-социалисты!!!
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06.11.2021 17:12 Відповісти
Муссолини был марксистом. Но оказалось. что от марсизма до фашизма 1 шаг.
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06.11.2021 18:56 Відповісти
Вообще я люблю поэзию фашиста Умберто Саба, а прозу Габриеле д Аннунцио, которого Мусолини считал своим вдохновителем.
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06.11.2021 18:59 Відповісти
Марксизм, социализм и либерализм, глобализацию, выдумали евреи. А по поводу фашизма и Муссолини, то он все же вроде брал пример с Римской империи.
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06.11.2021 19:28 Відповісти
И вслед за этим в Киев из Ташкента и Караганды двинулась орда бубочкиных соплеменников, захватывать киевские квартиры.
Доходило и до погромов.
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06.11.2021 13:57 Відповісти
В сравнении с кацапами,то все херня.
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06.11.2021 13:57 Відповісти
хм.. я боюсь даже представить какой будет цена чтобы освободить Киев от "зеленых оккупантов"!?
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06.11.2021 14:01 Відповісти
ты ж за них тут пропогандировал и говорил что голосовал!
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06.11.2021 15:26 Відповісти
я никогда не пропагандировал и тем более не голосовал за клоуна..от слова СОВСЕМ !!!
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06.11.2021 17:04 Відповісти
гляну, если не забуду.. может - найду комменты на форуме.
сейчас 70% говорят так же как и ты...
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06.11.2021 17:39 Відповісти
посмотри-посмотри...
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06.11.2021 19:31 Відповісти
"Асвабаждьонних" наспіх мобілізованих українців Лівобережжя кинули на "форсування" Дніпра без зброї, одностроїв (в цивільному одязі) без попередньої артобробки німецьких позицій, без плавзасобів. З єдиною метою - щоб у німців закінчились **********, розстрілюючи беззбройних у водах Дніпра. Так і сталося... Саме з цього приводу скотина жюков казав : "нічаво-о, єто хахли, чем больше утопім ф Днєпрє, тєм мєньше прідьоцца отправлять ф Сібірь".
Скоти московські. Все більше і більше людей схиляються до думки, що краще б у тій війні перемогли німці...
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06.11.2021 14:05 Відповісти
"Подарунок Сталіну" - звільнення Києва до 7 річниці жовтневого перевороту коштував понад мільйон життів... Німці навіть не збирались захищати Києв! Жодних укріплень не будували бо знали як тільки замерзне Дніпро червона армія легко звільнить Київ з мінімальними втратами. Але ж "товаріщ Жюков" вважав інакше і поклав мільйон в подарунок вождю...
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06.11.2021 14:43 Відповісти
Не забуваємо, що керував Ватутін, за що його потім воіни УПА і пристреліли.
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06.11.2021 17:14 Відповісти
Його не пристрелили, а підстрелили... Ватутіна у тій перестрілці не убили, а лише поранили у ... сідницю. Ватутін помер у важких муках від гангрени у лікарні після кількох операцій з теперішньої точки зору дуже неправильно зроблених.
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06.11.2021 17:26 Відповісти
Хай і так, але тоді, а не потім.
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06.11.2021 18:08 Відповісти
«Нізабудім ніпрастім можім пафтаріть»
тьфу! Асвабадітєлі мля!
твою ж зесрану мать
нацисти в мацквабаді сидять - для них і тепер людьські життя - водиця!
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06.11.2021 14:18 Відповісти
Когда уже эта зеленая сопля перестанет осквернять памятники своими посещениями?
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06.11.2021 14:38 Відповісти
Лучше б оно промолчало, чтоб никого не тошнило.
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06.11.2021 14:40 Відповісти
Оно таки нездоровое на мозги.
Один людоед сменил другого в Киеве, да еще утопил в Днепре десятки тысяч мобилизованных украинцев, чтобы к дате сатанинского шабаша русских имперо-коммунистов (7 ноября) захватить "освободить" Киев.
Большевики конца 1919 года и то не были еще до такой степени кровожадными к насильно мобилизованным в свою ордынскую армию, обождали, пока замерзнет Днепр, перешли по льду и захватили город 16 декабря.
А Сралину и упырьку "Жюкову" влом было месяц обождать в 1943 г.
Впрочем, правильно будет сказать, что это было спланированное убийство как можно большего количества украинцев. Погнали в замерзающую реку людей без средств переправы, "с подручными средствами", чем больше утонет, тем лучше.
Эти "демографы" думали на перспективу, "война все спишет", а с организацией голодоморов возится более геморройно.
Зеленский, лечи со своими сраными советниками головы, и не оскорбляй украинцев, называя их массовое убийство мнимым "освобождением".
По факту, Украина окончательно освободилась от Мордора в 2014 году, после чего мордорский фюрер немедленно начал против Украины войну.
А ты со своими дебилами такими "поздравлениями" работаешь на врага.
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06.11.2021 15:02 Відповісти
с рядом тезисов не согласен.
Им не лечиться надо, а застрелиться.
Московские упыри во главе со Сталиным не забыли и про Голодомор. В 1946-47 годах из Украину только в Румынию, Польшу и Чехословакию было вывезено около ДВУХ МИЛЛИОНОВ тонн ХЛЕБА. Сколько было вывезено в РФ данные отсутствуют
В 2014 году началась очередная война за освобождение Украины от московитской оккупации. И закончится она, скорее всего, только с распадом руцькой *********
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06.11.2021 15:44 Відповісти
Зеленский жулик
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06.11.2021 15:48 Відповісти
А дед его в это время в заградотряде в спины стрелял
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06.11.2021 17:01 Відповісти
Народ, все читали постановления нынешней власти Зеленских, Ермаков, Радуцких и прочих?

Ну а теперь почитайте про другие ограничения и сравните, хуже они нынешних, лучше нынешних, или одинаковые.

"Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.
Сотрудники из категории Х должны быть уволены.
Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.
Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)
Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.
Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.
Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.
Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами."

Распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132
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06.11.2021 17:16 Відповісти
А деда на палочке ЗЕ приносил?
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07.11.2021 05:19 Відповісти
 
 