Війська РФ упродовж поточної доби двічі порушили режим припинення вогню: втрат серед українських військових немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі штабу ООС.

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