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Закон про олігархів покликаний боротися зі свободою слова в Україні, - Гордон

Закон про олігархів покликаний боротися зі свободою слова в Україні, - Гордон

Закон про олігархів спрямований насамперед на боротьбу зі свободою слова в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна24".

"Цей закон про боротьбу не з олігархами – це закон про боротьбу зі свободою слова та із засобами масової інформації", – заявив він.

За його словами, закон загрожує всім засобам масової інформації, які публікують критичні матеріали щодо корупційних та інших скандалів влади.

"Якщо в країні не буде свободи слова, вони робитимуть, що хочуть, і ніхто нічого не розповість, у всіх будуть роти кляпом закриті", - додав Гордон.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

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Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

Проект закону був підписаний 5 листопада, більш ніж через 40 днів після прийняття.

Автор: 

Гордон (114) свобода слова (390) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+31
так ты же и сделал себя вместе) как там шашлычки?
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06.11.2021 15:49
+30
Денег малехо занесли. Теперь оно топит за Ермака - типа "сильного кандидата" от власти. Даже временно забыл своего Смешка. Гнида лысая.
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06.11.2021 15:55
+22
Какая свобода слова, гандоша, ты что до сих пор не понял кто играет презедента?...
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06.11.2021 15:52
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Правила форума Рада форумчан
так ты же и сделал себя вместе) как там шашлычки?
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06.11.2021 15:49 Відповісти
Шашлички від Зепи вже перетравив?
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06.11.2021 16:11 Відповісти
Вже й висрав...
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06.11.2021 19:10 Відповісти
просто это ещё один использованный презерватив как и доктор Комаровский
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07.11.2021 10:50 Відповісти
Какая свобода слова, гандоша, ты что до сих пор не понял кто играет презедента?...
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06.11.2021 15:52 Відповісти
Живеш в Україні-вчи мову кацап.
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06.11.2021 15:54 Відповісти
Зашёл на цензор, включай мозг, зебил.
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06.11.2021 16:22 Відповісти
відколи зєлєбобикі проти ватників? мімікруєте, ватні потвори?
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06.11.2021 18:06 Відповісти
Прозрів? А ще такого всезнайку з себе уявляв.
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06.11.2021 15:53 Відповісти
Денег малехо занесли. Теперь оно топит за Ермака - типа "сильного кандидата" от власти. Даже временно забыл своего Смешка. Гнида лысая.
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06.11.2021 15:55 Відповісти
где этот лысый презерватив и где свобода слова?
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06.11.2021 15:53 Відповісти
Олигархи - гаранты свободы слова. Как-то странно это...
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06.11.2021 17:04 Відповісти
серонул зебил, и теперь в гавне ковыряется пробует на вкус
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06.11.2021 20:31 Відповісти
Бджоли проти меду,або як вкотре зас-рати мозок лохторату.
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06.11.2021 15:53 Відповісти
Снова Шустера закроют?
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06.11.2021 15:53 Відповісти
Сначала этот гордон приводит к власти Бенину куклу под веселое улюлюканье, а потом начинает петь жалобные песни. Чмо лицемерное.

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06.11.2021 15:54 Відповісти
Скорее, меркантильное. Его лицемерие хорошо оплачено.
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06.11.2021 15:55 Відповісти
Именно так. Даже своего Смешка пока забыл ради денег от Ермака.
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06.11.2021 15:56 Відповісти
Гордоногандон ?
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06.11.2021 16:13 Відповісти
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06.11.2021 16:23 Відповісти
а я все думала , чому з нього брехня, як з гуся вода
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06.11.2021 17:26 Відповісти
Палички не вистачає!
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06.11.2021 17:33 Відповісти
Явно не з олігархами планує боротись зеленський.
Хто йому зараз заважає це робити ?
Повно контролюючих органів, правоохоронних структур. І в результаті НІЦ бо нема політичної волі.
Навпаки, статки олігархів при ЗЕ значно зросли. А ахмєтов так взагалі платить гроші депутатам СН - явно не просто так.
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06.11.2021 15:55 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko

https://twitter.com/leusenko1/status/1456896815958216704 7 ч



ДТЕК Ахметова почав виставляти ціни на електроенергію в 2 рази вище максимальних обмежень.
Коломойський виграв суд у Приватбанку.
Дуже різко розпочалась боротьба Зеленського із олігархами, безкомпромісно, нікого не шкодуючи!
І все це після підписання Закону про олігархів.
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06.11.2021 17:30 Відповісти
Штопанный, пинджак надел, отдал швартовые...
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06.11.2021 15:57 Відповісти
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06.11.2021 15:58 Відповісти
Удмурто-калмыко-мордвин
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06.11.2021 16:49 Відповісти
так це Грета і Дікапріо?чи я помиляюсь?
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06.11.2021 17:43 Відповісти
не, це Ленинардо и Гретская
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06.11.2021 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 #СлугаНароду https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD #Процишин https://www.youtube.com/hashtag/facebookdown #FacebookDown
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
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06.11.2021 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4

Нікого нє жалко нікого
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06.11.2021 18:04 Відповісти
Ленинардо и Гретская
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06.11.2021 17:31 Відповісти
жаберу респект
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06.11.2021 17:46 Відповісти
Получается, что вторую щёку Шустер Зеленскому подставил...
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06.11.2021 16:00 Відповісти
Свобода слова от Гордона-Ермак кандидат в президенты Украины.
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06.11.2021 16:20 Відповісти
флешку в Гаагу передал ????
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06.11.2021 16:26 Відповісти
Гордона спонсирует Пинчук или Ахметов, судя по тому как он вылизывал Кучму и Смешка
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06.11.2021 16:30 Відповісти
завидуешь? туповат ты для спонсрства больших дядь
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06.11.2021 20:38 Відповісти
Гордон, га--дон, какая разница...
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06.11.2021 16:39 Відповісти
а "гордон" это от слова "гордыня", или как?
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06.11.2021 16:43 Відповісти
Кто нибудь из вас читал Приказ Сралина-Джугашвили от 1944 года №0048/42 "О депортации всех Украинцев с территории Украины"...

Почитайте...иногда полезно....
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06.11.2021 16:44 Відповісти
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06.11.2021 16:45 Відповісти
Гор(н)дон , а не пішов би ти НАХ?! Бо заїпав, в натурє. ..
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06.11.2021 16:52 Відповісти
Гордон редкий негодяй...,это правда..инфо-киллер...таким когда то был на РАБссии покойный Сергей ДЛоренко
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06.11.2021 16:57 Відповісти
Украина напоминает Россию 2000-2001 года.

Тогда Путин тоже начинал с "борьбы с олигархами".
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06.11.2021 16:57 Відповісти
РАБссия сраная не боролась с олегархами никогда,Чувак не путай рамсы
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06.11.2021 16:58 Відповісти
Если закон про олигархов есть, то почему каломойша не сидит?
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06.11.2021 16:59 Відповісти
Коломойському цей закон до одного місця. Він сидить під санкціями США. Недарма його депутати голосували за цей закон, аби насолити своїм конкурентам і ворогам. Бєня - достойний син свого народу.
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06.11.2021 17:31 Відповісти
патамушта не для того закон написан
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06.11.2021 18:11 Відповісти
Простой вопрос; а кто делал все,чтобы Зеленский стал президентом перед президентской компанией и и во время нее? Кто раскручивал его в СМИ, как "мудрого" политика? Товарищ Гордон. Неужели ему во времена Порошенко кто-то препятствовал его деятельности? Нет, посто он возомнил себя великим политиком и рассчитывал на большее, продвигая кидал во власть, а кидалы его по привычке кинули.
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06.11.2021 17:00 Відповісти
РАБссия потопила в 2000 году подлодку КУРСК ото и вся борьба закончилась с чеченскими террористами...и олигрхами...дома в Москве Волгодонске не в счет вместе с НОРД Остом...
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06.11.2021 17:01 Відповісти
Сцарь хороший бояре плохие оказались... потому зЕЛЯ И ПОМЕНЯЛ шИЛО НА тУПОЕ МЫЛО...
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06.11.2021 17:05 Відповісти
Ну по факту он прав. Нет критики коррупционеров, нет коррупции. Если запретить говорить о "еде" голодных тоже не будет.
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06.11.2021 17:06 Відповісти
Ты хоть сам понял что сочинил? нет критике Зелемойского быдла?с дуба рухнул?
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06.11.2021 17:10 Відповісти
Я сочинил? Я истолковал значение закона в упрощенном виде для дураков. А ты как то не понял видать нужно было еще проще.
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06.11.2021 17:27 Відповісти
Да какой закон? Банда Кучмистов вернулась к власти в 2019 году... Не смеши мои Байрактары...
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06.11.2021 17:30 Відповісти
Димон на службе у Ахметова
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06.11.2021 17:12 Відповісти
Гордон кстати, офицер ФСБ РАБссии...,хитрый и коварный враг...типа Андрей Илларионов...
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06.11.2021 17:12 Відповісти
А что еще Дима может сказат в ефире "Україна24".
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06.11.2021 17:14 Відповісти
В фильме 17 мгновений весны есть красивый эпизод...Ален Даллес спрашивает немецкого генерала Вольфа...,генерал...вы в SS? Вольф ответил мы немцы все в SS//точно так же и сейчас...Гордон..вы в КГБ? у нас все ФСБшники...типа пропагандоны... и даже Ольга ********* майор ФСБ...
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06.11.2021 17:21 Відповісти
7 ноября 1917 года на РАБссии очередная дата Мировой Ливарюции чЛенина-Сралина...104-я по счету...с праздником РАБссиянцы... краснопузый ПРОЛЕТАЙрят...
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06.11.2021 17:34 Відповісти
Потаскуха го#дон, теперь в дерьмока влюбилась? Барана на вертеле, тебе пообещало?
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06.11.2021 17:40 Відповісти
Думаю про Дерьмака то була провокація. А от на питання До Разумкова , чи буде він у його команді, тезка якось віднєкався не переконливо. Україна 24 (АХМЄТОВ) топлять за СМЕШКА й РАЗУМКОВА - чи не разом їх потягне Гордон?

На шоу Шустера висіла час від часу крупняком картинка - ЦЕНЗОР НЕТ а ще ГОРДОН - інформаційна підтримка .
Тобто, Ахмєтов поки що настрлоєний топити вову .
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06.11.2021 17:50 Відповісти
З приводу го#дона, я не вважаю що воно інформаційна підтримка, на мою думку користується ВВС (бабка бабке сказала), також і фофочка (зЕлох). На жаль шоу Шустера, я не дивлюсь, не має можливості =( А про дєрьмока, го#дон вже у статтях багато писав хвалебні оди, який він розумний, не дивлячись на те, що його і зЕлоха повинна чекати в'язниця...
З ахметом у зЕлоха невелика сімейна сварка, "Я пять президентов пережил и тебя переживу!" - ахмет. =)
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06.11.2021 18:41 Відповісти
Президент. Дії правильні. Народ підтримує.
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06.11.2021 17:42 Відповісти
у сенсі чим гірше, тим швидше
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06.11.2021 17:51 Відповісти
ты, подоляковская шелупонь, за народ не расписывайся.
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06.11.2021 18:10 Відповісти
Все время на цезоре были комментарии типа "все СМИ принадлежат олигархам и это плохо" но теперь когда законом это запрещается, почему то все переобулись. 🤦‍♂️
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06.11.2021 17:56 Відповісти
каким законом? бубой в снбо. это узурпация и подмена закона капризами криворожской давалки
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06.11.2021 18:09 Відповісти
В чем конкретно узурпация? Ты же даже не понимаешь о чем пишешь, просто повторяешь слова которые тебе сказали. Конкретный пример приведешь?
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06.11.2021 18:14 Відповісти
ты настолько тупой,что не в состоянии самостоятельно прочесть Закон?
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06.11.2021 20:39 Відповісти
Ты настолько тупой что не в состоянии привести пример узурпация власти? Это риторический вопрос, и так понятно что ни акаб ни ты кроме мантр про узурпация ничего сказать не можете. Потому что её просто нет. Говорящие головы, которых полностью устраивает что все СМИ принадлежат олигархам сказали тебе про узурпацию, ничем не аргументировав свое мнение, а ты как хомячек повторяешь за ними. Или приведи конкретный пример или иди лесом. И не надо писать что я сам должен искать в законе то чего нет.
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06.11.2021 20:51 Відповісти
Акаб кака. Довибори в Херсоні та Черкасах показали.
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06.11.2021 18:39 Відповісти
Главное, что по этому хитрому закону Беня не олигарх. Поэтому ему не запрещены СМИ. Я не сторонник и Порошенко, но по этому закону у нас один олигарх - Порошенко. Закон явно мошеннический.
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07.11.2021 02:58 Відповісти
Свобода слова в Украине уже звучит как анекдот. Когда все без исключения украинские СМИ принадлежат тем же олигархам и каждый из них лично на своем канале определяет что такое '' свобода слова''
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06.11.2021 18:03 Відповісти
дуняша, присутствует весь спектр мнений, сколько в паре с варламовьім и кисилевім не истери
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06.11.2021 18:08 Відповісти
Гордон полез в политику лично , к нему пристегнули еще доктора Комаровского. Ахметов пьітается использовать "єффект Зеленского" на следующих вьіборах. Имхо
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06.11.2021 18:21 Відповісти
За половину каденции Зеленский устроил кадровый балаган. А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород

Новые перетасовки в карманном правительстве Зеленского заставили меня сосчитать президентский кадровый балаган.
За половину каденции Зеленского:
второй председатель Верховной Рады;
второй премьер;
второй генпрокурор;
третий министр обороны;
третий министр финансов;
третий министр энергетики;
четвертый министр образования;
четвертый министр здравоохранения;
пятый министр экономики;
будет пятый руководитель таможни;
Винницкая и Киевская области - по три главы облгосадминистрации;
Черниговская - четыре;
Харьковская - четыре;
Львовская - четыре;
Хмельницкая - четыре;
Херсонская - четыре;
Одесская - четыре;
Черкасская - пять;
Николаевская - пять;
Сумская - семь!
А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород.
Источник: Юрій Луценко / Facebook

сайт ГОРДОНА ПУБЛІКУЄ ЛУЦЕНКА - вова паберегіііісь !!!
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06.11.2021 18:22 Відповісти
Смены министров (и другие кадровые изменения) один за другим, мне напоминают действия наперсточников. После каждого такого действия во власти все меньше украинцев.
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07.11.2021 03:02 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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06.11.2021 18:43 Відповісти
Коментувати висловлювання афериста-жидобілшовика в падлу.
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06.11.2021 18:46 Відповісти
можеш не пнутися і так зрозуміло, чиїх холоп будеш.
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06.11.2021 18:53 Відповісти
К сожалению Украине не понятна Свобода слова.О чём конкретно говорит Гордон?О том,шо сегодня в Украине,свобода слова и ей угрожают.Хотя это не так.В Украине сегодня, свобода олигархического слова,которая никак не пересекается, с той же,например французской свободой слова журнала Эбдо,бескопромисной и свободной, получающая пули за карикатуры над Пророком.То есть Гордона беспоит не свобода слова,а то,що на смену олигархической свободе слова,придёт иная свобода слова.Какая она будет,другой вопрос...Подобная французской или москальской-это пока неизвестно.Но Гордон уже возмущён наездом на олигархическую свободу слова
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06.11.2021 20:09 Відповісти
болезный, на смену "олигархической" придет жопа, бо вы, зелемордые полудурки, нихера рнормального сделать не в состоянии
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06.11.2021 20:42 Відповісти
Это кто тебе сказал?Или тебе жопа подмигнула
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06.11.2021 20:43 Відповісти
Бред.....
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06.11.2021 22:32 Відповісти
Пірамідки шінь-чу під загрозою! Всі на захіст Гор/н/дона!!!
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06.11.2021 20:59 Відповісти
Ой йо йой... а кто ж как не ты везде пиарил зеленое чмо и обливал говном Порошенко?
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07.11.2021 10:46 Відповісти
 
 