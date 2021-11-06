Стан здоров’я Саакашвілі - стабільний, він отримує всі необхідні харчові добавки, - тюремники
Стан здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Він перебуває під постійним наглядом медперсоналу, зокрема запрошених лікарів.
Про це заявив заступник начальника медичного департаменту Особливої пенітенціарної служби Георгій Чідрашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, стан здоров’я Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Чідрашвілі також заявив, що експрезидент отримує необхідні харчові добавки, "у тому числі в рідкому вигляді".
Представник медичного департаменту також додав, що на цьому етапі потреби в госпіталізації Саакашвілі немає.
У свою чергу начальник Особливої пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі повідомив, що ув’язнений "якийсь час тому почав приймати харчові добавки як у рідкому вигляді, так і в нерідкому". З його слів, експрезидент також п’є натуральні соки спеціального призначення.
"Цей період він провів саме за рахунок добавок. Він отримує всі харчові добавки, необхідні людині в його стані", – сказав Цхварашвілі.
Раніше, 5 листопада, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що експрезидент приймає у в’язниці не лише натуральні соки, а й продукти харчування, зокрема, каші.
У свою чергу Саакашвілі, "щоб остаточно виключити будь-які спекуляції", заявив 6 листопада, що відтепер відмовляється не тільки від соку, а й від мінералів та вітамінів (таблеток глюкози). Зазначимо також, що третій президент Грузії голодує вже 37-й день.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305
Также в пенитенциарной службе показали, чем именно питается находящийся в заключении экс-президент Грузии.
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обнародовала кадры, на которых объявивший голодовку бывший президент государства Михаил Саакашвили принимает пищу. Видео опубликовано на странице в https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305 Facebook .
"Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили. На видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Саакашвили находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Судя по кадрам, он выглядит слегка похудевшим.
Бо саме хотів поцікавитись, чи вважати кокос харчовими добавками.
https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305
https://www.facebook.com/watch/?v=1240785649667305
@ekhokavkaza
· 59 хв
Опубликованы кадры Саакашвили, принимающего, по информации Пенитенциарной службы, натуральные соки, пищевые добавки и пюре.
Відео
https://twitter.com/i/status/1457011722397564941
як мерзотник і популіст , гуляючи містом із закликами до повалення влади !
Нам , украінцям , є ким перейматися і за кого тримати кулаки - це наші
Воїни на Донбасі , які воюють із окупантами !
Эхо Кавказа
@ekhokavkaza
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https://twitter.com/ekhokavkaza/status/1457011722397564941 2 ч
Опубликованы кадры Саакашвили, принимающего, по информации Пенитенциарной службы, натуральные соки, пищевые добавки и пюре. Ранее Омбудсмен раскритиковала власти за распространение неверной информации о голодовке политика. Сам он заявил о полном отказе от соков и минералов.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1457011722397564941
Я голодал в лечебно-оздоровительных целях, я знаю. Голод - это ТОЛЬКО вода. не добавки, не соки, не чай - только ВОДА.