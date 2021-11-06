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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ упродовж поточної доби двічі порушили режим припинення вогню: втрат серед українських військових немає, - штаб ООС

Війська РФ упродовж поточної доби двічі порушили режим припинення вогню: втрат серед українських військових немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, війська РФ вісім разів обстріляли наших військових, - штаб ООС

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі штабу ООС.

Також дивіться: "Знімаю на свій страх і ризик!" - бійці ЗСУ зафіксували приліт міни 120-го калібру на свої позиції біля Катеринівки. ВIДЕО

обстріл (28183) Донбас (22354) бойові дії (3675) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Захисники наші, бережи вас Господь.
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06.11.2021 17:24
+4
Вы были в коме с 2014?
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06.11.2021 17:44
+3
А чого вимагають виборці зеленського ? Він же на них орієнтований.
А вони хочуть шоу і пажрать. Плювати на війну.
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06.11.2021 18:02
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Захисники наші, бережи вас Господь.
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06.11.2021 17:24 Відповісти
А среди кацапов?
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06.11.2021 17:26 Відповісти
де Байрактари? Стрельнули і все?
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06.11.2021 17:28 Відповісти
Вы были в коме с 2014?
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06.11.2021 17:44 Відповісти
Погонят же опять ссаными тряпками с сайта,но я почему то уверен шо ты опять приползешь,нравится видимо тебе,когда стучатат по бестолковке😂🌷×××
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06.11.2021 18:21 Відповісти
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06.11.2021 18:01 Відповісти
дякую за українську стрічку!
"наемники рф" нарешті звуться тими, ким вони і є насправді!
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06.11.2021 17:37 Відповісти
Стрелять крысы Мавзолейные будут завтра...Путлер любит советские говно-праздники...7 ноября Мировая ливарюция на РАссии,пьяные матросы Балтийского флота начали Резню в Санктъ_чЛениграде...по некоторым данным за 5 дней резни в городе было убито более 200 000 жителей...детей стариков и женсщин проклятой буржуации...типа классовых врагов пролетайрята...
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06.11.2021 17:42 Відповісти
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06.11.2021 17:46 Відповісти
С бульбанфюрером свои разберись. Он прямо сейчас Беларусь в Минскую область параши превращает.
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06.11.2021 18:22 Відповісти
Войска РФ дважды нарушили режим тишины, войска РФ находятся на территории Донбасса, РФ захватила Крым, войска РФ убили за эту неделю солдат Украины.
Можно продолжить - войска РФ захватили Киев а бубочка убежал во Львов, войска РФ захватили Львов а бубочка убежал в Израиль. Что нужно сделать РФ чтобы бубочка, который к сожалению является главнокомандующим, исполнил свои обязанности как гланокомндующего согласно Конституции!?
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06.11.2021 17:44 Відповісти
А чого вимагають виборці зеленського ? Він же на них орієнтований.
А вони хочуть шоу і пажрать. Плювати на війну.
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06.11.2021 18:02 Відповісти
Бубочка не будет бежать. Бубочка пытается сдать Украину. А чтобы не рыпался по незнанию ему приставлен Дерьмак. Как эти избиратели, уставшие от войны, отдали нашу страну в руки этих продажных андурасов?
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06.11.2021 18:26 Відповісти







Kavkaz Center


@newkc14



Эксперты установили, что в российских дронах используемых против Украины, германские движки. Двигатели продали чешской компании, которой владеют 3 граждан России Немецкие двигатели также обнаружены в иранских дронах, запущенных хуситами-шиитами из Йемена по Саудовской Аравии.
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06.11.2021 18:20 Відповісти
Що хлопці, чому не відповідаєте в повну силу? Зелепупенко знову асєрчал , бо обісралось від кацапських окриків і фсьо запрєтіло?
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06.11.2021 21:12 Відповісти
 
 