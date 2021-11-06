38% українців вважають головною проблемою в країні низькі зарплати та пенсії, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Основною проблемою в Україні, порівняно з іншими, громадяни називають низькі зарплати, пенсії (38%). Ця тенденція не змінюється вже кілька місяців.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці одразу чотири проблеми: війна на Донбасі (32%), корупція (32%) та високі комунальні тарифи (31%). За відсутністю значних загострень на лінії зіткнення та за відсутності квитанцій за опалення на момент опитування, проблеми війни та тарифів знаходяться на умовному другому місці. Втім, за будь-яких обставин вони є одними з основних, які непокоять громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% українців характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

До умовного другого місця у жовтні додалася проблема пандемії коронавірусу (30%), яку ще за місяць до цього серед основних проблем згадували значно рідше (19%).

Розподіл відповідей щодо інших проблем залишається майже ідентичним до результатів початку року та наступних місяців.

Також читайте: Кожен 20-й українець готовий взяти участь у бунті з використанням зброї, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА