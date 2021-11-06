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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії новий рекорд із зараження коронавірусом: 41 335 людей захворіли за добу, 1 188 - померли

У Росії новий рекорд із зараження коронавірусом: 41 335 людей захворіли за добу, 1 188 - померли

Ще 41 335 випадків коронавірусу зареєстровано в Росії за минулу добу - це максимальна кількість хворих за всю пандемію. Останній добовий антирекорд (40 993 особи) було зафіксовано 31 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Интерфакс.

У країні померло за добу 1 188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Петербурзі – 86, у Московській області – 49.

Загальна кількість жертв COVID-19 зросла до 245 635.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 793 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

Нові епізоди фіксувалися у всіх 85 регіонах Росії. У Москві виявили 6 880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі - 3 138 хворих за добу, в Московській області - 3 085.

Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 8 млн 755 930 випадків коронавірусної інфекції.

Також читайте: Україна найближчим часом закупить нові ліки від коронавірусу прямої дії, - Ляшко

Одужали і виписані 7 млн ​​535 172 пацієнтів, у тому числі 29 201 за останню добу.

росія (64895) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Якраз час позакривати сполучення з мокшами. Вони нам ковід і везуть.
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06.11.2021 16:54
+10
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06.11.2021 17:09
+7
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06.11.2021 16:52
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Можливо,я не противник вакцинації а просто констатую факт.
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06.11.2021 17:54 Відповісти
Можливо вам нужно потренироваться выставлять ссыль , а потом выходить в люди, тем более шо-та вякать о вакцинировании... ЗЫ... ИМХО... (мож я и противник мною сказанного, хтозна)...
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06.11.2021 18:07 Відповісти
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06.11.2021 17:46 Відповісти
У Курченчихи глаза заплывшие, она шо, бухарем была?... Нужно присмотреться к заточкам Повалийши с Лорачкой...
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06.11.2021 18:03 Відповісти
Что за идиотизм и манипуляция с расчётами??? там население 150 млн, это как 4 Украины, и если поделить заболевших на общее количество, то будет показатель ниже. То есть если страна 10 млн и у нее будет показатель 4000 заболевших в сутки, то глобально в перерасчете это как 16 000 у Украине. Вон в Китае даже если 100 000 людей заболеет, то в соотношении к общему количеству населения страны это в разы меньше чем у Украине, хотя казалось бы 100 000 заболевших и 20 000 заболевших, но в Китае 2 000 млн человек население. В перерасчете в россии показатель заболеваемости ниже, чем в Украине почти в два раза. Это примерно как вон в селе под Киевом два человека заболели, а в Киеве аж 100, капец в Киеве творится, но ничего что в Киеве 3+ млн человек, а в селе школу закрыли и там осталось 400 человек в лучшем случае. Математика 9 класс школы, с сравнивать нужно правильно в % соотношении.
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06.11.2021 17:46 Відповісти
Идет вопрос не об общем населении. Идет информация о суточном приросте. Аргументами в этой формуле есть заболевшие в течение суток. В этой формуле нет общего количества населения как такового. Математикам из 9 класса школы этого не понять...
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06.11.2021 19:03 Відповісти
Понять, у знакомого дочь ездила в ЕС по программе там типа детей берут с нашей страны иностранцы на каникулы. Приехала и спросила: папа вот ты с мамой работаешь не меньше чем люди там, а часто даже больше, но почему у них всё есть, всёго хватает и дома красивые и улыбаются, а у нас всё так печально и постоянно не хватает денег и люди без улыбок. 9-й класс ребенку и уже видит. Всё дети понимают, а чаще даже лучше, у них мозги не прогнили идеологией, а они видят и сравнивают по факту, а не за идею.
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06.11.2021 22:05 Відповісти
А Вы у матери сержанта Журавля за такие необходимые проблемы не спрашивали?
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06.11.2021 22:31 Відповісти
Не знаю кто это и близко, нет времени следить за разными не нужными людьми.
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07.11.2021 00:03 Відповісти
Ти мерзотник. Просто мерзотник.
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07.11.2021 14:34 Відповісти
И всё, больше нечего сказать? У меня совесть чиста, я стараюсь помогать людям и думаю головой. Бот, иди пиши дальше комментарии, бот, просто бот.
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09.11.2021 17:26 Відповісти
Ти як великий знаток математики скажи може бути так щоб протягом двох місяців на расіє було по 998 або 999 померлих щодня?
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06.11.2021 19:52 Відповісти
Откуда мне знать сколько сколько там померло и где проверить информацию, тут в своей стране не понятно чему верить и как проверить реальное количество заболевших, хватает видео, где заходят в больницу, а там 2 человека, и кому верить??? да и мне это не важно. Я говорю о цифрах и правильном сравнении. Аналогично на платежках пишут, что вот в ЕС там вода по 70 грн за куб, или электричество по 4 грн. Вот только забыли к этому дорисовать графу "средний доход в ЕС", чтобы сравнить в реале, что в среднем там з.п. 26 000 грн, а не 8 000грн и в перерасчете в ЕС дешевле почти всё и цена жизни дешевле, но подают так, как будто у нас капец дёшево еще и радуйтесь со своими з.п. в 200-300 у.е. Многие были в ЕС и понимают цены и заработки и могу сравнить, люди не дураки.
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06.11.2021 22:00 Відповісти
А Вы у матери сержанта Журавля за такие необходимые проблемы не спрашивали?
Не доходит?
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06.11.2021 23:12 Відповісти
Не знаю кто это и близко, нет времени следить за разными не нужными людьми. Если вы знаете кто это, то и спрашивайте у него, зачем здесь задавать дурацкие вопросы? А то начинается ты васю серого знает, а мишу кривого, а петю чайника и т.д. Номер возле ника, обычно у ботов так и походу работа просто спамить, ну значит делайте работу, надеюсь хоть получите на кусок хлеба, можете кстати вашему журавлю и написать, это вам ближе и вы его знаете, раз пишете.
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07.11.2021 00:02 Відповісти
я тобі натякаю, що довіра до їхньої супер-гіпер-засекреченої та заполітизованої статистики нема ніякої.
Ось тут (https://www.youtube.com/watch?v=YCFm1KGsQ2M&t=1885s ) говориться що в них +1млн додаткової сметрності за рік.
Там звісно може бути не тільки Ковід, а ще Донбаси, Карабахи та Сирії з Африками але все ж таки....
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09.11.2021 09:14 Відповісти
Не знаю как там, не был, но к нашим доверие не лучше и никто не знает тоже ничего толком у нас самих. Какой то канал Ютуб вообще не показатель правдивости, на таких каналах что угодно можно говорить, проверить то нечем. У нас только обещают перепись населения сделать, но не могут сколько лет, чтобы понимать количество населения реальное.
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09.11.2021 17:32 Відповісти
нащо тобі перепис? І як так перевірити нема чим? Береш кількість померлих за 2019 рік та за 2021 і порівнюєш за надлишковою смертністю.
Там і будуть загиблі від Ковід та трохи від бойових дій
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10.11.2021 21:39 Відповісти
Как проверить подлинность данных? потому как пишут много что, но сколько людей в стане по факту никто не знает. Цифры написаны, но проверить их никак, можно поверить, но много сомнений в их подлинности. Что умирает спору нет, но вот каково точное количество? Потому как многие кто был в больнице говорят о другом, и что доктора таки спасают большинство, а смертность типа пишут для нагона страха и депрессии у населения. В этой стране верить тяжело, потому как говорят одно, а по факту совершенно другое, это касается цен, стоимости коммуналки, стоимости жизни и т.д.
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16.11.2021 20:50 Відповісти
А здесь всьо было предсказуемо... Прирост за счет помощи нашим дурачкам в проведении антикоронавирусного шествия.
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06.11.2021 18:01 Відповісти
Там від шмурдяка набагато більше дохне.
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06.11.2021 18:14 Відповісти
Самый настоящий геноцид рабсийского народа, но они сами виноваты. 22 года терпят ботоксного слизняка, как страусы засунув голову в список, вот и получите то что заслуживаете. ***** конечно же привилось Файзером, а народ свой заставляют новичком прививаться. Мне это крепостное тупое быдло не жалко!
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06.11.2021 18:14 Відповісти
Тю, можно подумать, шо другим жаль тюленей, обожающих склеивать ласты... ПХИ...
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06.11.2021 18:18 Відповісти
Імунізація населення іде шаленими темпами.
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06.11.2021 18:19 Відповісти
..нажаль, у нас, у відсотках, ситуація не краща..
диктатура на Мокші і недодиктатура в Україні влаштували геноцид, бо обидва обмилка сумують за Совком..
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06.11.2021 18:24 Відповісти
На 140 миллионов не так и много если бы "падеж" составил 30 тыщ в сутки это был бы показатель...
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06.11.2021 18:27 Відповісти
головне, щоб ці падлюки не зупинялися! я вірю в їхній потенціал!
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06.11.2021 20:42 Відповісти
У нас точно не краща ситуація.
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06.11.2021 19:18 Відповісти
Чисто по -человечески, рад растущей на паРаше смертности от ковида, от алкоголизма, от уличной преступности и от врождённых болячек....Кремлёвская крыса, сдохни уже - укрась статистику....
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06.11.2021 19:31 Відповісти
Учитывая сколько у них населения,это не так уж много.
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06.11.2021 19:37 Відповісти
лутшая в мире , не имеющая аналогов вакцина спутник работает
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06.11.2021 20:37 Відповісти
Бряхня...РАБссиянці в воде не тонуть в огне не горять и не дохнуть в Сирии,ЦАР или Ливии...ИХТАМНЕТ...их нигде нет...,Путлеру надо верить... ибо фюрер за 22 года у власти ни разу не перднулл...типа сбехав...
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06.11.2021 21:26 Відповісти
А кто вам сказал что на РАБссии 140 млн Шариковіх??? Их нет и 100....
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06.11.2021 21:28 Відповісти
расия - вперед! даешь новые рекорды!
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07.11.2021 05:37 Відповісти
не померли а подохли...щоб вони там усi повиздихали нах
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07.11.2021 09:39 Відповісти
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