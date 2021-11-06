Кабмін скасував рішення про перемогу Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби

Кабінет Міністрів України скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний документ оприлюднив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Кабмін скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. Про це повідомило Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бала. А 3 листопада це рішення було скасовано", - написав Гончаренко у Telegram.

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Як повідомлялося, правоохоронці у четвер, 4 листопада, провели за місцем проживання Олейнікова та його матері обшуки. Як пояснив сам Олейніков, обшуки пов'язані з тим, що, на думку НАБУ, він може бути причетним до прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.

У НАБУ, у свою чергу, повідомили, що обшуки проводились у приміщеннях центрального апарату ДПС, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Держподаткова уточнила, що ще у грудні 2020 року та в січні 2021 року провела власну перевірку головного управління Держподаткової у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових компаній, зокрема щодо підприємств, які фігурують у цій кримінальній справі. За підсумками перевірки було виявлено порушення представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим стосовно службових осіб було вжито дисциплінарних заходів. Щодо обставин, виявлених під час зазначеної перевірки і які могли мати ознаки кримінальних порушень, Держподаткова передала інформацію до Державного бюро розслідувань.