У Росії новий рекорд із зараження коронавірусом: 41 335 людей захворіли за добу, 1 188 - померли
Ще 41 335 випадків коронавірусу зареєстровано в Росії за минулу добу - це максимальна кількість хворих за всю пандемію. Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 31 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Интерфакс.
У країні померло за добу 1 188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Петербурзі – 86, у Московській області – 49.
Загальна кількість жертв COVID-19 зросла до 245 635.
Нові епізоди фіксувалися у всіх 85 регіонах Росії. У Москві виявили 6 880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі - 3 138 хворих за добу, в Московській області - 3 085.
Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 8 млн 755 930 випадків коронавірусної інфекції.
Одужали і виписані 7 млн 535 172 пацієнтів, у тому числі 29 201 за останню добу.
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Ось тут (https://www.youtube.com/watch?v=YCFm1KGsQ2M&t=1885s ) говориться що в них +1млн додаткової сметрності за рік.
Там звісно може бути не тільки Ковід, а ще Донбаси, Карабахи та Сирії з Африками але все ж таки....
Там і будуть загиблі від Ковід та трохи від бойових дій
диктатура на Мокші і недодиктатура в Україні влаштували геноцид, бо обидва обмилка сумують за Совком..