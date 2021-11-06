Закон про олігархів покликаний боротися зі свободою слова в Україні, - Гордон
Закон про олігархів спрямований насамперед на боротьбу зі свободою слова в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна24".
"Цей закон про боротьбу не з олігархами – це закон про боротьбу зі свободою слова та із засобами масової інформації", – заявив він.
За його словами, закон загрожує всім засобам масової інформації, які публікують критичні матеріали щодо корупційних та інших скандалів влади.
"Якщо в країні не буде свободи слова, вони робитимуть, що хочуть, і ніхто нічого не розповість, у всіх будуть роти кляпом закриті", - додав Гордон.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
Проект закону був підписаний 5 листопада, більш ніж через 40 днів після прийняття.
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рдон приводит к власти Бенину куклу под веселое улюлюканье, а потом начинает петь жалобные песни. Чмо лицемерное.
Хто йому зараз заважає це робити ?
Повно контролюючих органів, правоохоронних структур. І в результаті НІЦ бо нема політичної волі.
Навпаки, статки олігархів при ЗЕ значно зросли. А ахмєтов так взагалі платить гроші депутатам СН - явно не просто так.
https://twitter.com/leusenko1/status/1456896815958216704 7 ч
ДТЕК Ахметова почав виставляти ціни на електроенергію в 2 рази вище максимальних обмежень.
Коломойський виграв суд у Приватбанку.
Дуже різко розпочалась боротьба Зеленського із олігархами, безкомпромісно, нікого не шкодуючи!
І все це після підписання Закону про олігархів.
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
Нікого нє жалко нікого
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Тогда Путин тоже начинал с "борьбы с олигархами".
На шоу Шустера висіла час від часу крупняком картинка - ЦЕНЗОР НЕТ а ще ГОРДОН - інформаційна підтримка .
Тобто, Ахмєтов поки що настрлоєний топити вову .
З ахметом у зЕлоха невелика сімейна сварка, "Я пять президентов пережил и тебя переживу!" - ахмет. =)
Новые перетасовки в карманном правительстве Зеленского заставили меня сосчитать президентский кадровый балаган.
За половину каденции Зеленского:
второй председатель Верховной Рады;
второй премьер;
второй генпрокурор;
третий министр обороны;
третий министр финансов;
третий министр энергетики;
четвертый министр образования;
четвертый министр здравоохранения;
пятый министр экономики;
будет пятый руководитель таможни;
Винницкая и Киевская области - по три главы облгосадминистрации;
Черниговская - четыре;
Харьковская - четыре;
Львовская - четыре;
Хмельницкая - четыре;
Херсонская - четыре;
Одесская - четыре;
Черкасская - пять;
Николаевская - пять;
Сумская - семь!
А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород.
Источник: Юрій Луценко / Facebook
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