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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Стан здоров’я Саакашвілі - стабільний, він отримує всі необхідні харчові добавки, - тюремники

Стан здоров’я Саакашвілі - стабільний, він отримує всі необхідні харчові добавки, - тюремники

Стан здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Він перебуває під постійним наглядом медперсоналу, зокрема запрошених лікарів.

Про це заявив заступник начальника медичного департаменту Особливої пенітенціарної служби Георгій Чідрашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. 

За його словами, стан здоров’я Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Чідрашвілі також заявив, що експрезидент отримує необхідні харчові добавки, "у тому числі в рідкому вигляді".

Представник медичного департаменту також додав, що на цьому етапі потреби в госпіталізації Саакашвілі немає.

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У свою чергу начальник Особливої пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі повідомив, що ув’язнений "якийсь час тому почав приймати харчові добавки як у рідкому вигляді, так і в нерідкому". З його слів, експрезидент також п’є натуральні соки спеціального призначення.

"Цей період він провів саме за рахунок добавок. Він отримує всі харчові добавки, необхідні людині в його стані", – сказав Цхварашвілі.

Раніше, 5 листопада, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що експрезидент приймає у в’язниці не лише натуральні соки, а й продукти харчування, зокрема, каші.

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У свою чергу Саакашвілі, "щоб остаточно виключити будь-які спекуляції", заявив 6 листопада, що відтепер відмовляється не тільки від соку, а й від мінералів та вітамінів (таблеток глюкози). Зазначимо також, що третій президент Грузії голодує вже 37-й день.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

арешт (2520) Грузія (1843) затримання (4336) Саакашвілі Міхеіл (2155) в'язниця (439)


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Топ коментарі
+8
Мені, наприклад, байдуже який стан у Саакашвілі, бо він повернувся на Батьківщину Мене більше турбує стан українських татар - бранців КремлЯ? І стан наших військовополонених, які знаходяться у Російському полоні, і про яких мовчить Бубочка
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06.11.2021 18:37
+4
И в чем суть претензий? В чем ценность Миши для Украины? Что он такого сделал?
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06.11.2021 18:25
+3
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06.11.2021 18:14
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Ясько таки пустили на свиданку?
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06.11.2021 17:59 Відповісти
Сотня постійних коментаторів ненавидить Міхо більше ніж Пуйла і Яника разом узятих.
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06.11.2021 18:15 Відповісти
Любишь Мишу?
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06.11.2021 18:16 Відповісти
По чесному, він мені і даром не потрібний. Для України - відрізаний ломоть. Просто у людей, що мріють про європейську Україну повинні бути бодай рудименти порядочності.
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06.11.2021 18:21 Відповісти
И в чем суть претензий? В чем ценность Миши для Украины? Что он такого сделал?
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06.11.2021 18:25 Відповісти
Спочатку і були такі "рудоменти порядочності", але хто ж йому лікар якщо він сам себе ізгоєм зробив
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06.11.2021 18:40 Відповісти
Он любит Мишу, а Миша любит другого🤣🤣🤣
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06.11.2021 19:59 Відповісти
"Овощи с телячьей печенью": Опубликовано видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили
https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305

Также в пенитенциарной службе показали, чем именно питается находящийся в заключении экс-президент Грузии.
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обнародовала кадры, на которых объявивший голодовку бывший президент государства Михаил Саакашвили принимает пищу. Видео опубликовано на странице в https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305 Facebook .

"Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили. На видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Саакашвили находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Судя по кадрам, он выглядит слегка похудевшим.
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06.11.2021 22:04 Відповісти
Натуральное гестапо и нквд вместе взятые...
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07.11.2021 10:03 Відповісти
Не знав ,що в Грузії кокс в тюрмі як йогурт подають.
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06.11.2021 18:04 Відповісти
Ну от як пересічному громадянину встигнуть за місцевими дотепниками??! (питання риторичне)

Бо саме хотів поцікавитись, чи вважати кокос харчовими добавками.
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06.11.2021 19:37 Відповісти
ну все, ему начали насильно суп заливать
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06.11.2021 18:07 Відповісти
почему насильно - жрет сам.
https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305
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06.11.2021 22:05 Відповісти
Прямо мурашки по телу, когда диагноз ставят тюремщики.
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06.11.2021 18:14 Відповісти
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06.11.2021 18:15 Відповісти
А от у Юлі в тюрьмі костилі не забирали. А про Луценка говорили януковські тюремщики, що із його здоровьєм все прямо чудово.
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06.11.2021 18:18 Відповісти
Спробували б вони відібрати у Юлі милиці)
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06.11.2021 18:22 Відповісти
насильно кормите его!
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06.11.2021 18:14 Відповісти
да он и сам жрет -выше видео запостил.
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06.11.2021 22:05 Відповісти
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06.11.2021 18:14 Відповісти
Так, ми знаємо.
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06.11.2021 18:14 Відповісти
Брешут , бисовьі дети !
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06.11.2021 18:16 Відповісти
На Гербалайф перешёл.
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06.11.2021 18:21 Відповісти
"Завтрак ... Саакашвили"

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06.11.2021 18:28 Відповісти
Мені, наприклад, байдуже який стан у Саакашвілі, бо він повернувся на Батьківщину Мене більше турбує стан українських татар - бранців КремлЯ? І стан наших військовополонених, які знаходяться у Російському полоні, і про яких мовчить Бубочка
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06.11.2021 18:37 Відповісти
Жіноча логіка і до того ж дуже цікава для всіх! Ті розділи, що вас цікавлять, ЦН не висвітлює? Чи ви хоч шукали їх?
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06.11.2021 19:49 Відповісти
вот видеодоказательство - это монтаж чи шо?
https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305
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06.11.2021 22:06 Відповісти
Эхо Кавказа
@ekhokavkaza
· 59 хв

Опубликованы кадры Саакашвили, принимающего, по информации Пенитенциарной службы, натуральные соки, пищевые добавки и пюре.

Відео

https://twitter.com/i/status/1457011722397564941
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06.11.2021 18:48 Відповісти
Для мене Міхо , нічого не значить , так як він свого часу проявив себе
як мерзотник і популіст , гуляючи містом із закликами до повалення влади !

Нам , украінцям , є ким перейматися і за кого тримати кулаки - це наші
Воїни на Донбасі , які воюють із окупантами !
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06.11.2021 19:57 Відповісти
Надоели назойливые новости о международном аферисте с тройным гражданством ! Сам во всем виноват !
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06.11.2021 20:05 Відповісти


Эхо Кавказа


@ekhokavkaza

·
https://twitter.com/ekhokavkaza/status/1457011722397564941 2 ч



Опубликованы кадры Саакашвили, принимающего, по информации Пенитенциарной службы, натуральные соки, пищевые добавки и пюре. Ранее Омбудсмен раскритиковала власти за распространение неверной информации о голодовке политика. Сам он заявил о полном отказе от соков и минералов.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1457011722397564941

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06.11.2021 20:14 Відповісти
врет. ест. на соках и пюре можно отлично жить - это не голодание.
Я голодал в лечебно-оздоровительных целях, я знаю. Голод - это ТОЛЬКО вода. не добавки, не соки, не чай - только ВОДА.
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06.11.2021 22:07 Відповісти
так голодать, как голодает Миша можно лет 10 или даже 20
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06.11.2021 22:09 Відповісти
Та і де він знаходиться не сильно схоже на відео на тюремну камеру зі шконкою і парашою. Он якісь мед сестрички біля його бігають. Та і сам Міхо не сильно схожий на позбавленого волі.
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06.11.2021 21:07 Відповісти
Каши, соки, мёд, пищевые добавки.... похоже не на голодание а на лечебную диету, выйдет через 6 лет как новенький )))))
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07.11.2021 09:49 Відповісти
 
 