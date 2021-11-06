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Новини
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"Вагнерівці" могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі і "обмінним фондом" для звільнення наших полонених, - Порошенко

П’ятий президент Петро Порошенко особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання бойовиків російської ПВК Вагнера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цьому лідер "ЕС" учергове наголосив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Порошенко зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі МН-17.

"Я був дуже здивований, коли від самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 – початку 2019 року я санкціонував директиви і міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі щодо співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді", – говорить Порошенко.

"Я був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча кримінальна справа по вагнерівцям нібито мала бути", – зауважує Порошенко.

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"Вже після моєї заяви керівництво держави визнало, що ця операція була і що вони брехали до цього. Начальник Головного управління розвідки підтвердив це. В тому числі і на засіданні ТСК, хоча вона є нелегітимною, бо не мала в предметі свого відання "вагнерівської справи". Бо дуже боялися "Слуги" цього предмету. Але на засіданні комісії начальник Головного управління розвідки, інші особи підтвердили, що саме наприкінці 2018 року, в 2019 я цю операцію санкціонував", – зазначає п’ятий президент.

"Я обмежений державною таємницею, щоб вам розповісти деталі. Або нехай Служба безпеки України зніме гриф, оскільки все вже відомо, і я вам розповім те, що мені було відомо як Верховному Головнокомандувачу в ті часи", – зауважив Порошенко.

"Зараз можу наголосити перше – операція була. Друге – були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. Починаючи від терористичної атаки на рейс МН17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення", – констатує Порошенко.

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"Це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі. Неспростовний доказ, і не треба применшувати його значення", – наголосив лідер "ЄС".

"Друге – якщо не хочете це використовувати – це є обмінний фонд, через який ми можемо витягнути наших заручників з російських в’язниць. Замість цього ми маємо якісь політичні дискусії в ерзац слідчій комісії, але не маємо професійних і компетентних дій СБУ, Генпрокуратури з відстороненням від посад і притягненням до відповідальності", – зазначає Порошенко.

"Що ми бачимо? Пан Бурба був звільнений з посади за те, що намагався сказати правду. Найкращі розвідники спецрезерву, еліта українських спецслужб, розвідників були звільнені з посади", – говорить Порошенко.

Він закликав новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова повернути на посади професійних розвідників.

"Буде дуже круто, якщо будуть відновлені на посаді Василь Бурба, інші герої-розвідники, які запланували і блискуче провели такого рівня операції", – говорить Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО має терміново розглянути "вагнергейт" як держзраду і фінансування тероризму через державний "Укрексімбанк", - нардепка "ЄС" Геращенко

Автор: 

Порошенко (15159) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+21
Нехай ***** дякує клоуну. Він врятував його від Гааги.
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06.11.2021 13:10
+12
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06.11.2021 13:21
+11
Та й "грязьпром" вже мав склеїни ласти, а не отримувати мільярдні прибутки, аби в 2019 Вава не відкликав міжнародні позови та не зняв арешт з мокшанського майна, ради романтичного погляду в очі фуйлу.
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06.11.2021 13:16
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А не стали тому, що за логікою подоляцьких курв на Цензорі, Дємчннко колись був консультантом Порошенко)
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06.11.2021 13:08 Відповісти
Нехай ***** дякує клоуну. Він врятував його від Гааги.
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06.11.2021 13:10 Відповісти
Не будет он своего подчиненного благодарить, он за это оманское бабло отрабатывает
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06.11.2021 14:56 Відповісти
******* це не допоможе. Хоч вагнерівців і не арештували, але є відеозаписи їх "співбесід" та документи, які вони самі надали співробітнику СБУ, який вербував їх на "роботу" у Венесуелу. Там дуже багато доказів, які будуть використані в Гаазі.
А Григорій Омельченко у своєму розслідуванні каже, що було два дзвінки: ******* подзвонив Зюзя, а козаку подзвонив єрмак.
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06.11.2021 21:57 Відповісти
Та й "грязьпром" вже мав склеїни ласти, а не отримувати мільярдні прибутки, аби в 2019 Вава не відкликав міжнародні позови та не зняв арешт з мокшанського майна, ради романтичного погляду в очі фуйлу.
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06.11.2021 13:16 Відповісти
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06.11.2021 13:21 Відповісти
И на что расчет? Какая Гаага? Уже завершено расследование по Боингу, какая реакция кроме озабоченности?
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06.11.2021 13:22 Відповісти
Гаага для путлера.
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06.11.2021 13:31 Відповісти
А также армавирские спецназовцы, костромские десантники и спецназовцы 3-й бригады ГРУ, что Петруччо отдал. (Армависких спецназовцев вообще в тот же день отдали, если кто решит придумать, что их на кого-то поменяли, инфа есть в Информапалме).
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06.11.2021 13:22 Відповісти
Друге - якщо не хочете це використовувати - це є обмінний фонд, через який ми можемо витягнути наших заручників з російських в'язниць.
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06.11.2021 13:26 Відповісти
Це звідки у вас така інформація? З якого місця виколупали?

"9 российских десантников обменяли на 63 украинских военных"
31 авг. 2014 г.
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06.11.2021 13:41 Відповісти
Костромських Порох не віддав, а обміняв. З однією з ваших побрехеньок розібрались.
З подальшими вашими хотілками розбирайтесь самостійно, інтернет у допомогу.



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06.11.2021 14:31 Відповісти
Домашні адреси вам не надати, а то я можу, тільки дозволу у звільнених спитаю?
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06.11.2021 15:06 Відповісти
Давай по другому: сколько таким шосткам как ты платит подоляк?
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06.11.2021 15:07 Відповісти
шостка сумской области? а кто такой подоляк? и поймите. зебилы, костромские десантники "могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі", если процитировать шоколадного...

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06.11.2021 15:13 Відповісти
А, что впс , зепилов, уже и в Гугле забанили? Бяда!))
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06.11.2021 14:59 Відповісти
найприкріше те, що просто-напросто продався подляку... Якщо не за ₴, то, принаймі за Г+Г в своєму черепку...
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06.11.2021 15:43 Відповісти
За зраду, вони ще будуть нести відповідальність. Для зрадників не має строка давності.
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06.11.2021 13:24 Відповісти
Оно то может и так. Но только не слышал что ПАПа принудительно садил пассажирские самолеты и захватывал рашен вагнеровцев.., штурмовал Перекоп и т.д., а говорить конечно задним числом ума много не нужно. Все герои опосля..( Зеленые потеряют власть, тоже будут петь в том же духе).У нас как кто в оппозиции, так сразу наступает чудесное исцеление в виде прозрения.. То газ "собственной добычи" всплывает, то еще что то. Да зря ПАПа не надел пояс шахида на встречу нарманди, и в историю вошел бы героем и от Путина мир бы избавил... Ну где то так..
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06.11.2021 13:33 Відповісти
Про державну таємницю чув? Порошенко мав бігати і усім, в т.ч. і телепням на зразок тебе, розповідати про спецоперацію?
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06.11.2021 14:54 Відповісти
Та не.. Ему нужно было в свою бытность.. демонстрировать подобную акцию.в действии. А сейчас рассказывать, да вот я бы .. Это "для убогих.." Что то я не слышал при ПАПе о захваченных самолетах и прочем.. А вот про корабли в Керченском проливе.. слышал.. А то у нас все "герои", но опосля.. как...
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06.11.2021 15:23 Відповісти
а ти не чув, що перший рейд суден ВМСУ з Одеси в Бердянськ пройшов вдало? Не чув про лівідованих злочинців, зокрема, Гіві, Моторолу, та інших? А навть тубусов тут про це писав... Про кримську операцію з вивезення цінного свідка...
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06.11.2021 15:47 Відповісти
Мутное дело , утечка вполне могла пойти до избрания Зеленского президентом.
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06.11.2021 13:33 Відповісти
Якби витік був до блазня , вагнеровці не були б зібрані в мінську.
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06.11.2021 13:36 Відповісти
подоляковские "шкурки" говорят что угодно)))
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06.11.2021 14:23 Відповісти
совсем дурак? а на кой хер они в Минск припёрлись?
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06.11.2021 13:58 Відповісти
А єто нужно спрашивать в ФСБ у организаторов многоходовочки по дискредитации Украиньі.
Прнзидент сказал ясно :"Єто бьіла не наша спецоперация".
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06.11.2021 14:06 Відповісти
Твоя бубочка и ее клоуны постоянно врали про "вагнеровцев". То не было вообще, то была но не наша.
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06.11.2021 14:56 Відповісти
Он еще сказал, что всех зелеботов будут пользовать как баб. Инфа - соточка)))
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06.11.2021 15:01 Відповісти
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 все ще підтримують блазня , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!!
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06.11.2021 13:33 Відповісти
Твій Порох дуже добре справився коли Мертвечуку трубу передавали.
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06.11.2021 13:38 Відповісти
зЕбил, как там Мертвечук? сидит?
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06.11.2021 13:59 Відповісти
А, ти з тих для кого всі хто не за Пороха то зебіли. Я тобі відкрию таємницю крім того кого ти боготвориш і того кого ти ненавидиш в Україні є ще мінімум 39 млн людей, і купа інших партій і кандидатів. Але у вас порохоботів, як і у зеботів є одна спільна риса, тваринна ненависть до всього "чужого", точно така сама як і в русні.
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06.11.2021 14:02 Відповісти
И где те партии? В жопу язык засунули и зырят со стороны
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06.11.2021 15:02 Відповісти
і все ж таки: хто мертвечуку передавав трубу - ти хоч цікавився?
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06.11.2021 15:57 Відповісти
ТІлІвізор сказав "передав", значить передав.
Ви ще запропонуйте їм з'ясувати, як та труба до бізнесппртнера мертвечука, бабломойського, у користування потрапила.
На жаль, там пліснява жижа, замість мізків.
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06.11.2021 17:21 Відповісти
кретине, я не про "Пороха", а про трубу та Мертвечука
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06.11.2021 23:13 Відповісти
"могли б"...але українці вибрали Зе
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06.11.2021 13:45 Відповісти
Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося....
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06.11.2021 14:08 Відповісти
Выбрали трусовато-триздобольного маланца - наркошу, а спрашиваете как с козака - странные люди
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06.11.2021 15:04 Відповісти
Так пригадуєм, як за часи "найвеличнішого" "" обмінний фонд" наповнювався, расейскі десантники, які віддані були відразу на другий день по дзвінку від" жму руку" і таких випадків безліч, в тюрми попадали лиш патріоти, яких чомусь всіх судили на даунбасі.
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06.11.2021 15:08 Відповісти
та да, за 10 касапських деснтників не забрали практично нікого (ну, там, за виключенням, тих, хто під Іловайськом в полон потрапив, така дрібниця, той же самий Парасюк). А коли став зеля - всіх вісім тисяч добровольців, яких Порох посадив - з тюрем повипускали...
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06.11.2021 16:07 Відповісти
Це ви під різними ніками працюєте, чи методички подляк нові роздав, зЕбілкуваті?


А также армавирские спецназовцы, костромские десантники и спецназовцы 3-й бригады ГРУ, что Петруччо отдал. (Армависких спецназовцев вообще в тот же день отдали, если кто решит придумать, что их на кого-то поменяли, инфа есть в Информапалме).
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06.11.2021 17:23 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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06.11.2021 20:45 Відповісти
 
 