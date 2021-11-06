За добу в Києві від COVID-19 померла 41 особа, виявлено 1 426 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 1 426 хворих на коронавірус, 41 людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"1 426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6 462 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 268 593", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 796 жінок віком від 18 до 95 років і 534 чоловіки віком від 18 до 87 років. А також 47 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 21 жінка від 44 до 94 років та 20 чоловіків від 53 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 110 хворих на коронавірус та 524 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 766 людей. Загалом коронавірус подолали 234 007 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 344, у Дарницькому – 179, та в Деснянському районі – 172 випадки", – зазначив Кличко.