Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко

Найближчим часом Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірусну хворобу. Препарат використовується відразу при появі перших симптомів.

Про це під час зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.

"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.

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За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.

Як повідомлялося, в Україні розпочинаються клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу.

Окрім того, компанія Pfizer заявила, що її нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті. Препарат називається Paxlovid. Його ефективність досліджували на групі із 1881 особи. За перші 28 днів випробувань серед пацієнтів, які отримували справжні ліки, не зафіксували жодного випадку смерті. У групі, яка приймала плацебо, померло 10 осіб.

Серед людей, які почали приймати Paxlovid упродовж трьох днів після появи симптомів, госпіталізували лише 0,8%. А ось серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 7%.

Зараз компанія готує документи до FDA США для отримання дозволу на використання PAXLOVID.