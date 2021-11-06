Колишній нардеп Юхим Звягільський помер на 88 році життя від ускладнень, спричинених COVID-19
6 листопада від ускладнень, спричинених COVID-19, помер народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський.
Про це повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Зелькіна відмітила, що дізналась про те, що Звягільський потрапив до реанімації п’ять днів тому. За її словами, "ситуація була критичною".
"Він був дуже сильний. П’ять днів тому, коли я дізналася, що він потрапив до реанімації, ситуація була критична. Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні", - написала Зелькіна.
Звягільський був народним депутатом України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань (1990–2019), Герой України. Займав посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року.
Також був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ця гнида два десятки років носило звання "старійшого" у ВР... пережило (в політиці) і кучмо, і зека...
українського в ньому НУЛЬ...
співчуттів від мене буде
с 600 000 000 млн. долларов USA , переехал в Израиль.
Через 3 года кучма наградил его орденом и вернул ДЕПом в ВР.
После взрывов на его шахтах и погибших шахтеров прикупил виллу на берегу Женевского озера
с домочадцами репатриировался в Швейцарию ..
Однако миллиарды его не спасли.
В гробу карманов - н е т !
это правда !
Потом Кучму обидетил и всё ок 😡
но дело его подхватил зеленый поцзедент
наконец сдохла падла...гореть ему в аду))
-Так.Але не в цьому випадку.Горитиме в пеклi,цей покидьок.
Дерева на гроб уйдет немеряно.
Миллионы украинцев живут в нищете из-за того что такие мрази воровали миллиардами.
Здо)(ла одна мразь - и хорошо.
Будут воздевать руки - за что нам то и то, что мы такого сделали ?