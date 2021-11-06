Напад на депутата з Херсонщини скоєно під Одесою: чоловікові розтрощили колінні суглоби. ФОТО
Увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі під Одесою невідомі напали на депутата однієї з ОТГ Херсонщини та його дружину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Одеської області.
"Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці".
Зазначається, що постраждалий чоловік перебуває у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі.
Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
За даними одеського видання "Думська", постраждав депутат Мирненської ОТГ, власник великого аграрного бізнесу. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що чоловікові роздробили колінні суглоби.
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В даному випадку маємо брак інформації(
От же висновок за вами)
при чем тут - садист он или нет, если он написал - "есть случаи" - вот напр. как я привел. а, особенно если еще и их отпустили, а вам - 50 лет ухаживать за дочерью в коляске - ну так кто садист или не садист то?
Уже не знаю, кто больший враг - ***** или эти мрази.
депутатскаябандитская разборка.
З.Ы. А это не тот ли латифундист, который захватил сотни гектар земли и кинул пайщиков ?