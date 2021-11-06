Корбан про позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Розумієте, у чому хитрість?
Зараз у олігарха Ігоря Коломойського з'явилася можливість пред'явити "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не був оцінений.
Про це колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"(Коломойським. - Ред.) був відсуджений обсяг газу, але не оцінений. І ось зараз у нього з'явилася можливість це пред'явити. Він створив заборгованість "Укрнафти" перед державою, абсолютно навмисне – прибуток вивів, а не сплатив податки. А тепер, щоб не було заборгованості "Укрнафти" перед бюджетом, "Нафтогаз" отримує гроші від уряду за рахунок майбутнього видобутку та погашає борг "Укрнафти". Ось така схема. Якщо ви візьмете текст закону, то самі переконаєтесь у цьому. Це прокачування грошей", - пояснюэ Корбан.
Далі журналістка процитувала слова депутата "Слуги народу" Нагорняка: ""Нафтогаз" отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО (публічних спеціальних зобов'язань при закупівлі газу), визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нараховано податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд. грн.. Потім "Нафтогаз" має сплатити "Укрнафті" за 2,06 млрд. куб. грн). З цих коштів "Укрнафта" погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн)".
На це Корбан відповів: "Ось бачите, вони розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Подивіться ціну газу 2006 року. (...) За тисячу кубів 315 гривень. А тепер порівняйте різницю між цією ціною та тисячею доларів за тисячу кубів. І начебто це не Коломойському гроші повертають, а "Укрнафті". Але якби ця сума зайшла, то йому зараз попер би прибуток".
На зауваження журналістки, що гроші Коломойському минулого року передали спеціальним законом, а в ці дні він позивається знову за ці обсяги газу, Корбан відповів: "Мабуть, закон ухвалили, але не реалізували його. Все-таки пандемія коронавірусу, велике будівництво, де ж тут узяти зайві гроші, ще й такі. І що робить зараз Коломойський? Він каже: "Ні, ні, ви ж мені винні 2 мільярди кубів газу, а не гроші. І коли ви ухвалювали закон, газ коштував триста доларів, а зараз тисячу, тому переухвалюйте закон". Розумієте, у чому хитрість?"
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
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Журналисты обнаружили мошенника, выдающего себя за помощника главы Офиса президента Андрея Ермака. Им оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования
Постмодернизм в чистом виде=)
"Иногда проще убить, чем прокормить"
Але держава у обличчі ЗЕ надто слабка перед коломойським.
Головний ворог то Порошенко, який спонсорує різні благодійні фонди.
А от ахмєтов, коломойський і решта персонажів, які крадуть в українців - хороші люди.
Ви чого очікували від Порошенка ? Що він, як Джин із казки про Алладина, побудує в пустелі, яку лишив януковищ, квітуче царство ?
Після януковища лишилась пустка і війна.
Що ви ото мелете. Майте совість.
Не вибріхуйтесь під моїми коментами.
Мені вже набридло слухати ваші ботські нісенітниці.
большей свиньи чем БаблоМойский свет не видывал !
А ті змели харчі зі столу, і кажуть "Порошенко з'їв".
зато всю страну спокойно нагнули постановой кабмина)))
почувствуйте разницу как говорится
выдать Бенячке гривнями по тому курсу газа, когда от клал на хранение и пусть ****..т с Богом, а иначе - будет большая буча, и Минора-центр не спасет, и Блинкин не поможет......