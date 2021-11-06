Українське питання порушувалося під час візиту директора ЦРУ до Москви, - заступник глави МЗС РФ Рябков
Тема України обговорювалася під час візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується обговорення України під час недавнього перебування в Москві директора ЦРУ, то так, ця тема звучала. Але вона постійно звучить під час контактів із американськими представниками, які відповідають за російський напрям, за ситуацію у так званій великій Євразії", - сказав він "Інтерфаксу" в суботу.
Газета The Washington Post оприлюднила дані про нібито "відновлення пересувань російських військ біля українського кордону". У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові поїзди та автоколони, які перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії".
Тим часом, за даними телеканалу CNN, метою візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви було розібратися у намірах Росії щодо України та попередити про увагу, яку Вашингтон приділяє переміщенням російський віск у районі українського кордону.
"Президент Джо Байден на початку цього тижня направив директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії", - йдеться у повідомленні телеканалу, що посилається на свої джерела.
Раніше цього тижня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США звернуть увагу на будь-які агресивні дії на кордоні РФ та України у разі їх виникнення.
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Уязвимость Крыма была очевидна для США. К моменту начала Майдана было абсолютно ясно, что если Путен пойдёт на аннексию, то остановить её не возможно. Сама Украина тогда была не в состоянии, а вместо неё воевать за территории никто естественно не станет. Так что ерунду писал WSJ. Разведка тут ни при чём.
Да и во власти - кацапо-кротов -- ТЬМА !!! .. начиная с ВР, ОП, КМ и заканчивая МО и ГШ...
Помогать может и будут - сша, бриты, польша и турция - а воевать - НЕТ !!!
Пора бы это усвоить...
Это КАК????