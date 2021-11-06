"Вагнерівці" могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі і "обмінним фондом" для звільнення наших полонених, - Порошенко
П’ятий президент Петро Порошенко особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання бойовиків російської ПВК Вагнера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цьому лідер "ЕС" учергове наголосив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"
Порошенко зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі МН-17.
"Я був дуже здивований, коли від самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 – початку 2019 року я санкціонував директиви і міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі щодо співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді", – говорить Порошенко.
"Я був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча кримінальна справа по вагнерівцям нібито мала бути", – зауважує Порошенко.
"Вже після моєї заяви керівництво держави визнало, що ця операція була і що вони брехали до цього. Начальник Головного управління розвідки підтвердив це. В тому числі і на засіданні ТСК, хоча вона є нелегітимною, бо не мала в предметі свого відання "вагнерівської справи". Бо дуже боялися "Слуги" цього предмету. Але на засіданні комісії начальник Головного управління розвідки, інші особи підтвердили, що саме наприкінці 2018 року, в 2019 я цю операцію санкціонував", – зазначає п’ятий президент.
"Я обмежений державною таємницею, щоб вам розповісти деталі. Або нехай Служба безпеки України зніме гриф, оскільки все вже відомо, і я вам розповім те, що мені було відомо як Верховному Головнокомандувачу в ті часи", – зауважив Порошенко.
"Зараз можу наголосити перше – операція була. Друге – були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. Починаючи від терористичної атаки на рейс МН17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення", – констатує Порошенко.
"Це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі. Неспростовний доказ, і не треба применшувати його значення", – наголосив лідер "ЄС".
"Друге – якщо не хочете це використовувати – це є обмінний фонд, через який ми можемо витягнути наших заручників з російських в’язниць. Замість цього ми маємо якісь політичні дискусії в ерзац слідчій комісії, але не маємо професійних і компетентних дій СБУ, Генпрокуратури з відстороненням від посад і притягненням до відповідальності", – зазначає Порошенко.
"Що ми бачимо? Пан Бурба був звільнений з посади за те, що намагався сказати правду. Найкращі розвідники спецрезерву, еліта українських спецслужб, розвідників були звільнені з посади", – говорить Порошенко.
Він закликав новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова повернути на посади професійних розвідників.
"Буде дуже круто, якщо будуть відновлені на посаді Василь Бурба, інші герої-розвідники, які запланували і блискуче провели такого рівня операції", – говорить Порошенко.
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А Григорій Омельченко у своєму розслідуванні каже, що було два дзвінки: ******* подзвонив Зюзя, а козаку подзвонив єрмак.
"9 российских десантников обменяли на 63 украинских военных"
31 авг. 2014 г.
З подальшими вашими хотілками розбирайтесь самостійно, інтернет у допомогу.
Прнзидент сказал ясно :"Єто бьіла не наша спецоперация".
Ви ще запропонуйте їм з'ясувати, як та труба до бізнесппртнера мертвечука, бабломойського, у користування потрапила.
На жаль, там пліснява жижа, замість мізків.
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося....
А также армавирские спецназовцы, костромские десантники и спецназовцы 3-й бригады ГРУ, что Петруччо отдал. (Армависких спецназовцев вообще в тот же день отдали, если кто решит придумать, что их на кого-то поменяли, инфа есть в Информапалме).
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)