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Кабмін скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби

Кабмін скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби

Кабінет Міністрів України скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний документ оприлюднив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Кабмін скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. Про це повідомило Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бала. А 3 листопада це рішення було скасовано", - написав Гончаренко у Telegram.

Кабмін скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби 01

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Як повідомлялося, правоохоронці у четвер, 4 листопада, провели за місцем проживання Олейнікова та його матері обшуки. Як пояснив сам Олейніков, обшуки пов'язані з тим, що, на думку НАБУ, він може бути причетним до прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.

У НАБУ, у свою чергу, повідомили, що обшуки проводились у приміщеннях центрального апарату ДПС, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Держподаткова уточнила, що ще у грудні 2020 року та в січні 2021 року провела власну перевірку головного управління Держподаткової у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових компаній, зокрема щодо підприємств, які фігурують у цій кримінальній справі. За підсумками перевірки було виявлено порушення представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим стосовно службових осіб було вжито дисциплінарних заходів. Щодо обставин, виявлених під час зазначеної перевірки і які могли мати ознаки кримінальних порушень, Держподаткова передала інформацію до Державного бюро розслідувань.

Автор: 

Державна податкова служба (407) Гончаренко (488) Олейніков Євген (10)


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Схемы в Простой голове так просто не поместятся , - Гениальные идеи как бы рождаются Экспромтом . И не удивительно , что любой Конкурс , можно перебрести Вброд.И это выгода Персональная , а пенсионеру это не есть прибавлении к Пенсии .
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06.11.2021 15:11 Відповісти
В цій країні є бодай одна людина, яка б на високій посаді не крала й не хімічила?
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06.11.2021 15:29 Відповісти
Ну и зачем эти конкурсы? Решили назначить победителем - решили отметить предыдущее решение без обоснований. Нахрена людям проводящим конкурс за платится? Презеденто-царская республика.
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06.11.2021 19:07 Відповісти
какая рожа паскудная. туда попадают только такие уроды
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06.11.2021 19:27 Відповісти
 
 