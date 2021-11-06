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Новини Коронавірус і карантин
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Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко

Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко

Найближчим часом Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірусну хворобу. Препарат використовується відразу при появі перших симптомів.

Про це під час зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.

"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу розпочалися у Харкові, - МОЗ

За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.

Як повідомлялося, в Україні розпочинаються клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу.

Окрім того, компанія Pfizer заявила, що її нові таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації та смерті. Препарат називається Paxlovid. Його ефективність досліджували на групі із 1881 особи. За перші 28 днів випробувань серед пацієнтів, які отримували справжні ліки, не зафіксували жодного випадку смерті. У групі, яка приймала плацебо, померло 10 осіб.

Серед людей, які почали приймати Paxlovid упродовж трьох днів після появи симптомів, госпіталізували лише 0,8%. А ось серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 7%.

Зараз компанія готує документи до FDA США для отримання дозволу на використання PAXLOVID.

ліки (1311) МОЗ (5389) перевірка (1229) сертифікат (426) Ляшко Віктор (1511) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Понеслось... Таблетки, капли, свечи...
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06.11.2021 14:38
+3
Певно про антибіотики свого часу теж так би писали, якби у ті часи був інтернет. А тепер без них - нікуди.
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06.11.2021 14:40
+3
А зачем покупать...если компания Merck уже пошла еще дальше, заключив https://pharmaphorum.com/news/merck-takes-further-steps-to-expand-access-to-oral-covid-pill/ сделку с поддерживаемым ООН патентным пулом лекарственных средств (MPP) о предоставлении бесплатных лицензий компаниям-дженерикам, которые могут производить молнупиравир в 105 странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру.
https://pharmaphorum.com/news/pfizers-pill-cuts-covid-deaths-and-hospitalisations-by-90/

Что мешает получить лицензию и производить?? Или зачем такие сложности ..да??
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06.11.2021 15:41
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А смысл? Вакцинированные практически не залетают под кислород, а антиваксеры что вакцину, что лекарства будут игнорировать, т.к. у них другой интерес - истерика сама по себе, а не спасение от чего-либо.
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06.11.2021 14:34 Відповісти
когда хреново, то будут жрать все таблетки, что дадут.
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06.11.2021 14:39 Відповісти
ось тільки ці таблетки навряд що допоможуть тим, хто вже потрапив до реанімації
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06.11.2021 14:42 Відповісти
З київської лікарні № 3, Стас Козлюк записав:

«За день у нас може бути восьмеро-десятеро нових пацієнтів. Частину людей виписуємо, якщо стан здоров'я сприяє. За весь час, поки я працюю в умовах ковідного відділення, не прийняла жодного вакцинованого. Усі люди, яких ви бачили, - нещеплені. Так, я чула, що такі випадки, коли вакциновані потрапляли в лікарні з COVID-19, були. Але сама їх не бачила. Також треба зважати, що вакцинація не дає 100% гарантії не захворіти. Так було, є й буде. Але водночас вакцина значно збільшує ваші шанси легше перенести хворобу. Тому не ігноруйте вакцинацію. Бо може настати момент, коли пацієнтів стане дуже, дуже багато. І ми почнемо їх сортувати. Тоді мені як лікарці доведеться обирати: хто отримає кисневу терапію, а хто ні. А я дуже такого не хочу. Не хотіла б, щоб мені доводилося робити такий вибір», - втомлено каже Ольга, лікар ковідного відділення. https://tyzhden.ua/Pandemic/253547
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06.11.2021 14:49 Відповісти
Це дуже погано, що пані Ольга втомлена, з цим треба шось робити. А у наші лікарні попадоають і вациновані і невакциновані. І пропорціі їх приблизно 50\50 ( процентному співвідношені). Робити чи не робити вакцини - справа кожного і вибір кожного особисто. ******* вакцини абсолютно не захищають від захворювання на ковід і легше чи ні протікає хвороба також на стадіі вивчення (наразі обіцють на 60% легше). Експеримент по вивченню дії нових типів вакциин досі триває.
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06.11.2021 23:31 Відповісти
Понеслось... Таблетки, капли, свечи...
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06.11.2021 14:38 Відповісти
Певно про антибіотики свого часу теж так би писали, якби у ті часи був інтернет. А тепер без них - нікуди.
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06.11.2021 14:40 Відповісти
Да понеслось.
И только по одной причине - идиоты у власти и ставят безмозглых на коменты!

Восле вноса бредятины идиотами, воспринимать полезную информацию нарід не способен.

Все, как в притче про пастушка и волков.
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06.11.2021 17:31 Відповісти
Це як, через клізму?
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06.11.2021 14:42 Відповісти
Может немного по-другому?
"Україна найближчим часом закупить нові ліки прямої дії від коронавірусу"
Да уж... перешли, а проблемы те же.
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06.11.2021 14:43 Відповісти
Що це за Ліки ?
Говорили про участь у клінічних дослідженнях експериментальних пігулок.
Яка купівля ? Їх мають постачати безплатно.
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06.11.2021 14:46 Відповісти
Вакцини тоже поставляют не бесплатно. Только Модерну нам подарили. За остальные вакцины Украина платила из бюджета. Это колят бесплатно, а так она денег стоит. около 20 долларов за укол.
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06.11.2021 14:54 Відповісти
Я чула інші суми.
Нехай платно, як ви кажете, по 20 доларів.
Читали, що в нас протермінувалось 500 тисяч доз ?
Помножите на 20 ?
Оце українці просрали грошенят..
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06.11.2021 15:18 Відповісти
лучше бы вы суки себе купили фонарь и верёвку "прямои дии". результат не замедлил сказаться и был бы много полезнее для народа
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06.11.2021 14:50 Відповісти
Що "воно" там закупить, все вже давно законкрактовано США,Канадою,Австралією(дозвіл на використання вже є) та Євросоюзом (чекають на дозвіл від ЕМА). Вільних потужностей просто немає.
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06.11.2021 15:09 Відповісти
принимать при первых признаках болезни...
при "дельте" первые признаки почти размыты (т.е. очень похожи на некоторые другие болезни)
а через 3-5 дней может быть поздно что-то пить (тем более это что-то еще надо купить-достать)
главное что должен был сказать ляшка - это НЕ замена прививкам... это ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ уже заболевшего (для облегчения течения болезни)
или я шото не понял ???
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06.11.2021 15:24 Відповісти
Не замена прививкам. Сравнение лекарств от заражения и при самой болезни это как презерватив с абортом сравнивать.
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06.11.2021 15:30 Відповісти
"По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов."
Фактором будет курточка как у Степанова? Бла-бла-бла, когда уже десятки тысяч смертей...
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06.11.2021 15:28 Відповісти
А мне вот жалко людей которым дали "плацебо" и они умерли. Можно было и им дать эту таблетку.
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06.11.2021 15:33 Відповісти
Не ведаем какую сеть себе плетем, единожды солгав. Единожды солгав всему миру, вынужден лгать всю оставшуюся жизнь.
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06.11.2021 15:33 Відповісти
А зачем покупать...если компания Merck уже пошла еще дальше, заключив https://pharmaphorum.com/news/merck-takes-further-steps-to-expand-access-to-oral-covid-pill/ сделку с поддерживаемым ООН патентным пулом лекарственных средств (MPP) о предоставлении бесплатных лицензий компаниям-дженерикам, которые могут производить молнупиравир в 105 странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру.
https://pharmaphorum.com/news/pfizers-pill-cuts-covid-deaths-and-hospitalisations-by-90/

Что мешает получить лицензию и производить?? Или зачем такие сложности ..да??
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06.11.2021 15:41 Відповісти
Распил бабла и откаты
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06.11.2021 21:57 Відповісти
Якось пам'ятається, може хто й забув, як привезли відро води із святого Гангу по ціні вище оригінального препарату! Чи придбає Лшко пальтішко, за чверть лимона? Або, хто там смотрящій за мінздравом, в реалії.
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06.11.2021 15:52 Відповісти
Фармацевты не спят! Начинается новый этап выкачки бабок - хлобыстнул, заснул и...... не проснулся и никто не отвечает. Обязывать принимать никто же не будет, как вакцинацию. И не надо кислорода, занимать койку в больнице. сейчас будет создаваться ажиотаж вокруг этого очередного плацебо для того, чтобы расхватывали. Вот как можно на пустом месте шибать огромные бабки.
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06.11.2021 16:03 Відповісти
Короче иммунитет как абонллата. Платишь как за какой-то ётуб?Плати и за иммунитет.
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06.11.2021 16:11 Відповісти
"святая вода вакцин" начнет сотнями тыс, фануриков приходить в негодность из-за истечения строка годности и утилизироватся в канализацию. а вакцинированным не будет противопоказано принимать таблетки от вирусни для усиления имунитета
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06.11.2021 16:12 Відповісти
Я не медик, але хочу, що в Україні запатентували Ivermectin!
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06.11.2021 16:44 Відповісти
У тебя глисты??? Тогда прочитай инструкцию этой мачмалы)))
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06.11.2021 17:09 Відповісти
71 из 75 округов в Уттар-Прадеше, Индия - его наиболее густонаселенном штате - не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19 в течение 24 часов после внедрения протокола ивермектина

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/

https://thedialogue.co.in/article/xUzw6XHHop9nYzFt8Crf/as-cases-spike-up-govt-prescribes-ivermectin-to-general-public-for-protection-from-corona-
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06.11.2021 17:17 Відповісти
Самолікування може бути шкідливим. для вашого здоров'я.
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06.11.2021 17:21 Відповісти
Самолікування може бути шкідливим. для вашого здоров'я.
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06.11.2021 17:21 Відповісти
Які ліки , назва є ? аспірін - дарниця на лярд .
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06.11.2021 17:37 Відповісти
А до ліків ще новіх ляшків ,бо старі вже задовбали.
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06.11.2021 18:00 Відповісти
ни в коем случае нельзя ничего закупать. только началось очищение нации
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06.11.2021 19:13 Відповісти
Труба..Нашёл сад с молодильными яблочками.Щоб его получить треба прыгнуть в казан с кипящим молоком.Выжившим после прыжка,яблочко и бейсболка с логотипом PAXLOVID
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06.11.2021 19:35 Відповісти
Пора купить гроб прямого действия для некоторых борзых министров.
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06.11.2021 19:40 Відповісти
какие дебилы там
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06.11.2021 21:10 Відповісти
 
 