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51-річному уродженцю Херсона загрожує до 10 років позбавлення волі через спробу підпалу приміщення Офісу омбудсмена та Верховного Суду

51-річному уродженцю Херсона загрожує до 10 років позбавлення волі через спробу підпалу приміщення Офісу омбудсмена та Верховного Суду

Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо навмисних підпалів приміщень державних органів у столиці України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, 51-річний уродженець Херсона 26 серпня вдень кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розташованого на вул. Орлика.

Зазначається, що зловмисник "чітко спланував зазначені злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя". Він пересувався на моноколесі.

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"Мотивом зазначених злочинів стало його невдоволення діяльністю державних органів щодо вирішення його особистих сімейних проблем", - зазначено в повідомленні.

За результатами проведеного досудового розслідування чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Діями зловмисника завдано збитків на суму майже 100 тис. грн. До обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

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Судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік осудний. Наразі він перебуває під вартою.

Верховний Суд (1187) Київ (19405) омбудсмен (471) підпал (667) прокуратура (3666) в'язниця (439)


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Довели человека...
Это вам не гранатами угрожать, тут дело серьёзное.
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06.11.2021 13:58 Відповісти
Вы лучше опишите что случилось с ним то есть что его довело до этой ситуации. Скорее всего он правильно поступил, скорее всего нужно ещё и генпрокуратуру ему было сжечь до тла. Это государство, то есть несколько десятков человек которые портят жизнь другим десяткам миллионов человек, заслуживает на гораздо большее наказание чем бутылка с керосином под дверь.
Правильно сделал!
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06.11.2021 14:07 Відповісти
Омбудсмен Людмила спасайте от срока человека, не только наркокурьеры сидящие в Таиланде нуждаются в вашей помощи.
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06.11.2021 14:32 Відповісти
10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения .-И :Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене.- Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства (!).
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06.11.2021 15:44 Відповісти
За убийство дают 8 лет
Дверь поджог-10.
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06.11.2021 20:01 Відповісти
А мэрам - сепарам которые провели референдум для гиркиных- под заставу отпустили.
И убийц депутатов типа Лозинского меньше дали. А тех кто на авто пьяным сбил людей насмерть- условно.
А тут- 10 лет за попытку...
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06.11.2021 21:53 Відповісти
 
 