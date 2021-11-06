Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець

В енергетичній сфері України цього тижня було багато важливих новин, і майже всі вони негативні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише ексміністерка енергетики Ольга Буславець, описуючи події, що сталися в українській енергетиці цього тижня. Далі публікуємо її пост повністю.

" Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон. Хочеться прокинутися і побачити, що все просто наснилося.

Запаси вугілля на складах ГК ТЕС за 4 доби листопада скоротились на 37 тис.тонн і на ранок п'ятниці 5 листопада становлять 506 тис.тонн. У розрізі компаній з початку листопада запаси вугілля:

на ТЕС ДТЕК знизились на 22 тис.тонн з 415 тис.тонн до 393 тис.тонн (-5%);

на Слов'янській ТЕС "Донбасенерго" зросли на 3 тис.тонн з 30 тис. тонн до 33 тис. тонн (+10%);

на ТЕС "Центренерго" знизились на 18 тис.тонн з 98 тис.тонн до 80 тис.тонн (-18%).

На ранок п’ятниці 19 блоків ТЕС і ТЕЦ не працюють через відсутність палива, 5 енергоблоків - в аварійних ремонтах. АЕС працюють 11-ма блоками з 15-ти з навантаженням до 10000МВт.

На державних ТЕС "Центренерго" з 20 енергоблоків в роботі перебуває 6 блоків (+2 до минулого тижня), 10 заявили про відсутність палива, решта - в поточних та капітальних ремонтах.

Слов'янська ТЕС на ранок п’ятниці працює 0,5 блока навантаженням 315 МВт.

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Щодо цін:

Ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень коливаються в діапазоні 3 011-3 221 грн/МВт∙год і складають за листопад в середньому 3 109 грн/ МВт∙год для базового навантаження.

Майже всі дні спостерігався дефіцит пропозиції в періоди з 9 до 11 години ранку та з 15 до 22 години вечора.

Ціни на вугілля на європейському ринку цього тижня коливалися на позначках 147-158 долари за тонну (3847 – 4125 грн/т).

На зниження цін вплинули: зростання запасів вугілля в портах ARA, обмеження цін на вугілля на внутрішньому ринку Китаю та зниження цін на газ.

Ціни на газ на європейському ринку цього тижня - 922 доларів (24,1 тис. грн) за тисячу кубів.

Ціни додали до минулого тижня через зниження поставок "Газпрому" через газопровід Ямал, зниження транзиту через Україну, зниження температури в Південно-Західній Європі.

Ціни на електроенергію на західному кордоні України (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія) цього тижня становлять від 96 євро/МВт∙год (Польща) до 193 євро/МВт∙год (Угорщина).

Ціни на ринку, як і раніше, залежать від ситуації на ринку газу.

Також спостерігається суттєве зростання вугільної генерації, яке фактично повернулося на рівень 2018 року. Поточна вартість роботи вугільних станцій суттєво дешевша за газові ТЕС, що призводить до зворотного паливного переходу від газу до вугілля.

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Головні енергетичні новини тижня:

Цього тижня більшість новин стосувалась імпорту електроенергії з Білорусі. Що цікаво, Міненерго дуже на нього розраховувало, НКРЕКП дозволила, НЕК "Укренерго" продав перетин, НАЕК "Енергоатом" начебто домовився про поставки, а імпорт так і не пішов…

Зате 2 листопада надійшла аварійна допомога з Білорусі, кажуть, по 5 грн за кВт∙год обсягом близько 3 500 МВт·год. "Укренерго" в усьому звинуватило аварійність блоків ДТЕК Енерго, яке к свою чергу спростувало звинувачення, заявивши, що останні три місяці працює понад план, компенсуючи простій державних ТЕС та комунальних ТЕЦ.

Станом на кінець п’ятниці НАЕК "Енергоатом" заплатив НЕК "Укренерго" за перетин з Білоруссю на листопад 460 млн грн з ПДВ, але судячи з усього, веде "нерівний" бій з ТЕТ-Груп Віталія Бутенка за контракт з "Беленерго".

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Тим часом за тиждень відсутності імпорту НАЕК "Енергоатом" витратив 107 млн грн з загального рахунку на перетин по суті на фізичне блокування перетину...

Регулятор таки визнав критичну ситуацію щодо забезпечення паливом виробників електричної енергії, яка створює загрозу безпеці постачання електричної енергії та проходження ОЗП. 8 листопада НКРЕКП виносить на затвердження Тимчасовий порядок придбання допоміжної послуги для забезпечення безпеки постачання із залученням енергогенеруючого обладнання, що використовує природний газ/мазут.

Це чергове українське ноу-хау- неринковим чином закрутити схему, яка дозволить заробити лише потрібним людям. У яких ТЕЦ будуть купувати цю "послугу" понад ринкову ціну електроенергії, за якою ціною та хто буде поставляти на них газ -невідомо.

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4 листопада на нараді в Міненерго представили Прогнозний баланс електроенергіі на 2022 рік.

Найбільше вражає в цьому документі втрата логіки і зв’язку з реальністю: ТЕС в квітні-травні мають виробляти електроенергії більше, ніж взимку, та загалом імпортувати за рік рекордні 6 млн.тонн вугілля.

На 10 листопада НКРЕКП виносить на схвалення проєкти тарифів НЕК Укренерго на передачу та диспетчеризацію на 2022 рік:

Тариф на передачу пропонують затвердити на рівні 327,49 грн/МВтч (тариф на передачу на 2021 – 293,93 грн/МВтч).

На компенсації ВДЕ закладено лише 22 067, 584 млн. грн., у тому числі для приватних домогосподарств – 4 143, 584 грн. та для "ГарПок" – 17 924,0 млн. грн.

Тариф на диспетчеризацію пропонують затвердити на рівні 62,22 грн/МВтч (зараз тариф дорівнює 39,41 грн/МВтч). На допоміжні послуги закладено 16,742 млрд. грн. (як і просив НЕК "Укренерго").

На нову допоміжну послугу для газомазутних блоків витрати в проєкті тарифу не передбачено.

Серед позитивних новин цього тижня прийняття 2 листопада Парламентом у другому читанні та загалом законопроєкту №2553, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні".

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