Стан здоров’я Саакашвілі - стабільний, він отримує всі необхідні харчові добавки, - тюремники

Стан здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Він перебуває під постійним наглядом медперсоналу, зокрема запрошених лікарів.

Про це заявив заступник начальника медичного департаменту Особливої пенітенціарної служби Георгій Чідрашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, стан здоров’я Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Чідрашвілі також заявив, що експрезидент отримує необхідні харчові добавки, "у тому числі в рідкому вигляді".

Представник медичного департаменту також додав, що на цьому етапі потреби в госпіталізації Саакашвілі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Саакашвілі проблеми з оком і з вухом, - лікар

У свою чергу начальник Особливої пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі повідомив, що ув’язнений "якийсь час тому почав приймати харчові добавки як у рідкому вигляді, так і в нерідкому". З його слів, експрезидент також п’є натуральні соки спеціального призначення.

"Цей період він провів саме за рахунок добавок. Він отримує всі харчові добавки, необхідні людині в його стані", – сказав Цхварашвілі.

Раніше, 5 листопада, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що експрезидент приймає у в’язниці не лише натуральні соки, а й продукти харчування, зокрема, каші.

Також читайте: Саакашвілі планує державний переворот, - Служба державної безпеки Грузії

У свою чергу Саакашвілі, "щоб остаточно виключити будь-які спекуляції", заявив 6 листопада, що відтепер відмовляється не тільки від соку, а й від мінералів та вітамінів (таблеток глюкози). Зазначимо також, що третій президент Грузії голодує вже 37-й день.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.