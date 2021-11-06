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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померла 41 особа, виявлено 1 426 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 1 426 хворих на коронавірус, 41 людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"1 426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6 462 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 268 593", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 796 жінок віком від 18 до 95 років і 534 чоловіки віком від 18 до 87 років. А також 47 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 21 жінка від 44 до 94 років та 20 чоловіків від 53 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 110 хворих на коронавірус та 524 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 766 людей. Загалом коронавірус подолали 234 007 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 344, у Дарницькому – 179, та в Деснянському районі – 172 випадки", – зазначив Кличко.

За добу в Києві від COVID-19 померла 41 особа, виявлено 1 426 нових випадків захворювання, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19405) Кличко (3505) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
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Сколько умерло от заболеваний сердца, от давления, от туберкулеза, от СПИДа, от тромбов и т.д.?
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06.11.2021 13:54
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И снова процент вакцинированных в Киеве увеличился, так сказать, "с двух сторон"
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06.11.2021 13:23 Відповісти
"- Торопиться не надо!" (c)

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06.11.2021 13:32 Відповісти
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06.11.2021 13:48 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот
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06.11.2021 14:12 Відповісти
Сколько умерло от заболеваний сердца, от давления, от туберкулеза, от СПИДа, от тромбов и т.д.?
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06.11.2021 13:54 Відповісти
Сейчас существует только одна проблема - все средства на борьбу с ней
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06.11.2021 14:03 Відповісти
В год умирает ок. 600 тыс человек, но ковид-истерия нагнетается с невиданной силой. Пусть люди умирают от чего угодно, но не т ковида.
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06.11.2021 16:10 Відповісти
 
 