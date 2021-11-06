Закон про олігархів покликаний боротися зі свободою слова в Україні, - Гордон

Закон про олігархів спрямований насамперед на боротьбу зі свободою слова в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна24".

"Цей закон про боротьбу не з олігархами – це закон про боротьбу зі свободою слова та із засобами масової інформації", – заявив він.

За його словами, закон загрожує всім засобам масової інформації, які публікують критичні матеріали щодо корупційних та інших скандалів влади.

"Якщо в країні не буде свободи слова, вони робитимуть, що хочуть, і ніхто нічого не розповість, у всіх будуть роти кляпом закриті", - додав Гордон.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

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Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

Проект закону був підписаний 5 листопада, більш ніж через 40 днів після прийняття.