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Напад на депутата з Херсонщини скоєно під Одесою: чоловікові розтрощили колінні суглоби. ФОТО

Увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі під Одесою невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Одеської області.

"Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці".

Зазначається, що постраждалий чоловік перебуває у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі.

Напад на депутата з Херсонщини скоєно під Одесою: чоловікові розтрощили колінні суглоби 01
Напад на депутата з Херсонщини скоєно під Одесою: чоловікові розтрощили колінні суглоби 02
Напад на депутата з Херсонщини скоєно під Одесою: чоловікові розтрощили колінні суглоби 03

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

За даними одеського видання "Думська", постраждав депутат Мирненської ОТГ, власник великого аграрного бізнесу. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що чоловікові роздробили колінні суглоби.

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Автор: 

напад (1117) Одеська область (3180) Нацполіція (15129) розбій (206)


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Топ коментарі
+44
90-е после бубочки покажуться спокойным и счастливым временем.
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06.11.2021 15:31
+41
Так криворожские гопники и есть сявки безпредельщики из 90х. Вы послушайте как не на камеру общается Зеля или Кирилл Тимошенко. "Сышь, иди сюда, я сказал ... "
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06.11.2021 16:01
+21
Владу в країні захопилоетнічно-кримінальне угрупування.
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06.11.2021 16:05
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06.11.2021 15:31 Відповісти
90-е после бубочки покажуться спокойным и счастливым временем.
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06.11.2021 15:31 Відповісти
Так криворожские гопники и есть сявки безпредельщики из 90х. Вы послушайте как не на камеру общается Зеля или Кирилл Тимошенко. "Сышь, иди сюда, я сказал ... "
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06.11.2021 16:01 Відповісти
Коментувати стрьомно. Євипадки, коли хочеться не тільки суглоби перебити. Є варіанти, коли хочеться перебити все, що на тілі є, нападникам.

В даному випадку маємо брак інформації(
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06.11.2021 17:25 Відповісти
Тут така справа. Коли є бажання суглоби перебити, то це каже про те що в суспільстві не зовсім все як слід йде. Або про те що ти садист.
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06.11.2021 23:44 Відповісти
Точно не садист.
От же висновок за вами)
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07.11.2021 00:42 Відповісти
ну а если бы Зайцева или Харьковский сбили вашу дочь и превратили ее в инвалида, то вы бы пожелал здоровья им, я правильно понял?
при чем тут - садист он или нет, если он написал - "есть случаи" - вот напр. как я привел. а, особенно если еще и их отпустили, а вам - 50 лет ухаживать за дочерью в коляске - ну так кто садист или не садист то?
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07.11.2021 12:18 Відповісти
А є випадки коли у деяких бажання трощити суглоби виникає після того як їм решту не тими купюрами видали.
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07.11.2021 14:01 Відповісти
И не говорите! При Петре такого не было .
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07.11.2021 15:06 Відповісти
Без різниці від якої партії депутат, але це вже "безпредєл".
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06.11.2021 15:50 Відповісти
Як це "без різниці"? Слуги Зедебила заслужили на такое все поголовно! И не только депутаты, а и вся та шваль, что сейчас кучкуется возле него.
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06.11.2021 16:56 Відповісти
правда оказывается, что у женщин больше жестокости, чем у мужчин...
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07.11.2021 10:32 Відповісти
Скажу больше: готова все зеленое говно расстрелять собственноручно!

Уже не знаю, кто больший враг - ***** или эти мрази.
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07.11.2021 16:18 Відповісти
обычная, я бы сказал рядовая для Украины, депутатская бандитская разборка.
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06.11.2021 15:50 Відповісти
Владу в країні захопилоетнічно-кримінальне угрупування.
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06.11.2021 16:05 Відповісти
Так надо.
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06.11.2021 16:14 Відповісти
Дуже негуманний вчинок.
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06.11.2021 16:21 Відповісти
Такого рівня злочинності і безкарності, як зараз, я не пригадую. Все це через некомпетентність та імпотентність "слуг".
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06.11.2021 16:27 Відповісти
от кляті розбійники, ні за шо ні про шо таку "людину" покалічили та ще й депутата...
З.Ы. А это не тот ли латифундист, который захватил сотни гектар земли и кинул пайщиков ?
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06.11.2021 16:44 Відповісти
Можливо "ответка" прилетіла
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06.11.2021 19:27 Відповісти
посмотрите на место "происшествия" -пустырь заросший в районе заброшенного завода, там обыкновенная "стрелка" была и он приехал с охраной . вот только у другой стороны аргументы оказались повесомей , а его опи-женные охранники раньше свалили шоб не светится...
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06.11.2021 20:30 Відповісти
Видимо, честный депутат - за простотак колени не ломают. Теперь будет на коляске на совещания ездить, а не Тойоте Прадо. Задолжал деньжат, это самая простая версия.
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06.11.2021 16:48 Відповісти
Коленки сломали, бозе бозе) Значит рыло было в пуху.
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06.11.2021 17:08 Відповісти
Ни фамилии пострадавшего, ни названия партии, ни наименования ОТГ. Зачем такие новости выкладывать?
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06.11.2021 17:09 Відповісти
Почему-то как только любой чиновник в стране получает по морде я испытываю удовольствие.Возможно я маньяк или нормальный человек.
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06.11.2021 17:28 Відповісти
Непереймайтесь, тут більшість такі самі
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06.11.2021 19:30 Відповісти
Странные люди.. Заводят объёмные бизнеса и без пушки рассекают. Наверное ещё и невакцинированный был.
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06.11.2021 17:40 Відповісти
а маленький пистолетик мог бы сменить розклад преступления, на жаль держава как всегда на стороне бандюков
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06.11.2021 17:40 Відповісти
Краще тачка Бонда
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06.11.2021 19:48 Відповісти
Я так і не зрозумів який у нього діагноз: COVID 19 чи З"****** при владі, хто небудь може пояснити ???
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06.11.2021 18:30 Відповісти
А дляменя зебланы - это и есть ковид.
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06.11.2021 18:51 Відповісти
ЗЫ... за кого , интересно, пострадавший (должник, або беспредельник, типо, загрубил в понятиях в оборутках?) голосовал?
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06.11.2021 18:54 Відповісти
Криминальные разборки. Привет, 90-е!
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06.11.2021 21:40 Відповісти
Я конешно не следователь, но. Машина не на центральной дороге, грунтовка. То есть люди заранее договорились о встрече. Но по ходу шото пошло не так. Вот иу вся *****
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06.11.2021 22:43 Відповісти
неужели в Украине ввели кровную месть?
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07.11.2021 05:38 Відповісти
а чому такі авто у "слуг" - а ви дороги бачили ...
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07.11.2021 08:42 Відповісти
Нарід, під радісні воплі, привів до влади братків з 90-х...
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07.11.2021 11:49 Відповісти
 
 