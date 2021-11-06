Війська РФ упродовж поточної доби двічі порушили режим припинення вогню: втрат серед українських військових немає, - штаб ООС
Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС
Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі штабу ООС.
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"наемники рф" нарешті звуться тими, ким вони і є насправді!
Можно продолжить - войска РФ захватили Киев а бубочка убежал во Львов, войска РФ захватили Львов а бубочка убежал в Израиль. Что нужно сделать РФ чтобы бубочка, который к сожалению является главнокомандующим, исполнил свои обязанности как гланокомндующего согласно Конституции!?
А вони хочуть шоу і пажрать. Плювати на війну.
Kavkaz Center
@newkc14
Эксперты установили, что в российских дронах используемых против Украины, германские движки. Двигатели продали чешской компании, которой владеют 3 граждан России Немецкие двигатели также обнаружены в иранских дронах, запущенных хуситами-шиитами из Йемена по Саудовской Аравии.