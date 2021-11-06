38% українців вважають головною проблемою в країні низькі зарплати та пенсії, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Основною проблемою в Україні, порівняно з іншими, громадяни називають низькі зарплати, пенсії (38%). Ця тенденція не змінюється вже кілька місяців.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.
На другому місці одразу чотири проблеми: війна на Донбасі (32%), корупція (32%) та високі комунальні тарифи (31%). За відсутністю значних загострень на лінії зіткнення та за відсутності квитанцій за опалення на момент опитування, проблеми війни та тарифів знаходяться на умовному другому місці. Втім, за будь-яких обставин вони є одними з основних, які непокоять громадян.
До умовного другого місця у жовтні додалася проблема пандемії коронавірусу (30%), яку ще за місяць до цього серед основних проблем згадували значно рідше (19%).
Розподіл відповідей щодо інших проблем залишається майже ідентичним до результатів початку року та наступних місяців.
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Я никого не выбирал, но врать не буду какие-то надежды на Зелю были. Из плюсов могу только выделить, что жить стало веселее. Ну а цены и в Европе, тоже растут не по дням, а по часам.
Ахааа. Цены в Европе растут и жить стало веселее. Вот это достиги
При минималке в 1200гр. мы жили в сто раз лучше чем сечас.
Немає у світі ринкової ціни на нафту - це завжди спекуляція тіх, хто добуває.
Немає ринкової ціни на монопольні товари, потому у тіх же Штатів є міцний Антимонопольний комітет.
І немає ринку землі, бо земля не товар хочаб тому, що її виробів Господь Бог і нихто більш не може її виробити, як наприклад будинок, фабрику, автомобіль.
Загалом - так. Але практика показує зворотний ефект. ))
Ющенко ще між першим та другим турами зустрівся з Дмитром Фирташем, та вони домовились про вхід "РосУкренерго" на "ринок" газу у Украіні. До речи, мало хто знає, але таких ...енерго по страна Європи було десь штук п'ять, а вигадав цю схему Дмитро Медведев, да, да, тій самий, що потім гріл кресло Путіну. Так що Ющенко неустанно займався лише власним дохідом, бджолами, глечиками та боротьбою с Юлію Тимошенко.
А Секретарем РНБО у часи Ющенко, був Порошенко, той самий, що у 2014-му році, під час виборчої компанії також зустрився з Дмитром Медведевим.
Ну і ми пам'ятаємо, що "РосУкренерго" викинула з України премьєр-миністр Тимошенко.
"Судимо ні по словам, а по діям!!!"
Ось тільки з "націонал-патріотами" у нас щось не так. Всі вони "псуються", як тільки дориваються до годівниць.
Я не знущаюся, мені справді це лицедійство і кривляння огидно. Але по факту так і є.
Янукович казав про хозяйственников.
Потім був на темі війни, а його змінили тема боротьби з брехнею.
"Маємо те, що маємо"
І доки "аксакали" не підуть геть, кращого не очікується. Але виходячи з сьогодення, майбутнє взагалі страшно уявити.
Бедная девочка моя это ж сколько Пеньков надо пересчитать..
Я не Пеньков,я Песков... каже усатый болван Путлера...
1- зараплату , пенсію - треба заробити ! Не отримуєш хорошу зараплату в одному місці - шукай в іншому ..., якщо можеш Пенсійний закон поміняли уже усі "хороші післясовдеповські країни" - а у нас вже стільки влад помінялося за 30 ! років - усі бояться рухати
2- зараплата , пенсія чи дохід самозайнятої людини вимірюється не у кількості тисяч (а багато ще пригадує - коли рахували міліонами ) - а у тій кількості продуктів, товарів які ти можеш купити (після сплати податків та комуналки ) - а ціни таки РОСТУТЬ ! Долар - потихенько вроді дешевшає ..., а комуналка та ціни -РОСТУТЬ !
А може треба щось конкретніше міняти ? А не просити добавки зараплати - і за підвищену завтра купиш меньше !
Они себе простили и выбор 1991 года когда захотели чтоб новую страну им строили "новые лица" вчерашних перекрашенных комуняк. Простили и "красных директоров " кравчуков и кучм, любовь к донбасскому быдлу у власти и бандитам, и то как 73% сидели у телека за пивом и рассуждали что майданутые им жить не дают и всю "стабильность" перепортили, а потом стало не модно и росия напала и они очнулись, перекрасились в патриотов и надели вышиванки, и забыли кем были раньше и кого выбирали. Но сидя на диванах быстро устали от войны и выбрали вражеских агентов и клоунов во власть. И снова себе твердят что их обманули. Тупость избирателя- главная проблема.
Ну и судебная мафия из-за которой нет ни порядка ни ответственности.
Это цены плохие. ФОПы миллиарды себе зарабатывают.