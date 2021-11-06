Білоруські прикордонники знищують інфраструктуру, щоб допомогти мігрантам потрапити до Польщі, - посол РП у Євросоюзі Садось

Наступного тижня у Брюсселі Польща представить державам-членам ЄС докази, зібрані службами, щодо дій білоруського режиму у Білорусі.

Про це повідомив посол Польщі при ЄС Анджей Садось під час зустрічі 5 листопада з представниками держав-членів у бельгійській столиці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

Зустріч була присвячена недавнім інцидентам, серед яких проникнення на територію Польщі нерозпізнаних, озброєних осіб.

Деталі повідомляє кореспондентка "Польського радіо" у Брюсселі Беата Пломецька: "Матеріали, що їх представить Польща, матимуть "особливий" характер, а тому зустріч відбудеться за зачиненими дверима лише для послів без співробітників, а також для службовців Єврокомісії найвищого рангу. З боку Польщі повинні бути представники агентств, що відповідальні за безпеку. З інформації євросоюзних дипломатів випливає, що під час зустрічі 5 листопада посол Анджей Садось говорив про все більш небезпечні провокації режиму Лукашенка. Він сказав, що влада у Мінську не лише координує акцію перевезення іммігрантів на кордон, але також допомагає їм потрапити на територію Польщі, знищуючи інфраструктуру. Посол повідомив, що польські військові сфотографували білоруських прикордонників з ножицями для різання прикордонної огорожі. Дії мінського режиму на кордоні будуть однією із тем зустрічі євросоюзних міністрів закордонних справ і оборони в середині листопада".

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