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Новини
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Корбан про позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Розумієте, у чому хитрість?

Корбан про позов

Зараз у олігарха Ігоря Коломойського з'явилася можливість пред'явити "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не був оцінений.

Про це колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"(Коломойським. - Ред.) був відсуджений обсяг газу, але не оцінений. І ось зараз у нього з'явилася можливість це пред'явити. Він створив заборгованість "Укрнафти" перед державою, абсолютно навмисне – прибуток вивів, а не сплатив податки. А тепер, щоб не було заборгованості "Укрнафти" перед бюджетом, "Нафтогаз" отримує гроші від уряду за рахунок майбутнього видобутку та погашає борг "Укрнафти". Ось така схема. Якщо ви візьмете текст закону, то самі переконаєтесь у цьому. Це прокачування грошей", - пояснюэ Корбан.

Далі журналістка процитувала слова депутата "Слуги народу" Нагорняка: ""Нафтогаз" отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО (публічних спеціальних зобов'язань при закупівлі газу), визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нараховано податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд. грн.. Потім "Нафтогаз" має сплатити "Укрнафті" за 2,06 млрд. куб. грн). З цих коштів "Укрнафта" погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книга про махінації Коломойського щодо виведення грошей з України буде опублікована у США в листопаді

На це Корбан відповів: "Ось бачите, вони розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Подивіться ціну газу 2006 року. (...) За тисячу кубів 315 гривень. А тепер порівняйте різницю між цією ціною та тисячею доларів за тисячу кубів. І начебто це не Коломойському гроші повертають, а "Укрнафті". Але якби ця сума зайшла, то йому зараз попер би прибуток".

На зауваження журналістки, що гроші Коломойському минулого року передали спеціальним законом, а в ці дні він позивається знову за ці обсяги газу, Корбан відповів: "Мабуть, закон ухвалили, але не реалізували його. Все-таки пандемія коронавірусу, велике будівництво, де ж тут узяти зайві гроші, ще й такі. І що робить зараз Коломойський? Він каже: "Ні, ні, ви ж мені винні 2 мільярди кубів газу, а не гроші. І коли ви ухвалювали закон, газ коштував триста доларів, а зараз тисячу, тому переухвалюйте закон". Розумієте, у чому хитрість?"

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Також читайте: Позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ

Автор: 

Коломойський (3121) Корбан (189) Нафтогаз (4405) Укрнафта (928)


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Топ коментарі
+16
Щоб виконати всі ваші забаганки і чарівної палички буде замало.
Ви чого очікували від Порошенка ? Що він, як Джин із казки про Алладина, побудує в пустелі, яку лишив януковищ, квітуче царство ?
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06.11.2021 14:44
+13
Розуміємо.
Але держава у обличчі ЗЕ надто слабка перед коломойським.
Головний ворог то Порошенко, який спонсорує різні благодійні фонди.

А от ахмєтов, коломойський і решта персонажів, які крадуть в українців - хороші люди.
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06.11.2021 14:15
+11
Та не треба оцих ваших вивертів самосвідомості.
Після януковища лишилась пустка і війна.
Що ви ото мелете. Майте совість.
Не вибріхуйтесь під моїми коментами.
Мені вже набридло слухати ваші ботські нісенітниці.
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06.11.2021 15:15
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Мошенник выдает себя за помощника Ермака, - расследование

Журналисты обнаружили мошенника, выдающего себя за помощника главы Офиса президента Андрея Ермака. Им оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования

Постмодернизм в чистом виде=)
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06.11.2021 14:12 Відповісти
Щоб єврей та не обдурив славну українську державу? Та коли таке було?
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06.11.2021 14:15 Відповісти
А чим той шахай відрізняється від Єрмака? Не зовнішньо, зрозуміло.
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06.11.2021 15:13 Відповісти
Бенячка и его ЗЕльоная кукла забіли хорошую поговорку6

"Иногда проще убить, чем прокормить"
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06.11.2021 19:23 Відповісти
Розуміємо.
Але держава у обличчі ЗЕ надто слабка перед коломойським.
Головний ворог то Порошенко, який спонсорує різні благодійні фонди.

А от ахмєтов, коломойський і решта персонажів, які крадуть в українців - хороші люди.
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06.11.2021 14:15 Відповісти
Хто заважав минулій влади притягнути ахмєтова коломойського фірташа і іншу погань,і хто принудив минулу владу довести до зубожіння пенсіонерів,підняти пенсійний вік і стаж,підняти комуналку у рази ,обесцінити гривну з 8грдо 28грн за долар,і подарувати нафтопровід мудачуку. ХТО ТОЙ ХТО ЗАВАЖАВ?
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06.11.2021 14:24 Відповісти
Щоб виконати всі ваші забаганки і чарівної палички буде замало.
Ви чого очікували від Порошенка ? Що він, як Джин із казки про Алладина, побудує в пустелі, яку лишив януковищ, квітуче царство ?
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06.11.2021 14:44 Відповісти
Що я міг очікувати від олігарха який прийшов на крові майдану призначений фірташем ахмєтовим коломойським і іншими ? Та нічого,тому за нього не голосував і у 2014р і у 20919 і у 2025р не буду бо будучи при владі більшість життя він причетний до нашого зубожіння і повинен відповідати.
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06.11.2021 14:52 Відповісти
Та не треба оцих ваших вивертів самосвідомості.
Після януковища лишилась пустка і війна.
Що ви ото мелете. Майте совість.
Не вибріхуйтесь під моїми коментами.
Мені вже набридло слухати ваші ботські нісенітниці.
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06.11.2021 15:15 Відповісти
До речі Порошенко прийшов коли долар після втечі Овоча був вже 13-14 грн., а вже до 28 грн. впустив пограбований Коломойським ПриватБанк
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06.11.2021 14:49 Відповісти
35 років то плата за збитковий Пенсійний фонд, у який ви не сплачуєте податки роками, а все інше ви правильно сказали. Якби не шахрайські схеми коломойського, які показали, як можна жити на широку ногу і не сплачувати податки, можливо і інші структури вели себе трохи стриманіше
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06.11.2021 15:18 Відповісти
придурок, а кто этой запрещает? кто то сидит? только беня карманы набивает
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06.11.2021 19:12 Відповісти
вот давайте как Бенячка отдельно, а "прочие персонажи" - отдельно

большей свиньи чем БаблоМойский свет не видывал !
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06.11.2021 19:25 Відповісти
Єдина країна, яка перемогла, скажу толерантно, нєдоізраїльтян - Вірменія... Там нєдоізраїльтяни не приживаються.. Бо їх там взувають так, як вони нас тут
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06.11.2021 14:29 Відповісти
Несмотря на то, что Windows XP уже 20 лет, эта операционная система по-прежнему пользуется популярностью. Мы уже писали, что она установлена почти на 0,6% компьютеров мира. Но есть страна, где она по-прежнему занимает лидерство на рынке. Нет, это не Россия. Это Армения.
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06.11.2021 15:37 Відповісти
Увесь фокус у тому що країною Україна керують/ворують жиди.
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06.11.2021 15:08 Відповісти
Хитрість в Тому , що цьому нема кінця і края .Перша , коли тобі обіцяють те , що ти Хочеш. А друга те , що хоче той , що Обіцяє собі і переважає друге, що ближче до Тіла.
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06.11.2021 15:18 Відповісти
Корбан , Коломойский/ Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Абрамович-который бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Куницкий, Суркисы ,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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06.11.2021 15:53 Відповісти
одні ''українці'' нами керують, нас обкрадають, а ми терпимо і чекаємо манни з небес. Метод один: все відібрати і копняка під зад без права в'їзду в Україну пожиттєво навіть родичам 5-го покоління.
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21.07.2022 10:23 Відповісти
Беня целую Америку обул на пол триллиона долларов,о то какой то Нафтогаз...
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06.11.2021 15:54 Відповісти
Хотіли жити "по приколу", пустили в хату шахраїв.
А ті змели харчі зі столу, і кажуть "Порошенко з'їв".
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06.11.2021 15:56 Відповісти
в крематорий
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06.11.2021 16:00 Відповісти
Коболев же плохой был...выиграл в пользу Украины и Нафтогаза миллиарды долларов по Стокгольмскому Арбитражу и заплатил налог бешенный в бюджет страны...и компания процветала в целом...Сейчас сыночек Натальи Витренко вас разденет до гитки...стадо 73 % баранов....и правильно сделает...
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06.11.2021 16:01 Відповісти
во как интересно))) всей вр и кабмином не могут нагнуть одного человека - оказывается он можем ВР указывать какой закон отменять, а какой принимать)))

зато всю страну спокойно нагнули постановой кабмина)))

почувствуйте разницу как говорится
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06.11.2021 16:03 Відповісти
Не чуваки ...это все происки Байдена Госдепа и Петра Порошенко...
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06.11.2021 16:05 Відповісти
Хитрость в том,что в Украине при власти евреи постоянно.
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06.11.2021 16:18 Відповісти
Состояние Илана Маска за 2020 год составляло 107 ярдов долларов,за этот год Маск вырос до 206 ярдов....,это зависть я этим качеством не владею...а радость за умного Чувака...
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06.11.2021 16:21 Відповісти
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06.11.2021 16:24 Відповісти
Не понимаете вы юмора и сатиры в политике....Мне вас жаль ...чесслово...
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06.11.2021 16:32 Відповісти
Гениальная логика Корбана, если ты положил в банк 10к баксов в 2013 году и пришёл за ними сегодня, то тебе могут сказать - извини брат, баксов нет отдадим в гривне.. по курсу 2013 года🤣
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06.11.2021 16:44 Відповісти
Ну,баксами брали - баксами треба і віддавати...Але Ваша логіка цілком слушна,Коломою треба сказати - ізвіні,брат,дочекаємось поки ціна на газ упаде і тоді віддамо гроші...Тільки от ті,що можуть так сказати з ним в долі без сумніву...
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06.11.2021 17:24 Відповісти
Ну по этой логике в банке тебе тоже могут так ответить. Коломойский тут с точки зрения закона абсолютно прав, другой вопрос моральный, своими действиями он ставит под угрозу нац безопасность страны. Но это по факту не его проблемы.
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06.11.2021 17:30 Відповісти
как посчитать - так и будет

выдать Бенячке гривнями по тому курсу газа, когда от клал на хранение и пусть ****..т с Богом, а иначе - будет большая буча, и Минора-центр не спасет, и Блинкин не поможет......
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06.11.2021 19:29 Відповісти
Прочитай мой первый пост про доллары, если тебя так расчитают ты будешь с этим согласен? Нет, ты будешь возмущаться и пойдёшь в суд, и ты будешь прав. Но так как это сейчас не твои деньги, а коломойского тебе плевать на закон и здравый смысл.
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06.11.2021 20:04 Відповісти
Коломой дочекався найвищої ціни на газ і пред"явив Україні рахунок...Це боротьба Зєлі з олігархами на практиці...
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06.11.2021 17:17 Відповісти
Пересчитают пусть тот долг с учетом набежавших процентов. Как кредит для государства. А не объемом газа.
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06.11.2021 18:08 Відповісти
Мда, Беня не меценат, главное для него это деньги, так кидануть зебилов, даже тех, кто работает на его предприятиях и по его указу голосовал за марионетку.
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06.11.2021 18:12 Відповісти
да лошары комуналкой заплатят любые прихоти бени)))) тупость нашего народа выгоняется быстрее финансово
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06.11.2021 19:09 Відповісти
Подайте сюда сметунов
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06.11.2021 22:37 Відповісти
Пишут,пишут,пишут,но я ещё не видел меценатов,которые свою землю или квартиру продавали бы по цене 90х годов.
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21.07.2022 14:41 Відповісти
 
 