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Українське питання порушувалося під час візиту директора ЦРУ до Москви, - заступник глави МЗС РФ Рябков

Українське питання порушувалося під час візиту директора ЦРУ до Москви, - заступник глави МЗС РФ Рябков

Тема України обговорювалася під час візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується обговорення України під час недавнього перебування в Москві директора ЦРУ, то так, ця тема звучала. Але вона постійно звучить під час контактів із американськими представниками, які відповідають за російський напрям, за ситуацію у так званій великій Євразії", - сказав він "Інтерфаксу" в суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Газета The Washington Post оприлюднила дані про нібито "відновлення пересувань російських військ біля українського кордону". У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові поїзди та автоколони, які перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії".

Тим часом, за даними телеканалу CNN, метою візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви було розібратися у намірах Росії щодо України та попередити про увагу, яку Вашингтон приділяє переміщенням російський віск у районі українського кордону.

Також читайте: США в ОБСЄ: Ми уважно стежимо за незвичайною військовою активністю Росії біля кордону з Україною

"Президент Джо Байден на початку цього тижня направив директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії", - йдеться у повідомленні телеканалу, що посилається на свої джерела.

Раніше цього тижня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США звернуть увагу на будь-які агресивні дії на кордоні РФ та України у разі їх виникнення.

Також читайте: 90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

армія рф (17176) МЗС рф (959) ЦРУ (140) Бернс (64)


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Топ коментарі
+3
Вот поэтому надо переставать надеяться на дядю и начинать уже самим что-то мочь в сфере деятельности спецслужб, а не повально коммерциализироваться и деградировать, занимаясь всем подряд, а в итоге ничем
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06.11.2021 14:16
+3
В Крьіму и так бьіло полно российских военньіх , к которьім скрьітно подвезли еще несколько тьісяч спецназа , тяжелую технику не везли , БТРов морпехов хватало. Обнаружить что-то американцам технической разведкой бьіло нереально. Могла обнаружить СБУ , но с ними заранее "поработали" ребята из ФСБ и ГРУ.
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06.11.2021 14:30
+2
Бернс сказав лаптям, не рипайтесь бо отримаєте звіздюлину.
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06.11.2021 13:18
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Бернс сказав лаптям, не рипайтесь бо отримаєте звіздюлину.
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06.11.2021 13:18 Відповісти
24 марта 2014 года американское издание The Wall Street Journal (WSJ) посвятило целую публикацию провалу американской технической разведки, которая не смогла определить подготовку военной операции Россией в Крыму. ЦРУ - не суровая организация холодной войны, это либерастический и типичный Риал политик, что продает Украину оптом и в розницу. А такие контакты разведки дело постоянное, в США регулярно катаеются директора что СВР, что ФСБ. Играют в свои игры, а у нас слабая карта и нет ни воли, ни козырей.
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06.11.2021 13:20 Відповісти
Вот поэтому надо переставать надеяться на дядю и начинать уже самим что-то мочь в сфере деятельности спецслужб, а не повально коммерциализироваться и деградировать, занимаясь всем подряд, а в итоге ничем
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06.11.2021 14:16 Відповісти
В Крьіму и так бьіло полно российских военньіх , к которьім скрьітно подвезли еще несколько тьісяч спецназа , тяжелую технику не везли , БТРов морпехов хватало. Обнаружить что-то американцам технической разведкой бьіло нереально. Могла обнаружить СБУ , но с ними заранее "поработали" ребята из ФСБ и ГРУ.
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06.11.2021 14:30 Відповісти
Типа, если бы американская разведка определила, что аннексия неизбежна, обладатель нобелевской премии мира Обама отправил бы в Крым 6-ой флот США.))
Уязвимость Крыма была очевидна для США. К моменту начала Майдана было абсолютно ясно, что если Путен пойдёт на аннексию, то остановить её не возможно. Сама Украина тогда была не в состоянии, а вместо неё воевать за территории никто естественно не станет. Так что ерунду писал WSJ. Разведка тут ни при чём.
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06.11.2021 14:47 Відповісти
Типу, засунув свого язика в свою ж мокшанську дупу і а ні пари з вуст, бо дуже вже смердить мацкалем.
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06.11.2021 22:15 Відповісти
За Украину воевать с русней никто не будет !!!
Да и во власти - кацапо-кротов -- ТЬМА !!! .. начиная с ВР, ОП, КМ и заканчивая МО и ГШ...
Помогать может и будут - сша, бриты, польша и турция - а воевать - НЕТ !!!
Пора бы это усвоить...
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06.11.2021 14:14 Відповісти
з добрим утрам, таваріщь! а хто розраховує на інше? всі це знають і саме тому пи****ть тварєй вчаться навіть бабусі
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06.11.2021 14:23 Відповісти
Т.е. Байден видит у нашей границы опасные движения, а зевлада не видит??? МО и Генштаб в одну дудку , что все в порядке, ничего такого не происходит.
Это КАК????
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06.11.2021 19:59 Відповісти
Цэ зрада
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06.11.2021 22:16 Відповісти
 
 