У Росії новий рекорд із зараження коронавірусом: 41 335 людей захворіли за добу, 1 188 - померли

Ще 41 335 випадків коронавірусу зареєстровано в Росії за минулу добу - це максимальна кількість хворих за всю пандемію. Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 31 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Интерфакс.

У країні померло за добу 1 188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Петербурзі – 86, у Московській області – 49.

Загальна кількість жертв COVID-19 зросла до 245 635.

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Нові епізоди фіксувалися у всіх 85 регіонах Росії. У Москві виявили 6 880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі - 3 138 хворих за добу, в Московській області - 3 085.

Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 8 млн 755 930 випадків коронавірусної інфекції.

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Одужали і виписані 7 млн ​​535 172 пацієнтів, у тому числі 29 201 за останню добу.