Колишній нардеп Юхим Звягільський помер на 88 році життя від ускладнень, спричинених COVID-19

6 листопада від ускладнень, спричинених COVID-19, помер народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський.

Про це повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зелькіна відмітила, що дізналась про те, що Звягільський потрапив до реанімації п’ять днів тому. За її словами, "ситуація була критичною".

"Він був дуже сильний. П’ять днів тому, коли я дізналася, що він потрапив до реанімації, ситуація була критична. Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні", - написала Зелькіна.

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Звягільський був народним депутатом України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань (1990–2019), Герой України. Займав посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року.

Також був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів.