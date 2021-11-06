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Колишній нардеп Юхим Звягільський помер на 88 році життя від ускладнень, спричинених COVID-19

Колишній нардеп Юхим Звягільський помер на 88 році життя від ускладнень, спричинених COVID-19

6 листопада від ускладнень, спричинених COVID-19, помер народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський.

Про це повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зелькіна відмітила, що дізналась про те, що Звягільський потрапив до реанімації п’ять днів тому. За її словами, "ситуація була критичною".

"Він був дуже сильний. П’ять днів тому, коли я дізналася, що він потрапив до реанімації, ситуація була критична. Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні", - написала Зелькіна.

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Колишній нардеп Юхим Звягільський помер на 88 році життя від ускладнень, спричинених COVID-19 01

Звягільський був народним депутатом України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань (1990–2019), Герой України. Займав посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року. 

Також був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів.

депутат (1769) смерть (6739) Звягільський (18) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+67
Многие не знают, что это за кекс. Для справки: в 1994-м вывез 300млн баксов в исраиль, где потом прятался от следствия. Был директором шахты засядько. Именно той шахты где сотнями гибли шахтеры...вобщем донецких рыгов хороших не бывает. Так что земля этой твари стекловатой!
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06.11.2021 13:45
+41
Рідкісна мразота. Коли втікав після премєрства в Ізраїль то спричинив хаос в аеропорту Бен Гуріон. Ще б пак! В багажі 2,5 тонни доларів. Весь світ дивився цю епічну сагу по BBC і глузував з України. А в той час на шахті ім. Засядько була найвища в світі смертність шахтарів на кожні 100 000 тонн вугілля. Але ж то гої чиє життя не варте нічого і мабуть саме за це Кучма дав йому "Героя України"...
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06.11.2021 14:24
+30
это ему проценты за разворованный у Украины авиационный керосин догнал суку и падаль еще та когда его за яйца прихватили ублюдок спрятался в палестинах... пересидел 3 года.... бурю дела уголовные за бабло закрыл и вернулся на белой козе пальцы растопырив.. учитель кстати Бени и многих последышей....как надо выколупывать страну и тебе за это Звезду Героя Украины-серьезно Кучма навешал... вот ка кто так....
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06.11.2021 14:05
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і жив ди далі...якби COVID
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06.11.2021 15:22 Відповісти
По вине Звягильского на шахте Засядько погибло от взрывов газа Метана около 300 шахтеров...потому и Херой Украины...
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06.11.2021 15:24 Відповісти
вечный фима оказался не вечным и скопытился как и прочие смертные.
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06.11.2021 15:27 Відповісти
долго жил, много крови попил
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06.11.2021 15:27 Відповісти
Его отправят на родной даунбас?
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06.11.2021 15:42 Відповісти
в гробов карманов нету
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06.11.2021 15:47 Відповісти
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06.11.2021 15:50 Відповісти
Мазалтоф!
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06.11.2021 16:08 Відповісти
Люди з його масою не доживають до 45-50-ти.От жеж Фіма хитровикручений.І тут знав кому забашлять,щоб до такого віку дожити.Не здивуюсь,якщо він і ТАМ вже все порішав.
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06.11.2021 16:52 Відповісти
Туда ему и дорога ,этомуЗВЯГИЛЬСКОМУ, ворюге УКРАИНСКОГО НАРОДА и убийце многих джесятков наших доблестных шахтёров!!
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06.11.2021 16:54 Відповісти
Лучше и не скажешь!
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06.11.2021 17:03 Відповісти
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06.11.2021 17:09 Відповісти
вот оно, ліцо буржуя!
ця гнида два десятки років носило звання "старійшого" у ВР... пережило (в політиці) і кучмо, і зека...
українського в ньому НУЛЬ...
співчуттів від мене буде
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06.11.2021 17:44 Відповісти
НЕ буде*
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06.11.2021 17:45 Відповісти
в америке таких буржуёв нема
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06.11.2021 17:48 Відповісти
В бытность премьер -министром Украины 1993-94 г.г. продал весь стратегический запас авиационного керосина и
с 600 000 000 млн. долларов USA , переехал в Израиль.
Через 3 года кучма наградил его орденом и вернул ДЕПом в ВР.
После взрывов на его шахтах и погибших шахтеров прикупил виллу на берегу Женевского озера
с домочадцами репатриировался в Швейцарию ..
Однако миллиарды его не спасли.
В гробу карманов - н е т !
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06.11.2021 17:07 Відповісти
Мне известно , что Звягильский продал стратегический бензин грекам , а точнее миллиардеру Янису Вардиноянису , а бабки осели в Израиле,
это правда !

Потом Кучму обидетил и всё ок 😡
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06.11.2021 18:46 Відповісти
ОбилеТил
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06.11.2021 18:47 Відповісти
объясните - а сейчас можно в Украине умереть не от ковида?
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06.11.2021 17:30 Відповісти
Умер клептоман Звягильский
но дело его подхватил зеленый поцзедент
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06.11.2021 17:51 Відповісти
Это да , Зеля из Беней перещеголяют Звягильского 😡
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06.11.2021 18:43 Відповісти
Из контекста фразы политика древней Спарты «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды» , когда то выдернули текст "либо хорошо либо ничего"...но тот редкий случай кода можно и нужно отступить от этого принципа и вспомнить что умерший был редким мерзавцем, вором и негодяем...и еще бессменным депутатом (что его тоже характеризует) не с лучшей стороны ..да еще и от партии ригоаналов да ещи и ....героем Украины... вначале бессменным директором а потом и собственником "кладбища имени Засядько"...которое в оккупированном россиянами Донецке продолжают по полной добывать уголь.. где до оккупации через каждые 2-3 года происходили масштабные аварии и гибли шахтеры.....в 1990-5 шахтеров, в 1999 -50 шахтеров,2001 -55 погибших, 2002 -20 погибших, 2006-13 погибших, в ноябре 2007 - 101 шатер (!) больше всего за всю независимость Украины, через 2 недели 1 декабря 2007 на том же горизонте произошёл второй взрыв - 52 горняка пострадали, на следующий день 2 декабря 2007 погибли 5 горноспасателей . В марте 2015 под оккупацией взрыв метана известно о гибели 34 человек...
наконец сдохла падла...гореть ему в аду))
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06.11.2021 17:58 Відповісти
Земля ему стекловатой.
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06.11.2021 18:29 Відповісти
Виродок. Але його обрали інші виродки. А вони нікуди не ділись і привели до влади інших зелених виродків.
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06.11.2021 18:49 Відповісти
Саме так. Тодішгі 73% розумників хотіли нового життя і тому обрали 'новиє ліца' вчорашніх комуняк, що розвалили совок а тепер перекрасились і розворовують урср#2
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06.11.2021 21:44 Відповісти
Хто б ще Кучму осудив - теж шваль ще та ... З нього почався відкат України
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06.11.2021 19:07 Відповісти
О мёртвых или хорошо,или ничего куме.
-Так.Але не в цьому випадку.Горитиме в пеклi,цей покидьок.
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06.11.2021 19:10 Відповісти
Вы разводите антисемитизм !
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06.11.2021 19:39 Відповісти
Гробовщики на этой туше gовна хорошо подымутся.

Дерева на гроб уйдет немеряно.

Миллионы украинцев живут в нищете из-за того что такие мрази воровали миллиардами.

Здо)(ла одна мразь - и хорошо.
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06.11.2021 21:35 Відповісти
Желаю всем ворам-мразям отправиться следом за этой тушей прямиком в АД.
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06.11.2021 21:36 Відповісти
Помню по радио часто мелькала его фамилия когда меня в магазине просили в очереди представиться будто я их ребенок, чтобы получить по карточкам еще пару консерв и олии
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06.11.2021 21:42 Відповісти
шматок лайна
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06.11.2021 22:09 Відповісти
Мля. Хоть бы хто доброе слово сказал
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06.11.2021 22:36 Відповісти
Жаль что эта тварь умерла не на нарах.
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06.11.2021 23:05 Відповісти
земля бетоном.
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06.11.2021 23:07 Відповісти
*****.
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06.11.2021 23:24 Відповісти
Шкода. Шкода що помер своєю смертю а не від рук українців. Майже всі негідники в Україні помирають або своєю смертю або від розбірок між собою.
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07.11.2021 00:21 Відповісти
Его детки и правнуки будут платить за его художества.
Будут воздевать руки - за что нам то и то, что мы такого сделали ?
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07.11.2021 01:11 Відповісти
здохла собака
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07.11.2021 05:10 Відповісти
ОПЗЖ-это как метка русского фашиста, раба,бандюка готового ограбить всех до резинки от трусов. ОПЗЖ -зараза страшнее СПИД, короны и эболы -дитя ПартииРегионов( что гораздо более страшная зараза). Одна из больших ошибок - то, что не произвели дерегионолизацию-с запретом занимать должности , кроме грузчиков , близко не подпускать к политике и управлению. Лучше депортировать в Сибирь.
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07.11.2021 11:37 Відповісти
Минус один адепт совка и роскошной жизни за наш счет. Много пожил, в отличие от тех кого обкрадывал десятилетиями. Мразь.
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08.11.2021 01:00 Відповісти
очистил землю таки шлемазл теперь сжеч ибо коробки такого размера не найти
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08.11.2021 08:10 Відповісти
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