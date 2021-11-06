Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко
Найближчим часом Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірусну хворобу. Препарат використовується відразу при появі перших симптомів.
Про це під час зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.
"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.
За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.
Як повідомлялося, в Україні розпочинаються клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу.
Окрім того, компанія Pfizer заявила, що її нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті. Препарат називається Paxlovid. Його ефективність досліджували на групі із 1881 особи. За перші 28 днів випробувань серед пацієнтів, які отримували справжні ліки, не зафіксували жодного випадку смерті. У групі, яка приймала плацебо, померло 10 осіб.
Серед людей, які почали приймати Paxlovid упродовж трьох днів після появи симптомів, госпіталізували лише 0,8%. А ось серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 7%.
Зараз компанія готує документи до FDA США для отримання дозволу на використання PAXLOVID.
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«За день у нас може бути восьмеро-десятеро нових пацієнтів. Частину людей виписуємо, якщо стан здоров'я сприяє. За весь час, поки я працюю в умовах ковідного відділення, не прийняла жодного вакцинованого. Усі люди, яких ви бачили, - нещеплені. Так, я чула, що такі випадки, коли вакциновані потрапляли в лікарні з COVID-19, були. Але сама їх не бачила. Також треба зважати, що вакцинація не дає 100% гарантії не захворіти. Так було, є й буде. Але водночас вакцина значно збільшує ваші шанси легше перенести хворобу. Тому не ігноруйте вакцинацію. Бо може настати момент, коли пацієнтів стане дуже, дуже багато. І ми почнемо їх сортувати. Тоді мені як лікарці доведеться обирати: хто отримає кисневу терапію, а хто ні. А я дуже такого не хочу. Не хотіла б, щоб мені доводилося робити такий вибір», - втомлено каже Ольга, лікар ковідного відділення. https://tyzhden.ua/Pandemic/253547
И только по одной причине - идиоты у власти и ставят безмозглых на коменты!
Восле вноса бредятины идиотами, воспринимать полезную информацию нарід не способен.
Все, как в притче про пастушка и волков.
"Україна найближчим часом закупить нові ліки прямої дії від коронавірусу"
Да уж... перешли, а проблемы те же.
Говорили про участь у клінічних дослідженнях експериментальних пігулок.
Яка купівля ? Їх мають постачати безплатно.
Нехай платно, як ви кажете, по 20 доларів.
Читали, що в нас протермінувалось 500 тисяч доз ?
Помножите на 20 ?
Оце українці просрали грошенят..
при "дельте" первые признаки почти размыты (т.е. очень похожи на некоторые другие болезни)
а через 3-5 дней может быть поздно что-то пить (тем более это что-то еще надо купить-достать)
главное что должен был сказать ляшка - это НЕ замена прививкам... это ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ уже заболевшего (для облегчения течения болезни)
или я шото не понял ???
Фактором будет курточка как у Степанова? Бла-бла-бла, когда уже десятки тысяч смертей...
https://pharmaphorum.com/news/pfizers-pill-cuts-covid-deaths-and-hospitalisations-by-90/
Что мешает получить лицензию и производить?? Или зачем такие сложности ..да??
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/
https://thedialogue.co.in/article/xUzw6XHHop9nYzFt8Crf/as-cases-spike-up-govt-prescribes-ivermectin-to-general-public-for-protection-from-corona-