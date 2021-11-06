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Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець

В енергетичній сфері України цього тижня було багато важливих новин, і майже всі вони негативні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише ексміністерка енергетики Ольга Буславець, описуючи події, що сталися в українській енергетиці цього тижня. Далі публікуємо її пост повністю. 

"Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 01Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 01Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 01Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон. Хочеться прокинутися і побачити, що все просто наснилося.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Запаси вугілля на складах ГК ТЕС за 4 доби листопада скоротились на 37 тис.тонн і на ранок п'ятниці 5 листопада становлять 506 тис.тонн. У розрізі компаній з початку листопада запаси вугілля:

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07на ТЕС ДТЕК знизились на 22 тис.тонн з 415 тис.тонн до 393 тис.тонн (-5%);

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07на Слов'янській ТЕС "Донбасенерго" зросли на 3 тис.тонн з 30 тис. тонн до 33 тис. тонн (+10%);

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07на ТЕС "Центренерго" знизились на 18 тис.тонн з 98 тис.тонн до 80 тис.тонн (-18%).

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10На ранок п’ятниці 19 блоків ТЕС і ТЕЦ не працюють через відсутність палива, 5 енергоблоків - в аварійних ремонтах. АЕС працюють 11-ма блоками з 15-ти з навантаженням до 10000МВт.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10На державних ТЕС "Центренерго" з 20 енергоблоків в роботі перебуває 6 блоків (+2 до минулого тижня), 10 заявили про відсутність палива, решта - в поточних та капітальних ремонтах.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10Слов'янська ТЕС на ранок п’ятниці працює 0,5 блока навантаженням 315 МВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багаті країни мають допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки, - Зеленський

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Щодо цін:

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07Ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень коливаються в діапазоні 3 011-3 221 грн/МВт∙год і складають за листопад в середньому 3 109 грн/ МВт∙год для базового навантаження.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20Майже всі дні спостерігався дефіцит пропозиції в періоди з 9 до 11 години ранку та з 15 до 22 години вечора.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07Ціни на вугілля на європейському ринку цього тижня коливалися на позначках 147-158 долари за тонну (3847 – 4125 грн/т).

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20На зниження цін вплинули: зростання запасів вугілля в портах ARA, обмеження цін на вугілля на внутрішньому ринку Китаю та зниження цін на газ.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07Ціни на газ на європейському ринку цього тижня - 922 доларів (24,1 тис. грн) за тисячу кубів.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20Ціни додали до минулого тижня через зниження поставок "Газпрому" через газопровід Ямал, зниження транзиту через Україну, зниження температури в Південно-Західній Європі.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07Ціни на електроенергію на західному кордоні України (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія) цього тижня становлять від 96 євро/МВт∙год (Польща) до 193 євро/МВт∙год (Угорщина).

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20Ціни на ринку, як і раніше, залежать від ситуації на ринку газу.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 10Також спостерігається суттєве зростання вугільної генерації, яке фактично повернулося на рівень 2018 року. Поточна вартість роботи вугільних станцій суттєво дешевша за газові ТЕС, що призводить до зворотного паливного переходу від газу до вугілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Головні енергетичні новини тижня:

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 32Цього тижня більшість новин стосувалась імпорту електроенергії з Білорусі. Що цікаво, Міненерго дуже на нього розраховувало, НКРЕКП дозволила, НЕК "Укренерго" продав перетин, НАЕК "Енергоатом" начебто домовився про поставки, а імпорт так і не пішов…

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 32Зате 2 листопада надійшла аварійна допомога з Білорусі, кажуть, по 5 грн за кВт∙год обсягом близько 3 500 МВт·год. "Укренерго" в усьому звинуватило аварійність блоків ДТЕК Енерго, яке к свою чергу спростувало звинувачення, заявивши, що останні три місяці працює понад план, компенсуючи простій державних ТЕС та комунальних ТЕЦ.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 32Станом на кінець п’ятниці НАЕК "Енергоатом" заплатив НЕК "Укренерго" за перетин з Білоруссю на листопад 460 млн грн з ПДВ, але судячи з усього, веде "нерівний" бій з ТЕТ-Груп Віталія Бутенка за контракт з "Беленерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь заявила про початок експорту електроенергії в Україну

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20Тим часом за тиждень відсутності імпорту НАЕК "Енергоатом" витратив 107 млн грн з загального рахунку на перетин по суті на фізичне блокування перетину...

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 32Регулятор таки визнав критичну ситуацію щодо забезпечення паливом виробників електричної енергії, яка створює загрозу безпеці постачання електричної енергії та проходження ОЗП. 8 листопада НКРЕКП виносить на затвердження Тимчасовий порядок придбання допоміжної послуги для забезпечення безпеки постачання із залученням енергогенеруючого обладнання, що використовує природний газ/мазут.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20Це чергове українське ноу-хау- неринковим чином закрутити схему, яка дозволить заробити лише потрібним людям. У яких ТЕЦ будуть купувати цю "послугу" понад ринкову ціну електроенергії, за якою ціною та хто буде поставляти на них газ -невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна просить аварійну допомогу в Білорусі, то не можна говорити, що ми готові до опалювального сезону, - нардепка "Голосу" Совсун

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 324 листопада на нараді в Міненерго представили Прогнозний баланс електроенергіі на 2022 рік.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20Найбільше вражає в цьому документі втрата логіки і зв’язку з реальністю: ТЕС в квітні-травні мають виробляти електроенергії більше, ніж взимку, та загалом імпортувати за рік рекордні 6 млн.тонн вугілля.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 04На 10 листопада НКРЕКП виносить на схвалення проєкти тарифів НЕК Укренерго на передачу та диспетчеризацію на 2022 рік:

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07Тариф на передачу пропонують затвердити на рівні 327,49 грн/МВтч (тариф на передачу на 2021 – 293,93 грн/МВтч).

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20На компенсації ВДЕ закладено лише 22 067, 584 млн. грн., у тому числі для приватних домогосподарств – 4 143, 584 грн. та для "ГарПок" – 17 924,0 млн. грн.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 07Тариф на диспетчеризацію пропонують затвердити на рівні 62,22 грн/МВтч (зараз тариф дорівнює 39,41 грн/МВтч). На допоміжні послуги закладено 16,742 млрд. грн. (як і просив НЕК "Укренерго").

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 20На нову допоміжну послугу для газомазутних блоків витрати в проєкті тарифу не передбачено.

Події в українській енергетиці цього тижня нагадують страшний сон, - ексміністерка енергетики Буславець 47 Серед позитивних новин цього тижня прийняття 2 листопада Парламентом у другому читанні та загалом законопроєкту №2553, який передбачає зміну системи обліку газу з об'ємних одиниць на енергетичні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, – ексміністерка енергетики Буславець

Автор: 

енергетика (2576) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+23
Когда страна избирает своим президентом клоуна, то все в стране превращается в цирк
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06.11.2021 13:48
+14
яких вам ще реформ не вистачає?
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06.11.2021 13:49
+11
В Ад. Клоун злой, мстительный и мерзопакостный. Мал клоп, да вонюч.
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06.11.2021 14:02
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06.11.2021 13:40 Відповісти
Когда страна избирает своим президентом клоуна, то все в стране превращается в цирк
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06.11.2021 13:48 Відповісти
В Ад. Клоун злой, мстительный и мерзопакостный. Мал клоп, да вонюч.
показати весь коментар
06.11.2021 14:02 Відповісти
ay_poltava@AyPoltava

https://twitter.com/AyPoltava/status/1456959213926764551 3 ч





Худоба ж хотіла пожити ка в кінокомедії, от і дочекались.
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06.11.2021 17:33 Відповісти
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07.11.2021 09:50 Відповісти
Я звіско в казки не вірю. Але є крапля надії на те що це реальна заруба з Ахметовим. І тут гра в "хто кого" де гравці ризикують практично всім. І якщо гравці таки договоряться мирно то можна забути про те що хоть щось в цій країні зміниться на краще як мінімум до кінця каденції теперішньої влади.
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06.11.2021 13:48 Відповісти
Попустительство и продажность прошлых президентов привели к нынешнему положению - или народ как дойная корова для олигархов, или олигархи со своей жадностью в узде у государства.
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06.11.2021 14:19 Відповісти
Попустительство и продажность избирателей привели к нынешнему положению - или народ как дойная корова для олигархов, или олигархи со своей жадностью в узде у государства.
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06.11.2021 17:16 Відповісти
Почему зелеблюдки не закупили уголь для ГОУДАРСТВЕННЫХ ТЭЦ?
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07.11.2021 10:09 Відповісти
яких вам ще реформ не вистачає?
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06.11.2021 13:49 Відповісти
Если еще началось , а морозов еще и не было , - То что будит при -15?
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06.11.2021 13:51 Відповісти
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06.11.2021 13:52 Відповісти
Фу, лять! малороси і справді братья кацапів
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06.11.2021 13:56 Відповісти
Как Влодьке Ссанычу в жопу вставили свечу.
Ты гори, гори свеча у Валодьки Ссаныча.
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06.11.2021 13:59 Відповісти
А де ж прутень? Він би додав ваги.
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06.11.2021 14:00 Відповісти
То что она называет позитивом нормальные люди зовут феерическим пиз...цом.
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06.11.2021 14:01 Відповісти
В бульбофюрера уже начал Гундосик закупать. Как немецкая актриса, готов принимать со всех сторон, лишь бы уседеть на троне. Мразь.
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06.11.2021 14:04 Відповісти
Вкратце пересказ- Угля нет, ТЭЦ стоят из-за отсутствия угля. Дерутся за право поставлять электроэнергию из Белоруссии.
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06.11.2021 14:05 Відповісти
не замарачивайтесь ---зато доллар падает .. и "..системи обліку змінили.."
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06.11.2021 14:06 Відповісти
Отлично.Это же вредно для природы уголь.Переходим на ветро и солнечную энергетику.
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06.11.2021 14:12 Відповісти
А если ЗЕ к херу динамо-машину привязать, то вобще и продавать электроэнергию можно будет.
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06.11.2021 14:19 Відповісти
телевизор можно смотреть и при свечах
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06.11.2021 14:34 Відповісти
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06.11.2021 17:21 Відповісти
Якби ж то ця пані теж не була причетна до того, що нині відбувається. Спочатку Данилюк, тепер Буславець. Завтра Шмигаля попруть - схоже заговорить і він. Зелене гівно лає інше зелене гівно, коли його відсувають від корита.
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06.11.2021 14:45 Відповісти
https://unhide.net/unhide-card/buslavec-olga-anatolevna
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06.11.2021 16:17 Відповісти
Енергосистема Україна має бути повністю націоналізована. Вже навіть діти розуміють що олігархи які заволоділи за безцінь електростанціями, газовими свердловинами та засобами доставки (трубами) грабують населення і блокують розвиток економіки.
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06.11.2021 14:55 Відповісти
ЦентрЭнерго. И шо?
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06.11.2021 17:20 Відповісти
За бубачку голосуйте. Он исполнит все шариковские мечты.
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07.11.2021 10:11 Відповісти
********** колінно-ліктьову позу зберігає, але тепер дупою в бік енергогодувальника Лукашенка)
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06.11.2021 16:31 Відповісти
События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец
Ты так сильно не расстраивайся аппетит пропадет. У твоего хозяина все в шоколаде и косточку со своего стола он кинет тебе.
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06.11.2021 16:53 Відповісти
тебе зеля уже дал смоктануть?
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06.11.2021 19:15 Відповісти
Все ТЭС кому принадлежат? Ахметову, т.е. они частные. Вот пусть он и думает, как их угольком загрузить. Не может, национализировать. Всё!
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06.11.2021 18:45 Відповісти
Где вас таких тупых набирают. В каких то зелебурсах?
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07.11.2021 10:12 Відповісти
 
 